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США, Велика Британія і Туреччина - серед країн із найбільшим зростанням захворюваності на COVID-19, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

США, Велика Британія і Туреччина - серед країн із найбільшим зростанням захворюваності на COVID-19, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я перерахувала країни, де зараз спостерігаються найбільші спалахи COVID-19. Зокрема, серед них опинилися США, Індія і Велика Британія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Global News.

За даними організації, останнім часом найбільше випадків захворювання було зареєстровано в США, Індії, Великій Британії, Туреччині та на Філіппінах.

Водночас у ВООЗ зазначили, що загальна кількість випадків захворювання у світі продовжує знижуватися. Минулого тижня у всьому світі було зареєстровано 3,6 мільйона нових випадків, тоді як позаминулого - 4 мільйони нових випадків зараження.

Читайте: Штам "Дельта" практично витіснив усі варіанти коронавірусу, що викликають занепокоєння, - ВООЗ

За даними ВООЗ, останнім часом значне скорочення випадків захворювання відбулося у двох регіонах планети - на 22% на Близькому Сході і на 16% у Південно-Східній Азії. При цьому Південно-Східна Азія повідомила про 30-процентне зниження смертності від COVID-19, водночас регіон західної частини Тихого океану повідомив про 7-відсоткове зростання цього показника.

Також ВООЗ повідомила, що варіант "Дельта" спостерігається в 185 країнах і наявний у всіх частинах світу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Щеплений помер, 49 років. Правда, заголовочок не кричить.

https://www.jpost.com/breaking-news/israeli-basketball-coach-dies-at-49-of-coronavirus-679988

За 14-ну дівчину, теж двічі щеплену, яка померла в школі тут (я дала посилання на статтю), мене традиційно забанили. В неділю помер 25 хлопець, спортсмен, прямо після матчу. Теж щеплений, бо без укольчика не можна займатися командними видами спорту.

Смерті зовсім не літніх людей, які є більш-менш публічними, приховати не можуть. Тільки про їхній статус щодо бовтушки не кричать: так само 49-річний депутат кнесету помер від серцевого нападу, якийсь ізраїльський військовий начальник (десь в цих роках +-) і т.д. по різних країнах. А лишень нещеплений - ґвалт на весь світ.
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23.09.2021 06:28
+4
Le Journal de Montréal

https://www.qub.ca/article/eclosion-dans-une-residence-pour-aines-1055743834?fbclid=IwAR1l8-UpxGZkwRNleCxXzFdGMg83e9c4bOl0KmgSY-F9mWFnxo3bG45pZDw

No fewer than 34 of the 107 residents of the ***** de Montreal Manor have contracted COVID-19, despite all of them being vaccinated.

Не менш, ніж 34 зі 107 осіб, які проживають у резиденції для старших людей, захворіли на ковід, хочі всі вони щеплені (двічі), як і персонал.

2 померло, 6 чи 7 (так в статті) - госпіталізовані.

В Ізраїлі випадково злили в мережу слайд з презентації у міністерстві =охорони здоров*я= щодо інфи щеплені vs нещеплені

https://www.vesty.co.il/main/article/h11a4pomk

Утечка информации об умерших привитых: антипрививочники радуются, специалисты уточняют

Антипрививочники ухватились за факт, что 57% умерших самого старшего возраста были привиты 2 или 3 дозами. Но внимательное изучение данных демонстрирует, что тенденция изменилась, а третья прививка - работает

Наваяли ціле простирадло, аби підтримати політику бездумного примусового штрикання.

Почему же привитые люди все же умирают от коронавируса
Этот вопрос обсуждается в ходе дискуссий и в Израиле, и в мире. Он находится в центре размышлений о необходимости прививок и их эффективности. И вот ответы.
Во-первых, ни одна вакцина не эффективна на 100%.
Во-вторых, на смертность влияют также другие факторы, такие как возраст и сопутствующие болезни. В течение эпидемии в Израиле средний возраст тяжелобольных составлял 66 лет. У большинства таких людей есть сопутствующие болезни, которые влияют на способность организма справиться с COVID-19 и на смертность, даже если человек привит.

Тобто, все те, про що притомні люди говорять від початку: вік + супутні хвороби, найперше діабет, зайва вага, підвищений тиск.

Для чого тоді це мусове масове штрикання УСІХ, вже добралися до діток + безкінечна пропагандистська брехня, що "вакцинка" захищає від важкого протікання хвороби, госпіталізації та смерті, з якою заманюють і примушують людей до укольчика експериментальною субстанцією ???

Я не знаю, ким і яким треба бути, щоб до цього часу не дошурупати.

Влада з поплічниками абсолютно замовчує численні випадки ускладнень, побічної дії та смертей після бовтушки. В коментах про смерть студента люди писали про свої випадки чи про своїх близьких. Одна жінка розказувала, що в неї тепер проблеми з серцем, в Києві була на обстеженні і жоден лікар не бере на себе сміливість це записати в документах. Вона записала їх на диктофон, але це не може слугувати доказом. Ніби пробувала до журналістів звернутися - глухо. І випадків достатньо. Але мовчок. Це - злочин проти людей. Заманили, а відповідальності ніхто не бере на себе. Розгрібайте самі. Ось так.
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23.09.2021 06:16
+3
Придурок Байден же заявил о победе над ковидлом. Хотя, нормальные губернаторы в красных штатах давно сняли все ограничения как на маски так и на уколы, собирают многотысячные стадионы на спортивные соревнования и все там хорошо. А ублюдочный леваки в синих штатах продолжают добивать людей и экономику.
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23.09.2021 03:31
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все в доску наколотые
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23.09.2021 02:54 Відповісти
В Индии аж 15,3% получили две дозы вакцины, а в Украине 11,8%.
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23.09.2021 12:01 Відповісти
три страны в заглавии
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23.09.2021 12:10 Відповісти
Alisa Korovieva

все в доску наколотые

23.09.2021 02:54

В США две дозы получили 55% населения, в Великобритании 67%.
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23.09.2021 12:18 Відповісти
Придурок Байден же заявил о победе над ковидлом. Хотя, нормальные губернаторы в красных штатах давно сняли все ограничения как на маски так и на уколы, собирают многотысячные стадионы на спортивные соревнования и все там хорошо. А ублюдочный леваки в синих штатах продолжают добивать людей и экономику.
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23.09.2021 03:31 Відповісти
Вывод прививайтесь классическими вакцинами Короновак, Астразенека и др. Те страны где доминировал Пфайзер явно болеют по прежнему. Возможно я ошибаюсь, но накопленные наблюдения за последние месяцы указывают на то, что Пфазер скорей плацебо а не вакцина. Имено Пфайзер, по остальным нет вопросов, пример Израиля крайне красноречив а тут еще добавились мощные страны увлекавшиеся пфайзером . И все эти разговоры про третью прививку тоже крутмлись вокруг Пфазера. Недооработали эту вакцину турецкие супруги гении. Похоже увлеклись потенциальной прибылью и недоработали, теперь хотят третью дозу внедрить
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23.09.2021 05:24 Відповісти
Недооработали эту вакцину турецкие супруги гении.
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23.09.2021 07:27 Відповісти
Le Journal de Montréal

https://www.qub.ca/article/eclosion-dans-une-residence-pour-aines-1055743834?fbclid=IwAR1l8-UpxGZkwRNleCxXzFdGMg83e9c4bOl0KmgSY-F9mWFnxo3bG45pZDw

No fewer than 34 of the 107 residents of the ***** de Montreal Manor have contracted COVID-19, despite all of them being vaccinated.

Не менш, ніж 34 зі 107 осіб, які проживають у резиденції для старших людей, захворіли на ковід, хочі всі вони щеплені (двічі), як і персонал.

2 померло, 6 чи 7 (так в статті) - госпіталізовані.

В Ізраїлі випадково злили в мережу слайд з презентації у міністерстві =охорони здоров*я= щодо інфи щеплені vs нещеплені

https://www.vesty.co.il/main/article/h11a4pomk

Утечка информации об умерших привитых: антипрививочники радуются, специалисты уточняют

Антипрививочники ухватились за факт, что 57% умерших самого старшего возраста были привиты 2 или 3 дозами. Но внимательное изучение данных демонстрирует, что тенденция изменилась, а третья прививка - работает

Наваяли ціле простирадло, аби підтримати політику бездумного примусового штрикання.

Почему же привитые люди все же умирают от коронавируса
Этот вопрос обсуждается в ходе дискуссий и в Израиле, и в мире. Он находится в центре размышлений о необходимости прививок и их эффективности. И вот ответы.
Во-первых, ни одна вакцина не эффективна на 100%.
Во-вторых, на смертность влияют также другие факторы, такие как возраст и сопутствующие болезни. В течение эпидемии в Израиле средний возраст тяжелобольных составлял 66 лет. У большинства таких людей есть сопутствующие болезни, которые влияют на способность организма справиться с COVID-19 и на смертность, даже если человек привит.

Тобто, все те, про що притомні люди говорять від початку: вік + супутні хвороби, найперше діабет, зайва вага, підвищений тиск.

Для чого тоді це мусове масове штрикання УСІХ, вже добралися до діток + безкінечна пропагандистська брехня, що "вакцинка" захищає від важкого протікання хвороби, госпіталізації та смерті, з якою заманюють і примушують людей до укольчика експериментальною субстанцією ???

Я не знаю, ким і яким треба бути, щоб до цього часу не дошурупати.

Влада з поплічниками абсолютно замовчує численні випадки ускладнень, побічної дії та смертей після бовтушки. В коментах про смерть студента люди писали про свої випадки чи про своїх близьких. Одна жінка розказувала, що в неї тепер проблеми з серцем, в Києві була на обстеженні і жоден лікар не бере на себе сміливість це записати в документах. Вона записала їх на диктофон, але це не може слугувати доказом. Ніби пробувала до журналістів звернутися - глухо. І випадків достатньо. Але мовчок. Це - злочин проти людей. Заманили, а відповідальності ніхто не бере на себе. Розгрібайте самі. Ось так.
показати весь коментар
23.09.2021 06:16 Відповісти
Щеплений помер, 49 років. Правда, заголовочок не кричить.

https://www.jpost.com/breaking-news/israeli-basketball-coach-dies-at-49-of-coronavirus-679988

За 14-ну дівчину, теж двічі щеплену, яка померла в школі тут (я дала посилання на статтю), мене традиційно забанили. В неділю помер 25 хлопець, спортсмен, прямо після матчу. Теж щеплений, бо без укольчика не можна займатися командними видами спорту.

Смерті зовсім не літніх людей, які є більш-менш публічними, приховати не можуть. Тільки про їхній статус щодо бовтушки не кричать: так само 49-річний депутат кнесету помер від серцевого нападу, якийсь ізраїльський військовий начальник (десь в цих роках +-) і т.д. по різних країнах. А лишень нещеплений - ґвалт на весь світ.
показати весь коментар
23.09.2021 06:28 Відповісти
Ув. Vedana. Как всегда спасибо за информацию. И хочу как всегда высказать свое лично субъективное мнение. Когда умирают молодые, внешне здоровые люди, это всегда шок и трагедия. Так вот, за 2020-2021 год на моих глазах умирает трое моих знакомых . Все мужчины от 45-и до 55-и лет. Внешне здоровые, с хорошим уровнем достатка люди. У всех есть семьи, дети. Все трое умирали быстро и внезапно, как по одному сценарию. Тромб, потеря сознания, и быстрая смерть, скорая не успевала даже до реанимации довезти. Один умер прямо на рыбалке. Рухнул за городом возле машины, и все. Жене пришлось самой его в машину затягивать и в больницу в город везти. И что хочу Вам сказать. Все трое были не вакцинированными. Двое из них болели ковидом, по крайней мере тест это показал. Тот, что умер на рыбалке, ковидом не болел. Но сам факт. Вот был человек, здоровенный молодой мужик под два метра ростом , и вдруг раз, и нету его. Я к чему веду. Нам "повезло" жить в такое время, когда малоизученная болезнь косит всех подряд вокруг да около. Когда внезапно умирают не старые и немощные, а молодые и с виду здоровые люди. Теперь мы видим, что умирают как вакцинированные, так и нет. И у меня простой вопрос. Есть ли смысл кого то , и в чем то обвинять? По моему, если уж обвинять кого то , то ту заразу, что вылезла не понятно откуда. Или тех, кто эту заразу выпустил из пробирки.
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23.09.2021 08:46 Відповісти
Добрий день, пане Олександре. Я пишу про те, що тут продовжується (схвалена "борцями") вакханалія, коли "привілейовані" в усьому звинувачують нещеплених. Дійшло до того, що чергова журно-проститутка написала, що потрібно оголосити війну нещепленим. Україну це ще чекає. Зараз - лише несміливі початки. Найвживанішою фразою останніх місяців є "розділяй і володарюй" від тих, хто ще зберігає залишки здорового глузду. Окремі відкрито звертаються до інфо-ресурсів з вимогою припинити розділяти суспільство, оскільки це є дуже небезпечним для громадського спокою. Але їхні заклики - марні.
Я звинувачую політиків, продажні змі та експертів, які маніпулюють інформацією від самого початку, застосовують тактику нагнітання страху, не дають слова різним сторонам (адже в науковому товаристві далеко нема одностайності у підході до єдиної, яка лишилася в світі, хвороби. Бо про жодну не тріщать 24/7), вдаються до жорсткої ковідної цензури. І цим створюють хибне та викривлене уявлення (таке, яке потрібне "борцям" та їхнім поплічникам усіх мастей). Це - злочин. Тому що люди мають право на ВСЕБІЧНУ інформацію для того, щоб дати усвідомлену згоду. І щодо побічних ефектів експериментальної субстанції, про які взагалі не пишуть, натомість - нахабно брешуть про її "чарівність, універсальність і космічну ефективність". Про те, що у світі відбуваються акції протесту, а у поплічників - тиша. Про те, що вколоті хворіють і помирають. Про студента мусили написати, але коменти файно потерли.
Вибачте, про косит всех подряд вокруг - не можу погодитися.
Останні роки, коли я приїжджала додому (завжди йду на кладовище провідати померлих рідних), вже була шокована тим, скільки мре людей. Кладовище - як місто. От того року могили рідних були останніми, а тепер за ними ген-ген скільки. І родичі та знайомі розказували, то той помер - сидів за столом і впав. То інший. Так само молоді, здорові. Інших не врятували в лікарні. Хтось пізно звернувся. Я писала іншому форумчанину: тут тепер за підрахунками кожен другий найближчим часом хворітиме на рак. Дотепер вони розглядали (йдеться про підрахунки в страховках) 1 з трьох. І нема крику, і ніхто не говорить: а що зробити, щоб зменшити ці страшні цифри. Чому, незважаючи на весь ніби прогрес науки, ця хвороба продовжує залишатися непереможеною. І в абсолютній більшості випадків цей діагноз - вирок. На жаль.
А тут - вереск вже півтора роки. Чи у світі нема інших проблем ? "Пандемія випадків" за результатами наполовину фальшивих тестиків і приписаних смертей, бо розтин не роблять.
Важкі часи. Прикро. Бережіть себе, рідних і здоров*я, бо воно - реально скарб.
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27.09.2021 03:30 Відповісти
Ув. Vedana. Спасибо за ответ. Згоден з уciм , що Ви написали.
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27.09.2021 07:39 Відповісти
А что ж так Турция, там же уже на третий круг по ширке пошли???
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23.09.2021 07:20 Відповісти
в Турции все было ок пока турки не пустили кацапов они тогда были лидеры летом по заражениях а вся Европа относительно зеленая на то время но турки это знали но бабки важнее для них постепенно позаражали и наших которые пересекаються в отелях на экскурсиях
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23.09.2021 07:28 Відповісти
Одні "найбільші друзі" парашки, совпадениє- недумаю!
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23.09.2021 09:59 Відповісти
Всё логично, США и Великобритания финансовые центры и страны лидеры так сказать, через которые проходят много людей по бизнесу и т.д.

Турция же пострадала, потому что принимала всех за счёт туризма результат..
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23.09.2021 17:47 Відповісти
 
 