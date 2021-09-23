Зеленський на зустрічі зі Столтенбергом: "Для країн, що вступають у НАТО, має бути чітка тимчасова перспектива". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у США зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер-аккаунт президента.

"На зустрічі подякував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за незмінну підтримку й участь представника Альянсу в саміті Кримської платформи в Києві. Для країн, що вступають у НАТО, має бути чітка тимчасова перспектива. Євроатлантичний курс нашої держави незмінний", - написав Зеленський.

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