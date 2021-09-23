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Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
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безпілотник (2127) обстріл (21411) поранення (2657) Донбас (21703) операція Об'єднаних сил (4149)

Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і скидав ВОГ-17 з БПЛА, за добу - 12 порушень "тиші", - штаб

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. Ворог бив зі 120-мм мінометів і скидав ВОГ-17 з БПЛА, за добу - 12 порушень

За минулу добу, 22 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення значно зросла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, збройні формування Російської Федерації нарощували обстріли позицій українських захисників, 12 разів порушивши режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Так, у напрямку Світлодарська противник відкривав прицільний вогонь по позиціях українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.

На Приазов’ї ворог тричі застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-17 біля Павлополя та двічі біля Водяного.

Також поблизу цих населених пунктів противник тричі здійснив обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, два з яких у бік Водяного.

Російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї в районі населених пунктів Зайцеве та Новотошківське. Крім того, неподалік Новотошківського незаконні збройні формування двічі застосували гранатомети різних систем.

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Поблизу Причепилівки російсько-окупаційні війська двічі застосували заборонене озброєння, здійснивши 23 постріли з мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Їм було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїнів – задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголосили, що українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - наголосили в штабі.

Також повідомляється, що протягом поточної доби, 23 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Коли переляканий поц поверне антиснайперські групи?
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23.09.2021 07:46
+20
пораненим якнайшвидшого одужання і повного відновлення...

рани цих Героїв не покажуть по ТВ як прострелену ногу шофера шефіра, тому що... а чому? а тому що шофер шефіра (з компашки преЗЕ, за якого особиста мстя буде), а незнайомі йому хлопці просто Батьківщину боронять... рівень наближання до тільця різний...
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23.09.2021 07:57
+17
Одужання хлопцям…..
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23.09.2021 07:48
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Коли переляканий поц поверне антиснайперські групи?
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23.09.2021 07:46 Відповісти
Коли на фронті буде хтось з його кодла, чи, хочаб, водій шефіра.

Відповідно- ніколи.
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23.09.2021 10:29 Відповісти
Одужання хлопцям…..
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23.09.2021 07:48 Відповісти
пораненим якнайшвидшого одужання і повного відновлення...

рани цих Героїв не покажуть по ТВ як прострелену ногу шофера шефіра, тому що... а чому? а тому що шофер шефіра (з компашки преЗЕ, за якого особиста мстя буде), а незнайомі йому хлопці просто Батьківщину боронять... рівень наближання до тільця різний...
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23.09.2021 07:57 Відповісти
Чию Батьківщину? Яким боком вона до чотирьохразового уклоніста?
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23.09.2021 10:37 Відповісти
Які обстріли, які поранені бійці? Там он шофера шефіра в ногу підстрелили! Навіть фото є!
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23.09.2021 08:05 Відповісти
Так "черепица" уже обстрелян и готов к отправке на Донбасс? очередь за юзиком сивухой и нелохом! Повестки готовы.
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23.09.2021 08:33 Відповісти
шо там, зечмо уже приготовил сильньй ответ? а, блин, тож не шифер!
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23.09.2021 08:40 Відповісти
І не шофер шифера, так, за висловом одного батька, - біосміття
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23.09.2021 09:13 Відповісти
ждем видосик от янелоха, заявление венидиктовой и министра мвд о вызове и мобилизации сил для поиска виновных.
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23.09.2021 08:43 Відповісти
АЛЛО,панЭ Зеленский,я сподіваюсь що першим Ви провідаете наших поранени воїнів,а коли залишиця час можно СВОГО другана,він напевне уже відмився в бані.....
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23.09.2021 10:22 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі.
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23.09.2021 10:38 Відповісти
https://ratel.kz/raw/rossijskie_spetssluzhby_duzhnov_uchastnik_boevyh_dejstvij_v_donetskoj_oblasti

Российские спецслужбы поделились информацией об участии алматинского стрелка Игоря ДУЖНОВА в вооружённом конфликте на территории Донецкой области, на востоке Украины.

Дужнов входил в состав независимого формирования ДНР "Суть Времени", которое занималось вербовкой добровольцов для отправки в зону боевых действий.

В отряде "Суть Времени" служил в разведгруппе.

Напомним, Игорь ДУЖНОВ был объявлен без вести пропавшим в июле 2014 года. Он ушел из дома с карабином "Вепрь" калибра 7,62 и не вернулся. Первые иски от банка о взыскании кредита появились тоже в 2014 году.

20 сентября в Алматы при выселении произошла перестрелка. Выселяемый ДУЖНОВ И.И. (1967 г.р.) стрелял из огнестрельного оружия и убил пятерых людей.

Список погибших:

*** ст. лейтенанта БАЙГАЗИЕВ Н.,
*** СУЛИЕВ Д.,
ЧСИ АБЕНОВ М.
и еще два человека (данные устанавливаются).
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23.09.2021 15:50 Відповісти
Дякуємо за інформацію !
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23.09.2021 19:07 Відповісти
 
 