ООН - це та сама "швидка допомога" для глобальних проблем людства, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ООН має стати ближчою до глобальних проблем, використовуючи дієві інструменти для їхнього вирішення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив у коментарі телеканалу "Дом" після виступу на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

"Я дійсно вважаю, що ми іноді перекладаємо вирішення проблем з одного року на інший. При всій повазі до Генасамблеї ООН, я не бачу вирішення глобальних проблем. Але бачу риторику, що "всі хочуть". Ми всі багато-чого хочемо. Але повинні бути дієві інструменти. Так само я вважаю: якщо є ті чи інші країни, які мають право "вето", але які навіть не приїжджають - як це допоможе людям? Організація Об'єднаних Націй - це та сама "швидка допомога" для глобальних проблем людства", - сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що Україна не критикує, а ініціює нові формати. Пропонує створювати нові майданчики для діалогу саме там, де є глобальні проблеми.

"Ми говоримо: давайте робити саміти, створювати нові платформи. Саме в тих місцях, де є проблеми. Бо треба бути ближчими. Коли ти живеш з тією чи іншою проблемою, як наприклад, окупація Криму, розумієш - в чому вона полягає, як її можна вирішувати. Тому й запропонували провести у нас Кримську платформу. Так само по всьому світу є багато різних проблем. І ми готові підтримувати, скажімо, таку "децентралізацію" важливих зустрічей", - зазначив Зеленський.

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Зеленський 22 вересня виступить на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.