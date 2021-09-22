Правоохоронні органи створять спільну групу для розслідування замаху на Шефіра, - Венедіктова

Обстріл автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра розслідуватимуть декілька правоохоронних органів, для взаємодії між якими буде створено спільну слідчу групу\

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За результатами сьогоднішньої наради ми створюємо окрему групу, де буде спільна слідча група представників різних правоохоронних органів, ми комунікуватимемо", - сказала Венедіктова.

Вона також допустила зміну кваліфікації кримінального провадження, яке наразі відкрито за статтею про замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України). "Якщо буде потреба у зміні кваліфікації, це відбудеться", - сказала генпрокурорка.

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Венедіктова також розповіла, що під час обстрілу швидкість автомобіля, в якому їхав Шефір, була невеликою - 60-70 км/год, "тому що потрібно було зайти на поворот".

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.