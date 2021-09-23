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ЄС звинувачує Росію у створенні штучного дефіциту на ринку газу і готує відповідь, - The Times

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

ЄС звинувачує Росію у створенні штучного дефіциту на ринку газу і готує відповідь, - The Times

Міністри енергетики країн Європейського Союзу на зустрічі 22 вересня обговорили план протидії газовому шантажу Росії. Через скорочення пропозиції газу на європейських хабах його ціна у вересні майже досягла рекордних 900 доларів за кубометр.

Про це повідомляє The Times із посиланням на текст плану, який опинився у розпорядженні видання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Документ, розроблений Іспанією, має на меті забезпечити незалежність ЄС від російських поставок природного газу. Державну компанію РФ "Газпром" звинувачують у створенні штучного дефіциту на ринку, що призвело до зростання цін на блакитне паливо.

У плані визнається, що ЄС не зможе скоротити залежність від російського газу в короткостроковій перспективі, але повинен готуватися до майбутніх подібних ситуацій. Ключова ідея — ведення перемовин щодо цін на газ від імені всього ЄС, а не на рівні окремих держав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США обіцяють Європі підтримку в разі газової кризи

"Ми успішно застосували цей підхід під час перемовин щодо вакцин [проти коронавірусу] і повинні використати цю модель і в інших стратегічних галузях. Понад те, ми можемо посилити свої переговорні позиції", — йдеться в тексті плану.

Окремо документ зазначає, що ситуація на європейському газовому ринку "загрожує ініціативам зі скорочення шкідливих викидів", а також "підриває довіру" до законодавства Європейського Союзу в енергетичній сфері.

Ініціатива Мадрида повинна полегшити встановлення верхньої межі ціни на газ у ЄС, а також уможливити запасання газу в сховищах. Це, як стверджується в плані, повинно вберегти держави від ринкових коливань ціни на раз і тиску з боку Росії.

За даними The Times, документ будуть обговорювати лідери держав-членів ЄС на саміті у жовтні 2021 року. Окрім Іспанії, план підтримують Франція та Італія, які побоюються протестів через те, що їхні заходи з протидії змінам клімату вплинуть на ціни на енергоносії для громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремлі заявили, що для збільшення транзиту російського газу через Україну Європа має наростити його закупівлі

Це не перший крок ЄС для протидії зростанням цін на газ. Окремі члени Європейського парламенту закликали розслідувати діяльність "Газпрому". А 20 вересня із закликом вирішити ситуацію з кризою на газовому ринку Європи звернулося Міжнародне енергетичне агентство.

Своєю чергою Норвегія заявила, що готова збільшити свій видобуток природного газу для покриття дефіциту в ЄС.

Зазначимо, що із серпня 2021 року на європейських газових хабах зростає ціна на блакитне паливо. Серед причин цього явища видання Bloomberg називало аварію на одній з установок "Газпрому", а також скорочення прокачування газу до Європи російською стороною.

Останній чинник зокрема пов'язаний із добудовою російського газогону "Північний потік-2". Російська сторона навіть заявляла про наміри ввести його в експлуатацію до 1 жовтня. Але трубопровід перед тим повинен пройти сертифікацію з боку Німеччини та ЄС, що займе щонайменше шість місяців.

У разі введення "Північного потоку-2" в експлуатацію Росія отримає можливість постачати весь свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу в декілька мільярдів доларів на рік.

Наслідки скорочення транзиту газу з Росії відчуває на собі й Україна. 6 вересня "Укртрансгаз" повідомив, що запас газу в українських підземних сховищах становить трохи більш як 18 млрд кубічних метрів — це на 30% менше, ніж торік.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Меркель перед своим уходом, такую подливу Европе сделала, что Гитлер в могиле электричество вырабатывать стал. Очередной пример того, что с Северным Талибостаном и любым его Диктатором, любые договоры чреваты еще большими потерями, чем изначально они сулят.
И и тут даже не важно, консерва Меркель или просто форсит СП2 из-за лобби немецкого бизнеса.

Штатам с Бритами снова Европу спасать, от немецкой алчности и рашисткой оккупации.
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23.09.2021 00:49
+24
«Российская сторона даже заявляла о намерениях ввести его в эксплуатацию до 1 октября. Источник: https://censor.net/ru/n3289878»

пример шантажа : если не сертифицируют СП - рашка заморозит Европу .
Меркель надо судить
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23.09.2021 00:30
+15
Ответом будет СП3 или сразу СП4?
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23.09.2021 00:28
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Хрюсский ,подлее хрюсских на планете нет
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23.09.2021 09:48 Відповісти
Падение цены на газ неизбежно по факту....если будет 9 долларов что было при Ельцине...буду совсем не против...
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23.09.2021 01:31 Відповісти
Тогда не было никакой альтернативой энергетики. Десятилетиями коптили землю бесплатным нефтью и газом, поэтому никого не заботило ни потепление галактики ни экология.
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23.09.2021 01:41 Відповісти
Взрыв и пожар в Чернобыле был в апреле 1986 года....Альтернатива блин...
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23.09.2021 01:43 Відповісти
На Фокусиме в 2011. Дебилы атомные не угомонились.
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23.09.2021 01:52 Відповісти
Штирлиц,вы зачем охмурили фрау Меркель своими чарами перед Дембелем?
Герр Мюллер,она уходит достойно,правда ее фаворит Лашер опустил рейтинг партии ХДС/H...SS ниже плинтуса...
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23.09.2021 01:38 Відповісти
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23.09.2021 01:54 Відповісти
Поповская отмазка , несогласный я
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23.09.2021 09:50 Відповісти
Мне кажется ,что все это создано искусственно!Если дорогой газ,то есть другие источники энергии : уголь,мазут,электроэнергия.В Украине все котельни могут работать как на газу так и на мазуте.По этому у ЕС есть два месяца до холодов,чтобы перевести все котельные на мазут или уголь.И закупить мазут с углем в избытке .Да,я понимаю,что сжигать мазут - это вред здоровью и экологии.Ведь газ более экологически чистый и дает меньше вреда экологии.Но можно оставить людей без тепла в 30 градусный мороз.И это на много хуже.Всегда есть выход.Вот почему я за полную энергонезависимость Европы и Украины от России, и внешних факторов!Если дорогой газ ,то должна быть дешевая и доступная электроэнергия.Ведь отапливать 30-35% жилья можно электроэнергией.По этому, я считаю,что нужно строить новые энергоблоки АЭС и новые АЭС.Чтобы население и промышленность получили дешевую электроэнергию!И ещё можно отапливать города и посёлки сжигая мусор!Так можно отапливать 20-25% жилья в Украине!Все проблемы созданы в Украине искуственно!Украина может и должна быть сильным и независимым от внешних факторов государством!Слава Украине!!!
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23.09.2021 02:52 Відповісти
весь энергосектор в руках жадных, алчных людишек, поэтому, ни один из видов энергии не будет дешёвым никогда.
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23.09.2021 07:22 Відповісти
в европе даже зимой плюсовая температура
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23.09.2021 07:35 Відповісти
Люто плюсую! Но почему-то за все 7 лет войны, никто даже не почесался, чтобы избавиться от зависимости от газа оккупанта. Все думали, шо с*ка АГРЕССОР будет продолжать качать газ вечно.
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23.09.2021 10:23 Відповісти
надо было меньше лизать задницу ордынцам. А развивать поставки СПГ из США и др. стран. С рашкой иметь дело - это сейчас плохое дело и токсично.
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23.09.2021 05:06 Відповісти
не тільки зараз, а і вчора і завтра
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23.09.2021 08:28 Відповісти
+

Нам тоже надо было ещё в 14-м году начинать договариваться с поляками и тянуть трубу из терминала Свиноустье, чтобы получать американский газ. И максимально развивать собственную добычу газа. А рассчитывать на поставки газа АГРЕССОРОМ - это идиотизм
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23.09.2021 10:26 Відповісти
Может ума хватит развивать ядерную энергетику ,а не сворачивать.
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23.09.2021 05:37 Відповісти
Ты шо ?!! Путен с Меркельшей против!
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23.09.2021 07:09 Відповісти
Після запуску в роботу ПП-2 все налагодиться.
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23.09.2021 05:59 Відповісти
старую проститутку меркельшу поблагодарите
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23.09.2021 06:32 Відповісти
Ну, шо, доозабочивались, утырки безмозглые?
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23.09.2021 07:21 Відповісти
Norvegija dolzna pustit svoji mocnosti s drugogo mesiaca posle remonta,takze amerikansi oni s Nojabria vybrasyvajet bolsije partiji zyzenogo gaza na prodazu Evrope,togda cena gaza upadiot
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23.09.2021 07:36 Відповісти
Шоу для мас .....якби не було зацікавленості в таких цінах операторів ринку внутрі ЕС, давно б політики нагнули Путіна фін. санкціями....

Хтось підняв нормально бабла, плюс збанкрутовали дрібні оператори... усунули конкурентів. Повід швидше запустити СП2, мов зараз немає виходу але будемо працювати над альтернативою на майбутнє...
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23.09.2021 08:27 Відповісти
6 го сентября кинулись.....а газа то нет. А что вы все лето делали,почему не закупали?
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23.09.2021 08:42 Відповісти
900доларів за 1кубометр. так їм і треба Або жкрналісти цензора з"їхали з глузду
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23.09.2021 08:58 Відповісти
А до чого тут росія? Вона не ховалася, вона говорила, що буде вас нахиляти, краще запитайте у Меркель, вона всіх запевняла, що це економіка, а не політика. Та і Маркон був не проти.
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23.09.2021 09:14 Відповісти
Дуже інертна Європа все це треба було робити на початковій стадіі ,адже росія ніколи не грає за правилами.
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23.09.2021 09:45 Відповісти
Ага тепер ***** солі насипте н
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23.09.2021 09:46 Відповісти
можливо, цензор мав на увазі ціну за 1000 кубометрів, а не за один.
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23.09.2021 10:11 Відповісти
Проста математика: українські газосховища - це приблизно третина від всіх європейських. Категорична відмова рф і німеччини качати газ через нас і зберігати газ в наших сховищах на зиму і призвела до того, що через інші наявні газогони проблематично вчасно отримати потрібні об'єми газу.

Зрозуміло, що це робиться навмисно, щоб показати важливість пп-2, але результат отримали інший. Меркель і німеччину ще клястимуть дуже довго, в тому числі, і німці. Назад відіграти не вдасться, мордорський ведмідь відчув смак крові (великих цін) і свого не відпустить.

Як вибити йому зуби, ще те питання.
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23.09.2021 10:24 Відповісти
Ну не хочет Россия через вас газ качать. Почему вы такие навязчивые
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23.09.2021 14:48 Відповісти
Коли навчитесь читати ще й заголовки, то зрозумієте більше. Дякую, що відносите Україну до ЄС. Ваші слова та у вуха єврочиновників.
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23.09.2021 21:25 Відповісти
Ничего не будет. По крайней мере пока нет ни одной новости, в которой говорится, что какая-то страна, заключившая контракт на поставку газа с Газпромом, обвиняет россиян в неисполнении контрактных поставок. А то, что Европе нужно искать альтернативу - конечно, нужно, потому что не нужно быть зависимым от любого одного источника. Что касается Испании, она работает над поставками газа из Алжира и не прочь зарабатывать на перепродаже или транзите в другие страны. Но если брать немцев, они вряд ли полностью заменят российский газ, потому что газ из Африки или Азии, как и СПГ из США вряд ли дешевле им выйдет.
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23.09.2021 13:18 Відповісти
Все йде по плану Всесвітнього Економічного Форуму(Давос) - всіх треба зробити бідними, а потім... "в тебе нічого немає і ти щасливий"

https://www.youtube.com/watch?v=omAk1gMyw7E&ab_channel=%C3%A9l%C3%A9ment%C3%A6sth%C3%A9tique



Великая перезагрузка. Четвертая промышленная революция.

https://solovyeva.livejournal.com/344413.html?rfrom=sharla_tanka
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23.09.2021 13:26 Відповісти
Вот теперь пиндосы становятся по-настоящему озабоченными
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23.09.2021 20:16 Відповісти
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