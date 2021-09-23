Єнін про замах на Шефіра: Стрілянина велася одиночними пострілами, використовувалися специфічні патрони угорського виробництва
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Кулі, якими розстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра не виготовляються в Україні і могли бути завезені контрабандою.
Про це в ефірі телеканала "Україна 24" повідомив перший заступник голови МВС Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
"Попри тяжке поранення водій Шефіра показав безпосередньо місце, де був вчинений замах. Це дозволило нам упродовж короткого часу встановити точну траєкторію стрілянини і безпосередньо місце, з якого стрілець здійснював напад на автомобіль, який знизив швидкість у зв'язку з крутим поворотом. Присутність його на місці злочину була необхідна, щоб встановити місце нападу", - повідомив він.
Єнін розповів, що з тіла потерпілого вилучили дві кулі.
"Це калібр 7,62. Це специфічні набої. Такі набої раніше не вироблялися на території України і не застосовувалися на території України. Виробництво – Угорщина. Ми намагаємося встановити часові рамки їх ввезення в Україну. Ми не виключаємо контрабандне потрапляння цих куль в Україну. 12 куль уразили автомобіль. Дві кулі вилучено з пораненого. Всі кулі пронизали автомобіль як бляшанку – це не броньований автомобіль".
На запитання, чому вікна автівки неушкоджені, заступник глави МВС відповів: "Ми бачимо вражені місця, які показують, що якби в машині був повний екіпаж, то ймовірність ураження була б досить високою. Автомобіль рухався. Ми вже підтвердили факт, що стрілянина відбувалася не чергою, а одиночними пострілами. На щастя, у водія спрацював інстинкт самозбереження, водій додав газу, і це, скоріше за все, і врятувало життя всім учасникам цієї події.
Я би припинив спроби інсинуацій навколо того, що це фейковий замах, що хотіли налякати. Ми говоримо на сьогоднішній день про життя і здоров'я двох людей, один з яких належить до найближчого кола президента".
Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.
За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на даний момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.
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))...очередной "висяк" для ментов...команда Зе должна передвигаться хотя бы с сопровождением, тогда есть надежда кого то поймать..а так, увы..
Да как ані пасмєлі, сволачі! Пакушацца на друга дєцтва самаво прєЗЕдєнта! Вєлічайшева прєЗЕдєнта всєх врємьон і народав!
Вопросов много. Во-первых - технического порядка.
1. Если целью был Шефир, то почему стреляли только по водителю?
Входные пулевые отверстия видны в основном на водительской двери - а на пассажирской, где и сидел помощник Зеленского, их нет. То есть автомат "прошил" машину довольно точечно - будто бы она стояла на месте.
2. Версия Шефира, что машину хотели сначала остановить, а потом всех добить, наталкивается на тот же вопрос - почему не стреляли водителю в голову?
Сделать это для профессионалов было бы несложно - судя по фото, автомобиль проезжал очень близко от засады. И наверняка сбросив скорость, поскольку выходил из поворота.
4. Если это сделали олигархи, как намекает команда Зеленского - то Шефир здесь не совсем понятный выбор. Далее возникают вопросы политического характера. Которые касаются уже аргументации - к чему вообще было атаковать Шефира?
Какой бы ни была причина покушения на Сергея Шефира - оно показывает, что ситуация во властной верхушке резко радикализируется. Ставки для Зеленского сейчас очень высоки. Отступать ему уже некуда. А потому напряжение будет нарастать и дальше.(с)
Люди, ну что вы критикуете эти версии.
95 квартал не умеет снимать боевики, их предел это сваты.
Так что получилось плохо, но смешно. Что же поделать, не их специализация, а постороннюю студию нанять было нельзя, тогда бы утечка произошла, кто и как снимал.
Что тут обсуждать и критиковать, неясно.
Сами же пишут что словил три пули, почему машина чистая???
Підтримайте вітчизняних товаровиробників!
быдла пациентапересичного громадянина
а насчет .....вакцинации .... то когда по ящику и не только трепят про непринуждение , когда резолюции ВОЗ в Брюсселе раздает №2361 от 2021 года .....? добровольно принудительно ,...интересно , Майкла Джексон ....сегодня шо бы сказал?
p.s. Кстати, а на счет водилы.... да им пох на него, расходный материал
Или автомобиль двигался со скоростью 100 метров/час, или Квартал 95 сэкономил на консультанте - продюсер сказал, шо народ, который поверил Авакову с его "икспертизой по походке" проглотит и это говно... И таки кажись глотает - хоть и осторожно, но все более уверенно начиная верить шо это таки форшмак...
Вот ы чем разница с покушением на Кирова...
1. Там стрелок был удачливее и решительнее.
2. Подозреваемых потом не подвергали санкциям с оглашением фамилий и последующей компенсацией из бюджета за моральный ущерб, а конкретно вывели как класс за три года с единовременным увеличением добычи золотой руды и заготовок леса.
В общем, почти классика...
- Лучше позже, чем никогда, сказал еврей и положил голову на рельсы вслед за уходящим поездом...