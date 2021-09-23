Міськрада Харкова просить повернути дві лікарні в список ковідних: Потужності трьох медустанов уже повністю використані
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Харківська міська рада звернулася з пропозицією повернути до реєстру лікарень, призначених для лікування хворих на коронавірусну інфекцію, ще два медичних заклади.
Про це повідомила журналістам заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт міськради.
За її словами, у весняну хвилю пандемії в місті було розгорнуто 930 ліжок в п'яти лікарнях - №13, 17, 18, 25, а також в пологовому будинку №2. Віцемер зазначила, що потім пологовий будинок і лікарню №18 виключили з реєстру медичних установ для хворих на коронавірус. Через це зараз у місті залишилося 770 ліжок для ковідних пацієнтів, яких поки що вистачає, але їх кількість необхідно збільшити.
"Потужності трьох лікарень ми вже повністю використали. Розширити ліжковий фонд можна тільки за рахунок тих медустанов, в яких вже є ліжка для пацієнтів з коронавірусом. Тому ми подали пропозицію Харківській облдержадміністрації, а вони звернуться до Міністерства охорони здоров'я, щоб лікарню №18 і пологовий будинок № 2 повернули в ковідний реєстр", - зазначила віцемер.
За її словами, зараз лікарні мають усе необхідне для боротьби з коронавірусом, а наявні ліжка забезпечені киснем на 90%, а в деяких палатах - і на 100%.
"Ми вирішили питання кисневого забезпечення. Влітку встановили три кисневі ємності і очікуємо ще одну для лікарні №25. Для цього там вже зробили фундамент і під'їзди", - повідомила віцемер.
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Ни одна болезнь мира не удостоилась таких усилий от управляющих этим миром как Ковид19. И именно это заставляет задуматься - а ради нашего ли здоровья они это творят? Почему они не обрушились на онкологию, например? Жаль, что очень много неумных людей за вакцинацию. Идут, как бараны на бойню - Премьер-министр Израиля опубликовал в журнале Economist статью, объясняющую, почему его правительство пошло на эксперимент по массовой вакцинации 3-ей дозой всего населения. Наперекор позиции регуляторов, ВОЗ, экспертов... Оказывается, все дело в сомневающихся!!!! Израильтян экспериментально прививают третьей дозой, чтобы они не разочаровались в прививках. Вопрос медицинских показаний оказался как всегда вторичен. Люди сами себя погубят. Жаль...(с)
Что это за пандемия такая, где на почти полуторамиллионный город развертывается изначально менее 1000 койкомест в больницах? Грубо говоря 1 койкоместо на 1500 человек. Или я чего-то не понимаю.
Influenza (seasonal strains)
Respiratory droplets
1.3 (1.2-1.4)[48]
COVID-19 (Delta variant)
Respiratory droplets and aerosol
5-8[38]