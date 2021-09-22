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Венедіктова (750) Шефір_Сергій (115)

Правоохоронні органи створять спільну групу для розслідування замаху на Шефіра, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Правоохоронні органи створять спільну групу для розслідування замаху на Шефіра, - Венедіктова

Обстріл автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра розслідуватимуть декілька правоохоронних органів, для взаємодії між якими буде створено спільну слідчу групу\

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За результатами сьогоднішньої наради ми створюємо окрему групу, де буде спільна слідча група представників різних правоохоронних органів, ми комунікуватимемо", - сказала Венедіктова.

Вона також допустила зміну кваліфікації кримінального провадження, яке наразі відкрито за статтею про замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України). "Якщо буде потреба у зміні кваліфікації, це відбудеться", - сказала генпрокурорка.

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Венедіктова також розповіла, що під час обстрілу швидкість автомобіля, в якому їхав Шефір, була невеликою - 60-70 км/год, "тому що потрібно було зайти на поворот".

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
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Топ коментарі
+11
Що там з "вагнерівцями" та Шереметом? Вже розкрили справи?
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22.09.2021 20:42
+5
а коли вбили трьох українських воїнів і поранили 8, свою відпустку не скоротив. мало того, навіть співчуття не висловив.

ПрепіЗЕдент скоротить перебування у Нью-Йорку через замах на Шефіра - Кулеба
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22.09.2021 20:53
+4
Все правильно: если проводить расследования согласно регламенту, то велика вероятность того, что какой то дурак-следователь выяснит, что это все банальная постановка. А так, создадут группу в которую войдут наиболее продажные проверенные работники прокуратуры, которые успешно спрячут концы в воду доведут расследование до конца.
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22.09.2021 20:47
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Що там з "вагнерівцями" та Шереметом? Вже розкрили справи?
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22.09.2021 20:42 Відповісти
а навіщо? вони скоріш за все весь цей цирк з "розстрілом"влаштували заради того, щоб суспільство забуло й про злив операції по "вагнерівцям" і тим більш про справу Шеремета... а особливо їм кортить скоріше протягнути у ВР "закон про олігархів"... щоб можна було потім призначати "ворогів народу" на власний розсуд...
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22.09.2021 20:54 Відповісти
То був сарказм
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22.09.2021 20:59 Відповісти
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22.09.2021 20:42 Відповісти
главное психиатров пригласите и включите раввинов а то без них никак не расследуете даже восход и закат Солнца..дауны прости Господи! дай дебилам власти... и вот имеем цирк на веревочке над пропастью...
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22.09.2021 20:44 Відповісти
Зато ржем уже почти целый день. 73% об этом и мечтали.
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22.09.2021 21:49 Відповісти
Покушения? не слишком ли громко сказано?
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22.09.2021 20:45 Відповісти
Есть тут фанаты стрелковки, которые проходили "kill house" и полный курс полосы?
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22.09.2021 20:45 Відповісти
Опухле огидне мурло наркомана в черговому гундосіку обіцяє жостку відповідь за "замах на його близького друга" і запевняє,що має на це "мандат на зміни".Готуйтеся до затягування гайок за путінським сценарієм.

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22.09.2021 20:46 Відповісти
а коли вбили трьох українських воїнів і поранили 8, свою відпустку не скоротив. мало того, навіть співчуття не висловив.

ПрепіЗЕдент скоротить перебування у Нью-Йорку через замах на Шефіра - Кулеба
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22.09.2021 20:53 Відповісти
Ну хоть военное положение не ввели и то спасибо.))
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22.09.2021 20:46 Відповісти
Все правильно: если проводить расследования согласно регламенту, то велика вероятность того, что какой то дурак-следователь выяснит, что это все банальная постановка. А так, создадут группу в которую войдут наиболее продажные проверенные работники прокуратуры, которые успешно спрячут концы в воду доведут расследование до конца.
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22.09.2021 20:47 Відповісти
Ребята не мучайтесь со следствием. Помните при Кучьме был п.Лазаренко? И он организовал сам на себя покушение и затем умотал в Израиль. Это тоже самое. Шефир видит,зеля конченый и надо мотать и устроил это Шоу.
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22.09.2021 20:49 Відповісти
нужно целое министерство создать для расследования
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22.09.2021 20:49 Відповісти
Экстрасенсов!

Экстрасенсов обязательно в группу!
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22.09.2021 20:53 Відповісти
І "правопохоронці",з розумним і поважним видом,братимуть участь у цьому дешевому й смердючому цирку!
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22.09.2021 21:03 Відповісти
Ауді а 8 лонг, нормальний ход, помічник президента. А що він там помогає? Як пиляти бюджет?
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22.09.2021 21:16 Відповісти
tZE inform


@tZEinform

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1 ч



Для министра Монастырского. Понятие "обследование места преступления" вообще то означает несколько иное, чем блуждание 400 нацгвардейцев по лесу.
Для генерального прокурора Венедиктовой. Ваши подчиненные правы. Вы не можете возбуждать дело по формулировке "покушение на жизнь должностного лица" Шефир не государственный служащий и не должностное лицо. Он никто из сферы обслуживания.
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22.09.2021 21:16 Відповісти
а шо там створювати. В ОПі є "досвідчені пінкертони" татаров, цуцкерідзе,зами глави нинішній та бувший (ДБР), баканов теж на перших ролях. Ну а сама венедиктівна теж каші не спортить. Вперед! професіонали "

коротко. Вбивство Кеннеді зафільмував Запрудер ( до речі уроженець Ковеля). Стрілець був снайпером в морській піхоті. Стріляв з снайперської рушниці. Створена комісія Уоррена з парламентарів. По фільму у 334 кадрі в тілі Кеннеді було три кулі, а з місця пострілу вилучили 4 гільзи. Один з глядачів був поранений в ногу. Виникла версія, що стрільців було два, один промазав, і була змова. Стрілець до того був одружений на білорусці і два роки жив у Мінську під ковпаком КГБ. Стрільця застрелив власник бару у приміщенні суду. Комісія слідів змови так і не знайшла, але сумніви залишилися. Лише згодом через десятиліття була знайдена розгадка, яка виявилась банальною. Між стрільцем, який був на сьомому поверсі складу і Кеннеді був розміщений дорожній світлофор. При перевірці світло фор був новий, на складі знайшли старий (америкоси нічого не викидають і у них нема скупок) світлофор а на ньому слід рикошету кулі. рентгенаналіз показав теж саме. Саме цією кулею і був поранений глядач. Все було надто просто. А руку КГБ америкоси відкинули зразу ж, бо в1964 році втік Носенко .,начальник відділу контррозвідки по нагляду за іноземцями який все розказав про стрільці Освальда, що той психічно нездоровий і страждає манією величі.
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22.09.2021 21:42 Відповісти
А вы не хотите создать комиссию по девочке, которую убил создатель футбольного клуба и прочая мажорная мразь на дорогах ? При петруччо убийство на дорогах пьяными и обдолбанными мажорами даже получило свою ветку на цензоре.. Про зеленое - молчу ваще. Где посаженные мажоры, петр алексеич? Где вообще кто-то посаженный? Ты, страну взяло девственную! Развивай - рули! Нарулило! Адептам святого петра не читать, будет разрыв рошенки ( орган, ответственный за моск, которого нет и - пищеварение)
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22.09.2021 22:05 Відповісти
Та шо там мєлочиться, давайте все СБУ, МВС, ДБР, ГПУ (хто там ще без діла залишився?) в повному складі кидайте на розшук "мисливця". А то як же, "покушеніє вєка". Отак, всім міром, по крупинці та й зберете "нєопровержимиє докази" на чергового патріота. Там на черзі ще стільки дитячих хірургів, медпрацівників, вояків, що захищали ваші сраки на сході України.
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22.09.2021 22:32 Відповісти
Так кто всё таки слил операцию с Вагнеровцами? С ними тема намного интереснее, чем имитация с "покушением"...
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22.09.2021 22:43 Відповісти
Всі подібні злочини, навіть якщо не збиралися вбити але лише налякати чи інсперувати замах, організовані кимось з оточення жертви. Простим людям нафіг шефіри здалися, та й підібратися до них важко.

І на кого тоді вийде ця група?
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22.09.2021 23:39 Відповісти
тепер я розібрався! Це дядя Джо руками свого ЦРУ організував стрілянину в Шефіра (ну і так, щоб не дуже больно було...) щоб бубочка достроково змився нафіг з Америки! Бо минулого разу він затримався - і пів-Каліфорнії згоріло! А нафіга дяді Джо така чи інша біда?
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23.09.2021 01:15 Відповісти
 
 