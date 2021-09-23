COVID-19 в Україні: Вперше з травня кількість інфікованих за добу досягла майже 8 тисяч осіб, померли 123 пацієнти
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В Україні зафіксовано 7866 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 23 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 22 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 7866 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 667, медпрацівників – 175).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2070 осіб;
летальних випадків – 123;
одужало – 2305 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 41 625 осіб,
методом ІФА – 9742 особи,
експрес-тестами – 33 568 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 370 425 осіб;
одужало – 2 237 973 осіб;
летальних випадків – 55 284;
проведено ПЛР-тестувань – 12 593 275.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), м. Київ (467) та Дніпропетровській (456) областях", - розповіли в МОЗ.
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Press release
JCVI issues updated advice on COVID-19 booster
vaccination
The Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) has updated its advice on the COVID-19 vaccine booster programme.
https://www.gov.uk/government/news/jcvi-issues-updated-advice-on-covid-19-booster-vaccination
England. Вот их сайт.
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
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Вообще ,до этой якобы "пандемии" всегда были условновные подсчеты в возрасных группах ( кому сколько осталось и сколько в этом году умрет так или иначе +/-) и такие же подсчеты в болячках.И судя по изложению цифр - кто то научился умело преподносить смертность как нужно публике на данный момент.
Я не отрицаю что болячка есть, и от нее умирают, но не так как нам преподносят, ибо если б она такая страшная была - пол страны вымереть уже должно было, переполненный транспорт, дни городов и концерты в последние месяцы.Самое интересное где она была летом? Я что летом в духовку маршрутку еле влазил,что сейчас, народу не убавилось, живучие
Але такий імунітет після перенесеного COVID-19 не гарантує того, що ви не захворієте знову на цю інфекцію. І важкість нового захворювання не залежить від того, як ви хворіли на COVID-19 раніше.
Натомість імунітет, який розвивається після вакцинації, надасть надійніший захист від коронавірусної хвороби. Вакциновані люди дуже рідко хворіють на COVID-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень.
Це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл та Т-клітин, які знешкоджують вірус.
- Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
- Дед, а лет тебе сколько?
- 85.
- Дед, ну это же превосходно!
- Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
- Ну так и вы говорите!
Але, по-перше, їх треба знайти, а по-друге - серед них стрімко зростає відсоток ковідіотів, які проти щеплень взагалі. Бо вони ще не відчули на власній шкурі, яка то чудова штука цей ковід, а ще цілодобово без вихідних чують галас "ковідоскептиків".
А от після 2 доз щеплень за 7 місяців після хвороби лише день поболіла рука. І, напевно, усе б протікало трохи легше, якби вдалося щепитися до інфікування.
абсурд на абсурде, но самое стремное что люди перестают думать.
1. Никогда не поздно заболеть повторно.
2 Повторно ковид очень часто переноситься в более тяжелой форме
3 Прививку после ковида нужно делать не более чем через 3-4 месяца
2 переносит
ься
3 як це "нє болєє"?
Працівникам з розповсюдження ковіду облом туди їхати? Чи є команда сіяти лише у найбільших містах?