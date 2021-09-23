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Єнін про замах на Шефіра: Стрілянина велася одиночними пострілами, використовувалися специфічні патрони угорського виробництва

Новини Цензор.НЕТ Події

Єнін про замах на Шефіра: Стрілянина велася одиночними пострілами, використовувалися специфічні патрони угорського виробництва

Кулі, якими розстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра не виготовляються в Україні і могли бути завезені контрабандою.

Про це в ефірі телеканала "Україна 24" повідомив перший заступник голови МВС Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри тяжке поранення водій Шефіра показав безпосередньо місце, де був вчинений замах. Це дозволило нам упродовж короткого часу встановити точну траєкторію стрілянини і безпосередньо місце, з якого стрілець здійснював напад на автомобіль, який знизив швидкість у зв'язку з крутим поворотом. Присутність його на місці злочину була необхідна, щоб встановити місце нападу", - повідомив він.

Єнін розповів, що з тіла потерпілого вилучили дві кулі.

"Це калібр 7,62. Це специфічні набої. Такі набої раніше не вироблялися на території України і не застосовувалися на території України. Виробництво – Угорщина. Ми намагаємося встановити часові рамки їх ввезення в Україну. Ми не виключаємо контрабандне потрапляння цих куль в Україну. 12 куль уразили автомобіль. Дві кулі вилучено з пораненого. Всі кулі пронизали автомобіль як бляшанку – це не броньований автомобіль".

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На запитання, чому вікна автівки неушкоджені, заступник глави МВС відповів: "Ми бачимо вражені місця, які показують, що якби в машині був повний екіпаж, то ймовірність ураження була б досить високою. Автомобіль рухався. Ми вже підтвердили факт, що стрілянина відбувалася не чергою, а одиночними пострілами. На щастя, у водія спрацював інстинкт самозбереження, водій додав газу, і це, скоріше за все, і врятувало життя всім учасникам цієї події.

Я би припинив спроби інсинуацій навколо того, що це фейковий замах, що хотіли налякати. Ми говоримо на сьогоднішній день про життя і здоров'я двох людей, один з яких належить до найближчого кола президента".

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
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Топ коментарі
+46
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22.09.2021 22:54
+46
Одиничними, дванадцять влучень у рухоме авто на швидкості?
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22.09.2021 22:58
+39
Попёрли гнилые отмазки... Хотели бы убить, приложили бы из гранатомёта и не парились с одиночными выстрелами и венгерскими пулями.
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22.09.2021 22:59
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Как на Майдане - так из снайперских лупили, а тут заказ - и из автомата ?
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23.09.2021 00:14 Відповісти
хотели бы убить, рожок бы выпустили веером по окнам и делу конец!...Зефир этот, не та фигура, чтобы охоту на него открывать, маршруты изучать, срисовали охранники чтобы...обстреляли по низам машины, кабы миру показать бардак в Украине и имидж ее уронить приурочив к сессии ООН, но попали парню по ногам, чего вряд ли хотели...стрелок так себе)...парня беларусского та же группа наглецов, подвесила, но там задача конкретная стояла...киев набит агентурой, и стрелков тупорылых немерено, за доз десяток или зелени немножко, кого хошь завалят))).,.
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23.09.2021 00:41 Відповісти
Когда я стал разбирать в деталях обстрел авто Кефира, то выяснилось, что на разделительной полосе (где «работал» киллер) стоит отбойник. А поэтому, когда машина с Шифером была в движении, то ее нижняя часть была защищена от выстрелов этим самым отбойником. Мой опыт службы в разведке в ГДР подсказывает, что такая кучность попаданий пуль никак не соответствует скорости 80 км/час движения автомобиля (как пишут журналисты). И вот почему. АК-74 выплевывает из ствола 10 выстрелов за одну секунду. Авто «кошелька президента» при его обстреле на скорости 80 км/час за одну секунду проезжало не менее 18 -20 метров. Создается впечатление, что для очередного видосика отверстия в кузове автомашины «пострадавшего» Шофера были сделаны заранее по пустой машине, задолго до встречи с «киллером». На фото видно, что пули «прошили» машину точечно - как будто бы она стояла на месте.
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23.09.2021 09:26 Відповісти
ты хорошо это подметил)), стреляли или короткой очередью, или 2-мя, или одиночными, с положения стоя ,или с возвышения какого....но по любому стреляли по машине, раненый водила тому подтверждение, подобного не заготовишь заранее да и смысла нет, слишком мелкая птица этот Шериф или как там его...акция направлена на устрашение команды Зе, но большей частью на внешний эффект, хотя эффекта этого желаемого не получилось, туповато рыцари плаща и ножика работают, новость поживет не более 5 дней и исчезнет с политических радаров
))...очередной "висяк" для ментов...команда Зе должна передвигаться хотя бы с сопровождением, тогда есть надежда кого то поймать..а так, увы..
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23.09.2021 13:13 Відповісти
Не было там никакого отбойника,это сельская дорога,смотрите видео "эксперд"
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23.09.2021 22:37 Відповісти
Єнін: "Я бы прекратил попытки инсинуаций вокруг того, что это фейковое покушение. что хотели напугать. Мы говорим на сегодняшний день о жизни и здоровье двух человек, один из которых относится к ближайшему кругу президента."
Да как ані пасмєлі, сволачі! Пакушацца на друга дєцтва самаво прєЗЕдєнта! Вєлічайшева прєЗЕдєнта всєх врємьон і народав!


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23.09.2021 00:44 Відповісти
Нестыковки официальной версии

Вопросов много. Во-первых - технического порядка.

1. Если целью был Шефир, то почему стреляли только по водителю?

Входные пулевые отверстия видны в основном на водительской двери - а на пассажирской, где и сидел помощник Зеленского, их нет. То есть автомат "прошил" машину довольно точечно - будто бы она стояла на месте.

2. Версия Шефира, что машину хотели сначала остановить, а потом всех добить, наталкивается на тот же вопрос - почему не стреляли водителю в голову?

Сделать это для профессионалов было бы несложно - судя по фото, автомобиль проезжал очень близко от засады. И наверняка сбросив скорость, поскольку выходил из поворота.

4. Если это сделали олигархи, как намекает команда Зеленского - то Шефир здесь не совсем понятный выбор. Далее возникают вопросы политического характера. Которые касаются уже аргументации - к чему вообще было атаковать Шефира?

Какой бы ни была причина покушения на Сергея Шефира - оно показывает, что ситуация во властной верхушке резко радикализируется. Ставки для Зеленского сейчас очень высоки. Отступать ему уже некуда. А потому напряжение будет нарастать и дальше.(с)
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23.09.2021 00:47 Відповісти
Стреляли по водителю, потому, что в половине случаев Шефир водил сам, просто не угадали...
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23.09.2021 08:39 Відповісти
Читаю комменты и выпадаю в осадок.

Люди, ну что вы критикуете эти версии.

95 квартал не умеет снимать боевики, их предел это сваты.

Так что получилось плохо, но смешно. Что же поделать, не их специализация, а постороннюю студию нанять было нельзя, тогда бы утечка произошла, кто и как снимал.

Что тут обсуждать и критиковать, неясно.
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23.09.2021 00:53 Відповісти
так не похоже, что кто-то ж критикует...разоблачают, подобно вам
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23.09.2021 06:47 Відповісти
Сценарист - Шифер, продюссер - Ермак, юрист - Баканов.
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23.09.2021 09:17 Відповісти
тепер я розібрався! Це дядя Джо руками свого ЦРУ організував стрілянину в Шефіра (ну і так, щоб не дуже больно було...) щоб бубочка достроково змився нафіг з Америки! Бо минулого разу він затримався - і пів-Каліфорнії згоріло! А дяді Джо така біда?
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23.09.2021 01:13 Відповісти
Енин: "Стрельба велась одиночными выстрелами... 10-ю одиночными стрелками в павильоне студии "Квартал-95"
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23.09.2021 02:37 Відповісти
Где кровь раненого водителя???????????
Сами же пишут что словил три пули, почему машина чистая???
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23.09.2021 03:06 Відповісти
Кажуть, що мало крові втратив, хоч і вцілили в дупу... Мабуть, це вже інша держтаємниця...
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23.09.2021 08:16 Відповісти
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23.09.2021 06:08 Відповісти
Инвертированные пули из будущего
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23.09.2021 06:08 Відповісти
..нда.. без нескольких дублей смешные режисируны "квартала" снимать комедии так и не научились
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23.09.2021 06:15 Відповісти
тихо шифером шурша --- шефир ехел неспеша . а стрелок из 12 выстрелов попал в ногу и пробил колесо с 20 метров . потом здоровой ногой шофер нажал на газ и пять километров машина ускорялась --- ну ***** бред зеленого сивохи --- машину так тянет в сторону пробитого колеса . какое там ускорение --- где то концы не сходятся и неужели сзади никто не ехал эти пять километров с видеореестратором ведь машина шифера не могла ехать быстро с пробитым колесом
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23.09.2021 06:29 Відповісти
Де не їхав ніхто? На знімальному майданчику ;Квартал-95;?
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23.09.2021 06:40 Відповісти
ранфлэт не слышали?
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23.09.2021 09:09 Відповісти
Одиночними? В рухому ціль!!! Ну дають,студенти!
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23.09.2021 06:34 Відповісти
Шефір щось спокійний як двері, ніби й не був під страхом смерті, а мав би у стресі наваляти в штани...
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23.09.2021 08:21 Відповісти
Більше того, навіть якийсь радісний виглядав.
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23.09.2021 08:47 Відповісти
Так тож Зоряна і Шкіряна були. Вони профі..
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23.09.2021 08:32 Відповісти
Зорян і Шкіряк
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23.09.2021 08:32 Відповісти
А був би СВІЙ ПАТРОННИЙ ЗАВОД,- стріляли б своїми!

Підтримайте вітчизняних товаровиробників!

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23.09.2021 07:54 Відповісти
срут народу прямо в уши нагло ,и размазывают по лицу одновременно , а народу нравится , главное шо вакцинация добровольная, на работе никого не заставляют колоться и государство несет полную ответственность за возможные побочные действия в т.ч смерть быдла пациента пересичного громадянина
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23.09.2021 08:26 Відповісти
Вакцинацию не трогай, а в остальном все правильно на 200%!
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23.09.2021 09:19 Відповісти
Покушение ! Карл! Да в Африке и то реальнее бы сняли "покушение " на ихнем "боливуде" (не помню как он там называется -лень гуглить пашковского)

а насчет .....вакцинации .... то когда по ящику и не только трепят про непринуждение , когда резолюции ВОЗ в Брюсселе раздает №2361 от 2021 года .....? добровольно принудительно ,...интересно , Майкла Джексон ....сегодня шо бы сказал?
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23.09.2021 10:58 Відповісти
Тепер для усієї зеленої плісняви закуплять броньовані авто за рахунок бюджету, усім верствам населення хто розраховував на соцвиплати прийдеться ще рік зачекати.
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23.09.2021 08:31 Відповісти
Да фиг там. Тупая постанова. Зажмурить Кефира? СВД и в перед. Спецов достаточно, мест, где это исполнить тоже. И...."ЗЕ-мрази прыти поубавят" Наоборот - повод закручивать гайки по полной, щемить кого захочется.

p.s. Кстати, а на счет водилы.... да им пох на него, расходный материал
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23.09.2021 09:12 Відповісти
Всё может быть. Но я бы ни в жизнь не согласился бы сесть в небронированный автомобиль, который подвергнется обстрелу, к тому же в движении. Опытный снайпер в идеальных условиях и то - иногда промахивается, зато частенько дилетант из паршивенькой стрелялки не целясь всаживает пулю аккурат в переносицу.
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23.09.2021 09:59 Відповісти
Цей абсурд з одиночними пострілами висунули тому що у випадку черги кулі мали б потрапляти і мимо чого не було.
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23.09.2021 08:59 Відповісти
вы фсё врётииии, спиктакыыыль, ыыыыыы
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23.09.2021 09:04 Відповісти
Шо тут обсуждать , попытка инсценировки покушения , судя по всему она провалилась
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23.09.2021 09:23 Відповісти
10 попаданий одиночными в автомобиль в движении и все в бок - стрелка в олимпийскую зборную Украины и всех времен всех народов.
Или автомобиль двигался со скоростью 100 метров/час, или Квартал 95 сэкономил на консультанте - продюсер сказал, шо народ, который поверил Авакову с его "икспертизой по походке" проглотит и это говно... И таки кажись глотает - хоть и осторожно, но все более уверенно начиная верить шо это таки форшмак...

Вот ы чем разница с покушением на Кирова...
1. Там стрелок был удачливее и решительнее.
2. Подозреваемых потом не подвергали санкциям с оглашением фамилий и последующей компенсацией из бюджета за моральный ущерб, а конкретно вывели как класс за три года с единовременным увеличением добычи золотой руды и заготовок леса.

В общем, почти классика...
- Лучше позже, чем никогда, сказал еврей и положил голову на рельсы вслед за уходящим поездом...
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23.09.2021 09:29 Відповісти
Енин , гребаный стыд ,не позорься
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23.09.2021 09:32 Відповісти
Ви колись чули такі несинітниці?Спочатку зустріли "швидку" потім з'ясувалось,що тричі поранений,в тяжкому стані,поїхав показувати місце нападу ? ЧУШЬ!Допускаю,що самі влаштували,самі й розслідують.Справу шеремета скільки мурижать?А тут раз,і за тиждень все розкриють.КЛОУНАДА!
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23.09.2021 09:40 Відповісти
Раз патроны Венгерские,то это верняк Шуфрич :)
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23.09.2021 15:43 Відповісти
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