Зеленський в ООН дав пораду Росії: Варто залишити не зал під час заяв про агресію та окупації, а територію України
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Президент Володимир Зеленський у своєму виступі порадив "комусь", натякаючи на Росію, не залишати зал під час розмов про агресію та окупації, а покинути територію України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Ми вдячні, що пункт про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України було включено до порядку денного Асамблеї. Хоча як, залишаючись окупованими, Крим та Донбас можуть зникнути з порядку денного? Це очевидно і не тільки нам.
Я дякую усім державам, які цьогоріч згадали Україну у своїх виступах, саме тут, це дуже важливо, і багатьом іншим, які не соромляться, що Україна їхній друг, партнер, які можуть назвати речі своїми іменами: окупацію назвати окупацією, а агресію назвати агресією.
Не боячись, що хтось там показово покине цю залу. Не треба цього робити, це майданчик діалогу. Щастя Україні це точно не принесе. Щастя Україні могло б принести, якби хтось показово покинув наші державні території, наші державні кордони", - заявив президент.
Зеленський у цитаті не сказав слово "Росія", але натякав на неї. Також він нагадав, що Ялта і Крим восьмий рік окуповані, а також запитав: "Як ми хочемо оживити ООН, якщо місце, де зароджувалася ідея ООН, окупована постійним членом Ради безпеки ООН?".
Будь ласка, зачекайте...
Трус и ничтожество...
Как он мог его прос--ть?
Чтобы заполучить голоса на выборах восемнадцатилетних избирателей, желающих «откосить» от службы в армии, велосипедист, играющий на рояле нетрадиционным способом, обещал отменить призыв в армию. Вскоре после получения булавы гаер вернул призыв на срочную службу с 18-и лет. Приказ №13/2020. Криво рожец в предвыборной программе сулил избирателям закончить «Эпоху бедности» к весне, но при этом не указал, в каком году? Пока это обещание реализовано только в отношении нардепов «Слуг народа», которым, по заявлению бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко, увеличат зарплату в 2,5 раза. Трудно также понять чаяния педагогов и медиков Украины, имеющих высшее образование и поверивших автору видосиков, что он повысит зарплаты бюджетникам до $ 4000.00 в месяц?
Сорокадвухлетний Нелох Оманский (в миру «ТЕРМОС») дал слово продать воздушные суда, обеспечивающие полеты президента и летать только рейсовыми бортами. Но оказалось, что из Буковеля не летают рейсовые самолёты в Оман, поэтому от затеи с продажей лайнеров пришлось отказаться.
Але невжеж так тяжко було розгледіти цей обман, коли
квартальне чудо зачитувало претензії Петру Олексієвичу
з бамажки на стадіоні?Народ так хотів щоб його намахали и
він це отримав. Ось прослухав його речугу в ООН.Боже! Яке ж
воно примитивне! І знову демонстрація боягузства! Що! Слабо
назвати расію ворогом та агресором? Бачу що слабо!
Як передає "Новинарня", за документ проголосували 283 народні депутати.
Він на законодавчому рівні визначає поняття "антисемітизм", його основні прояви, встановлено заборону антисемітизму, його проявів та відповідальність за порушення законодавства про антисемітизм.
Згідно зі законом, антисемітизм - це певне сприйняття євреїв, що виражається як ненависть до євреїв.
Водночас особа, яка постраждала внаслідок антисемітизму та його проявів, має право на відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович вважає, що ухвалення такого закону - це "ганебне підігравання російській Думі".
"Парламент ухвалив законопроєкт №5109, яким підтримав російську пропаганду про нібито загрозу антисемітизму в Україні. Верховна рада ганебно підіграє російській Думі", - написав нардеп у фейсбуці.
Может ему подсказать, что в 2014 на Украину напала Россия, а не кто то и свой кровавый бизнес в России-агрессоре пора закрывать!?
Рекомендую на ПРЯМОМУ послухати адвоката Новікова про те, як Суркіс програв справу у Лондоні ,у якій йому допомогав МЗС з керівником Кулебою - до позову додавався у поміч спеціальний папірець від МЗС Украіїни
Животньіе душу имеют, может еще права-славньіе?
Вова, це ВЖЕ було! Не цікаво.
Ти президент воюючої країни, чи боягуз?
На додаток ще й зє-блан!
Когда порох добивался этого в 14-15 годах то коллективный зеленский талдычил про хражданскую вайну и нациков с карателями
ппц, президент интересный. Представляю его встречу с Байденом.
Байден: "Мы знаем, что Вашу страну атакуют вражеские войска. Чьи это войска?"
Зеленский: "Ну Вы знаете, это такие вот войска... с Севера. Я готов прямо намекать."
Байден: "Так кто конкретно нападает на Украину?"
Зеленский: "Я могу намекнуть - это такая большая страна. У неё ещё ракеты и газ. Не могу сказать больше."
Зеленский в цитате не сказал слово "Россия", но намекал на нее..
Та, ну, какие намёки - Зе и слова 'россия' не знает.
Зе для них уже стал много ужаснее и бандеровее, циничного бандеровца,Порошка...