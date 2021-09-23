За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 144 768 осіб, загалом - 6 527 042, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 299 317 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"144 768 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 22 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 91 615 людей, повністю імунізовані - 53 153 людини.

Протягом доби працювали: 953 мобільні бригади, 2993 пункти щеплення; 344 центри вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 527 042 людини, з них отримали одну дозу – 6 527 040 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 299 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 826 357 щеплень", - розповіли в МОЗ.





