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Зеленський (17531) ООН (2769) росія (47340)

Зеленський в ООН дав пораду Росії: Варто залишити не зал під час заяв про агресію та окупації, а територію України

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Зеленський в ООН дав пораду Росії: Варто залишити не зал під час заяв про агресію та окупації, а територію України

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі порадив "комусь", натякаючи на Росію, не залишати зал під час розмов про агресію та окупації, а покинути територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Ми вдячні, що пункт про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України було включено до порядку денного Асамблеї. Хоча як, залишаючись окупованими, Крим та Донбас можуть зникнути з порядку денного? Це очевидно і не тільки нам.

Я дякую усім державам, які цьогоріч згадали Україну у своїх виступах, саме тут, це дуже важливо, і багатьом іншим, які не соромляться, що Україна їхній друг, партнер, які можуть назвати речі своїми іменами: окупацію назвати окупацією, а агресію назвати агресією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в ООН: Розраховую на міжнародну підтримку у звільненні майже 450 українців, які утримуються Росією

Не боячись, що хтось там показово покине цю залу. Не треба цього робити, це майданчик діалогу. Щастя Україні це точно не принесе. Щастя Україні могло б принести, якби хтось показово покинув наші державні території, наші державні кордони", - заявив президент.

Зеленський у цитаті не сказав слово "Росія", але натякав на неї. Також він нагадав, що Ялта і Крим восьмий рік окуповані, а також запитав: "Як ми хочемо оживити ООН, якщо місце, де зароджувалася ідея ООН, окупована постійним членом Ради безпеки ООН?".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+56
Опять одни иносказания! Оно думает, что иностранцы должны догадываться сами , кого оно имеет в виду?

Трус и ничтожество...
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23.09.2021 02:08
+53
Ах да, забыла. Слова роисия--агрессор повредят зеленому бизнесу в кацапстане: прокат фильмов, лига смеха, кредиты от госбанка, квартирка в Крыму и т.д.
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23.09.2021 02:10
+28
Только дебилы считают поведение гундосой кремлёвской куклы адекватным и достойным должности президента Украины....
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23.09.2021 06:25
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Опять одни иносказания! Оно думает, что иностранцы должны догадываться сами , кого оно имеет в виду?

Трус и ничтожество...
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23.09.2021 02:08 Відповісти
Ах да, забыла. Слова роисия--агрессор повредят зеленому бизнесу в кацапстане: прокат фильмов, лига смеха, кредиты от госбанка, квартирка в Крыму и т.д.
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23.09.2021 02:10 Відповісти
только дебилы не догадались
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23.09.2021 05:55 Відповісти
Только дебилы считают поведение гундосой кремлёвской куклы адекватным и достойным должности президента Украины....
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23.09.2021 06:25 Відповісти
а вот не дебилы считают самым достойным олигарха пришедшего на крови Революции Достоинства к власти и потом спустившего в унитаз все достижения Революции, погрязжего в договорняках с теми, против кого выступил народ, проср.... Крым и пустившего банду гиркина в Донецк.....
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23.09.2021 13:08 Відповісти
Когда Крым проси--ли, Прошенко еще не был президентомт

Как он мог его прос--ть?
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23.09.2021 15:09 Відповісти
А напомните мне, это при Зеле опустили нашу армию до позора, когда наших ребят шмонали сепарские ублюдки, когда те заходили на ротацию в Донецкий аэропорт, или это было при Порохе?
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23.09.2021 15:52 Відповісти
зкацаплений хАхол сидоренко, ти iдiот?
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23.09.2021 15:15 Відповісти
спрыгни с VPN.....немчура фальшивая..))
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23.09.2021 17:08 Відповісти
А надо было как Хрущев снять ботинок и начать по трибуне им стучать с криком : "-Я вам покажу кузькину мать!"
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23.09.2021 08:35 Відповісти
А надо вещи называть своими именами, а не делать видя- я не отсюда, я мимо проходил. А называя вещи своими именами невозможно не сказать, Что Вова Зеленский - ссыкло ,уклонист, предатель и брехло.
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23.09.2021 09:06 Відповісти
«Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и в предыдущей власти, от 8 до 12 машин», - оправдывается перед журналистами Великий Реформатор. Халапоротька солгал своим избирателям, что отменит правительственные кортежи и будет ездить в офис президента на лисапете. Киевляне недавно насчитали в кортеже Верховного потерпевшего, двигающегося по автомагистралям Киева в ночное время, 38 (тридцать восемь) транспортных средств, не считая автомобилей полиции, заблокировавших движение остального транспорта.
Чтобы заполучить голоса на выборах восемнадцатилетних избирателей, желающих «откосить» от службы в армии, велосипедист, играющий на рояле нетрадиционным способом, обещал отменить призыв в армию. Вскоре после получения булавы гаер вернул призыв на срочную службу с 18-и лет. Приказ №13/2020. Криво рожец в предвыборной программе сулил избирателям закончить «Эпоху бедности» к весне, но при этом не указал, в каком году? Пока это обещание реализовано только в отношении нардепов «Слуг народа», которым, по заявлению бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко, увеличат зарплату в 2,5 раза. Трудно также понять чаяния педагогов и медиков Украины, имеющих высшее образование и поверивших автору видосиков, что он повысит зарплаты бюджетникам до $ 4000.00 в месяц?
Сорокадвухлетний Нелох Оманский (в миру «ТЕРМОС») дал слово продать воздушные суда, обеспечивающие полеты президента и летать только рейсовыми бортами. Но оказалось, что из Буковеля не летают рейсовые самолёты в Оман, поэтому от затеи с продажей лайнеров пришлось отказаться.
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23.09.2021 09:30 Відповісти
Бачу що потрошки в людей наступає пора прозріння!

Але невжеж так тяжко було розгледіти цей обман, коли

квартальне чудо зачитувало претензії Петру Олексієвичу

з бамажки на стадіоні?Народ так хотів щоб його намахали и

він це отримав. Ось прослухав його речугу в ООН.Боже! Яке ж

воно примитивне! І знову демонстрація боягузства! Що! Слабо

назвати расію ворогом та агресором? Бачу що слабо!
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23.09.2021 12:44 Відповісти
ПОРОШЕНКО ПРЕЗИДЕНТ МИРА !!!
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23.09.2021 15:54 Відповісти
Если бы возродить атом, то можно и кузькиной матерью лишнехромосомных укрыть!
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23.09.2021 10:25 Відповісти
100%))) говорят, что представители молдовы переспросили петра алексеевича, кого зеленский имел ввиду ...порошенко взял короткий 5 ти минутный таймаут и ответил, что с вероятностью 99% зеленский намекает на республику молдова
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23.09.2021 09:15 Відповісти
"Зеленский в своем выступления посоветовал "кому-то""

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23.09.2021 02:09 Відповісти
Может он имел ввиду инвесторов?
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23.09.2021 08:02 Відповісти
Если шо, Ермака он имел ввиду - тот пописать выходил.
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23.09.2021 09:07 Відповісти
Трусливая дипломатия, mr. Zelensk
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23.09.2021 02:10 Відповісти
У середу, 22 вересня, Верховна Рада ухвалила Закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" (№5109).

Як передає "Новинарня", за документ проголосували 283 народні депутати.

Він на законодавчому рівні визначає поняття "антисемітизм", його основні прояви, встановлено заборону антисемітизму, його проявів та відповідальність за порушення законодавства про антисемітизм.

Згідно зі законом, антисемітизм - це певне сприйняття євреїв, що виражається як ненависть до євреїв.

Водночас особа, яка постраждала внаслідок антисемітизму та його проявів, має право на відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович вважає, що ухвалення такого закону - це "ганебне підігравання російській Думі".

"Парламент ухвалив законопроєкт №5109, яким підтримав російську пропаганду про нібито загрозу антисемітизму в Україні. Верховна рада ганебно підіграє російській Думі", - написав нардеп у фейсбуці.
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23.09.2021 02:25 Відповісти
Хіба ви не знали, що в Україні оголтілий антисемітизм процвітає? Доказів більш ніж досить: всі вищі керівні державні посади займають євреї. Тепер якщо хтось висловиться критично на адресу якогось "діяча", то він буде кричати про антисемітизм, як зазвичай роблять євреї на побутовому рівні.
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23.09.2021 04:36 Відповісти
С резкой критикой такой инициативы выступили во фракции "Евросолидарность". Там считают, что украинский парламент пытаются использовать для актуализации российских фейков о якобы угрозе антисемитизма в Украине. Кроме того, там отметили, что этот закон противоречит Конституции, которая запрещает привилегии или ограничения по признакам этнического происхождения и международно принятому определению антисемитизма.
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23.09.2021 05:26 Відповісти
О-о, теперь назовешь Вазелина жидом, так тот обидится и попросит взамен денех.
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23.09.2021 09:09 Відповісти
І що це загрожує антисемітизму в Україні?
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23.09.2021 10:04 Відповісти
а коли приймуть закони проти антиукраїнcких, колаборантських сил, наприклад, заЖОпп?
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23.09.2021 15:18 Відповісти
Суцільне словоблуддя, демагогія та піар і ніяких конкретних дій.
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23.09.2021 02:42 Відповісти
намекал на расию... да... намыкал... надо было еще сказать, что он ашкенази...
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23.09.2021 02:58 Відповісти
все на своей зеленой волне, никак не спустится с небес на обетованную землю.

Может ему подсказать, что в 2014 на Украину напала Россия, а не кто то и свой кровавый бизнес в России-агрессоре пора закрывать!?
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23.09.2021 04:17 Відповісти
Да пускай поґрабит праваславньіхь, может он на помощь 3СУ копит?
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23.09.2021 10:10 Відповісти
Як би не так . Це чмо зелене від податків уникало , ховаючи гроші в офшорах , а ви мрієте , щоб воно хоч копійку власну на армію дало ...
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01.11.2021 08:34 Відповісти
Позов до Порошенка і Гонтаревої: Суркіс зазнав поразки у Високому суді Лондона
Рекомендую на ПРЯМОМУ послухати адвоката Новікова про те, як Суркіс програв справу у Лондоні ,у якій йому допомогав МЗС з керівником Кулебою - до позову додавався у поміч спеціальний папірець від МЗС Украіїни
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23.09.2021 05:18 Відповісти
хорошее выступление, толковое, Зе растет как политик....
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23.09.2021 05:48 Відповісти
Агрохімія, ти?
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23.09.2021 06:32 Відповісти
По стилю речи и выпирающему интеллекту очень похожа на Мариану Безуглую...
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23.09.2021 06:36 Відповісти
Не знаю, о какой Вы "Зе", а то , которое выступало в ООН, обыкновенное продажное сцыкло с манией величия. Оно браво угрожает "Кому-то", но трусливо поджало хвост, когда на него цыкнул путенская содержанка "кабздыр"...
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23.09.2021 06:33 Відповісти
Тебе посторонним предметом защемило ягодицу и перекрыло доступ кислорода к мозгам?
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23.09.2021 06:54 Відповісти
Кто-то, где-то, как-то...Ну да. Скажет напрямую про эрэфию,так ещё квартальные сериалы там запретят показывать. Козёл,блеать.
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23.09.2021 06:42 Відповісти
Грант,так получается,что в 2014 году войну в Крыму и на Донбасс не назвали войной только потому,что могли запретить вс бизнеса в РФ?Значит бизнесмны Украину еще тогда продали?Или вс,включая "Кровавого Пастыря"" были ссыкунами?И,замть,зто никаким боком не касается сывочолого...
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23.09.2021 07:21 Відповісти
Ну да. Если кто-то до тебя делал лажу то почему бы и тебе её не делать вместо того,чтобы прекратить её делать.
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23.09.2021 08:17 Відповісти
За всю історію людства окупант ніколи добровільно не покидав окуповану територію. Тільки ногами вперед.
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23.09.2021 06:46 Відповісти
Цензор, Вы совершенно искаженно подаёте информацию! Зеленский давал совет покинуть территорию Украины "кому-то"! В русском языке "кому-то" означает одушевленный предмет, то есть человека, животное и тому подобное! Если бы он имел в виду россию, то ему следовало, как минимум, сказать "чему-то". Но он даже на это не отважился...Трусливое и никчемное существо!
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23.09.2021 06:54 Відповісти
Тут мається на увазі делегація маасковії. Вони завжди встають і уходять коли щось не подобається.
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23.09.2021 07:37 Відповісти
Правильно, НА язьіке!

Животньіе душу имеют, может еще права-славньіе?
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23.09.2021 10:23 Відповісти
А ніхто і не чекав, що він на Росію буде бити кросовками по трибуні ООН.
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23.09.2021 06:56 Відповісти
Все говорить якимись натяками, хитрозроблений поц.
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23.09.2021 07:33 Відповісти
"Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет..."

Вова, це ВЖЕ було! Не цікаво.

Ти президент воюючої країни, чи боягуз?

На додаток ще й зє-блан!
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23.09.2021 08:08 Відповісти
Удивился названию статьи. Ан нет,трохи приврали,все как обычно-- жалкий поц
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23.09.2021 08:34 Відповісти
Оккупантов называть оккупантами...

Когда порох добивался этого в 14-15 годах то коллективный зеленский талдычил про хражданскую вайну и нациков с карателями
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23.09.2021 08:38 Відповісти
Та слава Богу, шо этот обмылок Украину Украиной не ссыт назвать, а то вообще хрен догадаешься где мы живем.
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23.09.2021 09:15 Відповісти
+100500
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23.09.2021 11:38 Відповісти
Ой, как он добивался, как бедный добивался. И кто же ему не дал в Раде законодательно назвать ДНР-ЛНР террористическими организациями? Бедненький
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23.09.2021 16:07 Відповісти
Совершенно верная заява.
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23.09.2021 09:11 Відповісти
Зебилы аплодируют стоя - они услышали то, шо хотели, т.е. никуя.
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23.09.2021 09:16 Відповісти
хорошо ты само себе и о себе подобных написало.
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23.09.2021 09:21 Відповісти
Кого имел в виду Зеленский понять невозможно тупому мозгу как у тебя.
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23.09.2021 10:22 Відповісти
Ух, какой умный зе-баранчик нарисовался!
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23.09.2021 10:36 Відповісти
Что, за живое задело , ДБЛ ?
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23.09.2021 16:03 Відповісти
Зеленский в цитате не сказал слово "Россия", но намекал на неё

ппц, президент интересный. Представляю его встречу с Байденом.
Байден: "Мы знаем, что Вашу страну атакуют вражеские войска. Чьи это войска?"
Зеленский: "Ну Вы знаете, это такие вот войска... с Севера. Я готов прямо намекать."

Байден: "Так кто конкретно нападает на Украину?"

Зеленский: "Я могу намекнуть - это такая большая страна. У неё ещё ракеты и газ. Не могу сказать больше."
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23.09.2021 09:35 Відповісти
Очень даже ослоумно, мои поздравления, скоро получишь орден Почетного порохобота.
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23.09.2021 10:24 Відповісти
Лучше орден, чем, как ты, зеленую анальную пробку!!! В 2014м не за орденами на Донбасс шли, пока ты, обсос, сватов смотрел!
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23.09.2021 10:35 Відповісти
Это совверно сказал, это понятно.
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23.09.2021 11:41 Відповісти
.

Зеленский в цитате не сказал слово "Россия", но намекал на нее..

Та, ну, какие намёки - Зе и слова 'россия' не знает.
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23.09.2021 11:45 Відповісти
Кому он давал советы? Микрофону или стульям? Так есть кто-нибудь, кроме гнусавого эха?
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23.09.2021 12:16 Відповісти
При Порошенко все точки расставлялись. А тут "он НАМЕКНУЛ"... Ну Вова, ну что ж ты так. Сказал бы прямо: "та сторона".
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23.09.2021 12:25 Відповісти
Войну назвали войной, сепаров - террористами? Да?
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23.09.2021 16:09 Відповісти
судя по вою на за заборных болотах, все получилось неплохо,

Зе для них уже стал много ужаснее и бандеровее, циничного бандеровца,Порошка...
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23.09.2021 13:25 Відповісти
Уклоніст шоколадок Рошен об'ївся чи шо з преЗЕрвативом сталось ???
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23.09.2021 14:30 Відповісти
ПОРОШЕНКО ПРЕЗИДЕНТ МИРА !!!
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23.09.2021 16:01 Відповісти
Зе-чмо Сцикло. воно знову обiсралося.
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23.09.2021 15:20 Відповісти
По этому поводу. Что такое антисеметизм? Далеко ходить не нужно. Почитайте комменты на этомсайте. Чуть ли не в каждой обсуждаемой теме можно это увидеть.
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23.09.2021 16:00 Відповісти
Зеленский позволил себе сказать на весь мир то, что некоторые наши политики в жизнь себе не позволили бы. Как говорится правда глаза колит поэтому реакция России и многих наших политиков истерическая.
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23.09.2021 19:30 Відповісти
100%
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23.09.2021 20:31 Відповісти
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН - це виступ Президента України, а не васала Москви. Треба бути геть дурнєм щоб після таких промов і далі стверджувати, що Зе. з московитами за одно
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23.09.2021 20:31 Відповісти
Виступ зе-Шута в ООН- це піар для своїх лохів, які його вибрали. А, конструктива в промові не було.
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01.11.2021 07:20 Відповісти
А может он это Порошенко говорил.
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23.09.2021 22:08 Відповісти
СРАЧАНА НАДО РАШКЕ ДАТЬ !)
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23.09.2021 22:46 Відповісти
 
 