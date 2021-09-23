Дочку депутата Полтавської облради викрали і вимагали $470 тис. викупу, зловмисників затримали, - СБУ

Група зловмисників намагалася викрасти дитину одного з депутатів Полтавської обласної ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За оперативними даними, організатором "схеми" є чоловік, який наразі перебуває за ґратами. Його обвинувачують у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю, тому до вироку суду він перебуває у Київському слідчому ізоляторі.

Попри позбавлення волі, зловмисник розробив план та організував викрадення дитини впливового бізнесмена і депутата Полтавської обласної ради. Чоловік підшукав виконавця викрадення через інтернет і запропонував спільнику винагороду в розмірі 100 тис. доларів США.

Викуп за дочку депутата становив 470 тис. доларів США. Вказані кошти мали бути перераховані на електронний гаманець біткоїнами.

Зловмисникам, за сприяння додатково залучених осіб, вдалося викрасти дівчинку, після чого вони вступили в перемовини з її батьками. Вони погрожували фізичним насильством та смертю їхньої дитини.

Незважаючи на те, що викрадачі застосовували виняткові заходи конспірації, а саме спілкувалися між собою та з батьками дівчини виключно через Телеграм-канал або приховану інтернет-мережу "Даркнет", правоохоронці змогли встановити та затримати їх.

У зв’язку з достатніми доказами зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цього правопорушення.

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