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Новини Політика України
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Головні новини 22 вересня: замах на Шефіра, Рада не визнає вибори в РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 22 вересня: замах на Шефіра, Рада не визнає вибори в РФ

Автомобіль помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли під Києвом, Рада не визнає вибори в Держдуму РФ, вчителів можуть зобов'язати вакцинуватися від коронавірусу, - головні новини 22 вересня.

Замах на Шефіра

Автомобіль помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли вранці під Києвом. У машину влучило понад 10 куль. Шефір цілий, а от водій - у лікарні (йому зробили операцію, і життю чоловіка ніщо не загрожує).

Того, хто стріляв або тих, хто стріляв, досі не знайшли. Основних версій причини замахів - три: державна діяльність Шефіра, тиск на вище керівництво країни і дестабілазація політичної ситуації (Кремль вже заявив, що він ні до чого).

Зеленський вважає, що замах на Шефіра - реакція на "реальні зміни в державі".

Рада не визнає вибори в Держдуму РФ

За те, щоб визнати вибори нелегітимними, проголосували 322 народні депутати. Результати виборів вражають: так, депутатами Держдуми стануть терористи Бородай і Прилєпін. А от депутатів "ОПЗЖ" це не бентежить: вони вітають "Єдину Росію", від якої в парламент проходить Бородай, з перемогою на виборах і "сподіваються на зміцнення міжпартійного співробітництва".

Разумкова не покликали на зустріч "слуг народу"

"Станом на сьогодні мене не запрошували на цю нараду. Запросять - обов'язково візьму участь, не запросять - не візьму. Я не ходжу в гості без запрошення", - повідомив голова Верховної Ради.

Тищенка та Лероса вирішили не карати

Регламентний комітет Ради розглядав поведінку депутатів, але так і не зміг винести рішення про те, щоб їх покарати. Більше це питання не розглядатимуть.

Лещенку і ще трьом членам наглядової ради "УЗ" не продовжили договори

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Таким чином, у наглядовій раді "Укрзалізниці" залишається лише один член - Адомас Азуолас Аудіцкас, контракт якого закінчується в червні 2022 року.

МОЗ хоче зробити обов'язковою вакцинацію чиновників і вчителів

В Україні введуть обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для працівників навчальних закладів, міністерств та інших органів центральної виконавчої влади, а також місцевих держадміністрацій. Про це під час засідання уряду заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропонуємо впровадити обов'язкові профілактичні щеплення від COVID-19. Зокрема, для співробітників установ освіти, співробітників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також міських адміністрацій", - зазначив очільник МОЗ Ляшко.

Поки ж школи у "жовтій" зоні переходять в онлайн, якщо тільки у них не вакциновані 80% викладачів або більше. Це не стосується початкових класів - вони продовжують працювати офлайн. Також не йдуть на карантин і дитсадки.

Школярка спалила український сувенірний прапорець і записала відео з вибаченнями

Інцидент стався в Кам'янському на Дніпропетровщині. "Це не мій прапор все одно", - заявила дівчина на камеру і клацнула запальничкою. Через добу так само на камеру довелося вибачатися. 14-річна школярка говорить, що більше не буде.
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Топ коментарі
+3
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22.09.2021 22:19
+1
Автомобиль помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом.

До речі, а хтось з зеленої плісняви пояснить як ото стало помічником президента? Тут точно ніякого кумівства.
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22.09.2021 22:13
+1
Gheorghe Bandu @BoSS_Modp4 мин



Просто уявіть собі: 2016 рік. Під час візиту Порошенка до США невідомі обстріляли автомобіль його корєша Свинарчука. Порошенко виступає з медіазверненням до українців, обіцяє помсту і кари небесні, та перериває офіційний візит до ГенАсамлеї ООН.
Не можете уявити? І я не можу...
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22.09.2021 22:17
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Автомобиль помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом.

До речі, а хтось з зеленої плісняви пояснить як ото стало помічником президента? Тут точно ніякого кумівства.
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22.09.2021 22:13 Відповісти
Gheorghe Bandu @BoSS_Modp4 мин



Просто уявіть собі: 2016 рік. Під час візиту Порошенка до США невідомі обстріляли автомобіль його корєша Свинарчука. Порошенко виступає з медіазверненням до українців, обіцяє помсту і кари небесні, та перериває офіційний візит до ГенАсамлеї ООН.
Не можете уявити? І я не можу...
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22.09.2021 22:17 Відповісти
Народу пох на цирк з "покушенія"...

На порозі опалювальний сезон, що там з тарифами на тепло та енергію, що там з субсидіями, що там з цінами на продукти, якщо ел.енергія для підприємств коштує 4.50 грн, а ціни на газ для виробництва більше 20 грн. за куб газу...
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22.09.2021 22:18 Відповісти
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22.09.2021 22:19 Відповісти
Третій варіант: Шедевр!
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22.09.2021 22:23 Відповісти
Хотели кока, а сьели Кука!

Цілили в ШЕфіра, а попали в ШОфера!
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23.09.2021 13:51 Відповісти
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22.09.2021 22:20 Відповісти
По вопросу о вакцинации---то стоило уже с весны как пошла вакцина к нам---обязать всех бюджетников к обязательной вакцинации. Врачей первыми и учителей школ следом. Та и остальных следом до одного. Похоже эта дрянь завелась в мире надолго.
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22.09.2021 22:22 Відповісти
Трудишься? Но ведь в этой теме твой высморк-спам!
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22.09.2021 22:52 Відповісти
Сто раз для конюхов и конокрадов намекал что это форум. Любая конкретность здесь субъективна. А трудится я уже перестал. Не берут уже. 68-ю пасочку скушал в этом мае. Если специалист по спаму---спамь. Может и полегчает заснуть спокойно.
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22.09.2021 23:29 Відповісти
Шоу стрільби по Шефіру виконував наркоман.
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22.09.2021 22:24 Відповісти
Хроніка реального убивства
ВБИВСТВО ЧОРНОВОЛА. НОВІ ФАКТИ - https://www.youtube.com/watch?v=9Vx9R9lKCZ4&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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22.09.2021 22:29 Відповісти
Для кого ещё, кроме меня, это новости второго десятка?
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22.09.2021 22:50 Відповісти
Какие пулевые отверстия в борту авто соответствуют пулям, попавшим в ногу водителя? Сколько их там было - где говорят 2, где 4, где одна. Судя по отверстиям, водитель должен был сидеть очень странно.
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23.09.2021 08:28 Відповісти
 
 