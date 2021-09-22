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ПАРЄ (809) Європейський суд з пр... (411)

Запропоновані Україною кандидати на посаду судді ЄСПЛ не сподобалися ПАРЄ: не відповідають критеріям

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Запропоновані Україною кандидати на посаду судді ЄСПЛ не сподобалися ПАРЄ: не відповідають критеріям

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з відбору суддів до Європейського суду з прав людини рекомендував Асамблеї відхилити список кандидатів на посаду судді ЄСПЛ від України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Комітет дійшов висновку, що кандидати не відповідають необхідним критеріям.

"Комітет рекомендує Асамблеї відхилити список, оскільки не всі кандидати відповідають критеріям для обрання як судді Європейського суду з прав людини, і звернутися до уряду України з проханням надати новий список кандидатів", - сказано у звіті комітету.

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Топ коментарі
+21
Честные как судья Вовк и такие же дипломированные профессионалы как Кива?
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22.09.2021 22:52
+12
Тупицькі і вовки не проходять Європейський фейсконтроль.
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22.09.2021 22:55
+11
впустіть нас в НАТО, візьміть наших судей, дайте мільярд, не трогайте БЄню, не чіпайте Козира, впустіть у ЄС (не до Порошенко у партію) , не трогайте протиправовий закон про олігархів, дайте грошей МВФ...
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22.09.2021 23:19
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Честные как судья Вовк и такие же дипломированные профессионалы как Кива?
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22.09.2021 22:52 Відповісти
Хм..Ну так,что бы посмеяться-кого рекомендовали то?

Верещук была в списке?
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22.09.2021 22:52 Відповісти
Там достатньо було однієї Мар'яни Безпутної... щоб весь список спаскудити
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23.09.2021 00:25 Відповісти
Других нету, одни помазанные и замазанные.
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22.09.2021 22:53 Відповісти
Тупицькі і вовки не проходять Європейський фейсконтроль.
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22.09.2021 22:55 Відповісти
антисемитизмом попахивает со стороны Европы
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22.09.2021 23:00 Відповісти
а что опыт в 95 квартале разве не катит?
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22.09.2021 23:06 Відповісти
не геї і не достатньо чорняві?
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22.09.2021 23:12 Відповісти
впустіть нас в НАТО, візьміть наших судей, дайте мільярд, не трогайте БЄню, не чіпайте Козира, впустіть у ЄС (не до Порошенко у партію) , не трогайте протиправовий закон про олігархів, дайте грошей МВФ...
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22.09.2021 23:19 Відповісти
Нормальным странам не нужны эти "кухаркины дети" и рашистские диверсанты от ЗЕленых слуг коломойского и портнова
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22.09.2021 23:23 Відповісти
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по отбору судей в Европейский суд по правам человека рекомендовал Ассамблее отклонить список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Украины А що на це скаже товариш "козирь"? Ну,на крайняк,товариш зе.
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22.09.2021 23:28 Відповісти
Какие они там на Западе капризные.

Для НАТО и ЕС нужны какие-то стандарты и реформы. Для судов честные не корумпированные судьи.

Совсем обнаглели!!!
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22.09.2021 23:39 Відповісти
Шо вони там українофобію затєвают? Немає у нас ліпших, всі хрєнові.
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22.09.2021 23:44 Відповісти
у нас судьи должны быть РОБОТЫ да да.. и Кодексы должны иметь несколько четких позиций виновен или не виновен если виновен за кражу 100 грн 10 лет тюрьмы с конфискацией 200 гривен 20 лет тюрьмы с конфискацией 300 гривен 30 лет тюрьмы с конфискацией туда взятки откаты махинации и так далее выше 300 гривен РАССТРЕЛ против личности отрубание руки если ударил в глаз две руки если покалечил легонько со среднего до лишения жития против женщин беременных детей педофилия и изнасилования РАССТРЕЛ думаю любой робот судья справится на 10 из 10...
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23.09.2021 00:13 Відповісти
Что, не катят зеленые кандидаты в ЕС, только для внутреннего потребления подходят 73% лохторату?

Удивили)))
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23.09.2021 01:42 Відповісти
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23.09.2021 04:47 Відповісти

Так любое судебное дело, вмиг и как надо порешаю...
А главное что относительно не очень дорого.
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27.09.2021 20:45 Відповісти
 
 