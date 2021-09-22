"Коли вбивають простих людей - відео в Інстаграмі немає, а як зачепили бізнес-партнера президента, всю країну перевертають", - Парасюк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Влада по-різному реагує на вбивства простих людей і замах на друга і бізнес-партнера президента.
Це на своїй сторінці в Фейсбук зазначив Володимир Парасюк, інформує Цензор.НЕТ.
Екснардеп нагадав про випадок, коли в березні 2016 року в центрі Києва біля його автомобіля вибухнула граната. "Був хтось покараний? Ніхто. Тому справу з замаху на життя перекваліфікували в дрібне хуліганство", - розповів Парасюк.
Він зазначає, що причини стрілянини по машині помічника президента можуть бути різними, але реакція правоохоронних органів і влади дуже відрізняється від того, коли подібне відбувається з активістами або простими людьми.
"З якою метою помічника Зеленського обстріляли я не знаю. Можливо дійсно залякування і тут потрібно дуже добре задуматись. А можливо це імітація і в такому випадку - це дно. Бо грати на почуттях людей - дуже погана затія.
А ще ці гучні заяви про друзів і сміливі кроки. Володимире Олександровичу, в нашій країні кожного дня відбувається несправедливість і тоді відео в Інстаграмі нема. Це що виходить, коли вбивають активістів чи просто людей - це статистика, а як тільки зачепили друга і бізнес-партнера, відразу всю країну перевертають?", - написав Парасюк.
Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.
У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, ніщо не загрожує.
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Да и АТОшники с Зеленским в Оманские офшоры ковидный фонд не выводили.
Наверное лысый из 95го квартала и стрелял. Очень похоже на их режессуру.
То-то и видно, что вели народ Украины в Европу, а на последних выборах 73% взяло и проголосовало за разворот, поддержавши антимайдан.
Здесь "лучше" или "хуже" не подходит. Здесь цивилизационный выбор.