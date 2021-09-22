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Разумков про можливу відставку: Мою роботу складно назвати некомандною за останні три роки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков про можливу відставку: Мою роботу складно назвати некомандною за останні три роки

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не має наміру подавати у відставку, але водночас готовий до того, що народні депутати можуть ініціювати процедуру заміни спікера парламенту.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми з вами говоримо про те, чи піду я у відставку, – я не планую подавати у відставку. Якщо ми з вами говоримо, чи може прийняти відповідне рішення Верховна Рада України – так, може. Для цього потрібно 226 голосів, є окрема процедура: збір підписів, 150 підписів, далі - підготовка, звіт і голосування в стінах парламенту. Я до цього готовий і про це говорив давно: якщо буде бажання народних депутатів змінити голову Верховної Ради – це їх право", - повідомив спікер ВР.

На уточнююче запитання, чи буде він виконувати свої обов'язки як звичайний народний депутат у разі звільнення з посади, Разумков відповів: "Буду працювати не тільки в залі Верховної Ради".

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Він підкреслив, що у нього немає світоглядних розбіжностей з колегами, в тому зокрема по партії "Слуга народу". Разумков нагадав, що вважає за необхідне вести боротьбу з олігархатом цивілізованим чином, щоб "це проходило в межах закону і регламенту".

Коментуючи заяву першого заступника фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка про нібито некомандну гру з боку спікера, Разумков сказав, що хотів би почути конкретику.

"Щодо кожного питання я можу свою позицію пояснити. Чи захочуть це пояснення почути - це вже інше питання. Я не можу бути в цьому впевнений. А якщо провести професійну дискусію, то думаю, мою роботу складно назвати некомандною за останні три роки, починаючи з 2018-го", - зазначив Разумков.

Він також пояснив, що не завжди голосує на засіданнях Ради національної безпеки та оборони України, оскільки вважає, що "санкції не можуть вводитися стосовно наших громадян: якщо вони винні, у нас достатньо законодавчих механізмів, щоб притягнути їх до відповідальності".
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Топ коментарі
+2
І що він доброго зробив більш ніш за 2роки для 90% українців. Пахав в інтересах як не Бєні, так алігархів.
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22.09.2021 21:32
+2
Команда Разумкова:

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22.09.2021 21:39
+1
Погодите.

А в Конституции написано, что спикер ВР - это марионетка президента или какой-то партии?
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22.09.2021 22:22
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І що він доброго зробив більш ніш за 2роки для 90% українців. Пахав в інтересах як не Бєні, так алігархів.
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22.09.2021 21:32 Відповісти
Розумков, Коломойша, Аваков, Гордон та інші припхали Зе 73% лохам і ті вже самі розмазували 'на хліб':

- Хоть пАржом,

- Какая разница,

- Хужи ні будіт.

Зараз ті 73%% не вдупляють

- чого з їх Бубочки іржуть,

- чому Зе наживається на війні,

- чого сказились ціни.
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22.09.2021 22:02 Відповісти
Почему так упорото, буквально с каждого утюга, рекламируют этого Разумкова?
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22.09.2021 21:33 Відповісти
Разумков, ты враг народа а не слуга. А врагов ждет справедливое возмездие квартала-95
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22.09.2021 21:33 Відповісти
Команда Разумкова:

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22.09.2021 21:39 Відповісти
ні-ні, Разумков буде слугою тільки одного, того, першого
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22.09.2021 21:47 Відповісти
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22.09.2021 21:44 Відповісти
Погодите.

А в Конституции написано, что спикер ВР - это марионетка президента или какой-то партии?
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22.09.2021 22:22 Відповісти
треба було не прогулювати шапіто з Даніловим, бігати на усіх шоу його вихваляти на вову як на найвличнішого молитися прямо на ТБ ШОУ!!!
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22.09.2021 22:45 Відповісти
 
 