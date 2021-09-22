Правоохоронні органи створять спільну групу для розслідування замаху на Шефіра, - Венедіктова
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Обстріл автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра розслідуватимуть декілька правоохоронних органів, для взаємодії між якими буде створено спільну слідчу групу\
Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За результатами сьогоднішньої наради ми створюємо окрему групу, де буде спільна слідча група представників різних правоохоронних органів, ми комунікуватимемо", - сказала Венедіктова.
Вона також допустила зміну кваліфікації кримінального провадження, яке наразі відкрито за статтею про замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України). "Якщо буде потреба у зміні кваліфікації, це відбудеться", - сказала генпрокурорка.
Венедіктова також розповіла, що під час обстрілу швидкість автомобіля, в якому їхав Шефір, була невеликою - 60-70 км/год, "тому що потрібно було зайти на поворот".
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
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продажныепроверенные работники прокуратуры, которые успешно спрячут концы в водудоведут расследование до конца.
Экстрасенсов обязательно в группу!
@tZEinform
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1 ч
Для министра Монастырского. Понятие "обследование места преступления" вообще то означает несколько иное, чем блуждание 400 нацгвардейцев по лесу.
Для генерального прокурора Венедиктовой. Ваши подчиненные правы. Вы не можете возбуждать дело по формулировке "покушение на жизнь должностного лица" Шефир не государственный служащий и не должностное лицо. Он никто из сферы обслуживания.
коротко. Вбивство Кеннеді зафільмував Запрудер ( до речі уроженець Ковеля). Стрілець був снайпером в морській піхоті. Стріляв з снайперської рушниці. Створена комісія Уоррена з парламентарів. По фільму у 334 кадрі в тілі Кеннеді було три кулі, а з місця пострілу вилучили 4 гільзи. Один з глядачів був поранений в ногу. Виникла версія, що стрільців було два, один промазав, і була змова. Стрілець до того був одружений на білорусці і два роки жив у Мінську під ковпаком КГБ. Стрільця застрелив власник бару у приміщенні суду. Комісія слідів змови так і не знайшла, але сумніви залишилися. Лише згодом через десятиліття була знайдена розгадка, яка виявилась банальною. Між стрільцем, який був на сьомому поверсі складу і Кеннеді був розміщений дорожній світлофор. При перевірці світло фор був новий, на складі знайшли старий (америкоси нічого не викидають і у них нема скупок) світлофор а на ньому слід рикошету кулі. рентгенаналіз показав теж саме. Саме цією кулею і був поранений глядач. Все було надто просто. А руку КГБ америкоси відкинули зразу ж, бо в1964 році втік Носенко .,начальник відділу контррозвідки по нагляду за іноземцями який все розказав про стрільці Освальда, що той психічно нездоровий і страждає манією величі.
І на кого тоді вийде ця група?