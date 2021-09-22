Міністр фінансів Марченко: Гідну пенсію забезпечити не зможемо, але ЄСВ платити треба
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Близько 10 млн економічно активних українців не платять ЄСВ і не проходять по базах податкової. Якби не це, не було б такого перекосу в пенсійній системі.
Про це заявив під час круглого столу "Пенсійна реформа в Україні: бути чи не бути" міністр фінансів Сергій Марченко,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.
"Солідарна система потребує перекалібровки, але це не значить, що є мотивація не платити ЄСВ", - сказав міністр.
Марченко підкреслив, що ЄСВ і так не платять близько 10 млн економічно активних громадян. Якби не це, пенсійна система, можливо, і не мала б таких перекосів, які є зараз.
"Ми спитали Податкову, скільки у нас громадян, які отримують доходи. Від 15 до 70 років - це десь 29 млн осіб, із них лише 14 млн, які отримують будь-які доходи. Віднімемо заробітчан - 2,5-3 млн, віднімемо безробітних - 2 млн осіб. Виникає питання: а де пропало ще 10 млн економічно активних осіб, які ніде не проходять по базам даних Податкової. Якби ми вивели з тіні більшу частину доходів, можливо, не було б таких суттєвих перекосів з фінансуванням Пенсійного фонду і не була б такою мізерною пенсія", - розказав Марченко.
Втім, підкреслив міністр, основною причиною кризи в пенсійній системі є старіння населення.
"Основна причина - це демографічний тренд: народжуваність менша, а населення похилого віку живе довше. У нас на сьогодні майже 11 мільйонів пенсіонерів, а осіб, які сплачують ЄСВ немає навіть 10 мільйонів - 9,7 млн. Це загрозливий тренд, і він буде тільки погіршуватися", - сказав Марченко.
Марченко підкреслив, що частка населення старшого за 65 років становить близько 25% і постійно зростає.
Міністр додав, що це загальносвітова тенденція, а не проблема виключно України. За прогнозом Світового банку для всіх економік світу до 2050 року дефіцит пенсійних систем становитиме 400 трлн доларів.
Виходом з цієї ситуації в уряді бачать у запровадженні обов'язкового накопичувального рівня. За словами Марченка, на перших порах активнішу роль в накопиченні пенсій відіграватиме держава, щоб створити довіру до системи, а з часом - у 2026-2027 році - громадяни України зможуть самостійно вибирати пенсійні фонди.
Будь ласка, зачекайте...
Вот вроде бы правильные слова... А теперь, целый министр финансов, расскажи гражданам Украины как размер минимальной пенсии менялся, как тарифы повышались, как цены росли когда эпоха зубожиння закончилась.
Но олигархи никогда добровольно не начнут платить достойные зарплаты рабочим на своих предприятиях.
Выходит, что выбор такой - или дальнейший беспредел олигархов в Украине или достойные пенсии и зарплаты гражданам
Кстати, 80% бизнеса в Украине - это малый и средний бизнес. Откуда у них деньги на такие зп?!!
А вот цены в Австрии больше, как ни странно
в них вищi зарплати. а1000 евро зараз - це майже жебрацький рiвень для староi Европи.
Для реального поднятия зарплат нужно привлекать инвесторов из-за бугра с технологичным бизнесом. Такой бизнес высокомаржинальный, отдача на одного работника значительная, а значит и зарплаты высокие.
Но инвесторов сюда не пускают олигархи, которым не нужна конкуренция за рабочую силу (им и так безвиз доставил хлопот, когда лучшие работяги за бугор повалили и пришлось поднимать зарплаты чтобы удержать). Ну и есть еще армия чинуш, силовиков, судей, которые просто грабят инвесторов ради личной выгоды. Эти, пожалуй, даже пострашнее олигархов будут.
Инвесторы бояться и сюда не идут. И это очень плохо не только из-за низких зарплат. По этой же причине нас не принимают в НАТО и ЕС, поскольку Запад это прежде всего общая экономика. А мы типа в отдельном загончике, и открываться не хочем. А в таком случае зачем Западу нас защищать и нам помогать?
В итоге нас оставляют наедине с Рашкой и все тяготы войны придеться нести народу, плюс от пуза кормить чинуш, силовичье, судей и олигархов. Так долго продолжаться не может. Однажды прогнившее государство рухнет и Рашка нас сожрет.
ЕСВ платити не можемо, йдіть найух
словавысеры аля-министров с ЗеШоблы - меня удивляет почему Мы еще их слушаем - а не выносим вперед ногами вместе с главЗебуином !!!
Хотел дополнить что поляки и финны так и делали в 1918 году. А украинцы- нет, сидели по хатах а другие слушали большевицкую агитацию про "барыг из УНР", и про "пускай дети гетьмана Скоропадского воюют".
А если б так всегда делали с тупым стадным большинством, то у нас бы:
- в 1991 году не выбрали б Кравчука;
- в 1917 г. Не смотрели б в глаза Троцкого в поисках мира;
- в 1663 г. Чорна Рада не выбрала б Брюховецкого который слил страну так же как Тимоха и янык продали ее московитам за газ по Харьковским угодам.
Але кожна наступна влада БОЯЛАСЯ це робити ..., і тому отримувана пенсія не залежить від внесений у ПФ вклад за допенсійний час - а регулюється купкою зовсім інших законів .
Що не можна перейняти досвід інших країн по усьому світу ?
Мне интересно, каким образом получают доход 10 млн активных граждан и не платят ЕСВ при этом? Разве это возможно?
А насчет вывести из тени бизнес, для этого необходимо уменьшить налоги до 5-10%. И тогда офшоры станут не нужны и играть с уклонением станет не интересно.
Дятел не розуміє,що на його і йому подібних хитрі сраки,вже знайшлось 10млн. буїв з гвинтом.
"От 15 до 70 лет - это где-то 29 млн человек" - то есть он думает, раз ОБЯЗАЛИ получать ИНН с 14 лет - то ему эти дети уже что то там должны, как в прочем и старики ! Ему НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН , уже по той простой причине, что у нас государство само отказалось от выполнения возложенных на неё обязательств перед гражданами ! И еще - МЕНЬШЕ воровать из бюджета нужно ! Тогда и хватать будет !