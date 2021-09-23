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Зеленський в ООН: Розраховую на міжнародну підтримку у звільненні майже 450 українців, які утримуються Росією

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський в ООН: Розраховую на міжнародну підтримку у звільненні майже 450 українців, які утримуються Росією

Президент України Володимир Зеленський розраховує на підтримку міжнародної спільноти у звільненні 450 українців, незаконно утримуваних Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я розраховую на підтримку міжнародної спільноти в питанні звільнення майже 450 українців, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях України та в Росії", - заявив Зеленський, виступаючи на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

Він також закликав підтримати оновлені резолюції про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму та мілітаризацію Криму, які будуть внесені на розгляд Генеральної асамблеї ООН до кінця року.

Також читайте: Зеленський передав Гутеррішу список із майже 450 українських політв'язнів, утримуваних Росією

"Ми вдячні, що пункт про "Ситуацію на тимчасово окупованих територіях України" був включений до порядку денного Асамблеї", - сказав президент.

Автор: Наталя Джума
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23.09.2021 01:29 Відповісти
Будь ласка, пишіть менше про цю мерзенну істоту !!!

А до чого тут міжнародна спільнота ? Ти забуло, як рвалося =в ґлаза пасматрєть= х**лу і перлося в Париж ? І потім бадьоро рапортувало про "здобутки": що ти домовилося про припинення вогню і обмін всіх на всіх.

Забуло ?

І де ж твої домовленості і обміни ?

Не вийшло, ні ? То тепер розраховуєш на інших, бо саме ні до чого не здатне ?
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23.09.2021 01:32 Відповісти
йому це вже не цікаво , програма велике крадівництво ось де до липких рученяток гроші "самі" біжать . а війна в голові вже скінчилась тож обміни теж .
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23.09.2021 07:48 Відповісти
За весь каденції, це одна адекватна думка, яку почув від зеленого чма.
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23.09.2021 07:50 Відповісти
правильная заява.
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23.09.2021 09:05 Відповісти
Поменяйте 450 на 450 от которых толку 0.
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23.09.2021 10:13 Відповісти
 
 