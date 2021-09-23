США, Велика Британія і Туреччина - серед країн із найбільшим зростанням захворюваності на COVID-19, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я перерахувала країни, де зараз спостерігаються найбільші спалахи COVID-19. Зокрема, серед них опинилися США, Індія і Велика Британія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Global News.

За даними організації, останнім часом найбільше випадків захворювання було зареєстровано в США, Індії, Великій Британії, Туреччині та на Філіппінах.

Водночас у ВООЗ зазначили, що загальна кількість випадків захворювання у світі продовжує знижуватися. Минулого тижня у всьому світі було зареєстровано 3,6 мільйона нових випадків, тоді як позаминулого - 4 мільйони нових випадків зараження.

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За даними ВООЗ, останнім часом значне скорочення випадків захворювання відбулося у двох регіонах планети - на 22% на Близькому Сході і на 16% у Південно-Східній Азії. При цьому Південно-Східна Азія повідомила про 30-процентне зниження смертності від COVID-19, водночас регіон західної частини Тихого океану повідомив про 7-відсоткове зростання цього показника.

Також ВООЗ повідомила, що варіант "Дельта" спостерігається в 185 країнах і наявний у всіх частинах світу.