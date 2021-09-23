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Міськрада Харкова просить повернути дві лікарні в список ковідних: Потужності трьох медустанов уже повністю використані

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Міськрада Харкова просить повернути дві лікарні в список ковідних: Потужності трьох медустанов уже повністю використані

Харківська міська рада звернулася з пропозицією повернути до реєстру лікарень, призначених для лікування хворих на коронавірусну інфекцію, ще два медичних заклади.

Про це повідомила журналістам заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сайт міськради.

За її словами, у весняну хвилю пандемії в місті було розгорнуто 930 ліжок в п'яти лікарнях - №13, 17, 18, 25, а також в пологовому будинку №2. Віцемер зазначила, що потім пологовий будинок і лікарню №18 виключили з реєстру медичних установ для хворих на коронавірус. Через це зараз у місті залишилося 770 ліжок для ковідних пацієнтів, яких поки що вистачає, але їх кількість необхідно збільшити.

"Потужності трьох лікарень ми вже повністю використали. Розширити ліжковий фонд можна тільки за рахунок тих медустанов, в яких вже є ліжка для пацієнтів з коронавірусом. Тому ми подали пропозицію Харківській облдержадміністрації, а вони звернуться до Міністерства охорони здоров'я, щоб лікарню №18 і пологовий будинок № 2 повернули в ковідний реєстр", - зазначила віцемер.

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За її словами, зараз лікарні мають усе необхідне для боротьби з коронавірусом, а наявні ліжка забезпечені киснем на 90%, а в деяких палатах - і на 100%.

"Ми вирішили питання кисневого забезпечення. Влітку встановили три кисневі ємності і очікуємо ще одну для лікарні №25. Для цього там вже зробили фундамент і під'їзди", - повідомила віцемер.
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ООН: Все люди мира должны быть вакцинированы к концу 2022 года. У человекоподобных засевших в ООН и ВОЗ довольно амбициозные планы. И полное пренебрежение к правам человека.Поневоле оправдаешь расизм.

Ни одна болезнь мира не удостоилась таких усилий от управляющих этим миром как Ковид19. И именно это заставляет задуматься - а ради нашего ли здоровья они это творят? Почему они не обрушились на онкологию, например? Жаль, что очень много неумных людей за вакцинацию. Идут, как бараны на бойню - Премьер-министр Израиля опубликовал в журнале Economist статью, объясняющую, почему его правительство пошло на эксперимент по массовой вакцинации 3-ей дозой всего населения. Наперекор позиции регуляторов, ВОЗ, экспертов... Оказывается, все дело в сомневающихся!!!! Израильтян экспериментально прививают третьей дозой, чтобы они не разочаровались в прививках. Вопрос медицинских показаний оказался как всегда вторичен. Люди сами себя погубят. Жаль...(с)
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23.09.2021 01:26 Відповісти
Бот?
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23.09.2021 07:14 Відповісти
По ее словам, в весеннюю волну пандемии в городе было развернуто 930 коек в пяти больницах

Что это за пандемия такая, где на почти полуторамиллионный город развертывается изначально менее 1000 койкомест в больницах? Грубо говоря 1 койкоместо на 1500 человек. Или я чего-то не понимаю.
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23.09.2021 01:47 Відповісти
А по-вашему, сколько койкомест надо развернуть?
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23.09.2021 10:56 Відповісти
Я не специалист, но даже мне понятно, что одно койкоместо на полторы тысячи человек это крайне мало. Я могу исходить только из статистики. За полтора года согласно статистике в Харькове на текущий момент болеют 7 959 человек. И это еще не волна заболеваемости. Т.е. как я понимаю на текущий момент занято в десять раз меньше койкомест чем число болеющих или иначе говоря расчет примерно 10% койкомест от числа болеющих в данный момент. Т.е. потребовало госпитализации всего 10% болеющих? Т.е. 730 человек на полуторамиллионный город. Т.е. грубо 0,05% населения Харькова потребовало госпитализации в текущий момент. Мне любопытно чем это отличается от обычной сезонной эпидемии ОРВИ к примеру?
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23.09.2021 12:48 Відповісти
Ковид отличается от сезонных ОРВИ базовым числом репродукции (см. ниже). И исходя из него строят модель заболеваемости и число необходимых койко-мест. Если кривая заболеваемости даст отклонение от модельной, нужно будет на этом этапе скорректировать число резервных койко-мест.

Influenza (seasonal strains)
Respiratory droplets
1.3 (1.2-1.4)[48]

COVID-19 (Delta variant)
Respiratory droplets and aerosol
5-8[38]
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23.09.2021 13:22 Відповісти
Ну исходя из такой модели тогда я могу сделать только один вывод - не так страшен черт как его малюют.
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23.09.2021 13:48 Відповісти
Антиваксерам чужие болезни и смерти всегда не стршны. А когда женщина с косой (но не Тимошенко) приходит к ним, они и тогда редко признаются, что это следствие их собственной глупости.
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23.09.2021 13:58 Відповісти
Когда и кому придет женщина с косой не знает вообще-то никто. Ни ваксеры, ни антиваксеры, ни даже Вы. Об этом может знать только сама эта женщина. И когда она приходит, то признаваться в чем либо уже бессмысленно. А у того, к кому она приходит, в тот момент, думаю, есть более важные вещи чем что либо признавать или нет.
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23.09.2021 15:41 Відповісти
побольше скоплений народа от Терехова, открытий парков и скверов , зоопарка, трамвайные праздники с тысячными толпами, день города. чуть ли не весь город побывал в зоопарке....
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23.09.2021 09:52 Відповісти
 
 