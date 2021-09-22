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Новини Політика України
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НАТО (5167) членство в НАТО (1413) Кулеба Дмитро (3205)

Деякі країни НАТО прикриваються аргументом про реформи, щоб стримувати євроатлантичну інтеграцію України, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Деякі країни НАТО прикриваються аргументом про реформи, щоб стримувати євроатлантичну інтеграцію України, - Кулеба

Україна звертає увагу НАТО, що її інтеграція в Альянс не може тривати нескінченно.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ. Але це та відверта розмова (і вона дуже дружня, до речі), яку ми маємо з НАТО, про те, що інтеграція не може бути нескінченною", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що процес набуття Україною і Грузією членства в НАТО "розтягнувся вже непристойно довго".

"Я думаю, всім треба прагматичніше і практичніше підходити до цього питання, тому що не може бути нескінченна інтеграція. Все повинно мати свою визначеність і свою чіткість. І НАТО, і Україна переконані, що вони зроблять один одного міцнішим, тому це абсолютно природний процес, і ми будемо продовжувати робити реформи, необхідні для євроатлантичної інтеграції", - запевнив він.

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Кулеба зазначив, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінив українські реформи.

"Але всі ми також із вами розуміємо, що є країни в Альянсі, які насправді не зацікавлені в українських реформах, а просто прикриваються цим аргументом для того, щоб стримувати євроатлантичну інтеграцію України. І ми повинні про це говорити. Ми повинні не боятися відверто говорити про ті випадки, де інтереси України свідомо і грубо не враховуються, де є маніпуляції", - підкреслив глава МЗС.
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Топ коментарі
+10
а некоториє страни содєржат депутатов баблом олігарха, которому закрит мір, чтоб главний в стране орган ВР работал на мафію.
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22.09.2021 22:29
+7
задержка по зарплате военослужащим во время войны невыполнение военного заказа да просто элементарное нет патронного завода и примите нас в нато да вооружите свою армию денег нет а на воровство есть
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22.09.2021 22:38
+6
Тада. Прикрываются реформами.

Типа ЗЕляди только сейчас узнали про отсутствие реформ, коррупцию, беззаконие, нарушение конституции, нарушение прав и пр. прелести Украины, которые ЕС и НАТО ТРЕБУЮТ исправить уже не первый год.

По аналогии:

Училка прикрывается отсутствием у меня знаний, чтобы не ставить мне хорошие оценки.
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22.09.2021 22:40
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а некоториє страни содєржат депутатов баблом олігарха, которому закрит мір, чтоб главний в стране орган ВР работал на мафію.
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22.09.2021 22:29 Відповісти
Кулеба ти ж не потрібен квнщикам на сцені рашистів , куди тобі подітись від цієї стидоби - під Лаврова піти?
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22.09.2021 22:32 Відповісти
https://www.unian.ua/politics/10937345-glava-mzs-kuleba-abo-yogo-batko-diplomat-mozhut-buti-zvilneni-cherez-konflikt-interesiv.html

батька так іне звільнили Кулебу теж
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22.09.2021 22:54 Відповісти
"Некоторые страны НАТО прикрываются аргументом о реформах, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины, - Кулеба"


14.06.21 - НАТО: "Решение о будущем членстве Украины - в силе, для Киева главное продвигать реформы : "успех широких и необратимых реформ, включая борьбу с коррупцией, продвижение инклюзивного политического процесса, реформы по децентрализации, основанные на демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств и верховенства права будут решающими для того, чтобы заложить основу для процветающей и мирной Украины. Особенно важны дальнейшие реформы в сфере безопасности, в том числе реформа Службы безопасности Украины" - саммит НАТО
https://censor.net/ru/n3271370

02.06.21 - НАТО: "Украина сосредоточиться на реформах и модернизировать секторы обороны и безопасности, чтобы приблизиться к Альянсу" - Генсек НАТО Йенс Столтенберг https://censor.net/ru/n3269124

09.06.21 - Гос. секретарь США Энтони Блинкен: ""Мы поддерживаем членство Украины в НАТО... Мы также должны видеть от Украины постоянный прогресс на этом уровне [эффективной системы борьбы с коррупцией] https://censor.net/ru/n3270261
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23.09.2021 02:15 Відповісти
где реформы, Зин?
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23.09.2021 03:07 Відповісти
а другие страны желают нам добра и главное мира
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22.09.2021 22:29 Відповісти
Украине не надо ничего реформировать.

Коррупции нет, судебная система в порядке, зарплаты на высоком уровне, пенсии бьют европейские рекорды.

И если Украине дать €100 млрд., то их не украдут - ни цента.
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22.09.2021 22:47 Відповісти
Это агент Меркель мешает Украине
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22.09.2021 22:29 Відповісти
Яка може бути НАТА коли у вас в ОПі шпіон на шпіоні і шпіоном поганяє, а на табуретці ************?
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22.09.2021 22:31 Відповісти
Прёт, как бык на ворота.
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22.09.2021 22:31 Відповісти
Кулеба - зєбіл, а ріже правду - матку європейцям в очі. Грузин жаль. Вони такі зразкові учні, а отримують замість Нато дупіту.
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22.09.2021 22:31 Відповісти
Боже ж ты мой, да НАТО ждет - не дождется, когда членограи в своем большинстве наигравшись на фа-но, наконец-то займутся делом.
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22.09.2021 22:32 Відповісти
Кулеба, а ты не замешан в вагнергейте?
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22.09.2021 22:33 Відповісти
какая разніца - він уже в таке гівно вимазався ...
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22.09.2021 22:40 Відповісти
Порох - вернись!

Бо, з зебілами Європі- незашибісь!
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22.09.2021 22:35 Відповісти
задержка по зарплате военослужащим во время войны невыполнение военного заказа да просто элементарное нет патронного завода и примите нас в нато да вооружите свою армию денег нет а на воровство есть
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22.09.2021 22:38 Відповісти
Проваленный оборонзаказ, свернутая реформа питания, 1.5 млрд задолжности военным, а эти гады прикрываются аргументами реформ Ну-ну.
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22.09.2021 22:39 Відповісти
Тада. Прикрываются реформами.

Типа ЗЕляди только сейчас узнали про отсутствие реформ, коррупцию, беззаконие, нарушение конституции, нарушение прав и пр. прелести Украины, которые ЕС и НАТО ТРЕБУЮТ исправить уже не первый год.

По аналогии:

Училка прикрывается отсутствием у меня знаний, чтобы не ставить мне хорошие оценки.
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22.09.2021 22:40 Відповісти
От не думав що Кулеба стане таким притрушеним...може це який вірус "ze-19"🤔
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22.09.2021 22:41 Відповісти
УП 30 березня 2020р

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба або його батько Іван, який працює послом, можуть бути звільнені з міністерства у зв'язку з конфліктом інтересів.

Про це у інтерв'ю "Європейській правді" розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

В грудні Іван Кулеба, батько міністра, був призначений послом у Вірменії. До цього він обіймав посаду посла України в Казахстані.

Дмитро Кулеба зазначив, що повідомив НАЗК про наявність конфлікту інтересів і зараз чекає на висновок відомства. Він запевнив, що не залежно від висновку агентства буде чітко дотримуватися українського законодавства.

ВІДРОБЛЯЄ!!! сидить у Козира в секретарях
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22.09.2021 22:43 Відповісти
Если тупо игнорировать требования, заниматься имитацией и продолжать врать, все конечно же получится...
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22.09.2021 22:48 Відповісти
Кульома, они прикрываются НЕреформами.
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22.09.2021 22:48 Відповісти
Це тобі суддя вовк розкав?
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22.09.2021 22:55 Відповісти
Так в чем проблема, кулеба?

Сделайте все реформы и тогда имеете право требовать!

А так, было 5 лет реформ, а сейчас опять откат,предательство, профанация, коррупция, наглая хуцпа и брехня, брехня, брехня...
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23.09.2021 01:39 Відповісти
Идиот! Реформы нужны не Европе!Реформы нужны нам самим!
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23.09.2021 03:12 Відповісти
 
 