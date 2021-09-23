У 2021 році Італія пожертвує іншим країнам 45 млн доз COVID-вакцин, - прем'єр Драгі

Італія має намір до кінця нинішнього року пожертвувати іншим країнам 45 млн доз вакцин проти коронавірусу COVID-19, що втричі більше, ніж планувалося спочатку, цитують західні ЗМІ прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми пожертвуємо додатково ще 30 млн доз до кінця року, щоб досягти загальної кількості в 45 млн доз", - наводять ЗМІ слова Драгі.

За словами прем'єра, приблизно половина цих доз вже поставлені в інші країни.

Як повідомив Драгі у відеозверненні на проведеному США саміті щодо коронавірусу, спочатку уряд Італії обіцяв виділити світу 15 млн доз вакцин до кінця цього року.

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