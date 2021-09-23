"Слабкий, кволий і непотрібний дід": Зеленський порівняв ООН із "супергероєм на пенсії, який забув, що він міг зробити". ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський порівняв ООН із супергероєм на пенсії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Зеленський заявив під час виступу на загальних дебатах у межах 76-ї Генеральної асамблеї ООН.
"Критика ООН звучить часто, але ми критикуємо себе, адже ООН - це не будівля, а це лідери… Нам з вами, а отже й ООН, потрібно повірити в себе... Сьогодні ООН як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе обузою, слабким, кволим та непотрібним дідом, життя якого пройшло марно. А може ООН дещо згадає?" - зазначив президент.
Зокрема, він закликав згадати, як з 1981 року більше мільярда людей вперше у своєму житті отримали доступ до питної води; згадати про те, що саме ООН пояснила, що у кожної людини є права і що їх треба захищати; згадавти, що саме ООН забезпечує їжею 90 млн людей у 73 країнах світу і що саме ООН створила ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ, яка у понад 190 країнах світу захищає дітей.
"Тому не може бути банальним або застарілим заклик об’єднуватися заради них. Що скажете, вельмишановні лідери держав та урядів? Давайте покажемо, що ми рішуче налаштовані докласти всіх зусиль, щоб посилити нашу взаємодію. Покажемо і просто зробимо, навіть без резолюцій, без декларацій… як люди, як нації, як об’єднані нації, які зробили свій вибір. Або їх вчинки будуть наповнені змістом, або ці крісла будуть порожніми. Ось вам ціна цього вибору", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, 21 та 22 вересня президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та українська делегація перебувають з візитом до США, де беруть участь у роботі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Цього року вона присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу COVID – 19, а також збереження навколишнього середовища - паралельно проходитиме кілька великих міжнародних форумів зі зміни клімату та захисту навколишнього середовища. Загальні дебати триватимуть до 27 вересня.
Генеральна Асамблея є головним дорадчим органом ООН. У неї входять представники всіх держав-членів організації, кожна з яких має один голос. У складі Генасамблеї станом на зараз 193 держави.
Будь ласка, зачекайте...
Дуже дякую !
А ***** убивцей зассал назвать, наш бубочка
Как по мне прекрасно всё сказал - по сути и по делу. В стиле Пети, не с бумажки читал, эмоционально и не пресно...
Так, ніби він якимось боком до них причетний.
рубит правду-матку с плеча и не боится даже
особенно нравится его "мы" ставящего его на один уровень с байденом или джонсоном
"старый голый дед" это не здраво в его то возрасте
А чому по торгівлі з москалями ми вийшли на третє місце? Чому купуємо ПАЗи і Газелі за бюджетні кошти для шкіл і автопарків? Чому в Запоріжжі на ЗАЗ відкрили при Зе лінію по виготовленню ВАЗів? Чому торгуємо вугіллям з росією і енергетикою з росією і білоруссю? Чому купа одежі і продуктів з ромії, а на наші туди заборона? Кого ви дурите?
"Первый помощник президента Сергей Шефир не связывает покушение со своей работой, потому что сейчас он занят подготовкой к съемке концерта студии Квартал 95.
Об этом он заявил во время брифинга в среду, 22 сентября."
https://nv.ua/ukraine/politics/shefir-pokushenie-sovetnik-v-poslednee-vremya-gotovil-koncert-kvartal-95-novosti-ukrainy-50184927.html
Мао Цзе-Дун любив говорити: «Коли в натовпі немає лева, тоді царем обов'язково стане мавпа» - це про нашого найвеличнішого Бубочку. Можна також додати - стадо мавп ніколи не вибере собі царем лева.
грінпоц зовсім охренел в корінь. Вийшло уе ... ще, яке саме з себе нічого рівним рахунком не представляє і ********* країну черговий раз на весь світ, починає ображати міжнародну організацію. Може бути по суті хтось і погодиться з ним, але люди дорогі, хто б трендів таке вголос на весь світ в здоровому глузді? Знову нашому обкуреному Наполеону весь світ повинен? Всі повинні давати беззаперечно бабло цим кінчених злодіям незрозуміло за які заслуги,
коли вони, сміючись всьому світу в обличчя, здають інтереси агресору і нахабно крадуть, не тільки бюджет країни, а й міжнародну допомогу, а це, потерпіле непорозуміння, виходить на міжнародну трибуну і віщає вже, майже як *****-гопник, що весь світ щось зобов'язаний давати і робити Україні ???? Ще, при такому зрадницьки-бандитському керівництві країни? Хамло і скотіна- як був у своєму кварталі так і залишився в ролі президента. Повна ганьба для країни
Сподобався ваш коментар !!! переклала українською
і згодна !!! з кожним словом.
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ООН это не главы государств, а собрание народов.
А вот то, во что превратилось ООН - это да, заслуга импотенции лидеров ООН
А українці чекали що це одоробло заявить з високої трибуни ПРЯМО про те, що "російська федерація" нахабно порушила статтю 23 Статуту ООН та узурпувала право УСІХ республік СРСР на представництво у Раді Безпеки ООН. Крім того, чекали на пропозиції та вимогу позбавити РФію представництва у РБ ООН, як країну-окупанта, що вторглася на територію країни-засновника ООН (однієї з засновників).
Ну, взагалі, про що це я...
Звідки у сраці діаманти? Тож і я про це...
@tZEinform
Для того, чтобы понять какой логически-понятийный бардак творится в голове Зеленского достаточно просто прослушать его выступление
"Найвеличніший лідер **********", тля
Тут навіть справа не в словах, які йому написали, справа у виконавці. У нього ж інше амплуа - прутнем по клавішах лупити, а не за трибуною ООН стояти
ну і логіка у дебілів