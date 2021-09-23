Робота Зеленського на Генасамблеї ООН підтвердила активну роль України на міжнародній арені, - Кулеба
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Президент України Володимир Зеленський на 76-й сесії ГА ООН представив Україну як сильну, демократичну європейську державу, яка визначилася зі своїми зовнішніми пріоритетами, формує систему безпеки для себе і регіону, пропонує дієві рішення глобальних проблем, які не на словах, а насправді "оживлюють ООН".
Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Саме за Президента Зеленського в Україні вперше за 30 років з’явилася предметна Стратегія зовнішньополітичної діяльності. Вона передбачає проактивну, сміливу та зрілу зовнішню політику, яка зміцнює позиції України в світовому співтоваристві. Вчорашній виступ Президента засвідчив втілення цієї стратегії та активну роль України на міжнародній арені", - заявив міністр.
Дмитро Кулеба звернув увагу на принципову позицію Президента щодо повернення Криму та звільнення політв’язнів, яких Кремль утримує на тимчасово окупованих територіях України та в РФ.
"Президент звернувся до міжнародної спільноти із закликом підтримати звільнення близько 450 українців, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях України та в РФ. Він порушував це питання на всіх зустрічах в Нью-Йорку. Ми передавали список наших політв’язнів партнерам. Це ключове: немає нічого ціннішого для Української держави ніж свобода її людей", - зазначив Дмитро Кулеба.
Також глава зовнішньополітичного відомства підкреслив важливість заяв президента про "Кримську платформу" і запрошенні держав-членів ООН приєднатися до цього формату.
Крім того, Кулеба відзначив виступ Зеленського на тему боротьби з пандемією COVID-19, де президент України "рішуче виступив за рівний доступ держав-членів ООН до вакцин проти COVID-19 і справедливого розподілу ресурсів для подолання пандемії".
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вот про "роль" правда прокол получается
так понимаю раз речь идет именно про внешнеполитическую деятельность то нахваливая Зельку Кулеба как министр МИД прежде всего хвастается сам
Украина начала спонсировать МВФ ? Обогнала Польшу по зарплатам ?
Ну нам же интересно ...
ООН тебя услышала!
«Я- великий реформатор, а ця ваша ООН- г…но»- ви прослухали короткий виступ Зеленського на Генасамблеї ООН. Навіщо він туди їхав? Щоб переповісти свої нічні страхи? Ні слова про миротворців, жодних вимог реалізувати домовленості попереднього президента щодо направлення технічної місії ООН на Донбас.
Але ця промова вцілому дуже точно характеризує ставлення Зеленського до дипломатії. Як і до Армії. Зневага.
Вчора ми розглядали на профільному комітеті закордонних справ проєкт бюджету на 22 р. Недофінансування мінімальних потреб МЗС закладається на рівні 20%, наші дипломатичні місії недоотримають 1,8 млрд. Зате ДБР, СБУ і МВС, та різні наглядові ради отримають все і в повному обсязі.
Дуже дивні пріорітети бюджету воюючої країни, яка задекларувала політико- дипломатичний шлях врегулювання конфлікту.
А хто його буде реалізовувати?
ДБР?
Р.S. Принагідно хочу подякувати шановному пану Шефіру за безпрецедентну чесніть. Вчора на всю країну він єдиний з ОП сказав правду. Перший помічник президента займається зйомками концертів і кварталу 95. Це і є пріорітети Зеленського і його Офісу
Nataliya Kurt @GlorytoUkraine9
так спецом замах влаштували, щоб це нещастя щось прохрипіло з трибуни?