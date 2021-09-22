Деякі країни НАТО прикриваються аргументом про реформи, щоб стримувати євроатлантичну інтеграцію України, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна звертає увагу НАТО, що її інтеграція в Альянс не може тривати нескінченно.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ. Але це та відверта розмова (і вона дуже дружня, до речі), яку ми маємо з НАТО, про те, що інтеграція не може бути нескінченною", - сказав Кулеба.
Міністр додав, що процес набуття Україною і Грузією членства в НАТО "розтягнувся вже непристойно довго".
"Я думаю, всім треба прагматичніше і практичніше підходити до цього питання, тому що не може бути нескінченна інтеграція. Все повинно мати свою визначеність і свою чіткість. І НАТО, і Україна переконані, що вони зроблять один одного міцнішим, тому це абсолютно природний процес, і ми будемо продовжувати робити реформи, необхідні для євроатлантичної інтеграції", - запевнив він.
Кулеба зазначив, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінив українські реформи.
"Але всі ми також із вами розуміємо, що є країни в Альянсі, які насправді не зацікавлені в українських реформах, а просто прикриваються цим аргументом для того, щоб стримувати євроатлантичну інтеграцію України. І ми повинні про це говорити. Ми повинні не боятися відверто говорити про ті випадки, де інтереси України свідомо і грубо не враховуються, де є маніпуляції", - підкреслив глава МЗС.
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батька так іне звільнили Кулебу теж
14.06.21 - НАТО: "Решение о будущем членстве Украины - в силе, для Киева главное продвигать реформы : "успех широких и необратимых реформ, включая борьбу с коррупцией, продвижение инклюзивного политического процесса, реформы по децентрализации, основанные на демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств и верховенства права будут решающими для того, чтобы заложить основу для процветающей и мирной Украины. Особенно важны дальнейшие реформы в сфере безопасности, в том числе реформа Службы безопасности Украины" - саммит НАТО
https://censor.net/ru/n3271370
02.06.21 - НАТО: "Украина сосредоточиться на реформах и модернизировать секторы обороны и безопасности, чтобы приблизиться к Альянсу" - Генсек НАТО Йенс Столтенберг https://censor.net/ru/n3269124
09.06.21 - Гос. секретарь США Энтони Блинкен: ""Мы поддерживаем членство Украины в НАТО... Мы также должны видеть от Украины постоянный прогресс на этом уровне [эффективной системы борьбы с коррупцией] https://censor.net/ru/n3270261
Коррупции нет, судебная система в порядке, зарплаты на высоком уровне, пенсии бьют европейские рекорды.
И если Украине дать €100 млрд., то их не украдут - ни цента.
Бо, з зебілами Європі- незашибісь!
Типа ЗЕляди только сейчас узнали про отсутствие реформ, коррупцию, беззаконие, нарушение конституции, нарушение прав и пр. прелести Украины, которые ЕС и НАТО ТРЕБУЮТ исправить уже не первый год.
По аналогии:
Училка прикрывается отсутствием у меня знаний, чтобы не ставить мне хорошие оценки.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба або його батько Іван, який працює послом, можуть бути звільнені з міністерства у зв'язку з конфліктом інтересів.
Про це у інтерв'ю "Європейській правді" розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.
В грудні Іван Кулеба, батько міністра, був призначений послом у Вірменії. До цього він обіймав посаду посла України в Казахстані.
Дмитро Кулеба зазначив, що повідомив НАЗК про наявність конфлікту інтересів і зараз чекає на висновок відомства. Він запевнив, що не залежно від висновку агентства буде чітко дотримуватися українського законодавства.
ВІДРОБЛЯЄ!!! сидить у Козира в секретарях
Сделайте все реформы и тогда имеете право требовать!
А так, было 5 лет реформ, а сейчас опять откат,предательство, профанация, коррупция, наглая хуцпа и брехня, брехня, брехня...