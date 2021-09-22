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Новини Політика України Замах на Шефіра
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Зеленський (17531) замах (470) Парасюк (190) Шефір Борис (28) Шефір_Сергій (115)

"Коли вбивають простих людей - відео в Інстаграмі немає, а як зачепили бізнес-партнера президента, всю країну перевертають", - Парасюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Влада по-різному реагує на вбивства простих людей і замах на друга і бізнес-партнера президента.

Це на своїй сторінці в Фейсбук зазначив Володимир Парасюк, інформує Цензор.НЕТ.

Екснардеп нагадав про випадок, коли в березні 2016 року в центрі Києва біля його автомобіля вибухнула граната. "Був хтось покараний? Ніхто. Тому справу з замаху на життя перекваліфікували в дрібне хуліганство", - розповів Парасюк.

Він зазначає, що причини стрілянини по машині помічника президента можуть бути різними, але реакція правоохоронних органів і влади дуже відрізняється від того, коли подібне відбувається з активістами або простими людьми.

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"З якою метою помічника Зеленського обстріляли я не знаю. Можливо дійсно залякування і тут потрібно дуже добре задуматись. А можливо це імітація і в такому випадку - це дно. Бо грати на почуттях людей - дуже погана затія.

А ще ці гучні заяви про друзів і сміливі кроки. Володимире Олександровичу, в нашій країні кожного дня відбувається несправедливість і тоді відео в Інстаграмі нема. Це що виходить, коли вбивають активістів чи просто людей - це статистика, а як тільки зачепили друга і бізнес-партнера, відразу всю країну перевертають?", - написав Парасюк.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, ніщо не загрожує.

Коли вбивають простих людей - відео в Інстаграмі немає, а як зачепили бізнес-партнера президента, всю країну перевертають, - Парасюк 01
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Топ коментарі
+46
Так. Про гибелі атовців президент мовчить. А вони ж гинуть через його накази. Ще і заборгував їм велику суму виплат. Льготи теж не надаються.
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22.09.2021 20:22
+25
встречный вопрос . а кто этот Шафир ?
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22.09.2021 20:25
+23
Шановне радіво Шансон, поставте будь ласка для Кварталу 95 пісню "Братва, не стреляйте друг в друга". Дякую дуже дякую.

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22.09.2021 20:25
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Так. Про гибелі атовців президент мовчить. А вони ж гинуть через його накази. Ще і заборгував їм велику суму виплат. Льготи теж не надаються.
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22.09.2021 20:22 Відповісти
В день убийства Кеннеди в Штатах убили еще сотню человек,никто о них не вспоминает.Как говорил Горбачев-таковы реалии.
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22.09.2021 20:31 Відповісти
Які нах «реалії»?! Хто такий цей Шифєр?!?
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22.09.2021 20:41 Відповісти
Це чоловік Клавдії Шифер
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22.09.2021 21:41 Відповісти
шефір це бізнес-партнер преЗедента... а до виборів воно розповідало: "...нікакова кумавства...только прафесіАнали...." а тут....: шефіри з сивохами, баканови з єрмаками...куди дивиться І.В. Бєня...?!
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22.09.2021 22:02 Відповісти
Логика власти имеет родословную так сказать национального окраса..во Второй Мировой войне до сих пор нет точной цифры погибших в ней людей ВСЕ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ..52-60-73 млн. цифры разные но вот что удивительно по мнению народа бувшего в свое время "рабами Египта" самое главное выделено цифра 6 типа лямов их племени и назвали его Холокостом а все остальное как то им по барабану и фиолетово и то статистика.. когда их народец гниловатый в форме кумиссаров устроил репрессии в ССР ГУЛЛАГ и Голодомор в Украине на Поволжье Голод 1946-1947 годов Украина Казахстан Сибирь то опять все до лямпочки то СТАТИСТИЧЕСКАЯ погрешность и графа с цифирью а вот "рабов Египту" вы шо одного стрельнули сегодня и такой "фрачь и понос".. аж самому хочется патронов поднести... тьфу ну и гыдлывая у нас власть "вечных рабов Египта" рыгать хочется...
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22.09.2021 20:42 Відповісти
И на Кубани голодомор тоже. Знаменитый борец Иван Поддубный тогда выпрашивал больше хлеба у властей потому что он борец и нужно больше есть но ему не дали и надорвали ему здоровье т.к. он в паспорте зачеркнул национальность "русский" и карандашом написал "украинец". НКВД его не замучило в застенках только потому что в те годы гитлер ввел моду на спорт, и совок тоже старался показать своих спортсменов
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22.09.2021 22:46 Відповісти
Просто АТОшники (в отличии от Шефира) не подпадают про новый закон об антисемитизме.
Да и АТОшники с Зеленским в Оманские офшоры ковидный фонд не выводили.
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22.09.2021 20:56 Відповісти
А кто этот Парасюк?
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22.09.2021 20:22 Відповісти
Парасюк-это Поросюк. Э
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22.09.2021 20:25 Відповісти
встречный вопрос . а кто этот Шафир ?
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22.09.2021 20:25 Відповісти
може шніфер?
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22.09.2021 20:28 Відповісти
не исключено . хотя имея приятеля президента необходимость ломать сейфы отпадает
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22.09.2021 20:31 Відповісти
Ну как кто??? Начальник квартала.
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22.09.2021 20:28 Відповісти
шефір це бізнес-партнер преЗедента... а до виборів воно розповідало: "...нікакова кумавства...только прафесіАнали...." а тут....: шефіри з сивохами, баканови з єрмаками...куди дивиться І.В. Бєня...?!
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22.09.2021 22:08 Відповісти
Ключова фігура Майдану- слова Володі Парасюка налякали зека- ось так кацап.
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22.09.2021 20:49 Відповісти
Все "бьівшие" хотят о себе напомнить , так и Парасюк.
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22.09.2021 20:24 Відповісти
а хто це? онук баби параски? я не впiзнаю його без макiяжа)))
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22.09.2021 21:54 Відповісти
Шановне радіво Шансон, поставте будь ласка для Кварталу 95 пісню "Братва, не стреляйте друг в друга". Дякую дуже дякую.

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22.09.2021 20:25 Відповісти
О, вылезло падло.... Да кому интересно мнение этого запроданца...?
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22.09.2021 20:25 Відповісти
А что не правду сказал?
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22.09.2021 20:37 Відповісти
А ты чьих будешь? Слуга?
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22.09.2021 20:38 Відповісти
а ты Вова заряди Бубочке с ноги, а мы посмотрим, обсудим..
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22.09.2021 20:25 Відповісти
А кто такой для него бубочка ? Вот по тухесу Карабасу-Барабасу зарядить это пожалуйста!
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22.09.2021 20:49 Відповісти
Так для этого это мультик сегодня и отсняли, что бы по всем каналам показывать и рейтинг поднимать
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22.09.2021 20:25 Відповісти
Убівство раскрито! Стріляв Порошенко з кущів на Новообухівській трасі.

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22.09.2021 20:27 Відповісти
есть версия что стрелял или Зорян или Шкиряк а Порох только патроны подавал
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22.09.2021 20:29 Відповісти
20 баксів це завжди 20 баксів. Євгєній Прокопішин не втомлюється нахилятися за черговою двадцяткою.
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22.09.2021 20:31 Відповісти
Если бы хотели что-то передать, то сразу бы жену Зеленского - Ермака грохнули. А так, это скорей жена Зеленского Ермак и заказала весь этот цирк. Чтобы потом начать скулить, что мол смотрите, как нас за "пгавду" (читаем - коррупцию) не любят.
Наверное лысый из 95го квартала и стрелял. Очень похоже на их режессуру.
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22.09.2021 20:45 Відповісти
та да, это тебе не морду зеленкой обтрухать)))
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22.09.2021 21:57 Відповісти
Парасюк Меткая Нога защитник простых людей.
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22.09.2021 20:28 Відповісти
одна из говорящих голов Бени - проданный и перепроданный Поросюк ...
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22.09.2021 20:29 Відповісти
Поросюк, Поросюк.... Сколько же таких "Поросюков" рвало штаны за ""Володю в президенты", сколько грязии выливали на на всех, кто не поддерживал идею власти Коломойского, Портнова, Шефиров... Теперь эти "Поросюки" умничают по поводу абстрактной"плохой власти". Так удобнее.
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22.09.2021 20:30 Відповісти
Никогда Парасюк не топил за Зеленского! Против Порошенко топил. Но это не одно и то же. Если хотел отстранения от власти олигарха, значит обязательно должен целовать зад артисту? Что за нездоровая причинно-следственная цепочка?
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22.09.2021 20:42 Відповісти
Обіда за шефа висушує мізки .
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22.09.2021 20:46 Відповісти
топил против а теперь володька весеран катается на авто для 0 и помалкивает боится чтобы не присеть как его друг с редута
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22.09.2021 20:48 Відповісти
Ага, попридуривайся, попридуривайся. Во втром туре- Порошенко, и Коломойский, Поросюк топит против Порошенко. А ну, троль, додумай сам, кто придет к власти, если не Порошенко? Посчитай на пальцах, смотри, не ошибись.
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22.09.2021 20:52 Відповісти
Это как раз ты придуриваешься. В глубине души ведь прекрасно понимаешь, что в 2019г. во втором туре у Порошенко выиграла бы даже табуретка. А тезис о том, что олигарх Порошенко сильно лучше олигарха Коломойкого это исключительно порохоботская заморочка. Для большинства украинцев это совсем не очевидно.
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22.09.2021 21:04 Відповісти
Совсем не очевидно, что у названных тобой людей различный подход к курсу страны???

То-то и видно, что вели народ Украины в Европу, а на последних выборах 73% взяло и проголосовало за разворот, поддержавши антимайдан.

Здесь "лучше" или "хуже" не подходит. Здесь цивилизационный выбор.
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22.09.2021 21:28 Відповісти
Да выиграла бы даже табуретка( как и произошло) , т.к. мозги у лохтората из башки вынули и г+г туда засунули!
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22.09.2021 22:42 Відповісти
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22.09.2021 20:36 Відповісти
Потому, что убивать простых людей, это не антисемитизм?
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22.09.2021 20:39 Відповісти
Кстати, откуда у не простого человек Шефира та тачка, которую якобы антисемиты обстреляли? Может Шефира сразу за коррупцию на нары отправить? Или это тоже антисемитизм?
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22.09.2021 20:41 Відповісти
парасюк всплыл напомните парасюку кто помогал зебилам у к власти прийти,а то у него с памятью что-то нехорошее...
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22.09.2021 20:43 Відповісти
За вашою логікою то і Порошенко допоміг Зеленському стати президентом, бо не прислухався до простого народу які вказували на його помилкові дії.
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22.09.2021 20:52 Відповісти
Т,е Поросюк, привел к власти Коломойского, бо абиделся на Порошенка? Неужели Поросюк олигофрен? Не поверю! Просто Поросюк любит когда в кармане шывеляцца зеленые бумажки. Кто больше положит-того и Поросюк.
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22.09.2021 21:02 Відповісти
А шо, оно еще на воле?
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22.09.2021 21:02 Відповісти
Как надоели "парасюки" - вы же топили за зеленую власть - что вам не нравится? Помнится как при прежней власти боролись против торговли на крови,жгли шины...теперь вылезаете с теплой норки чтоб поплакаться на жизнь ипучую...в том числе и благодаря вам так живем в шоу зеленого тупого квартала. За то что воевали и защищали - респект и уважение,а в остальном - за что боролись на то и напоролись...
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22.09.2021 21:22 Відповісти
Сам за нього горлянку рвав і мріяв стати губернатором Львівщини..
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22.09.2021 21:28 Відповісти
Хто Парасюка знов розбудив?
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22.09.2021 21:53 Відповісти
Володька, брат, де пропадав?
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22.09.2021 21:55 Відповісти
на клубнике в польше или на урановых рудниках намибии)))
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22.09.2021 22:58 Відповісти
Может уже пора уже очистить страну от зеленой плесени, пока они ее не убили?
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22.09.2021 21:57 Відповісти
поросюк, "сметун" ты наш, вагнергейт не напрягает тебя, только шефирка вынул тебя из спячки, "бескорыстный" ты наш)))
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22.09.2021 22:45 Відповісти
о звидкеля коровка муму появылось))не видали 5 лет
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22.09.2021 22:57 Відповісти
тепер я розібрався! Це дядя Джо руками свого ЦРУ організував стрілянину в Шефіра (ну і так, щоб не дуже больно було...) щоб бубочка достроково змився нафіг з Америки! Бо минулого разу він затримався - і пів-Каліфорнії згоріло! А нафіга дяді Джо така чи інша біда?
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23.09.2021 01:17 Відповісти
 
 