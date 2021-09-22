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Міністр фінансів Марченко: Гідну пенсію забезпечити не зможемо, але ЄСВ платити треба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міністр фінансів Марченко: Гідну пенсію забезпечити не зможемо, але ЄСВ платити треба

Близько 10 млн економічно активних українців не платять ЄСВ і не проходять по базах податкової. Якби не це, не було б такого перекосу в пенсійній системі.

Про це заявив під час круглого столу "Пенсійна реформа в Україні: бути чи не бути" міністр фінансів Сергій Марченко,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.  

"Солідарна система потребує перекалібровки, але це не значить, що є мотивація не платити ЄСВ", - сказав міністр.

Марченко підкреслив, що ЄСВ і так не платять близько 10 млн економічно активних громадян. Якби не це, пенсійна система, можливо, і не мала б таких перекосів, які є зараз.

"Ми спитали Податкову, скільки у нас громадян, які отримують доходи. Від 15 до 70 років - це десь 29 млн осіб, із них лише 14 млн, які отримують будь-які доходи. Віднімемо заробітчан - 2,5-3 млн, віднімемо безробітних - 2 млн осіб. Виникає питання: а де пропало ще 10 млн економічно активних осіб, які ніде не проходять по базам даних Податкової. Якби ми вивели з тіні більшу частину доходів, можливо, не було б таких суттєвих перекосів з фінансуванням Пенсійного фонду і не була б такою мізерною пенсія", - розказав Марченко.

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Втім, підкреслив міністр, основною причиною кризи в пенсійній системі є старіння населення.

"Основна причина - це демографічний тренд: народжуваність менша, а населення похилого віку живе довше. У нас на сьогодні майже 11 мільйонів пенсіонерів, а осіб, які сплачують ЄСВ немає навіть 10 мільйонів - 9,7 млн. Це загрозливий тренд, і він буде тільки погіршуватися", - сказав Марченко.

Марченко підкреслив, що частка населення старшого за 65 років становить близько 25% і постійно зростає.

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Міністр додав, що це загальносвітова тенденція, а не проблема виключно України. За прогнозом Світового банку для всіх економік світу до 2050 року дефіцит пенсійних систем становитиме 400 трлн доларів.

Виходом з цієї ситуації в уряді бачать у запровадженні обов'язкового накопичувального рівня. За словами Марченка, на перших порах активнішу роль в накопиченні пенсій відіграватиме держава, щоб створити довіру до системи, а з часом - у 2026-2027 році - громадяни України зможуть самостійно вибирати пенсійні фонди.
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Топ коментарі
+35
Это уже монголо-татарское ИГО., а не правительство.
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22.09.2021 19:19
+23
тем временем, зеленский с гетьманцевым активно додушивают малый и средний бизнес... только за этот год 20% ФОПов уже закрылось, а с 1го января 22го, когда всех фискалилизируют позакрываются почти все фопы.. тогда уже никто не будет платить ЕСВ
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22.09.2021 19:24
+15
Около 10 крупных олигархов не платят налоги на Украине и воруют столько, сколько не уплачено ЕСВ десятью миллионами украинцев.Кроме того, деньги, уплаченные гражданами в городскую казну за различные услуги, выводятся на Кипр.Собственность громад распродаётся за копейки. .Стоит ли такой власти вообще платить подати, которая качает налог 20% НДС с каждого гражданина, из-за которого у нас продукты дороже чем в Европе.
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22.09.2021 19:37
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Это уже монголо-татарское ИГО., а не правительство.
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22.09.2021 19:19 Відповісти
А шо вони можуть забезпечити? Ото ж.
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22.09.2021 20:25 Відповісти
Скорее татро-жидовское...
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22.09.2021 21:29 Відповісти
тем временем, зеленский с гетьманцевым активно додушивают малый и средний бизнес... только за этот год 20% ФОПов уже закрылось, а с 1го января 22го, когда всех фискалилизируют позакрываются почти все фопы.. тогда уже никто не будет платить ЕСВ
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22.09.2021 19:24 Відповісти
Не позакрываются. Проверишь в 2022 году
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22.09.2021 20:57 Відповісти
Не позакрывают. Я в 2013 в феврале закрыл фоп, открыл ооо, осенью закрыл и ооо. А в 2020 мне насчитывают штраф по фопу, за несплату есв. Кто здесь может легально работать?
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23.09.2021 04:24 Відповісти
Короче, лучше не платить и копить самостоятельно.
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22.09.2021 19:25 Відповісти
Думаю, что умные уже давно так и делают. Он же говорит, что потерялись 10 млн. человек.
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22.09.2021 20:27 Відповісти
Урр-ря! Я патєряшка!
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22.09.2021 21:30 Відповісти
С чем и поздравляю.
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22.09.2021 21:40 Відповісти
А зебилам по цымбалам! Кварталы идут? Идут. Видосики пишуцца? Пишуцца! Пивас есть? Есть! А то шо пензии не будет-так это ишо дожить надо. А пока - глуляй рванина!
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22.09.2021 19:27 Відповісти
плоти! (с)
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22.09.2021 19:27 Відповісти
По словам Марченко, на первых порах активную роль в накоплении пенсий будет играть государство, чтобы создать доверие к системе, а со временем - в 2026-2027 году - граждане Украины смогут самостоятельно выбирать пенсионные фонды.

Вот вроде бы правильные слова... А теперь, целый министр финансов, расскажи гражданам Украины как размер минимальной пенсии менялся, как тарифы повышались, как цены росли когда эпоха зубожиння закончилась.
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22.09.2021 19:28 Відповісти
Краса. Зато честно. Что-то новенькое...
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22.09.2021 19:29 Відповісти
Відповідь ЗЕкоМанди на очікування Зебілів підвищити пенсії, знизити тарифи і посадити корупціонерів. Та й взагалі на всі очікування

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22.09.2021 19:36 Відповісти
Дикий есв нивелирует главную мотивацию для иностранных инвестиций дешевую рабочую силу,что означает - все кто продавливает и оправдывает этот нелепый налог примитивные вредители и враги государства,без инвестиций Украина выжить не сможет.
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22.09.2021 19:29 Відповісти
Ты бы стал работать на инвестора, как в Китае 9/9/6 (с 9 до 9 и 6 дней в неделю?) или нафиг послал бы таких инвесторов?
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22.09.2021 21:00 Відповісти
Так работают только пару лет, чтоб на хату 30% набить, в пригороде Шанхая например, 60 кв стоят около 500к зелени, а как получен кредит уходят на нормальный график
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23.09.2021 04:44 Відповісти
индейское жилище
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22.09.2021 19:30 Відповісти
Иди параши мой. На большее у тебя мозгов нет
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22.09.2021 19:41 Відповісти
Просто хочуть ******** ще більше ваших грошей
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22.09.2021 19:32 Відповісти
Что бы были достойные пенсии в Украине, достаточно поднять зарплаты хотя бы до уровня Польши (1000 евро), тогда увеличатся отчисления в бюджет с увеличенных зарплат и главное - уменьшится отток рабочей силы за границу и тем самым увеличится база налогообложения.

Но олигархи никогда добровольно не начнут платить достойные зарплаты рабочим на своих предприятиях.

Выходит, что выбор такой - или дальнейший беспредел олигархов в Украине или достойные пенсии и зарплаты гражданам
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22.09.2021 19:35 Відповісти
Если бы у ляхов были бы такие сказочные зарплаты, как ты говоришь, то миллионы поляков уже вернулись бы в польшу.

Кстати, 80% бизнеса в Украине - это малый и средний бизнес. Откуда у них деньги на такие зп?!!
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22.09.2021 19:46 Відповісти
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22.09.2021 19:52 Відповісти
Брехня. Друг в Германии говорит что к ним который уже год подряд едут из Австрии на заработки.

А вот цены в Австрии больше, как ни странно
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22.09.2021 20:22 Відповісти
Та одинаковые у них цены, +/- пару евроцентов. Реально выгоднее австрийцам скупляться в соседней Словакии, с учетом того что на авто из Вены до Братиславы ехать 50 минут.
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23.09.2021 14:34 Відповісти
Если бы у ляхов были бы такие сказочные зарплаты.

в них вищi зарплати. а1000 евро зараз - це майже жебрацький рiвень для староi Европи.
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22.09.2021 21:51 Відповісти
Поржал, спасибо.
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22.09.2021 19:53 Відповісти
Бизнесы олигархов в основном сырьевые, то есть низкомаржинальные. Там отдача в пересчете на одного работника не очень большая и зарплаты поднимать особо некуда. Олигарху конечно хватает, но если разделить на всех работников, то никакой тысячи евро и близко не будет.
Для реального поднятия зарплат нужно привлекать инвесторов из-за бугра с технологичным бизнесом. Такой бизнес высокомаржинальный, отдача на одного работника значительная, а значит и зарплаты высокие.
Но инвесторов сюда не пускают олигархи, которым не нужна конкуренция за рабочую силу (им и так безвиз доставил хлопот, когда лучшие работяги за бугор повалили и пришлось поднимать зарплаты чтобы удержать). Ну и есть еще армия чинуш, силовиков, судей, которые просто грабят инвесторов ради личной выгоды. Эти, пожалуй, даже пострашнее олигархов будут.
Инвесторы бояться и сюда не идут. И это очень плохо не только из-за низких зарплат. По этой же причине нас не принимают в НАТО и ЕС, поскольку Запад это прежде всего общая экономика. А мы типа в отдельном загончике, и открываться не хочем. А в таком случае зачем Западу нас защищать и нам помогать?
В итоге нас оставляют наедине с Рашкой и все тяготы войны придеться нести народу, плюс от пуза кормить чинуш, силовичье, судей и олигархов. Так долго продолжаться не может. Однажды прогнившее государство рухнет и Рашка нас сожрет.
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22.09.2021 21:17 Відповісти
Около 10 крупных олигархов не платят налоги на Украине и воруют столько, сколько не уплачено ЕСВ десятью миллионами украинцев.Кроме того, деньги, уплаченные гражданами в городскую казну за различные услуги, выводятся на Кипр.Собственность громад распродаётся за копейки. .Стоит ли такой власти вообще платить подати, которая качает налог 20% НДС с каждого гражданина, из-за которого у нас продукты дороже чем в Европе.
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22.09.2021 19:37 Відповісти
От якби в країні були достойні пенсії у тих хто пропрацював все життя, а у тих хто не платив все життя налогів була мізерна тоді б люди самі дбали про свою старість. А в нас хоч пропрацюй 40 років вчителем і отримуй 2200 грн хоч не працюй все життя будеш отримувати все рівно пенсію близьку до 2000 грн. Різниця мінімальна. Так от людина і думає, нахріна мені все життя платити коли я буду отримувати на декілька сотень меньше ніж той хто проплатив все життя. Ось де собака зарита, а не в тому шо кожен день по телевізору наняті ексПЕРДти та проХВесіАнали патякають...
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22.09.2021 19:45 Відповісти
Мені абсолютно не шкода нинішніх пенсіонерів. Бо саме вони обирали кравчуків, кучм, януковичей, зеленських керувати країною. Саме вони мовчали коли ахметови-коломойські-пінчуки крали підприємства. Саме вони - це ті хто збудував ту сраку в якій зараз країна. Тому ніфіг скиглити про 2000 грн. Ви сдєлалі сєбя вместе. Зато можєтє поржать.
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22.09.2021 19:54 Відповісти
Ось, дай бог, дожевеш до 60-70 тоді згадаєш те, про що тільки шо написав. Я звісно вже не доживу до того часу, але думаю, що твоя думка зміниться кардинально. Моя сусідка за зебілів не голосувала, чесно пропрацювала 40 років за копійчану зарплату вчителем, отримала багато болячок та 2200 пенсії від держави. Тобі її теж не жаль?
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22.09.2021 21:11 Відповісти
Міністру Марченко:

ЕСВ платити не можемо, йдіть найух
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22.09.2021 19:47 Відповісти
не дождатся улучшения жизни украинского народа от тех,которые буть у власти в Палестине,обстреливали б постоянно Израиль
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22.09.2021 19:48 Відповісти
просто надо прекратить стареть
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22.09.2021 19:54 Відповісти
Платить налоги и каждый день читать , как какое-то мурло замутило 100 миллионов на госзакупках или строительстве дорог, а потом его повязали и отпустили??? Вы смеетесь??? Пока налоги не будут работать, как в Европе, половина населения будет работать в тени.
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22.09.2021 19:55 Відповісти
Ашотакова? ИзБератель хавает.
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22.09.2021 20:04 Відповісти
не можешь, тогда - на хер ты нам нужен?
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22.09.2021 20:03 Відповісти
Пенсія це борг держави за раніше виплачені кошти.
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22.09.2021 20:06 Відповісти
Нашел лохов, я вообще фоп закрывать собрался, какой смысл платить ворам
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22.09.2021 20:08 Відповісти
Ви можете не їздити у маршрутці, але платити за проїзд зобов'язані.
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22.09.2021 20:10 Відповісти
Меня уже не удивляют слова высеры аля-министров с ЗеШоблы - меня удивляет почему Мы еще их слушаем - а не выносим вперед ногами вместе с главЗебуином !!!
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22.09.2021 20:11 Відповісти
Так прямо і сказав: віддавайте нам свої бабки.
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22.09.2021 20:15 Відповісти
Можна підняти пенсійний вік до 85 років, - дуже просте рішення )
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22.09.2021 20:20 Відповісти
Хотел лайкнуть комментатору который предлогал расстрелять избирателей зебилов. Но поздно- его вытерли походу.

Хотел дополнить что поляки и финны так и делали в 1918 году. А украинцы- нет, сидели по хатах а другие слушали большевицкую агитацию про "барыг из УНР", и про "пускай дети гетьмана Скоропадского воюют".

А если б так всегда делали с тупым стадным большинством, то у нас бы:

- в 1991 году не выбрали б Кравчука;

- в 1917 г. Не смотрели б в глаза Троцкого в поисках мира;

- в 1663 г. Чорна Рада не выбрала б Брюховецкого который слил страну так же как Тимоха и янык продали ее московитам за газ по Харьковским угодам.
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22.09.2021 20:34 Відповісти
Блін ! Пенсійну реформу треба було робити ще 30 років тому назад

Але кожна наступна влада БОЯЛАСЯ це робити ..., і тому отримувана пенсія не залежить від внесений у ПФ вклад за допенсійний час - а регулюється купкою зовсім інших законів .

Що не можна перейняти досвід інших країн по усьому світу ?
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22.09.2021 20:39 Відповісти
Денег нет...но нас кормите...всего хорошего !
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22.09.2021 20:51 Відповісти
30 млн получает доходы и только 20 млн платят ЕСВ, а 10 не платят.

Мне интересно, каким образом получают доход 10 млн активных граждан и не платят ЕСВ при этом? Разве это возможно?

А насчет вывести из тени бизнес, для этого необходимо уменьшить налоги до 5-10%. И тогда офшоры станут не нужны и играть с уклонением станет не интересно.
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22.09.2021 20:57 Відповісти
Зате всі "ухилянці" платять 20% ПДВ на всі товари та послуги. Цього більш ніж досить на пенсію. Бомжі так взагалі платять 40% - коли здають вторсировину і потім коли купують булочку...
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22.09.2021 22:08 Відповісти
Ще окремо у ПФ, за мобільний зв'язок 6% , 3% при оформленні машини, та скількі то % при купівлі нерухлмості. Як може невистачати?
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23.09.2021 05:11 Відповісти
Марченко підкреслив, що ЄСВ і так не платять близько 10 млн економічно активних громадян. Якби не це, пенсійна система, можливо, і не мала б таких перекосів, які є зараз. Джерело: https://censor.net/ua/

Дятел не розуміє,що на його і йому подібних хитрі сраки,вже знайшлось 10млн. буїв з гвинтом.
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22.09.2021 21:04 Відповісти
Ха! Вони вірять що на буй з гвинтом є дупа з заковулками...
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23.09.2021 14:34 Відповісти
На всех судеек и ментов скоро не хватит.
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22.09.2021 21:19 Відповісти
Заробитчан набогато бiльше
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22.09.2021 21:26 Відповісти
страну захватили дебилы
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22.09.2021 21:39 Відповісти
Главное чтобы судьям и прокурорам по 150 тыс пенсий хватало....
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22.09.2021 21:59 Відповісти
В 2010 в Україні найвища пенсія була в якогось невідомого типа за абсолютно засекречені заслуги - 270 000 гривень. Потім стало відомо що пан Стельмах нарахувував собі колосальну зарплату на посту голови Нацбанку і вийшов на пенсію 156 000 гривень на місяць. Аж тут зявилися Коболєви, Смілянські і решта номенклатурного лайна яке не володіючи нічим нараховували собі зарплату більше ніж бізнесмени на Заході... Стельмах, я так розумію тепер зрозумів що він "лох" бо можна було "напрацювати" пенсію значно більшу... І це має мене мотивувати платити податки з тих грошиків які мені вдається заробити? І яка ж пенсія мене очікує коли міністр відверто заявляє що пенсій не буде? Взагалі не буде. І дійсно, звідки їм взятись якщо кожному "держслужбовцю" з тих 285 000 чиє утримання сьогодні коштує 45% ВВП (2019, за 20 і 21 даних "слуги" не публікують) заплатити "гідну пенсію"? Що залишиться тим лохам які платили податки все життя? Мій батько мав 51 рік стажу. Працював до 65 і помер в 67. Я зробив висновки. І маючи 28 років стажу припинив працювати "на податки". Тому за останні 12 років спромігся створити власний "пенсійний фонд" який буде годувати мене в старості і який успадкують мої дочки. А всім свино-чиновникам хрін в зуби!
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22.09.2021 22:22 Відповісти
Да ну... А может тебе козлу - министру марченко начать платить зарплату в размере минимальной пенсии? Может быть тогда что то начнет меняться к лучшему?
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22.09.2021 22:25 Відповісти
цитата из Простоквашино - Фиг Вам
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22.09.2021 22:51 Відповісти
Я читаю это "дебила" и в очередной раз убеждаюсь, в его "дебильности"
"От 15 до 70 лет - это где-то 29 млн человек" - то есть он думает, раз ОБЯЗАЛИ получать ИНН с 14 лет - то ему эти дети уже что то там должны, как в прочем и старики ! Ему НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН , уже по той простой причине, что у нас государство само отказалось от выполнения возложенных на неё обязательств перед гражданами ! И еще - МЕНЬШЕ воровать из бюджета нужно ! Тогда и хватать будет !
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22.09.2021 22:57 Відповісти
 
 