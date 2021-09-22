"Стріляли не в Шефіра, а по машині і водієві, але Банкова відразу вказала на винних", - Гриценко
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Стрілянина з автомата по машині помічника президента Сергія Шефіра не мала на меті вбити близького друга і бізнес-партнера Зеленського.
Таку думку на своїй сторінці в Фейсбук висловив Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.
"Стріляли не в Шефіра - по машині і в водія. Хотіли тільки залякати? Чому? Незрозуміло. Хоча Банкова, поза всяким сумнівом і не чекаючи результатів розслідування, одразу вказала на винних - ті, хто не мають суспільної підтримки і виступають проти деолігархізації. Тобто, опозиція? Тоді хто ж, відразу б і сказали: Порошенко? Тимошенко? Медведчук? Кличко? Разумков? Яценюк? З такими швидкими і прямими як валянок вказівками/очікуваннями Банкової правоохоронцям буде ой як непросто проводити чесне розслідування", - зазначає Гриценко.
Він нагадує, що Шефір є ключовим комунікатором з олігархами від імені Зеленського, і журналісти неодноразово "фіксували його мирні рандеву з кандидатами в реєстр".
На думку Гриценка, ясно одне: "хтось вирішив загострити ситуацію, підняти градус напруги прямо перед голосуванням закону про олігархів". Якщо хтось від цього загострення виграє, можливо це пояснить мотив сьогоднішньої автоматної черги.
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.
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Якби хотіли вбити, то вбили б, а так тільки попередили.
Зазвичай Сергій Нахманович присутній на всіх найважливіших нарадах на Банковій, зокрема на кадрових "оглядинах" на топові посади. На них президент запрошував свого першого помічника та голову ОПУ Андрія Єрмака. Та найважливіше завдання, за яке на Банковій відповідав Шефір, - це комунікація із великим бізнесом.
За перший рік його роботи журналісти-розслідувачі зафіксували непублічні поїздки Шефіра на ювілей бізнесмена і нардепа Григорія Суркіса, в офіс олігарха Ігоря Коломойського та в маєток олігарха Ріната Ахметова.
Вплив Шефіра
Як і багатьох членів близької команди Зеленського, Шефіра пов'язують із непублічним впливом на певні державні активи. Зокрема, співрозмовники УП вказують на два великих підприємства, якими нібито опікувався Шефір - "Одеський припортовий завод" та "Енергоатом". За них за будь-якої влади точились політичні баталії.
Одеський завод в останні роки працював за давальницькою схемою із маловідомою компанією "АгроГазТрейдинг". Остання, без відповідного досвіду, з мінімальним уставним фондом та десятком співробітників в штаті в січні минулого року примудрилася "виграти" конкуренцію у таких компаній як Socar, OKKO, Maddox та "Укрнафтобуріння" Ігоря Коломойського та Віталія Хомутинніка.
За даними співрозмовників "Української правди" на газовому ринку, своїм успіхом маловідомий трейдер має завдячувати саме першому помічнику Зеленського.
Прізвище Шефіра співрозмовники УП називали і в контексті впливу на головного оператора атомних електростанцій - НАЕК "Енергоатом".
У 2020 році Шефір начебто особисто проводив співбесіди з майбутнім керівником НАЕК Петром Котіним та його заступниками Якобом Хартмутом та Германом Галущенком.
Однак, влітку цього року Шефір почав суттєво втрачати свій вплив в Офісі. Найближчим до президента сьогодні є Андрій Єрмак, який поступово зумів витіснити Шефіра на другий план.
"Українська правда" раніше вже писала, що в серпні між президентом і його першим помічником сталася велика сварка. Шефір, нібито, навіть почав вивозити речі з Офісу та деякий час демонстративно не з'являвся на Банковій.
Однак, їм обом якось вдалося залагодити конфлікт, але як підкреслив один впливовий співрозмовник УП: "розбиту чашку вже не склеїш".
если завтра закон про Зеолигархизацию примут вместе с повышением налогов---значит все это постановка 95 квартала с вполне конкретной целью.