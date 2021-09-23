ООН - це та сама "швидка допомога" для глобальних проблем людства, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський вважає, що ООН має стати ближчою до глобальних проблем, використовуючи дієві інструменти для їхнього вирішення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив у коментарі телеканалу "Дом" після виступу на 76-й сесії Генасамблеї ООН.
"Я дійсно вважаю, що ми іноді перекладаємо вирішення проблем з одного року на інший. При всій повазі до Генасамблеї ООН, я не бачу вирішення глобальних проблем. Але бачу риторику, що "всі хочуть". Ми всі багато-чого хочемо. Але повинні бути дієві інструменти. Так само я вважаю: якщо є ті чи інші країни, які мають право "вето", але які навіть не приїжджають - як це допоможе людям? Організація Об'єднаних Націй - це та сама "швидка допомога" для глобальних проблем людства", - сказав Зеленський.
Глава держави зауважив, що Україна не критикує, а ініціює нові формати. Пропонує створювати нові майданчики для діалогу саме там, де є глобальні проблеми.
"Ми говоримо: давайте робити саміти, створювати нові платформи. Саме в тих місцях, де є проблеми. Бо треба бути ближчими. Коли ти живеш з тією чи іншою проблемою, як наприклад, окупація Криму, розумієш - в чому вона полягає, як її можна вирішувати. Тому й запропонували провести у нас Кримську платформу. Так само по всьому світу є багато різних проблем. І ми готові підтримувати, скажімо, таку "децентралізацію" важливих зустрічей", - зазначив Зеленський.
Зеленський 22 вересня виступить на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Будь ласка, зачекайте...
Мы-то понимаем, что ЗЕбанько идиот и конченный наркоша, но зачем ему понадобилось кукарекать такое в ОООН?
ЗЕбанутые, вас савесть не мучит за ваш выбор? Хотя, о какой совести можно говорить со стадом тупого быдла.
ООН - це та сама "швидка допомога" для глобальних проблем людства,"- це якраз там де збираються проблеми людства і вирішують як їх самих вирішувати!
А лохи отдыхают
Нє, ну воно дійсно дурне якесь!
ООН - в складі якої еРеФія роками перебувала, здійснюючи злочини, і право вето мала - виявляется - це та сама швидка допомога!!!
Вот що воно верзе? Це фейспалм!