Бутусов: "Слуги" не хочуть заслухати Бурбу про Вагнергейт і не хочуть, щоб українці дізналися, що сталося
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що члени тимчасової слідчої комісії ВР намагаються приховати інформацію про Вагнергейт.
Свою позицію журналіст озвучив у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні засідання слідчої комісії з Вагнергейту перенесено вшосте - на 24 вересня. Комісія ніяк не може виділити час, щоб заслухати ключового свідка справи - колишнього начальника Головного управління розвідки Василя Бурбу. Слуги не хочуть почути його свідчення, не хочуть дізнатися, що сталося. Не хочуть, щоб про це дізналися українські громадяни", - написав Бутусов.
Главред Цензор.НЕТ вважає, що йдеться про одне з ключових питань національної безпеки - можливу зраду в кабінеті президента.
"Цей зрадник міг організувати і замах, і інші злочини. Але розслідування переносять і переносять, "слуги" не поспішають", - припускає журналіст.
За словами Бутусова, члени ТСК намагаються не провести прозоре розслідування а, навпаки, сховати інформацію.
"А потім Офіс президента ображається, чому мало хто вірить їхній версії про замах на Шефіра. Навчіться відповідати за вчинки і говоріть правду", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.
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Я впевнений, що і Бутусов давно в курсі, і інші журналісти, які оприлюднювали матеріали цієї справи. Наприклад, Яніна Соколова (теж є в Ютьюбі).
Ну а те, що ОПа спочатку від усього відхрещувалась, а потім таки визнала, що операція була, - свідчить про те, що на Банковій брехали. І досі брешуть.
- Научитесь отвечать за поступки и говорите правду.
Зе:
- А какая разніца?
Настоящие украинцы хотят знать кто виновен в Иловайске, Дебальцеве, когда погибли сотни украинских воинов и за это никто не понес наказание. А на "вагнеровцев" как то глыбоко положить, 30 больше или меньше ватоцефалов мало на что влияют.
На мой взгляд гораздо опасней вагнергейта для Украины то, что власть освоила антироссийскую риторику жесткую, а по факту часто кацапам подмахивает. Это почти гарантирует команде Зе второй срок( Вагнергейт лишь запутанный эпизод, который ни к чему не приведет. А Бутксов продолжает сражаться с ветрянными мельницами, забывшись что он главред Цензора а не Генпроркурор.
А если серьезно, то ситуации крайне опасная, на лицо гос. измена и в ней принимают участие не только вышеупомянутый персонаж из ОПы, но и эта срань-"зеленные сопли-сн" их нужно всех выносить, иначе они погубят Украину.