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вибори (6148) росія (47340) Кулеба Дмитро (3205)

Щоб Україна розірвала дипвідносини з Росією, має статися щось мегакатастрофічне, - очільник МЗС Кулеба

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Щоб Україна розірвала дипвідносини з Росією, має статися щось мегакатастрофічне, - очільник МЗС Кулеба

Україна не розриватиме дипломатичні відносин з РФ через вибори в Держдуму на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

На думку Кулеби, питання розриву дипвідносин з РФ Україні потрібно було порушувати ще в 2014 році, після початку російської агресії.

"Тепер має відбутися щось мегакатастрофічне, щоб повернутися до цього питання. Тому що розрив дипломатичних відносин - це вища міра покарання, - зазначив очільник МЗС України. - Я розумію, що це красиве гасло, але користі нуль. У нас і так відносин де-факто практично немає, а йти просто так влаштовувати шоу і їх розривати - це нерозумний крок".

Читайте також: Рада не визнала виборів у Держдуму Росії
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Топ коментарі
+26
lemkoitaliano@MGorokhovska



Парламент ухвалив законпроєкт 5109, яким підтримав російську пропаганду про нібито загрозу антисемітизму в Україні.
Верховна рада ганебно підіграє російській думі.

Володимир В'ятрович
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22.09.2021 23:21
+20
А война это не мегакатастрофическое?
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22.09.2021 23:51
+18
точно такий нуль, як ти міністр закордонних справ?
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22.09.2021 23:20
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точно такий нуль, як ти міністр закордонних справ?
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22.09.2021 23:20 Відповісти
Пане міністр , як ваше міністерство могло прймати участь у брудому лобіюванні інтересів Суркіса по відсудженні шаленних грошей з країни у Лондонському суді по справі Приватбанку ?

Ви не міністр ви шавка БЄмафії!
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23.09.2021 05:09 Відповісти
Рекомендую на ПРЯМОМУ послухати адвоката Новікова про те, як Суркіс програв справу у Лондоні ,у якій йому допомогав МЗС з керівником Кулебою
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23.09.2021 05:11 Відповісти
Лондонський суд відхилив позов братів Суркісів у стягненні $350 млн у справі Приватбанку
Суркісу необхідно буде обговорювати питання із компенсації судових витрат
https://mind.ua/news/20231437-londonskij-sud-vidhiliv-pozov-brativ-surkisiv-u-styagnenni-350-mln-u-spravi-privatbanku
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23.09.2021 05:14 Відповісти
lemkoitaliano@MGorokhovska



Парламент ухвалив законпроєкт 5109, яким підтримав російську пропаганду про нібито загрозу антисемітизму в Україні.
Верховна рада ганебно підіграє російській думі.

Володимир В'ятрович
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22.09.2021 23:21 Відповісти
суки сіли на коника пропогандорашистів - інститут памяті за Геть манцевим нацистів звеличує, цей закон ... Що ще почнеться в такому ж турборежимі...
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22.09.2021 23:27 Відповісти
Антисемітизм в Україні полягає в тому, що на всіх вищих щаблях державної влади сидять одні жиди.
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23.09.2021 00:13 Відповісти
Сидять дуже давно і діяння їх набагато страшніші ніж розкрадання казни.
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23.09.2021 05:52 Відповісти
Їм цього недостатньо.

Далі буде...
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23.09.2021 09:02 Відповісти
Точняк.

На ЕС и НАТО гавкать ЗЕ и Кулебе гораздо приятнее и безопаснее.
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22.09.2021 23:25 Відповісти
Украина не будет расторгать дипломатические отношений с РФ из-за выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях. Источник: https://censor.net/ru/n3289870

Кулеба щось кулебить кулебасте у дусі Зе совкодрочерів
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22.09.2021 23:25 Відповісти
Кулеба-продажный подхалим, чмошник уровня максимум рядового чиновника МИД. Шо тут удивляться
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22.09.2021 23:53 Відповісти
Незамінний кадр для Зе влади
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23.09.2021 00:04 Відповісти
Прикол в том что если б завтра выиграл Порох выборы то боль не в том что половина зеленых чиновников бы перебежала к нему, а в том- что их бы простили и приняли. Почему украинские политики считают это нормальным? - Потому что обычный украинец тоже считает это нормальным
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23.09.2021 08:32 Відповісти
Ніякого пріколу - з тварями Януковоща ніхто не мав справу, не будуть мати справу і з клоунами Зе влади, бо це політичне самогубство співпрацювати з Трухіним, або з Колею Тіщенко.
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23.09.2021 19:05 Відповісти
ну тоді складіть договір про дружбу ... користі буде повно!
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22.09.2021 23:26 Відповісти
Поверь - если бы зеляди могли, то давно бы уже замирились с кацапней и выдали им всех, кого те попросят.

Вот только сцутся они потому, что тогда их время закончится прямо сейчас и здесь, а не через пару лет.
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22.09.2021 23:28 Відповісти
не хочуть сушиться на ліхтарі .
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22.09.2021 23:31 Відповісти
Визовый режим тоже ноль?
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22.09.2021 23:30 Відповісти
гудбай, пєнсіон, гудбааай

ДревляниН@freeukrma

21 сент.

Слуги взялись за фонд соц. страхування, а вірніше - за його кошти і контроль над ними. Тепер кошти фонду, а вірніше роботодавців і застрахованих осіб, «страхові внески», будуть включати до Держбюджету і фактично стають державною власністю. Це фактично ламає соц. страх і всі виплати

Верховна Рада України@verkhovna_rada· 21 сент.

Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування", #ЗП2743
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22.09.2021 23:39 Відповісти
будет БАБАДА и АЙКОКС
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23.09.2021 00:02 Відповісти
Они не успеют добежать до вертолета...
Зеля пытается побить рекорд Овоща.
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23.09.2021 00:14 Відповісти
а яку користь ти грьобаний міністр бачиш??????то що там нема з ким розмовляти, а тим більше домовлятися ти це бачиш???? вже всі давно знають домовлятися з монголоїдами, шкодити своєму здоровью!!!!!! Тож навіщо нам це неподобство в країні, з чотирма норами??????? ти їм дозволяєш свої розвідувальні щупальці пускати по всій країні!!!!!!!
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22.09.2021 23:39 Відповісти
Бубочка и Ледя там фильмы прокатывают
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22.09.2021 23:45 Відповісти
Відносин фактично нема, а російськи агенти у владі є... Нонсенс
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22.09.2021 23:42 Відповісти
И он прав. Отношений итак нет де-факто. Просто разрывать не чего
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22.09.2021 23:43 Відповісти
почему не введён визовый режим ?
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23.09.2021 00:01 Відповісти
зеленский кремлядско-охметовская марионетка
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22.09.2021 23:43 Відповісти
Шефира обстреляли - чем не мегакатастрофа? Вон Зеля всё бросил и аж с Нью-Йорка скачет во весь опор!
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22.09.2021 23:50 Відповісти
Це недоброзичливці спеціально зробили, щоб Бубочці зіпсувати відпочинок в Каліфорнії на теплих пляжах Тихого океану. Сесія ООН була всього лиш прикриттям.
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23.09.2021 00:25 Відповісти
А война это не мегакатастрофическое?
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22.09.2021 23:51 Відповісти
А каждодневные обстрелы - это не мегакатострофическое? А ежедневные смерти от обстрелов? А то такое...

В Великобритании из- за смерти одного человека, даже не смерти, а попытке отравления Скрипаля и то сильное охлаждение дипотношений произошло.
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23.09.2021 07:36 Відповісти
Причиной разрыва дипломатических отношения бывает почти всегда война. И реже переходят на консульский режим. Посольство удаляют. Либо ещё через Красный Крест идёт некая связь при разрыве дип-отношений. Все варианты у нас есть и были. Значит лопухи серуны все во власти что были тогда и сегодня.
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22.09.2021 23:56 Відповісти
Членограй и Кулеба друзья кацапии
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23.09.2021 00:01 Відповісти
Мрази,политические проститутки,что ещё может быть хуже чем военная агрессия!торговать вам мешает с рашей разрыв отношений,твари...с таким правительством не может быть Украины....
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23.09.2021 00:04 Відповісти
Оккупация Крыма и Донбасса не катастрофа?
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23.09.2021 00:06 Відповісти
То есть война это так мелочь ?
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23.09.2021 00:08 Відповісти
та вообще все классно и Крым наш и Донбас свободен от кацапов и сепаров и 13 тысяч убытых ето так себе чего там разрывать все в чеколаде
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23.09.2021 00:10 Відповісти
Оккупации части территории и убийства украинских военных и гражданских оказывается мало...может запрет показа сватов и папика на рашка тв будет катастрофой
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23.09.2021 00:11 Відповісти
Что бы Украина разорвала дипломатические отношения, что ещё должно произойти??? Мегакатастрофа уже, в 14 году произошла, чего мы ждём, что ещё должно произойти???

PS: В этом вопросе, я и Пороха не догоняю...
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23.09.2021 00:13 Відповісти
Таке ж саме лайно,тільки вид з боку.
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23.09.2021 03:39 Відповісти
Проста тварина, а не міністр, скоту мало жертв і окупації.
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23.09.2021 00:13 Відповісти
У этого персонажа хая растет не по дням, а по часам, Бедует вместе с народом.
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23.09.2021 00:22 Відповісти
Зе-Чмо считает, что стрельба, устроенная ермаком по шефиру, и есть мегакатастрофа
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23.09.2021 00:31 Відповісти
Война, оккупация Крыма и Донбасса недостаточно???!!!!

Уважающие себя страны даже из за риторики разрывают отношения.

Ключевое слово здесь "уважение".
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23.09.2021 00:34 Відповісти
Ну да, оккупация россией 7% территории Украины, 20 тысяч убитых украинцев, уничтоженное, повреждённое или отобранное публичное и общественное имущество в огромных объёмах, террористические акты русских спецслужб на нашей территории либо против наших граждан за рубежом, экономические / информационные / прочие диверсии против нас от распространения тут фальшивых наших денег до распространения КОВИД всякими крёстными ходами УПЦ МП, подрыв внутриполитической ситуации, расшатывание безопасности через уголовный мир, дискредитация нас во всём мире, оголтелая антиукраинская государственная пропаганда в россии, выдача российских паспортов нашим гражданам (т.е. по сути "воровство людей") и так далее, и тому подобное - это, разумеется, не достаточно мегакатастрофические события для демаршей в виде разрыва дипотношений . . .

Как по мне, это достаточно мегакатастрофические события даже для того, чтобы украсть где-то ядерную боеголовку и случайно не соблюсти правила техники безопасности где-нибудь . . . У нас с Кулебой, наверное, разные понятия об уровне "катастрофичности" событий.

Первый Президент Украины был партийным карьеристом из идеологического отдела ЦК, проще говоря - демагогом.

Второй - секретарём парторганизации, позже красным директором на ракетном заводе (не инженером !!!)

Третий - бухгалтер

Четвёртый - завгар (руководитель автобазы) и по совместительству ЗЭК, урка.

в. о. в расчёт не берём, там пару недель

Пятый - торговец-кондитер

Шестой - артист-продюсер. Или проще - клоун.

Знаете, когда эта страна сможет встать на ноги, восстановить территориальную целостность и добиться серьёзного к себе отношения в мире ? Когда Президентом Украины станет убийца. Ну, дипломатично выражаясь, - военный человек. Просто когда за один кривой взгляд в нашу сторону, не то что кривое слово или, даже не обсуждается, злое дело будут доставать даже на другом конце света всяких Киселёво-Соловьёво-Патрушево-Гиркиных. Как иностранных, так и наших. Без всяких импотентных Минско-Нормандских форматов.

Во всём мире повозмущались бы, но все бы поняли, что это - крайняя необходимость, защита государства от угрожающей ему опасности. Я лично не понимаю, почему в декабре 2019 года в Париже, когда встречались Зеленский, Меркель, Макрон и путин, Зеля не принял внутрь антидот (противоядие) перед встречей и не поздоровался намазанной чем-то рукой с путиным . . . Не понимаю и никогда не пойму. Этот гад убил 20 тысяч украинцев - ему смертный приговоро СНБО Украины тайным решением должно было вынести ещё в 2014 году . . . Не верю, что он бессмертный, а его охрана - непогрешима. Вопрос усилий, ресурсов и времени.

Эта страна выиграет войну за независимость только тогда, когда научится убивать, убивать и ещё раз убивать. Не просто так, как это путин делает, разумеется. А только "за дело". Никто войны за независимость в белых перчатках не выигрывал никогда.

А наши - слишком правильные. Они играют с путиным в шашки, а он с ними - в Чапаева . . .

С таким подходом результата не будет. Будем радоваться, когда он сам умрёт и ждать 50 лет нового русского Горбачёва, который сам нам на тарелочке с голубой каёмочкой всё принесёт. Только вот много кто не доживёт, не дождётся и умрёт с горечью в сердце, как гражданин изнасилованного, покалеченного, избитого, ограбленного и униженного государства.

Плохо. Мне так не нравится.
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23.09.2021 00:40 Відповісти
Тобто окупація українських земель, та десятки тисяч вбитих українців це ок?... Скотиняка
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23.09.2021 01:34 Відповісти
ну тупииий! ну барааааан!
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23.09.2021 02:28 Відповісти
Просто России нужен сейчас мир.Типа лавров предлагает давайте мириться,но Крым и Донбасс мы вам не отдадим .Вы уж нас извините так получилось.А все остальное по рукам как и было раньше до 14 года...По этому мир и дипломатические отношения нужны именно России,чтобы все забыли про войну и захват Крыма ,и стали жить как и раньше.Ибо санкции жмут и их пора уже как-бы отменить!И про все забыть!А я бы прямо сейчас разорвал дипломатические отношения с РФ и все торговые.Я бы перестал покупать у них бензин газ с углем.Принципиально!И поставил бы страну на военные рельсы как это сделал в своё время Израиль!Построил бы сильную и незщависимую экономику Украины и создал бы сильную армию на зло РФ!Чтобы ни один самолёт или русский корабль боялся даже приблизится к нашим границам!Ради 20 тысяч убитых украинцев в этой войне,что развязала россия и путинский режим.Слава Украіні!Смерть ворогам!Усе буде Украіна!!!
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23.09.2021 03:08 Відповісти
А война єто не катастрофа!?
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23.09.2021 03:10 Відповісти
Допомога памперсами від заходу,та не допуск у НАТО,це їхнє бачення "війни" між Україною та Кацапією.
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23.09.2021 03:36 Відповісти
Щось катастрофічне, на зразок засилання незаконних військових формувань, повалення суспільного ладу, збройної окупації території держави, обстрілів через кордон наших військових частин і літаків? А, зачекай це ж вже було.
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23.09.2021 03:39 Відповісти
А про що ще можуть говорити ці вірні " Слуги Кремля "
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23.09.2021 05:00 Відповісти
Для Кулька и Зели что-то мегакатастрофическое - это, если заберут на РФ бизнес преЗедента или в Москве задавят трамваем маму Риму !

Обстрелы, аннексия, аресты, убийства бойцов ВСУ и гражданских - для "слуг" не катастрофа.....

Вот такие у них ценности !
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23.09.2021 06:26 Відповісти
То чому Порох в 2014 не розірвав дипвідносини?
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23.09.2021 06:42 Відповісти
Потому что тогда бы Запад нам не помогал бы материально . Вот такие у них законы.
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23.09.2021 07:41 Відповісти
Дурнішої відповіді ще не чув
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23.09.2021 08:48 Відповісти
Стратегічна помилка. Продовжують грати на полі ***** за його ж правилами. Треба діяти асиметрично, несподівано. От з кримською платформою нормально зайшло, з мертвечуком. Пукани запоребрикові палали від розуміння, що їх вжарили. Бо кремляді не очікують таких різких, рішучих рухів, очікують приреченої покірності бидла на прикладі власного населення.
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23.09.2021 07:22 Відповісти
Ляпнул не обдумавши. Думать нечем.
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23.09.2021 07:35 Відповісти
Захват Киева и Львова подойдет для разрыва дипотношений? Дебилы бл...
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23.09.2021 08:35 Відповісти
ані у свиночолого ані у зелешмарклі не хватило духу аби розірвати дипвідносини. Ганьба обом!
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23.09.2021 09:34 Відповісти
 
 