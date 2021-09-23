Зеленський на зустрічі зі Столтенбергом: "Для країн, що вступають у НАТО, має бути чітка тимчасова перспектива". ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський у США зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер-аккаунт президента.
"На зустрічі подякував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за незмінну підтримку й участь представника Альянсу в саміті Кримської платформи в Києві. Для країн, що вступають у НАТО, має бути чітка тимчасова перспектива. Євроатлантичний курс нашої держави незмінний", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+7 Чайка Київ
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+6 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
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+6 індекс борщу та масового зубожіння
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Четкий внучек бородатой бабушки.
https://www.youtube.com/watch?v=LqL4rvxB3xQ
Чому ми не в НАТО?
Узурпуєш владу, кришуєш корупцію, знищуєш еконміку, судочинство, армію, та через 10 років ти в НАТО.
Якость так.
И как можно принять страну военный блок...если высшее руководство этой страны выдает секреты своих силовых ведомств врагу этого силового блока паРаше..??
То есть РФ подписала бумажку и ОК - через 10 лет вступила в НАТО?