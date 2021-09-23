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Новини Політика України
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Зеленський (15871) ООН (2523)

"Слабкий, кволий і непотрібний дід": Зеленський порівняв ООН із "супергероєм на пенсії, який забув, що він міг зробити". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський порівняв ООН із супергероєм на пенсії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Зеленський заявив під час виступу на загальних дебатах у межах 76-ї Генеральної асамблеї ООН.

"Критика ООН звучить часто, але ми критикуємо себе, адже ООН - це не будівля, а це лідери… Нам з вами, а отже й ООН, потрібно повірити в себе... Сьогодні ООН як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе обузою, слабким, кволим та непотрібним дідом, життя якого пройшло марно. А може ООН дещо згадає?" - зазначив президент.

Зокрема, він закликав згадати, як з 1981 року більше мільярда людей вперше у своєму житті отримали доступ до питної води; згадати про те, що саме ООН пояснила, що у кожної людини є права і що їх треба захищати; згадавти, що саме ООН забезпечує їжею 90 млн людей у 73 країнах світу і що саме ООН створила ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ, яка у понад 190 країнах світу захищає дітей.

"Тому не може бути банальним або застарілим заклик об’єднуватися заради них. Що скажете, вельмишановні лідери держав та урядів? Давайте покажемо, що ми рішуче налаштовані докласти всіх зусиль, щоб посилити нашу взаємодію. Покажемо і просто зробимо, навіть без резолюцій, без декларацій… як люди, як нації, як об’єднані нації, які зробили свій вибір. Або їх вчинки будуть наповнені змістом, або ці крісла будуть порожніми. Ось вам ціна цього вибору", - підсумував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН - це та сама "швидка допомога" для глобальних проблем людства, - Зеленський. ВIДЕО

Нагадаємо, 21 та 22 вересня президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та українська делегація перебувають з візитом до США, де беруть участь у роботі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Цього року вона присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу COVID – 19, а також збереження навколишнього середовища - паралельно проходитиме кілька великих міжнародних форумів зі зміни клімату та захисту навколишнього середовища. Загальні дебати триватимуть до 27 вересня.

Генеральна Асамблея є головним дорадчим органом ООН. У неї входять представники всіх держав-членів організації, кожна з яких має один голос. У складі Генасамблеї станом на зараз 193 держави.
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Топ коментарі
+35
"Старый, голый и ненужный дед"

А ***** убивцей зассал назвать, наш бубочка
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23.09.2021 08:31
+33
Квартальный наркоман уже и в ООН опозорил Украину. ****, ни дня без позора!
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23.09.2021 08:29
+32
я бы охарактеризовал ООН гораздо более грубо. но ООН - просто три буквы, а состоит эта организация из ожиревших и обнаглевших чиновников из не менее ожиревших и обнаглевших государств, типа Франции и Германии, забывших историю Лиги Наций.
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23.09.2021 08:27
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Дуже дякую !
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23.09.2021 08:26 Відповісти
я бы охарактеризовал ООН гораздо более грубо. но ООН - просто три буквы, а состоит эта организация из ожиревших и обнаглевших чиновников из не менее ожиревших и обнаглевших государств, типа Франции и Германии, забывших историю Лиги Наций.
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23.09.2021 08:27 Відповісти
"Старый, голый и ненужный дед"

А ***** убивцей зассал назвать, наш бубочка
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23.09.2021 08:31 Відповісти
Молодой ненужный президент вспомнил о дедушке.
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23.09.2021 08:42 Відповісти
та да, можно назвать путина убийцей, а потом снять санкции с сп-2, можно на камеры для передачи 60 минут, назвать путина убийцей, а потом пустить мармелад по ляжкам не объявлять войну агрессору, а кума путина назначить главным переговорщиком по освобождению пленных, рассказывая басни, что это была инициатива меркель.
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23.09.2021 09:37 Відповісти
краще надо просто пєрєстать стрєлять)))так?акакаяразніца?
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23.09.2021 10:37 Відповісти
воно просто прочитало текст який йому підсунули
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23.09.2021 10:33 Відповісти
Да и зал, судя по всему был пустой, кроме клерков никого.
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23.09.2021 09:05 Відповісти
Квартальный наркоман уже и в ООН опозорил Украину. ****, ни дня без позора!
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23.09.2021 08:29 Відповісти
А чем он опозорил?
Как по мне прекрасно всё сказал - по сути и по делу. В стиле Пети, не с бумажки читал, эмоционально и не пресно...
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23.09.2021 09:54 Відповісти
Он читал с суфлера. По бокам стоят два экрана. Со стороны зала они просрачны, а со стороны читающего там экран с текстом. Ты из какого века пишешь?
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23.09.2021 12:40 Відповісти
Ахаха, ну да, ну да..
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23.09.2021 13:23 Відповісти
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23.09.2021 12:42 Відповісти
Нагадав ООН про її заслуги.

Так, ніби він якимось боком до них причетний.
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23.09.2021 11:01 Відповісти
Начал как за "здравие",а кончил как за "упокой". P.S. Оце воНО таке і є.Не грустіть малятка,лубі мої? 73%(чортинятка)
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23.09.2021 08:30 Відповісти
Вова! "Не по таланту пьешь!"(с)
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23.09.2021 08:32 Відповісти
JОдно из тех редких высказываний Зели, которое можно поддержать. Но критиковать обычно гораздо проще. Украина не вершитель судеб, поэтому надо работать с тем что есть
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23.09.2021 08:35 Відповісти
так-так ...а вони повинні були чекати бєніного одоробла з роялем?
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23.09.2021 08:38 Відповісти
А на РАБссии в Хабаровском крае опять упал самолет,одинадцатый по счету в этом году...
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23.09.2021 08:38 Відповісти
"Старый, голый и ненужный дед": Зеленский сравнил ООН с "супергероем на пенсии /После признания ООН Израиля между ними была любовь, согласие и полное взамопонимание.Помидоры завяли после Киббии: Спецотряд израильского премьер-министра Шарона в иорданской деревне Киббия взорвал 42 дома. Погибли 69 человек, включая спрятавшихся в домах женщин и детей. ООН приняла осуждающую резолюцию. Далее пошли Сабра, Шатила,Голаны и у Израиля любовь перешла в ненависть.
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23.09.2021 08:39 Відповісти
пшёл нахер пёс всё Израиль правильно делал в целях собственной безопасности, иначе уже давно не было Израиля
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23.09.2021 13:44 Відповісти
пшёл нахер пёс/ ПНХ
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04.10.2021 08:13 Відповісти
Организация безполезных наций.,..
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23.09.2021 08:42 Відповісти
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23.09.2021 08:42 Відповісти
мощный чувак

рубит правду-матку с плеча и не боится даже

особенно нравится его "мы" ставящего его на один уровень с байденом или джонсоном
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23.09.2021 08:46 Відповісти
Ясен пень - "найвэлычнишый лидер" современности!
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23.09.2021 08:50 Відповісти
Это половина правды.Вся правда выглядит так:"ООН-Старый, голый и ненужный дед,у которого ничтожества,подобные Зеле клянчат деньги с пенсии.И после этого обзывают нехорошими словами. "
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23.09.2021 10:08 Відповісти
мда..Хрущев с его пресловутой туфлей - просто старый и забытый дед по сравнению с этим идиотом.
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23.09.2021 08:47 Відповісти
Лучше бы рассказал, зачем устроил " пакушение " на своего кореша
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23.09.2021 08:48 Відповісти
Ни дня без позора!!! Чучело квартальное!!!!
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23.09.2021 08:55 Відповісти
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23.09.2021 09:00 Відповісти
Зєля зі слоном якось не дуже асоціюється. Тим більш в Омані слонів нема
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23.09.2021 09:49 Відповісти
вообще ему к психологу надо

"старый голый дед" это не здраво в его то возрасте
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23.09.2021 09:06 Відповісти
Зачем ему к психологу? Что бы признали невменяемым и неподсудным?
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23.09.2021 09:24 Відповісти
правильно.
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23.09.2021 09:09 Відповісти
вообще-то ООН это организация - она. причём тут дед?
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23.09.2021 09:10 Відповісти
Почули старі престарілі діди Найвелічайшого лідера **********? От так вам. Де ваші дороги? Де ваші вакцинації? Де ваші маски і запаси зерна? А в нас всим цим піклується Найвелічайший. А пані ********** як розповість на Беняканалі, так всі аж в екстазі кінчають. Вчіться. А де у вас російська мова у ваших кінотеатрах? Русофоби!Де у вас "свати" на російській мові? Немає, ви нічого не петраєте, бо "свати" і "голобородько" заслуговує на оскар для худоби, а ви його навіть не бачили.
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23.09.2021 09:10 Відповісти
Правильно сказав. Респект.
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23.09.2021 09:16 Відповісти
Так виправте його дії і розірвіть. Ви дали оцінку Порошенеко на виборах. Чому не розірвані дипломатичні відносини при Зеленському? А тому, що наступна дія - це обв'явлення війни, чи як ви підтвердите свої дії? Ви об'являєте війну? Ви цим дурили і так тупий нарід і він клюнув. То де рорізвання дипвідносин, пройшло вже 2,5 років правління шахрая?

А чому по торгівлі з москалями ми вийшли на третє місце? Чому купуємо ПАЗи і Газелі за бюджетні кошти для шкіл і автопарків? Чому в Запоріжжі на ЗАЗ відкрили при Зе лінію по виготовленню ВАЗів? Чому торгуємо вугіллям з росією і енергетикою з росією і білоруссю? Чому купа одежі і продуктів з ромії, а на наші туди заборона? Кого ви дурите?
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23.09.2021 10:06 Відповісти
Тебя тоже прет от старого деда? Или наоборот?
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23.09.2021 09:36 Відповісти
"Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ " - яких реформ?
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23.09.2021 09:28 Відповісти
Рехворми в Кварталі. Шефір сам це заявив.

"Первый помощник президента Сергей Шефир не связывает покушение со своей работой, потому что сейчас он занят подготовкой к съемке концерта студии Квартал 95.

Об этом он заявил во время брифинга в среду, 22 сентября."
https://nv.ua/ukraine/politics/shefir-pokushenie-sovetnik-v-poslednee-vremya-gotovil-koncert-kvartal-95-novosti-ukrainy-50184927.html
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23.09.2021 11:38 Відповісти
Доварнкається що йому просто відріжуть язик.
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23.09.2021 09:29 Відповісти
Гарна промова!
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23.09.2021 09:30 Відповісти
Угу,як раз бидлу на біс)нормальні люди не оцінять "шедевру"
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23.09.2021 09:42 Відповісти
А якщо б це слово в слово сказав Порошенко? Тут би всі розсипалися в міленький бісер в славослів'ї стосовно мудрості та сміливості найвеличнішого.
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23.09.2021 09:48 Відповісти
Тому, що Порошенко такого ніколи би не сказав. Які би вони не були- треба поважати міжнародні інституції. Але в бидла та гопніків- прихільників грінпоца є повага тільки до власного шлунку та грошей. Вони як і бубачка вважають , що весь світ їм "должен"
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23.09.2021 11:39 Відповісти
саме так!
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23.09.2021 12:36 Відповісти
Дещо з вами не згоден)

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23.09.2021 16:17 Відповісти
"ООН - дєд-мапєд!" треба було заявити.
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23.09.2021 09:32 Відповісти
Мао Цзе-Дун любил говорить: «Когда в толпе нет льва, тогда царем обязательно станет обезьяна» - это про нашего бубочку. Можно также добавить - стадо обезьян никогда не выберет себе царем льва.
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23.09.2021 09:37 Відповісти
саме так:

Мао Цзе-Дун любив говорити: «Коли в натовпі немає лева, тоді царем обов'язково стане мавпа» - це про нашого найвеличнішого Бубочку. Можна також додати - стадо мавп ніколи не вибере собі царем лева.
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23.09.2021 12:39 Відповісти
volley
грінпоц зовсім охренел в корінь. Вийшло уе ... ще, яке саме з себе нічого рівним рахунком не представляє і ********* країну черговий раз на весь світ, починає ображати міжнародну організацію. Може бути по суті хтось і погодиться з ним, але люди дорогі, хто б трендів таке вголос на весь світ в здоровому глузді? Знову нашому обкуреному Наполеону весь світ повинен? Всі повинні давати беззаперечно бабло цим кінчених злодіям незрозуміло за які заслуги,
коли вони, сміючись всьому світу в обличчя, здають інтереси агресору і нахабно крадуть, не тільки бюджет країни, а й міжнародну допомогу, а це, потерпіле непорозуміння, виходить на міжнародну трибуну і віщає вже, майже як *****-гопник, що весь світ щось зобов'язаний давати і робити Україні ???? Ще, при такому зрадницьки-бандитському керівництві країни? Хамло і скотіна- як був у своєму кварталі так і залишився в ролі президента. Повна ганьба для країни
Сподобався ваш коментар !!! переклала українською
і згодна !!! з кожним словом.
.
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23.09.2021 09:38 Відповісти
Дякую
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23.09.2021 11:40 Відповісти
>>ООН - это не здание, а это лидеры

ООН это не главы государств, а собрание народов.
А вот то, во что превратилось ООН - это да, заслуга импотенции лидеров ООН
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23.09.2021 09:43 Відповісти
Вот чем не х&йло?тот про органы бабушки,а этот про голого деда...
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23.09.2021 09:45 Відповісти
Що цікаво, що все вірно сказав. Отже не зрозуміла реакція тутешніх критиків.
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23.09.2021 09:53 Відповісти
Важливо не те, що він сказав(з суфлера), а те, що він робить. А робить він прямо протилежне. Тому і навряд ми почуємо реакцію світу на його промову. Бо до його слів ніхто не прислухавсь. Окрім одурених українців, звісно
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23.09.2021 10:32 Відповісти
Блин. И для того чтобы сказать эти банальности пустому залу это убожество поехало за тридевять земель, а мы за это заплатили.
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23.09.2021 10:02 Відповісти
Клоун порівняв себе з лідерами країн членів ООН? Ну такого приниження присутні на засіданні ще не знали!
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23.09.2021 10:16 Відповісти
Всюди людину поважають і прислуховуються до неї не за її слова, а за її справи. А які справи у Зєлі? За два роки не подолав найвищу у Європі корупцію, але очолив її. Економіка країни летить у прірву. Їздить інкогніто в Оман і щось там робить. Каже про українських заручників у Росії, а вбивць українців - вагнерівців, на яких можна було б їх обміняти, арештовувати не хоче. Ще й бреше, що це не він злив спецоперацію по їх арешту. Чого тепер будуть варті його полум'яні промови на головній трибуні людства? Його будуть в світі поважати за те, що він щось там артистично прочитав з папірця?
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23.09.2021 10:19 Відповісти
Сказав - як всрався.

А українці чекали що це одоробло заявить з високої трибуни ПРЯМО про те, що "російська федерація" нахабно порушила статтю 23 Статуту ООН та узурпувала право УСІХ республік СРСР на представництво у Раді Безпеки ООН. Крім того, чекали на пропозиції та вимогу позбавити РФію представництва у РБ ООН, як країну-окупанта, що вторглася на територію країни-засновника ООН (однієї з засновників).

Ну, взагалі, про що це я...

Звідки у сраці діаманти? Тож і я про це...
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23.09.2021 10:21 Відповісти
Головне, щоб клоун не забув як мудями по роялю бряцати. Скоро знадобиться.
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23.09.2021 10:26 Відповісти
Тем кто в ООН благостно прогревает жопу на зарплату из ООНовских фондов сия контора роднее родной мамы
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23.09.2021 10:33 Відповісти
Наприклад, кремлівська пакость, це твої мАсковські уе...ні, там дуже гарно гріють свою сраку.
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23.09.2021 11:44 Відповісти
Ти, бідолашний бамбула, ще трохи і варіят.
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23.09.2021 20:08 Відповісти
Как бы ты, хабалка кацапская, не пытался бы меня оскорбить- ты не перестанешь быть от этого тем лайном, которые ты есть по сути
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23.09.2021 23:14 Відповісти
Ще тільки три роки тому кожен з присутніх на ООН міг замовити Зєлю щоб той зіграв йому на піяніно...А тепер така метаморфоза,сидять і слухають що вони старі нєнужні дєди...Дивні діла Твої,Господи...
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23.09.2021 10:41 Відповісти
tZE inform


@tZEinform



Для того, чтобы понять какой логически-понятийный бардак творится в голове Зеленского достаточно просто прослушать его выступление
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23.09.2021 10:42 Відповісти
Якщо коротко, то мої враження вкладаються в прислів"я: «Чия б корова мичала, а Зеленського його б мовчала»

"Найвеличніший лідер **********", тля
Тут навіть справа не в словах, які йому написали, справа у виконавці. У нього ж інше амплуа - прутнем по клавішах лупити, а не за трибуною ООН стояти
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23.09.2021 10:52 Відповісти
Читаю комменты и о...ваю,сколько ненависти и дебилизма у нашего электората,который недавно выбирал президента,а теперь материт его во все дыры,хотя по сути мотив выступления был правильным,ООН сейчас превратилось просто в инфантильный импотентный клуб для дискуссий,без каких либо конструктивных действий,конфликт на Донбасс,например,происходит для ООН на другой планете
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23.09.2021 10:59 Відповісти
ватна абізянка а чому не державною мовою?хоча що я у мордорця питаю
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23.09.2021 12:49 Відповісти
Так шо ж ти хотів, лапоть ликовий! Твої чуркіни постійно кладуть велий болт, пардон - вето. Це такеваше кацапське кредо - самі не працюємо, іншим теж не дамо.
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24.09.2021 01:30 Відповісти
Слабый, хилый и ненужный дед
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23.09.2021 11:17 Відповісти
краще надо просто пєрєстать стрєлять)))так?акакаяразніца?

ну і логіка у дебілів
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23.09.2021 12:48 Відповісти
Зебил как был тупорылым наркоманом , способным только чужой текст озвучивать , так им и остался . За 2 года оно дебильное так и не поняло , что это Ленке на кухне можно трендеть что ему хочеться , а на международном уровне базар надо фильтровать , по тому что завтра ты к любому из них можешь прийти за помощью . Как было с фрау Рибентроп на пример.
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23.09.2021 11:28 Відповісти
Нормально виступив.Лаконічно, гостро.
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23.09.2021 11:35 Відповісти
Десь у грудні 2017 року мені довелось побувати в європейському філіалі в ООН В Женеві. І от на питанні до гіда, як їх організація може посприяти завершенню конфлікту на території України, вона чесно заявила, що вони нічого практично не можуть для цього зробити, основна їх діяльність гуманітарна, а на політичні питання вони ніякого реального впливу не мають, і їх резолюції ніхто не виконує.
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23.09.2021 13:12 Відповісти
Вову в генсеки ООН! Он всех научит работать. Будет весь мир смешить. Будет филиал Квартала и билеты на сессии будут в свободной продаже и очень дорого! Юра Ткач будет замом Вовы в ООН...
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23.09.2021 13:41 Відповісти
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24.09.2021 01:23 Відповісти
 
 