Цього року правоохоронці викрили 30 угруповань, причетних до торгівлі людьми, - МВС

З початку 2021 року правоохоронні органи викрили на території України 30 злочинних угруповань, причетних до торгівлі людьми та каналів нелегальної міграції.

Про це під час зустрічі представників Міністерства внутрішніх справ України та посольства США, присвяченої питанням боротьби з торгівлею людьми в Україні та за її межами, заявив в.о. начальника Департаменту міграційної поліції НПУ Ігор Малахов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

"З початку року виявлено вже 30 організованих злочинних груп торговців людьми і організаторів нелегальної міграції. Ми беремо участь в чотирьох міжнародних слідчих групах з метою транскордонного переслідування трафікерів", - зазначив Ігор Малахов.

При цьому заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко зазначила, що боротьба з торгівлею людьми була і залишається пріоритетом у роботі міністерства і Нацполіції.

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"Ми розуміємо, що наші підрозділи Нацполіціі потребують оновлення підходів і переформатування. Оскільки ми хочемо вивести правоохоронні структури на новий рівень у протидії з торгівлею людьми, потрібно поліпшувати їхню роботу вже зараз", - підкреслила чиновниця.





Водночас керівник відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Сара Ленгенкамп зазначила, що Україна - одна з небагатьох країн, які настільки відкрито співпрацюють зі Сполученими Штатами з цього питання, і запевнила, що американська сторона буде і надалі підтримувати МВС.