"Стріляли не в Шефіра, а по машині і водієві, але Банкова відразу вказала на винних", - Гриценко

Стрілянина з автомата по машині помічника президента Сергія Шефіра не мала на меті вбити близького друга і бізнес-партнера Зеленського.

Таку думку на своїй сторінці в Фейсбук висловив Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Стріляли не в Шефіра - по машині і в водія. Хотіли тільки залякати? Чому? Незрозуміло. Хоча Банкова, поза всяким сумнівом і не чекаючи результатів розслідування, одразу вказала на винних - ті, хто не мають суспільної підтримки і виступають проти деолігархізації. Тобто, опозиція? Тоді хто ж, відразу б і сказали: Порошенко? Тимошенко? Медведчук? Кличко? Разумков? Яценюк? З такими швидкими і прямими як валянок вказівками/очікуваннями Банкової правоохоронцям буде ой як непросто проводити чесне розслідування", - зазначає Гриценко.

Він нагадує, що Шефір є ключовим комунікатором з олігархами від імені Зеленського, і журналісти неодноразово "фіксували його мирні рандеву з кандидатами в реєстр".

На думку Гриценка, ясно одне: "хтось вирішив загострити ситуацію, підняти градус напруги прямо перед голосуванням закону про олігархів". Якщо хтось від цього загострення виграє, можливо це пояснить мотив сьогоднішньої автоматної черги.

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.

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