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Запропоновані Україною кандидати на посаду судді ЄСПЛ не сподобалися ПАРЄ: не відповідають критеріям
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з відбору суддів до Європейського суду з прав людини рекомендував Асамблеї відхилити список кандидатів на посаду судді ЄСПЛ від України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Комітет дійшов висновку, що кандидати не відповідають необхідним критеріям.
"Комітет рекомендує Асамблеї відхилити список, оскільки не всі кандидати відповідають критеріям для обрання як судді Європейського суду з прав людини, і звернутися до уряду України з проханням надати новий список кандидатів", - сказано у звіті комітету.
Топ коментарі
+21 mrSmith
показати весь коментар22.09.2021 22:52
+12 Виктор Ли a3db1a1b
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+11 Nataliia Radchenko
показати весь коментар22.09.2021 23:19
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Верещук была в списке?
Для НАТО и ЕС нужны какие-то стандарты и реформы. Для судов честные не корумпированные судьи.
Совсем обнаглели!!!
Удивили)))
Так любое судебное дело, вмиг и как надо порешаю...
А главное что относительно не очень дорого.