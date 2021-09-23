Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і скидав ВОГ-17 з БПЛА, за добу - 12 порушень "тиші", - штаб
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За минулу добу, 22 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення значно зросла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, збройні формування Російської Федерації нарощували обстріли позицій українських захисників, 12 разів порушивши режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Так, у напрямку Світлодарська противник відкривав прицільний вогонь по позиціях українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.
На Приазов’ї ворог тричі застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-17 біля Павлополя та двічі біля Водяного.
Також поблизу цих населених пунктів противник тричі здійснив обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, два з яких у бік Водяного.
Російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї в районі населених пунктів Зайцеве та Новотошківське. Крім того, неподалік Новотошківського незаконні збройні формування двічі застосували гранатомети різних систем.
Поблизу Причепилівки російсько-окупаційні війська двічі застосували заборонене озброєння, здійснивши 23 постріли з мінометів калібру 120 мм.
"Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Їм було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїнів – задовільний", - йдеться в повідомленні.
У штабі наголосили, що українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - наголосили в штабі.
Також повідомляється, що протягом поточної доби, 23 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
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Відповідно- ніколи.
рани цих Героїв не покажуть по ТВ як прострелену ногу шофера шефіра, тому що... а чому? а тому що шофер шефіра (з компашки преЗЕ, за якого особиста мстя буде), а незнайомі йому хлопці просто Батьківщину боронять... рівень наближання до тільця різний...
Российские спецслужбы поделились информацией об участии алматинского стрелка Игоря ДУЖНОВА в вооружённом конфликте на территории Донецкой области, на востоке Украины.
Дужнов входил в состав независимого формирования ДНР "Суть Времени", которое занималось вербовкой добровольцов для отправки в зону боевых действий.
В отряде "Суть Времени" служил в разведгруппе.
Напомним, Игорь ДУЖНОВ был объявлен без вести пропавшим в июле 2014 года. Он ушел из дома с карабином "Вепрь" калибра 7,62 и не вернулся. Первые иски от банка о взыскании кредита появились тоже в 2014 году.
20 сентября в Алматы при выселении произошла перестрелка. Выселяемый ДУЖНОВ И.И. (1967 г.р.) стрелял из огнестрельного оружия и убил пятерых людей.
Список погибших:
*** ст. лейтенанта БАЙГАЗИЕВ Н.,
*** СУЛИЕВ Д.,
ЧСИ АБЕНОВ М.
и еще два человека (данные устанавливаются).