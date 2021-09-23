УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16364 відвідувача онлайн
Новини Політика України
1 317 14
Зеленський (17531) ООН (2769)

ООН - це та сама "швидка допомога" для глобальних проблем людства, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ООН має стати ближчою до глобальних проблем, використовуючи дієві інструменти для їхнього вирішення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив у коментарі телеканалу "Дом" після виступу на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

"Я дійсно вважаю, що ми іноді перекладаємо вирішення проблем з одного року на інший. При всій повазі до Генасамблеї ООН, я не бачу вирішення глобальних проблем. Але бачу риторику, що "всі хочуть". Ми всі багато-чого хочемо. Але повинні бути дієві інструменти. Так само я вважаю: якщо є ті чи інші країни, які мають право "вето", але які навіть не приїжджають - як це допоможе людям? Організація Об'єднаних Націй - це та сама "швидка допомога" для глобальних проблем людства", - сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що Україна не критикує, а ініціює нові формати. Пропонує створювати нові майданчики для діалогу саме там, де є глобальні проблеми.

"Ми говоримо: давайте робити саміти, створювати нові платформи. Саме в тих місцях, де є проблеми. Бо треба бути ближчими. Коли ти живеш з тією чи іншою проблемою, як наприклад, окупація Криму, розумієш - в чому вона полягає, як її можна вирішувати. Тому й запропонували провести у нас Кримську платформу. Так само по всьому світу є багато різних проблем. І ми готові підтримувати, скажімо, таку "децентралізацію" важливих зустрічей", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Зеленський в ООН: Розраховую на міжнародну підтримку у звільненні майже 450 українців, які утримуються Росією

Зеленський 22 вересня виступить на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
Как этого дегенерата переводят на английский...или его вообще не переводят?)))
показати весь коментар
23.09.2021 08:00
+4
если скорая помощь уподобится ООН, то смертность среди пациентов станет почти 100%. если кто-то и выздоровеет, то исключительно случайно, а никак не благодаря такой "скорой" помощи.
показати весь коментар
23.09.2021 08:11
+4
ЗЕля опять ширнулся. Наверное, нашел нью-йоркских цыган и у них разкумарился. А потом этом наркоша прорвался на трибуну ООН и прокукарекал, что в Украине дороги лучше, чем в Нью-Йорке.

Мы-то понимаем, что ЗЕбанько идиот и конченный наркоша, но зачем ему понадобилось кукарекать такое в ОООН?

ЗЕбанутые, вас савесть не мучит за ваш выбор? Хотя, о какой совести можно говорить со стадом тупого быдла.
показати весь коментар
23.09.2021 08:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В речи между строк читалось - "Месье, же не манж па сис жур"
показати весь коментар
23.09.2021 07:58 Відповісти
Как этого дегенерата переводят на английский...или его вообще не переводят?)))
показати весь коментар
23.09.2021 08:00 Відповісти
Якщо користуватись метафорами президента та в контексті цієї статті, тоді виходить, що НАТО - це реанімація країн від геополітичних нападів скажених сусідів.
показати весь коментар
23.09.2021 08:03 Відповісти
а без этих морд охранников никак нельзя отойти там на метра три чтоб не мелькали в камеру тошнит отн их уже особенно от охранника Коломойского которые влезает в каждое фото солнецеликого простого парня который свой до мозга костей
показати весь коментар
23.09.2021 08:04 Відповісти
Кому кому, а нєлоху точно швидка допомога треба...
показати весь коментар
23.09.2021 08:06 Відповісти
Скорая помощь которая приезжает и наблюдает как раненый будет выгребать сам при этом проявив озабоченность
показати весь коментар
23.09.2021 08:09 Відповісти
если скорая помощь уподобится ООН, то смертность среди пациентов станет почти 100%. если кто-то и выздоровеет, то исключительно случайно, а никак не благодаря такой "скорой" помощи.
показати весь коментар
23.09.2021 08:11 Відповісти
ЗЕля опять ширнулся. Наверное, нашел нью-йоркских цыган и у них разкумарился. А потом этом наркоша прорвался на трибуну ООН и прокукарекал, что в Украине дороги лучше, чем в Нью-Йорке.

Мы-то понимаем, что ЗЕбанько идиот и конченный наркоша, но зачем ему понадобилось кукарекать такое в ОООН?

ЗЕбанутые, вас савесть не мучит за ваш выбор? Хотя, о какой совести можно говорить со стадом тупого быдла.
показати весь коментар
23.09.2021 08:12 Відповісти
ООН - это сборище бесхребетных толерастических импотентов
показати весь коментар
23.09.2021 08:31 Відповісти
"
ООН - це та сама "швидка допомога" для глобальних проблем людства,"- це якраз там де збираються проблеми людства і вирішують як їх самих вирішувати!
показати весь коментар
23.09.2021 08:35 Відповісти
Я представляю как ржут с заявлений этого кривожского ******** делегаты стран оон.
показати весь коментар
23.09.2021 08:38 Відповісти
Ну почему же, клован в скорую помощь приехал,

А лохи отдыхают
показати весь коментар
23.09.2021 08:47 Відповісти
Посмотрите на него и вызовите ему 911, он явно в ней нуждается.
показати весь коментар
23.09.2021 08:51 Відповісти
Ага, палочка-виручалочка, блін!
Нє, ну воно дійсно дурне якесь!
ООН - в складі якої еРеФія роками перебувала, здійснюючи злочини, і право вето мала - виявляется - це та сама швидка допомога!!!
Вот що воно верзе? Це фейспалм!
показати весь коментар
26.02.2022 18:34 Відповісти
 
 