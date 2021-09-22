В Україні з'являться спеціальні в'язниці для "кримінальних авторитетів", - заступниця голови Мін'юсту Висоцька

Наступного року в Україні може з'явитися спеціальна в'язниця, де ізолюють кримінальних "авторитетів" — так званих "ворів у законі".

Про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, інформує Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що "вори в законі" небезпечні як на волі, так і в тюрмах, оскільки користуються величезним впливом.

"Дійсно, вони небезпечні як на волі для нас усіх, так і в місці несвободи стають небезпечними суб'єктами. Вони все одно мають вплив. У злочинній ієрархії вони посідають високе положення, тому хтось уважає, що служить їм, виконуючи їхні накази. Це абсолютно ненормально, що вони можуть впливати на адміністрацію, залякуючи, наприклад, персонал або саму адміністрацію установи, або впливати на інших людей, які відбувають там покарання", — пояснила Висоцька.

Можуть кримінальні "авторитети" впливати й на адміністрацію в'язниць. Саме тому "ворів у законі" так важливо ізолювати, щоби виключити цей вплив, а для цього потрібні спеціальні можливості, техніка.

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"Щоб це усунути, потрібно створити спеціальні умови, спеціальний режим, за якого вони просто не зможуть цього робити. І тут комплекс заходів: з одного боку — посилені технічні засоби, наприклад, та сама глушильна апаратура з мобільним зв'язком і т.п. Вона стоятиме поки в окремих [колоніях], тому що, щоби поширити цей досвід на всі 109 установ, ми поки не маємо коштів. Тому починаємо з такого найнебезпечнішого сегмента, як "вор у законі", — уточнила заступниця міністра.

Зараз спільно з Міністерством внутрішніх справ продумуються підходи до організації такого закладу.

"Ось ми зараз працюємо з Міністерством внутрішніх справ над пошуком таких злочинців і над процесуальним супроводом, щоби притягувати їх за це до відповідальності. Ну а наша робота полягає в тому, щоби створити умови, за яких там не буде для них життя з ось цими злодійськими "повноваженнями", скажімо так, а все-таки це буде відбування покарання в місці позбавлення волі", — сказала Висоцька.

Уже наступного року в Україні можуть бути створені перші установи спеціально для "ворів у законі".

"І щоби створити ці умови, зараз ми працюємо над тим, щоби створити в Україні хоча б дві установи з таким спеціальним статусом, і пропрацювати всі технічні засоби, опрацювати емоційний, психологічний стан персоналу в таких установах, підготувати всю команду до роботи з такими суб'єктами, щоб і їх намагатися ресоціалізувати. Ми розраховуємо на те, що будемо готові прийняти перших засуджених за такою статтею вже наступного року", — сказала заступниця міністра.

З огляду на специфіку такого "контингенту", умови утримання "авторитетів" у подібних установах будуть відповідним чином організовані.

"Саме тому така висока вимога передусім до безпеки, до технічної безпеки такої установи. Це камерний тип утримання, а не просто "гуртожиток", де всі можуть перебувати разом. Це ізольовані приміщення, а для держави дорожче утримувати такі установи. Це технічні засоби — відеозв'язок, відеоспостереження, відеореєстратори для персоналу, щоб уникнути конфліктів. Це повинен бути сучасний заклад", — підсумувала Висоцька.