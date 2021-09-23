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Зеленський на зустрічі зі Столтенбергом: "Для країн, що вступають у НАТО, має бути чітка тимчасова перспектива". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський у США зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер-аккаунт президента.

Зеленський на зустрічі зі Столтенбергом: Для країн, що вступають у НАТО, має бути чітка тимчасова перспектива 01

"На зустрічі подякував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за незмінну підтримку й участь представника Альянсу в саміті Кримської платформи в Києві. Для країн, що вступають у НАТО, має бути чітка тимчасова перспектива. Євроатлантичний курс нашої держави незмінний", - написав Зеленський.

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Топ коментарі
+7
10 років, наприклад.

Узурпуєш владу, кришуєш корупцію, знищуєш еконміку, судочинство, армію, та через 10 років ти в НАТО.

Якость так.
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22.09.2021 19:38
+6
Зебирателей надо лечить, они же опять вопреки всему проголосуют за зеленого дебила, под личным руководством которого двое суток умирал сержант Журавель.
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22.09.2021 19:39
+6
Чому ми ще не в НАТО, цікавиться арахвамія

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22.09.2021 19:39
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Зебирателей надо лечить, они же опять вопреки всему проголосуют за зеленого дебила, под личным руководством которого двое суток умирал сержант Журавель.
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22.09.2021 19:39 Відповісти
Чому ми ще не в НАТО, цікавиться арахвамія

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22.09.2021 19:39 Відповісти
а чому воно не сокіл і не літа ще не цікавиться,)))
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22.09.2021 20:00 Відповісти
"Для стран, вступающих в НАТО, должна быть четкая временная перспектива."

Четкий внучек бородатой бабушки.

https://www.youtube.com/watch?v=LqL4rvxB3xQ
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22.09.2021 19:37 Відповісти
здай БЄню - отримай перспективу, не здаєш БЄню - імітаторствуй й надалі(не надовго)
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22.09.2021 22:38 Відповісти
Что характерно. Беня не тупой он хочет спастись от американского правосудия с помощью своего зеленого внучка.
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22.09.2021 22:45 Відповісти
А потім Зеленський питає чому щось не так, чому ми не в НАТО, обирають смотрящих і корупціонерів та ще й тих, хто ідеологічно може стати зрадником, або вже є.
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22.09.2021 19:37 Відповісти
Антимонопольний комітет уже майже рік очолює Ольга Піщанська - подруга дружини президента Володимира Зеленського. За збігом обставин, АМКУ за цей час "пробачив" компаніям Ігоря Коломойського штрафів на майже 5 мільярдів гривень.

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22.09.2021 19:40 Відповісти
Сім'я біглого рига Злочевського купує ще одну ділянку для видобутку газу на Волині. АМКУ дав дозвіл. У 2020 р. ВАКС заочно арештував екс-міністра екології М.Злочевського. Перед цим він був оголошений в розшук у кримінальному провадженні НАБУ. У Зеленського ратиця ратицю миє.

Чому ми не в НАТО?
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22.09.2021 19:41 Відповісти
10 років, наприклад.

Узурпуєш владу, кришуєш корупцію, знищуєш еконміку, судочинство, армію, та через 10 років ти в НАТО.

Якость так.
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22.09.2021 19:38 Відповісти
Не может быть ни какого времени...может быть только соответствует та или иная страна каким то требованиям или не соответствует..

И как можно принять страну военный блок...если высшее руководство этой страны выдает секреты своих силовых ведомств врагу этого силового блока паРаше..??
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22.09.2021 19:40 Відповісти
Покажи як треба.
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22.09.2021 19:47 Відповісти
Именно этот принцип поведения всегда являлся основой существования рабской московии ...
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22.09.2021 19:55 Відповісти
Президент правильно все сказал , но для порохоботов єто - "зрада" , а для путинских портянок - повод позубоскалить на Украину.
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22.09.2021 19:52 Відповісти
Это говорит только об одном, что количество мозга у тебя и Зеленского одинаковое- нулевое.
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23.09.2021 09:46 Відповісти
как тока беня сядет тюрьму США, так сразу! куда уж четче
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22.09.2021 19:58 Відповісти
И это он намекает на то, что независимо сколько он будет красть из бюджета, но извольте принять на 2 года.
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22.09.2021 20:02 Відповісти
Можно вступить в НАТО ночью,пока все спят.А потом,кто первый встал того и тапки
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22.09.2021 20:16 Відповісти
Всегда
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22.09.2021 20:25 Відповісти
а НАТО не цікавить "часова перспектива"; НАТО цікавить стан справ у кандидата та критерії, які вони вимагають від нього для вступу. Корупція та монополізована економіка, авторитарна модель управління в Україні, ручні суди, тощо - ну то йдіть готуйтесь ще по одному колу.
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22.09.2021 20:54 Відповісти
Какое НАТО ? И когда? Тут в союзники к США бы попасть. Корупция больше чем в Афгане и Албании вместе взятых.
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22.09.2021 20:58 Відповісти
У країн що хочуть вступити до НАТО повинен бути ПРЕЗИДЕНТ, а не якийсь наркоман зрадник готовий ставати на коліна перед ворогом
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22.09.2021 21:00 Відповісти
Клоун в своем амплуа - рассмешил Столтенберга.
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22.09.2021 22:46 Відповісти
Чего Зеля хочет? Чтобы у любой страны которая хочет вступить в НАТО было, скажем, 10 лет и всё - вступила? Он дурак что ли?
То есть РФ подписала бумажку и ОК - через 10 лет вступила в НАТО?
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23.09.2021 09:46 Відповісти
 
 