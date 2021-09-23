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Новини Політика України
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Робота Зеленського на Генасамблеї ООН підтвердила активну роль України на міжнародній арені, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Робота Зеленського на Генасамблеї ООН підтвердила активну роль України на міжнародній арені, - Кулеба

Президент України Володимир Зеленський на 76-й сесії ГА ООН представив Україну як сильну, демократичну європейську державу, яка визначилася зі своїми зовнішніми пріоритетами, формує систему безпеки для себе і регіону, пропонує дієві рішення глобальних проблем, які не на словах, а насправді "оживлюють ООН".

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Саме за Президента Зеленського в Україні вперше за 30 років з’явилася предметна Стратегія зовнішньополітичної діяльності. Вона передбачає проактивну, сміливу та зрілу зовнішню політику, яка зміцнює позиції України в світовому співтоваристві. Вчорашній виступ Президента засвідчив втілення цієї стратегії та активну роль України на міжнародній арені", - заявив міністр.

Дмитро Кулеба звернув увагу на принципову позицію Президента щодо повернення Криму та звільнення політв’язнів, яких Кремль утримує на тимчасово окупованих територіях України та в РФ.

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"Президент звернувся до міжнародної спільноти із закликом підтримати звільнення близько 450 українців, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях України та в РФ. Він порушував це питання на всіх зустрічах в Нью-Йорку. Ми передавали список наших політв’язнів партнерам. Це ключове: немає нічого ціннішого для Української держави ніж свобода її людей", - зазначив Дмитро Кулеба.

Також глава зовнішньополітичного відомства підкреслив важливість заяв президента про "Кримську платформу" і запрошенні держав-членів ООН приєднатися до цього формату.

Крім того, Кулеба відзначив виступ Зеленського на тему боротьби з пандемією COVID-19, де президент України "рішуче виступив за рівний доступ держав-членів ООН до вакцин проти COVID-19 і справедливого розподілу ресурсів для подолання пандемії".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Этот бред который наш, к сожалению, ПОЦ несет всему Миру называется работой???!
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23.09.2021 09:00
+6
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23.09.2021 09:03
+5
Уроротий служака. Як дипломат, він не завжди думає те, про що говорить. А тим більше е завжди поділяє позицію свого керівництва. Але у нього від цього дискомфорту немає. Бо відсутня совість. Тому буде лизати, вибачте, служити далі. І нести ту дурню, яку несе начальство.
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23.09.2021 09:23
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Этот бред который наш, к сожалению, ПОЦ несет всему Миру называется работой???!
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23.09.2021 09:00 Відповісти
Я вижу, что этот Кулеба такой же упоротый как и зеля
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23.09.2021 09:08 Відповісти
Уроротий служака. Як дипломат, він не завжди думає те, про що говорить. А тим більше е завжди поділяє позицію свого керівництва. Але у нього від цього дискомфорту немає. Бо відсутня совість. Тому буде лизати, вибачте, служити далі. І нести ту дурню, яку несе начальство.
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23.09.2021 09:23 Відповісти
Активно принимать с любой стороны (Квартал-95).
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23.09.2021 09:09 Відповісти
у Кулебы есть внутренний тормоз не превращаться в острие клизмы для проктологии Вовы??? так само унижаться и нести бред и галиматью надо реально вжиться в этот образ...
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23.09.2021 09:22 Відповісти
официант в ресторане тоже активный и тоже работает

вот про "роль" правда прокол получается
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23.09.2021 09:01 Відповісти
активная имитация бурной деятельности. По факту поездка зе-кондома в оон - очередная бесполезная трата денег налогоплательщиков.
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23.09.2021 09:01 Відповісти
А Генассамблея ООН, шо?
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23.09.2021 09:01 Відповісти
Та дайте йому в кінці кінців оселедця! Яка активна роль! Із суб*єкта стати об*єктом?!
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23.09.2021 09:02 Відповісти
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23.09.2021 09:03 Відповісти
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23.09.2021 09:29 Відповісти
"Именно при президенте Зеленском в Украине впервые за 30 лет появилась предметная Стратегия внешнеполитической деятельности " - да ладно !!

так понимаю раз речь идет именно про внешнеполитическую деятельность то нахваливая Зельку Кулеба как министр МИД прежде всего хвастается сам
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23.09.2021 09:03 Відповісти
Ага, ага, подмахнул лизоблюд - "ведет проактивную, смелую политику" Сколько уже погибло и ранено наших защитников на Донбассе и ни одного вскукарека от потерпевшего.
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23.09.2021 09:04 Відповісти
Пустое словоблудие типа популизм я вам ничего не должен....
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23.09.2021 09:05 Відповісти
Активная роль Украины ? Как интересно! А поконкретнее ?

Украина начала спонсировать МВФ ? Обогнала Польшу по зарплатам ?

Ну нам же интересно ...
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23.09.2021 09:06 Відповісти
"ООН - старый, голый и ненужный дед на пенсии в одежде "скорой помощи, который провалил экзамен". (с)

ООН тебя услышала!
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23.09.2021 09:06 Відповісти
Ця куляба ніяк не міністр-дипломат, це жалюгідний жополиз типу , піськов у путіна
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23.09.2021 09:06 Відповісти
Він - речник (болтун) і не більше того.
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23.09.2021 09:08 Відповісти
Кулебяка. Бяка.
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23.09.2021 09:10 Відповісти
хорошо лизнул кулеба
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23.09.2021 09:06 Відповісти
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23.09.2021 09:07 Відповісти
Работа Зеленского на Генассамблее ООН / Как же, как же: Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, Мендель. Нравы и обычаи Ближнего востока.
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23.09.2021 09:07 Відповісти
верно.
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23.09.2021 09:07 Відповісти
Аншлаг!!!

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23.09.2021 09:10 Відповісти
Начинать речь с жалобы на несправедливый дележ вакцин, а тем более с неоднозначного покушения аж на своего 1-го помощника это вообще-то мелковато для ООН. А вот шпилька насчет оккупации крымской Ялты - места зарождения ООН, это сильно, по крайней мере мировые СМИ должны это отметить.
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23.09.2021 09:10 Відповісти
Ирина Геращенко
«Я- великий реформатор, а ця ваша ООН- г…но»- ви прослухали короткий виступ Зеленського на Генасамблеї ООН. Навіщо він туди їхав? Щоб переповісти свої нічні страхи? Ні слова про миротворців, жодних вимог реалізувати домовленості попереднього президента щодо направлення технічної місії ООН на Донбас.
Але ця промова вцілому дуже точно характеризує ставлення Зеленського до дипломатії. Як і до Армії. Зневага.
Вчора ми розглядали на профільному комітеті закордонних справ проєкт бюджету на 22 р. Недофінансування мінімальних потреб МЗС закладається на рівні 20%, наші дипломатичні місії недоотримають 1,8 млрд. Зате ДБР, СБУ і МВС, та різні наглядові ради отримають все і в повному обсязі.
Дуже дивні пріорітети бюджету воюючої країни, яка задекларувала політико- дипломатичний шлях врегулювання конфлікту.
А хто його буде реалізовувати?
ДБР?
Р.S. Принагідно хочу подякувати шановному пану Шефіру за безпрецедентну чесніть. Вчора на всю країну він єдиний з ОП сказав правду. Перший помічник президента займається зйомками концертів і кварталу 95. Це і є пріорітети Зеленського і його Офісу
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23.09.2021 09:10 Відповісти
Лизнул хазяину по-полной.
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23.09.2021 09:11 Відповісти
Нести ВРАНЬЕ и ПУРГУ с трибуны ООН ещё не значит быть "сильным государством".

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23.09.2021 09:14 Відповісти
У идиотов также бывают периоды активности. Мало того, этот период никогда не проходит, особенно тогда, когда надо проявить разум. зеленский это очень ясно продемонстрировал. Современная Украина войдет в историю как генератор идиотов. К
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23.09.2021 09:14 Відповісти
Яблоку негде упасть!

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23.09.2021 09:15 Відповісти
Как перевести слово ГЛАЗ спрашивает жена...говорю...Графический Линейный Анализатор Зрения.... а переведи слово ГОЛОВА....говорю Главный Отдел Локализации Основных Внутренних Алгоритмов....НОС,...Навигационная Обонятельная Система....
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23.09.2021 09:16 Відповісти
"Именно при президенте Зеленском в Украине впервые за 30 лет появилась предметная Стратегия внешнеполитической деятельности. Она предусматривает проактивную, смелую и зрелую внешнюю политику, которая укрепляет позиции Украины в мировом сообществе. Вчерашнее выступление президента показало воплощение этой стратегии и активную роль Украины на международной арене", - отметил министр.

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23.09.2021 09:17 Відповісти
У Зелемойских крутые органы Локализации...
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23.09.2021 09:17 Відповісти
Наполеон криворожский

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23.09.2021 09:20 Відповісти
верно.
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23.09.2021 09:31 Відповісти
Такого базіку і пустомелю ще наше МЗС ще не мало.
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23.09.2021 09:35 Відповісти
відволікання на негідний об'єкт: далі буде, не перемикайте...



Nataliya Kurt @GlorytoUkraine9


так спецом замах влаштували, щоб це нещастя щось прохрипіло з трибуни?
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23.09.2021 09:45 Відповісти
Раньше нужно было активничать- в 2019 и 2020-м. Но тогда зеленый лохторат и его избранники делали все "Абы не так как у пети"
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23.09.2021 10:04 Відповісти
А інші країни послали туди клоунів або акробатів?
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23.09.2021 10:25 Відповісти
Выступление в стиле 95 квартала как и вся политика зеленых - как бы остроумные обороты, метафоры, а за ними пустота, полное отсутствие действий и реальных планов. И за этим стоило ехать за тридеаять земель?
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23.09.2021 10:27 Відповісти
 
 