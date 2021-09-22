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МЗС працює над збільшенням фінансової підтримки України з боку США до 1 млрд доларів на рік, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС працює над збільшенням фінансової підтримки України з боку США до 1 млрд доларів на рік, - Кулеба

Міністерство закордонних справ веде діалог з Конгресом і Адміністрацією США про необхідність збільшення до $1 мільярда в рік суми підтримки, яку Сполучені Штати надають Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Я вже почав діалог з Конгресом і Адміністрацією США про те, що рівень фінансової підтримки України з боку Сполучених Штатів має досягти позначки в $1 млрд на рік, і це повинно статися в найближчі роки. Для цього є всі політичні та оборонні передумови", - сказав міністр.

Кулеба додав, що в Конгресі США вже є багато сил, які підтримують таку ініціативу, і Україна продовжить активно працювати над її втіленням. На думку міністра, значна частина цієї суми має йти саме на сектор безпеки.

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"Клуб держав, які отримують від США мільярд і більше доларів допомоги на рік – це "клуб обраних". Це краще за будь-які загальні статуси, тому що це реальна практична допомога, і ми працюємо над її залученням", - зазначив голова МЗС.

Крім того, міністр додав, що "питання зміцнення протиракетної і протиповітряної оборони України входять до найбільш пріоритетних у діалозі нашої держави зі США".
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Топ коментарі
+3
США сейчас максимально избавляются от нахлебников. Поэтому шиш, а не миллиард.
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22.09.2021 22:09
+3
Абсолютно правильно
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22.09.2021 22:15
+2
Не лю-***** вони цього - це сенс їхнього буття!
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22.09.2021 22:37
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В какой позе работает МИД?
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22.09.2021 22:03 Відповісти
Зараз уся зелень працює у позі "обстріляного" шифера.
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22.09.2021 22:05 Відповісти
В коленно-локтевой.Шутку про актрису из немецких фильмов для взрослых зебилы еще не забыли?
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22.09.2021 22:20 Відповісти
на колінах-позаду БЄня.
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22.09.2021 23:15 Відповісти
Московітськи ЗМІ на зловонну діарєю сходять.
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22.09.2021 22:04 Відповісти
ваня, расслабься- московиты и не московиты при синагогах тебе точно не отстегнут... не гни спину понапрасну - живи своим умом
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22.09.2021 22:15 Відповісти
да бабло дерибанити ви вмієте і любите !
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22.09.2021 22:04 Відповісти
Не лю-***** вони цього - це сенс їхнього буття!
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22.09.2021 22:37 Відповісти
.....я уже начал диалог с Конгрессом и Администрацией Президента США.... . Та я вчера переговорил со всей солнечной системой по части погоды---и вслух бы не сказал никому, если бы не ты х---*** со своими диалогами!
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22.09.2021 22:09 Відповісти
США сейчас максимально избавляются от нахлебников. Поэтому шиш, а не миллиард.
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22.09.2021 22:09 Відповісти
Абсолютно правильно
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22.09.2021 22:15 Відповісти
Чяво?

То?
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22.09.2021 22:40 Відповісти
Эх,печалька...А зебилы думали что США им пол своего бюджета отдаст.По братски.
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22.09.2021 22:22 Відповісти
Ну положим 1мрд. это 1/212-я бюджета Нью-Йорка.
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22.09.2021 22:26 Відповісти
Мелко плаваете.Я писал именно про бюджет США.Хватит зебилам пиво по супермаркетам тырить.Они могут воровать и в мировых масштабах.
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22.09.2021 22:40 Відповісти
Столько пива выпить не обоссутся?
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22.09.2021 22:42 Відповісти
Да им обссыкаться не впервой.У зеленомордых даже обосраться считается нормой.
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22.09.2021 22:48 Відповісти
МЗС нехай працює на реформами суду та справою вагнерівців.
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22.09.2021 22:14 Відповісти
та як деолігахізацію на БЄню підключити , та як Козира розкрити як шпигуна , та як своїх свинарчуків ЗЕлених від влади прибрати...
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22.09.2021 22:16 Відповісти
...так як не ставити перед сцарем вовю ВР на коліна... тим більше ,шо там надія у них на СВОГО КВНного Свинарчука -сткефанчука
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22.09.2021 22:18 Відповісти
Против Израиля сейчас не стоят арабские регулярньіе армии , вооруженньіе до зубов советским оружием , как єто бьіло ранее . Сирию можно уже не считать , а Иран не граничит с еврейским государством. Логично бьіло бьі США немного сєкономить на помощи Израилю , которьій уже сам может кому-то помогать , и увеличить помощь Украине , которая сейчас стратегически более важна для Штатов. Имхо
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22.09.2021 22:14 Відповісти
многоходовочка Джо :

США начало подготовку к т.н. "газовому каравану" в Европу. "Мы не бросим в беде наших партнеров" - Госдеп США.
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22.09.2021 22:19 Відповісти
Гудственно. дайошь дешевый амер расгаз.
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22.09.2021 22:36 Відповісти
3а4ем, рас?

Будет и раз, идва, и мильон - полтораметровьій окурок ценишку куколкой сделал!
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23.09.2021 09:43 Відповісти
Зебуины даже на уровне МИДа пишаються своим архи достижением тупо стяжать, вместо производить.
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22.09.2021 22:40 Відповісти
Дайте нам гроші, бо нічого красти...
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22.09.2021 22:46 Відповісти
Працює так, як в Лондонському суді, зливаючи інтереси України на користь суркісів та коломойського?
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22.09.2021 22:47 Відповісти
Спочатку виясніть зрадника в коло президента, який злив операцію по вагнерівцях, а потім по щось з вами можна балакати!
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22.09.2021 22:49 Відповісти
Старці убогі а не міністерство закордонних справ. Перейменуйтесь у же в міністерство всесвітнього жебрацтва... От зегенерати...
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22.09.2021 22:51 Відповісти
какое жебрацтво... - гоп-стоп контора
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22.09.2021 23:01 Відповісти
Всё правильно Кулеба. Только начиная с лярда в год можно о чём-то серьёзно говорить. Нынешние суммы не соответствуют уровню угроз и главное, темпу реформирования нашей обороны. Так что вот тут заслуженный лукас, посмотрим на дела
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22.09.2021 23:13 Відповісти
Они дадут если будет результат. Делайте реформы
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23.09.2021 00:08 Відповісти
 
 