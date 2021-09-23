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Безпека України - наша безпека. Вона може розраховувати на тверду підтримку Естонії, - Кальюлайд на Генасамблеї ООН

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Безпека України - наша безпека. Вона може розраховувати на тверду підтримку Естонії, - Кальюлайд на Генасамблеї ООН

Естонія закликає світову спільноту не забувати про російську окупацію Криму та агресію на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про підтримку України в промові на сесії Генеральної Асамблеї ООН заявила президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

"Не можна забувати про окупований Кримський півострів та ситуацію на сході України. Україна може розраховувати на нашу тверду й непохитну підтримку свого суверенітету й територіальної цілісності, а також на політику невизнання незаконної анексії Криму Росією", - сказала Кальюлайд.

На її переконання, "безпека - неподільна, тож безпека України є й нашою безпекою".

"Як обраний член Ради безпеки ООН ми продовжуємо підтримувати у її порядку денному питання російської агресії на Донбасі та незаконної анексії Криму", - зазначила президентка Естонії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова про "20 років" до вступу України в ЄС базуються на досвіді, ви маєте впроваджувати Копенгагенські критерії, - президентка Естонії Кальюлайд

Як повідомлялося, наприкінці серпня Кальюлайд заявила, що Євросоюзу варто сміливіше діяти у питанні розширення щодо східних партнерів. Водночас, за її словами, Україні, Молдові та Грузії необхідно "ще 20 років роботи", аби бути готовими до членства у ЄС.

Автор: Наталя Джума
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Подаруй Галабаротькє броньований лісапет, бо його друганів вже відстрілюють. Доберуться і до нього
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23.09.2021 07:42 Відповісти
Эстония в зоне риска! но она под зонтиком НАТО, другое дело насколько надёжен этот зонтик?
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23.09.2021 08:04 Відповісти
Поддерживают, только в Украине у власти воры и бандиты
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23.09.2021 08:45 Відповісти
Президент Эстонии права: какая разница - в НАТО, не в НАТО -

Украина на деле сдерживает Россию и прикрывает всю Европу -

это общая безопасность, а не игры в шашечки участника НАТО.
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23.09.2021 09:19 Відповісти
Це ж та тітонька, яка казала про те що нас відділяють світлові роки від ЄС і про ніякого НАТО. Якось непослідовно виглядає. Скільки наразі коштують її промови за виступ? Бо оце холдно-гаряче дуже схоже на торг.
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23.09.2021 09:54 Відповісти
Она говорит, что не НАТО главное, а европейское единство.

При ём тут вообще НАТО, если конкретный агрессор конктерно грозит

соседним странам и не только им ?

А до НАТО нам и вправду далеко: натовские стандарты сразу подсекут воровство на миллиарды и потянут клубок дальше - к таможне, например.
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23.09.2021 11:15 Відповісти
 
 