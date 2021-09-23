100 тис. кущів конопель вартістю 20 млн грн виявили на нелегальній плантації на Київщині, - Нацполіція. ФОТО
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У Київській області співробітники поліції виявили нелегальну плантацію конопель площею понад 3 гектари.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Поліцейські отримали інформацію про те, що на території одного з полів у Бориспільському районі розташована плантація конопель. Обстежуючи зазначений район, оперативники виявили поле з коноплями біля села Вовчків. Загальна площа, на якій засіяли рослини, сягала близько 3,5 гектара.
Усього поліцейські нарахували близько 100 тис. кущів конопель. Вартість виявленої наркосировини за цінами чорного ринку становить понад 20 млн гривень.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Частину рослин правоохоронці спрямували на ексертизу, інші - знищили.
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Менты вяжут Зелины насаждения. Надо отмазать.
100 тыс. кустов конопли, стоимостью 20 млн грн, выявлены на нелегальной плантации на Киевщине, - Нацполиция.
Но, народ же просил легализовать, 64% 64%!!! Активнее ребята, надо реализовывать желание народа!
Так відомий вчений Кива ще і плантатор? Мабуть піде шляхом відомого академіка сталінських часів Лисенко.
деньмесяц. Теряйте деньги, боритесь Дон Кихоты с ветряными мельницами, заливайте расворитель в желудки, ведь это же так традиционно и православно.
Растворитель в желудок хотите влить, чтобы запьянеть? Не? А что такое алкоголь заливаемый в живот через рот? Не растворитель??? Алкоголики даже умудряются его в вену колоть, потому чтоСЮРПРИЗ! алкоголь это наркотик !!!
А сахар можно пользовать в самогоноварении. Его то же надо запрещать и уничтожать?
Почему столь ценная культура под запретом?