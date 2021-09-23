США, Велика Британія і Туреччина - серед країн із найбільшим зростанням захворюваності на COVID-19, - ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
Всесвітня організація охорони здоров'я перерахувала країни, де зараз спостерігаються найбільші спалахи COVID-19. Зокрема, серед них опинилися США, Індія і Велика Британія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Global News.
За даними організації, останнім часом найбільше випадків захворювання було зареєстровано в США, Індії, Великій Британії, Туреччині та на Філіппінах.
Водночас у ВООЗ зазначили, що загальна кількість випадків захворювання у світі продовжує знижуватися. Минулого тижня у всьому світі було зареєстровано 3,6 мільйона нових випадків, тоді як позаминулого - 4 мільйони нових випадків зараження.
За даними ВООЗ, останнім часом значне скорочення випадків захворювання відбулося у двох регіонах планети - на 22% на Близькому Сході і на 16% у Південно-Східній Азії. При цьому Південно-Східна Азія повідомила про 30-процентне зниження смертності від COVID-19, водночас регіон західної частини Тихого океану повідомив про 7-відсоткове зростання цього показника.
Також ВООЗ повідомила, що варіант "Дельта" спостерігається в 185 країнах і наявний у всіх частинах світу.
Будь ласка, зачекайте...
все в доску наколотые
23.09.2021 02:54
В США две дозы получили 55% населения, в Великобритании 67%.
https://www.qub.ca/article/eclosion-dans-une-residence-pour-aines-1055743834?fbclid=IwAR1l8-UpxGZkwRNleCxXzFdGMg83e9c4bOl0KmgSY-F9mWFnxo3bG45pZDw
No fewer than 34 of the 107 residents of the ***** de Montreal Manor have contracted COVID-19, despite all of them being vaccinated.
Не менш, ніж 34 зі 107 осіб, які проживають у резиденції для старших людей, захворіли на ковід, хочі всі вони щеплені (двічі), як і персонал.
2 померло, 6 чи 7 (так в статті) - госпіталізовані.
В Ізраїлі випадково злили в мережу слайд з презентації у міністерстві =охорони здоров*я= щодо інфи щеплені vs нещеплені
https://www.vesty.co.il/main/article/h11a4pomk
Утечка информации об умерших привитых: антипрививочники радуются, специалисты уточняют
Антипрививочники ухватились за факт, что 57% умерших самого старшего возраста были привиты 2 или 3 дозами. Но внимательное изучение данных демонстрирует, что тенденция изменилась, а третья прививка - работает
Наваяли ціле простирадло, аби підтримати політику бездумного примусового штрикання.
Почему же привитые люди все же умирают от коронавируса
Этот вопрос обсуждается в ходе дискуссий и в Израиле, и в мире. Он находится в центре размышлений о необходимости прививок и их эффективности. И вот ответы.
Во-первых, ни одна вакцина не эффективна на 100%.
Во-вторых, на смертность влияют также другие факторы, такие как возраст и сопутствующие болезни. В течение эпидемии в Израиле средний возраст тяжелобольных составлял 66 лет. У большинства таких людей есть сопутствующие болезни, которые влияют на способность организма справиться с COVID-19 и на смертность, даже если человек привит.
Тобто, все те, про що притомні люди говорять від початку: вік + супутні хвороби, найперше діабет, зайва вага, підвищений тиск.
Для чого тоді це мусове масове штрикання УСІХ, вже добралися до діток + безкінечна пропагандистська брехня, що "вакцинка" захищає від важкого протікання хвороби, госпіталізації та смерті, з якою заманюють і примушують людей до укольчика експериментальною субстанцією ???
Я не знаю, ким і яким треба бути, щоб до цього часу не дошурупати.
Влада з поплічниками абсолютно замовчує численні випадки ускладнень, побічної дії та смертей після бовтушки. В коментах про смерть студента люди писали про свої випадки чи про своїх близьких. Одна жінка розказувала, що в неї тепер проблеми з серцем, в Києві була на обстеженні і жоден лікар не бере на себе сміливість це записати в документах. Вона записала їх на диктофон, але це не може слугувати доказом. Ніби пробувала до журналістів звернутися - глухо. І випадків достатньо. Але мовчок. Це - злочин проти людей. Заманили, а відповідальності ніхто не бере на себе. Розгрібайте самі. Ось так.
https://www.jpost.com/breaking-news/israeli-basketball-coach-dies-at-49-of-coronavirus-679988
За 14-ну дівчину, теж двічі щеплену, яка померла в школі тут (я дала посилання на статтю), мене традиційно забанили. В неділю помер 25 хлопець, спортсмен, прямо після матчу. Теж щеплений, бо без укольчика не можна займатися командними видами спорту.
Смерті зовсім не літніх людей, які є більш-менш публічними, приховати не можуть. Тільки про їхній статус щодо бовтушки не кричать: так само 49-річний депутат кнесету помер від серцевого нападу, якийсь ізраїльський військовий начальник (десь в цих роках +-) і т.д. по різних країнах. А лишень нещеплений - ґвалт на весь світ.
Я звинувачую політиків, продажні змі та експертів, які маніпулюють інформацією від самого початку, застосовують тактику нагнітання страху, не дають слова різним сторонам (адже в науковому товаристві далеко нема одностайності у підході до єдиної, яка лишилася в світі, хвороби. Бо про жодну не тріщать 24/7), вдаються до жорсткої ковідної цензури. І цим створюють хибне та викривлене уявлення (таке, яке потрібне "борцям" та їхнім поплічникам усіх мастей). Це - злочин. Тому що люди мають право на ВСЕБІЧНУ інформацію для того, щоб дати усвідомлену згоду. І щодо побічних ефектів експериментальної субстанції, про які взагалі не пишуть, натомість - нахабно брешуть про її "чарівність, універсальність і космічну ефективність". Про те, що у світі відбуваються акції протесту, а у поплічників - тиша. Про те, що вколоті хворіють і помирають. Про студента мусили написати, але коменти файно потерли.
Вибачте, про косит всех подряд вокруг - не можу погодитися.
Останні роки, коли я приїжджала додому (завжди йду на кладовище провідати померлих рідних), вже була шокована тим, скільки мре людей. Кладовище - як місто. От того року могили рідних були останніми, а тепер за ними ген-ген скільки. І родичі та знайомі розказували, то той помер - сидів за столом і впав. То інший. Так само молоді, здорові. Інших не врятували в лікарні. Хтось пізно звернувся. Я писала іншому форумчанину: тут тепер за підрахунками кожен другий найближчим часом хворітиме на рак. Дотепер вони розглядали (йдеться про підрахунки в страховках) 1 з трьох. І нема крику, і ніхто не говорить: а що зробити, щоб зменшити ці страшні цифри. Чому, незважаючи на весь ніби прогрес науки, ця хвороба продовжує залишатися непереможеною. І в абсолютній більшості випадків цей діагноз - вирок. На жаль.
А тут - вереск вже півтора роки. Чи у світі нема інших проблем ? "Пандемія випадків" за результатами наполовину фальшивих тестиків і приписаних смертей, бо розтин не роблять.
Важкі часи. Прикро. Бережіть себе, рідних і здоров*я, бо воно - реально скарб.
Турция же пострадала, потому что принимала всех за счёт туризма результат..