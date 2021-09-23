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Новини Політика України
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ТСК (343) Бутусов Юрій (3127) ПВК "Вагнер" (1477)

Бутусов: "Слуги" не хочуть заслухати Бурбу про Вагнергейт і не хочуть, щоб українці дізналися, що сталося

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бутусов:

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що члени тимчасової слідчої комісії ВР намагаються приховати інформацію про Вагнергейт.

Свою позицію журналіст озвучив у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні засідання слідчої комісії з Вагнергейту перенесено вшосте - на 24 вересня. Комісія ніяк не може виділити час, щоб заслухати ключового свідка справи - колишнього начальника Головного управління розвідки Василя Бурбу. Слуги не хочуть почути його свідчення, не хочуть дізнатися, що сталося. Не хочуть, щоб про це дізналися українські громадяни", - написав Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ вважає, що йдеться про одне з ключових питань національної безпеки - можливу зраду в кабінеті президента.

"Цей зрадник міг організувати і замах, і інші злочини. Але розслідування переносять і переносять, "слуги" не поспішають", - припускає журналіст.

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За словами Бутусова, члени ТСК намагаються не провести прозоре розслідування а, навпаки, сховати інформацію.

"А потім Офіс президента ображається, чому мало хто вірить їхній версії про замах на Шефіра. Навчіться відповідати за вчинки і говоріть правду", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+36
За цілий день у сотнях коментарів НІХТО не погодився із тим, що був замах на Шифера і тим паче ніхто не висловив співчуття

ЗЕля, два роки тотальної брехні зробили свою справу.

Тепер якщо навіть коли загинеш ти, всі будуть казати що то фейк, ба більше ніколи не було ніякого ЗЕлі 👎

бо він ніхто і звати його ніяк....
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22.09.2021 21:37
+28
Машину с сапёром подорвали, Шефира обстреляли, Разумкова в отставку, сборы в Трускавце....

Всё для отвлечения нашего внимания от вагнергейта.

Не дождётесь.
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22.09.2021 21:30
+18
Не знаю, чи помітили прихильники клоуна, що він при владі вже половину відпущеного йому терміну? 2,5 втрачених для країни років. Що зробив? Нічого... Нуль.
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22.09.2021 21:39
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Так это ФСБ перенесла время вылета?))) Каким боком СБУ к ГУР МинОбороны?))) Если бы ФСБ знала об этой операции, то она не допустила бы выезда своих за пределы рашки... И да... Видео посмотрите))) Это ТРЕНИРОВКА этой операции))) В деталях)))
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23.09.2021 00:54 Відповісти
Каким боком СБУ к ГУР МинОбороны? Во-первых идея операции исходила от СБУ, об этом говорил Порошенко в одном из интервью. ( пруф найдите сами, если интересно). Во-вторых, Шайтанов -один из руководителей Альфы, мог знать о некоторых деталях.
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23.09.2021 01:04 Відповісти
За інформацією від генерала Омельченка (пошукай у Ютьюбі або на Цензорі), після доповіді Бурби два телефонних дзвінка в "іншу країну" було зроблено з Офісу преЗЕдента. Шайтанова там в цей час не було.
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23.09.2021 01:36 Відповісти
А генерал, конечно же узнал из надежных источников в ФСБ. Верим, им нет смысла врать.
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23.09.2021 02:05 Відповісти
Від джерел з країн-союзників, які брали участь у розробці цієї операції. Коли знайдеш, почитаєш (або послухаєш) - стане зрозуміло.
Я впевнений, що і Бутусов давно в курсі, і інші журналісти, які оприлюднювали матеріали цієї справи. Наприклад, Яніна Соколова (теж є в Ютьюбі).
Ну а те, що ОПа спочатку від усього відхрещувалась, а потім таки визнала, що операція була, - свідчить про те, що на Банковій брехали. І досі брешуть.
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23.09.2021 02:16 Відповісти
Бутусов:
- Научитесь отвечать за поступки и говорите правду.
Зе:
- А какая разніца?
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23.09.2021 00:08 Відповісти
Если украинцы хотят знать про так называемый "вагнергейт", то почему Бутусов сам не возьмет интервью у Бурбы? И деваться депутатам после этого уже будет не куда. А то как с аварией, видео видели но не покажем, кто был за рулем.

Настоящие украинцы хотят знать кто виновен в Иловайске, Дебальцеве, когда погибли сотни украинских воинов и за это никто не понес наказание. А на "вагнеровцев" как то глыбоко положить, 30 больше или меньше ватоцефалов мало на что влияют.
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23.09.2021 00:58 Відповісти
У "справі вагнерівців" народ хвилюють не ватоцефали, а те, що на Банковій сидять зрадники і кроти Кремля.
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23.09.2021 01:14 Відповісти
Мишко Подоляк, перелогинься.
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23.09.2021 01:35 Відповісти
Ну бачте, Бурба то щось може сказати в інтерв'ю, але ж ТСК під секреткою. Тобто щось може, але найцікавіше не може, треба спочатку розсекречувати офіційно, а потім брати інтерв'ю, бо інакше Бурбу посадять. І що потім, ініціювати Майдан? Це не діло, бо не факт, що він збереться.
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23.09.2021 01:31 Відповісти
ПОтому что тогда Бурбу и Бутусова быстреньк посадят за разглашение гостайны.... НО на месте Бурбы, я бы записал на видео свои показания и спрятал бы в нескольких местах несколько копий..Так. На всякийслучай.
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23.09.2021 02:34 Відповісти
У Бутусова ситуация в Украине теперь рассматривается только через призму вагнергейта. Он зациклился на этой теме и не хочет видеть реальности. А реальность в том, что 90/ украинцам вагнергейт до лампочки, многие даже не поймут о чем речь. Патриоты и так видят, что во власти явные и мощные пророссийские силы, этот вагнергейт ничего нового не добавит только запутает.

На мой взгляд гораздо опасней вагнергейта для Украины то, что власть освоила антироссийскую риторику жесткую, а по факту часто кацапам подмахивает. Это почти гарантирует команде Зе второй срок( Вагнергейт лишь запутанный эпизод, который ни к чему не приведет. А Бутксов продолжает сражаться с ветрянными мельницами, забывшись что он главред Цензора а не Генпроркурор.
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23.09.2021 04:08 Відповісти
ермаку-Козырю требуется время для торговли с Бурбой, вот поэтому "зеленные сопли-сн" и тянут лямку, ну а им то что, свои 50 000 $/месяц они получают.

А если серьезно, то ситуации крайне опасная, на лицо гос. измена и в ней принимают участие не только вышеупомянутый персонаж из ОПы, но и эта срань-"зеленные сопли-сн" их нужно всех выносить, иначе они погубят Украину.
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23.09.2021 04:14 Відповісти
"... Пора вьіносить... Так чого чекаєте, поки *********?..
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23.09.2021 07:49 Відповісти
Вовремя стреляли
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23.09.2021 07:23 Відповісти
Вагнергейт! Ось у чому питання. Як ці Слуги прикладають зусиль, щоб все зам'яти. Христо Грозев розкаже. Кого ви вибрали? Біда.
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23.09.2021 08:23 Відповісти
Зважаючи на все, що мені відомо, вважаю, що якось "обробити" Бурбу та інших розвідників, які мали дотик до операції, мерзенним ЗЕленим тварюкам не вдається. Мабуть дядьки тримаються міцно.
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23.09.2021 08:46 Відповісти
Юрію! Я можу Вам сказати абсолютно честно за більшість українців, політика Зесоплі поставила людей на межу бідності і зубожіння, тому 99 відсоткам населення просто насрати на Вагнергейт у них безліч своїх наденних проблем, які їм сворили "Слуги народу"................
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23.09.2021 09:32 Відповісти
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