Зеленський в ООН дав пораду Росії: Варто залишити не зал під час заяв про агресію та окупації, а територію України

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі порадив "комусь", натякаючи на Росію, не залишати зал під час розмов про агресію та окупації, а покинути територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Ми вдячні, що пункт про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України було включено до порядку денного Асамблеї. Хоча як, залишаючись окупованими, Крим та Донбас можуть зникнути з порядку денного? Це очевидно і не тільки нам.

Я дякую усім державам, які цьогоріч згадали Україну у своїх виступах, саме тут, це дуже важливо, і багатьом іншим, які не соромляться, що Україна їхній друг, партнер, які можуть назвати речі своїми іменами: окупацію назвати окупацією, а агресію назвати агресією.

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Не боячись, що хтось там показово покине цю залу. Не треба цього робити, це майданчик діалогу. Щастя Україні це точно не принесе. Щастя Україні могло б принести, якби хтось показово покинув наші державні території, наші державні кордони", - заявив президент.

Зеленський у цитаті не сказав слово "Росія", але натякав на неї. Також він нагадав, що Ялта і Крим восьмий рік окуповані, а також запитав: "Як ми хочемо оживити ООН, якщо місце, де зароджувалася ідея ООН, окупована постійним членом Ради безпеки ООН?".