УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16715 відвідувачів онлайн
Новини Події Силовики
2 381 33
Київська область (3136) коноплі (95) наркотики (1350) Нацполіція (13911) Правоохоронні органи (2608)

100 тис. кущів конопель вартістю 20 млн грн виявили на нелегальній плантації на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

100 тис. кущів конопель вартістю 20 млн грн виявили на нелегальній плантації на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

У Київській області співробітники поліції виявили нелегальну плантацію конопель площею понад 3 гектари.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліцейські отримали інформацію про те, що на території одного з полів у Бориспільському районі розташована плантація конопель. Обстежуючи зазначений район, оперативники виявили поле з коноплями біля села Вовчків. Загальна площа, на якій засіяли рослини, сягала близько 3,5 гектара.

 Усього поліцейські нарахували близько 100 тис. кущів конопель. Вартість виявленої наркосировини за цінами чорного ринку становить понад 20 млн гривень.

100 тис. кущів конопель вартістю 20 млн грн виявили на нелегальній плантації на Київщині, - Нацполіція 01

Читайте також: 1,4 тис. кущів нелегальних конопель, вартістю 7 млн грн, виявлено на Дніпропетровщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Частину рослин правоохоронці спрямували на ексертизу, інші - знищили.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
ЗЕ обещал миллиард.
показати весь коментар
23.09.2021 00:20
+6
"Велике садівництво" от Зеленского, которое не удалось узаконить.
показати весь коментар
23.09.2021 00:13
+4
Не рубите деревья!!! Их ЗЕ сажал.
показати весь коментар
23.09.2021 00:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
соревнование какое-то, кто больше?
показати весь коментар
23.09.2021 00:11 Відповісти
ну может, если всю страну засадят ею, то наконец-то реализуют желание народа на референдуме про легализацию.
показати весь коментар
23.09.2021 15:37 Відповісти
А скільки кущів вирощується на "легальних" плантаціях...
показати весь коментар
23.09.2021 00:11 Відповісти
ЗЕ обещал миллиард.
показати весь коментар
23.09.2021 00:20 Відповісти
считай свои кущи, к чужим не лезь, а народ на референдуме просил легализацию.
показати весь коментар
23.09.2021 15:38 Відповісти
Це вже в промислових масштабах травичку вирощували. Цікаво, садівника знайдуть чи це все народне?
показати весь коментар
23.09.2021 00:12 Відповісти
а вы хотели налоги за продажу перевести в пользу государства, заплатить пенсии стипендии и зарплаты медикам? Или вы будете заметать вопросы под ковёр и трусливо радоваться мнимой победе? Это для вас позитив? Небось свою водочку попили, пивком отполировали, потом кто-то маму заложил в карты по белочке и всё хорошо, ничего не видно, никто не знает, и кто-то дачу построил себе и отмыл деньги, а страна как была нищая и традиционная, так и осталась с миллионами несчастных влачащих своё существование там где им пришлось родиться? Вам небось хорошо, да, а все остальные неправы и должны быть подавлены посажены искалечены? Танцуйте под пивко.
показати весь коментар
23.09.2021 15:36 Відповісти
Ти з якого конопляного лісу вилізло? Яке піфко?
показати весь коментар
23.09.2021 16:42 Відповісти
"Велике садівництво" от Зеленского, которое не удалось узаконить.
показати весь коментар
23.09.2021 00:13 Відповісти
100 тыс. кустов? Покажите этого чувака, который их считал там?
показати весь коментар
23.09.2021 00:14 Відповісти
Тут стотыщ кустов, там стотыщ - вот и миллиард посаженых деревьев.
показати весь коментар
23.09.2021 00:19 Відповісти
Во первых - конопля это деревья а не кусты(жаргонное) !! И это кста и есть часть-начало проекта Зе - Посадим за год - миллиард деревьев !!! Так шо усе по плану !!! МоняСтырский с мвд - переусердствовал..
показати весь коментар
23.09.2021 00:14 Відповісти
Не рубите деревья!!! Их ЗЕ сажал.
показати весь коментар
23.09.2021 00:18 Відповісти
У нас есть черный рынок?И директора там мусора...
показати весь коментар
23.09.2021 00:22 Відповісти
Щось забагаьо інформаціх про коноплі.
показати весь коментар
23.09.2021 00:24 Відповісти
фото, видео уничтожения кустов в студию,не верю,Паниковский не обязан всему верить -Шура
показати весь коментар
23.09.2021 00:26 Відповісти
Вот истинная причина экстренного возвращения Зе из штатов.

Менты вяжут Зелины насаждения. Надо отмазать.

100 тыс. кустов конопли, стоимостью 20 млн грн, выявлены на нелегальной плантации на Киевщине, - Нацполиция.
показати весь коментар
23.09.2021 00:26 Відповісти
Пусть Гетьманцову заплатят 5%
показати весь коментар
23.09.2021 01:07 Відповісти
лучше бы он уже поставил рамки, создал законы и хватит уже прятаться и бояться, жизнь людям портить. Платили бы налоги и спали спокойно и страну содержали., нищую вечно и потрёпанную всю мою бомжовскую жизнь тут. И с такими совковыми скрепами так бомжами и сдохнем.
Но, народ же просил легализовать, 64% 64%!!! Активнее ребята, надо реализовывать желание народа!
показати весь коментар
23.09.2021 15:50 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 15:53 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 15:54 Відповісти
Так Зеленский же разрешил? Референдум же провел параллельно с выборами. Забыли?
показати весь коментар
23.09.2021 01:07 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 15:55 Відповісти
И кто сомневался в посадке 1 лярда деревьев?
показати весь коментар
23.09.2021 01:24 Відповісти
так это же было выполнение плана зеленьськага о посадке миллиарда деревьев... почему прервали процесс?
показати весь коментар
23.09.2021 03:02 Відповісти
"...плантации на Кивщине"

Так відомий вчений Кива ще і плантатор? Мабуть піде шляхом відомого академіка сталінських часів Лисенко.
показати весь коментар
23.09.2021 03:44 Відповісти
тот Кива только анаболики для сжатия мозга употребляет, и для распаковки архивов.
показати весь коментар
23.09.2021 15:43 Відповісти
Кива продал жомовую яму и купил область.
показати весь коментар
23.09.2021 04:37 Відповісти
20 миллионов гривен. Если бы на них был налог в 30% то доход государства был бы 9 МИЛЛИОНОВ гривен. В Америке фермеры каннабиса договорились с правительством, что эти деньги пойдут на обустройство больниц. А что имеем мы? Медик вышел на митинг потому что зарплата 3900 грн в день месяц. Теряйте деньги, боритесь Дон Кихоты с ветряными мельницами, заливайте расворитель в желудки, ведь это же так традиционно и православно.
Растворитель в желудок хотите влить, чтобы запьянеть? Не? А что такое алкоголь заливаемый в живот через рот? Не растворитель??? Алкоголики даже умудряются его в вену колоть, потому чтоСЮРПРИЗ! алкоголь это наркотик !!!
показати весь коментар
23.09.2021 06:03 Відповісти
Чёт не сходится. 100'000 кустов, если не рукожопы то минимум по 150г с куста собрать можно. Это 15'000'000 гр. 1 гр это около 250 грн, получается 3.75 млрд грн
показати весь коментар
23.09.2021 08:52 Відповісти
3,5 га... Єто ж сколько одежды можно пошить из сырья, которое издавна культивировалось в Украине...

А сахар можно пользовать в самогоноварении. Его то же надо запрещать и уничтожать?

Почему столь ценная культура под запретом?
показати весь коментар
23.09.2021 10:03 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 12:46 Відповісти
как же эта власть помогает людям жить... А такие надежды были. Владимир, бери в оборот МВД и давай уже исполняй волеизъявление народа на референдуме про легализацию. Тысячелетиями народ употреблял это тут, а потом пришло влияние США и по всему миру стали запрещать. А зато теперь, когда США поняли свою ошибку, наша страна так и сидит в *опе истории и тянется позади паровоза и прогрессивного мира.
показати весь коментар
23.09.2021 15:41 Відповісти
 
 