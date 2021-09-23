Щоб Україна розірвала дипвідносини з Росією, має статися щось мегакатастрофічне, - очільник МЗС Кулеба

Україна не розриватиме дипломатичні відносин з РФ через вибори в Держдуму на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

На думку Кулеби, питання розриву дипвідносин з РФ Україні потрібно було порушувати ще в 2014 році, після початку російської агресії.

"Тепер має відбутися щось мегакатастрофічне, щоб повернутися до цього питання. Тому що розрив дипломатичних відносин - це вища міра покарання, - зазначив очільник МЗС України. - Я розумію, що це красиве гасло, але користі нуль. У нас і так відносин де-факто практично немає, а йти просто так влаштовувати шоу і їх розривати - це нерозумний крок".

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