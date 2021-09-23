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Дочку депутата Полтавської облради викрали і вимагали $470 тис. викупу, зловмисників затримали, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Дочку депутата Полтавської облради викрали і вимагали $470 тис. викупу, зловмисників затримали, - СБУ

Група зловмисників намагалася викрасти дитину одного з депутатів Полтавської обласної ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За оперативними даними, організатором "схеми" є чоловік, який наразі перебуває за ґратами. Його обвинувачують у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю, тому до вироку суду він перебуває у Київському слідчому ізоляторі.

Попри позбавлення волі, зловмисник розробив план та організував викрадення дитини впливового бізнесмена і депутата Полтавської обласної ради. Чоловік підшукав виконавця викрадення через інтернет і запропонував спільнику винагороду в розмірі 100 тис. доларів США.

Викуп за дочку депутата становив 470 тис. доларів США. Вказані кошти мали бути перераховані на електронний гаманець біткоїнами.

Зловмисникам, за сприяння додатково залучених осіб, вдалося викрасти дівчинку, після чого вони вступили в перемовини з її батьками. Вони погрожували фізичним насильством та смертю їхньої дитини.

Незважаючи на те, що викрадачі застосовували виняткові заходи конспірації, а саме спілкувалися між собою та з батьками дівчини виключно через Телеграм-канал або приховану інтернет-мережу "Даркнет", правоохоронці змогли встановити та затримати їх.

У зв’язку з достатніми доказами зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цього правопорушення.

Також дивіться: Двоє поліцейських викрали чоловіка в Києві і вимагали $10 тис., - прокуратура. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
У меня только один вопрос, откуда у областного депутата полляма зелени, а ведь похитители наверняка знали что для него это не проблема.
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23.09.2021 09:43
+5
Что же там за дочь такая, что не дотянула до полумиллиона ?

Скинули 30-тку за необрезанные ногти.
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23.09.2021 09:44
+3
Наверное большой пробег по Черкассам и зубы кривые.
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23.09.2021 09:50
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У меня только один вопрос, откуда у областного депутата полляма зелени, а ведь похитители наверняка знали что для него это не проблема.
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23.09.2021 09:43 Відповісти
"Человек неординарен, человек состоялся"
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23.09.2021 09:51 Відповісти
злоумышленник разработал план и организовал похищение ребенка влиятельного бизнесмена и депутата Полтавского областного совета. Источник: https://censor.net/ru/n3289911
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23.09.2021 10:15 Відповісти
не Лох, как и Зеленский с Ледей
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23.09.2021 10:19 Відповісти
Что же там за дочь такая, что не дотянула до полумиллиона ?

Скинули 30-тку за необрезанные ногти.
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23.09.2021 09:44 Відповісти
Ну требовали в биткоинах, наверно поэтому такая странная сумма.
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23.09.2021 09:48 Відповісти
Наверное большой пробег по Черкассам и зубы кривые.
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23.09.2021 09:50 Відповісти
А в феміди не має запитань до депутата звідки в нього такі величезні статки в країні де пенсії навіть є по 1700 грн в місяць?
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23.09.2021 09:47 Відповісти
,,...злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины."

-- Почему не угроза убийством, и пожизненное тварям по совокупности статей, с суммироанием всех сроков, как в нормальных странах?

Долбаное законодательство, написанное 3,14...ми для охраны 3,14...сов!!!

Бедная деточка!
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23.09.2021 09:53 Відповісти
А, шутят на эту тему здесь финишировавшие УБЛЮДКИ!
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23.09.2021 09:56 Відповісти
деточка нажратого ублюдка-депутата прострадала ?
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23.09.2021 10:21 Відповісти
вы сами недалёкий кретин, если бы это было правда похищение, а не мусорская байка, то выкуп был бы заплачен
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23.09.2021 10:23 Відповісти
а если бы суммировать года отсидки, то живой бы нажратую мажорку никто бы не увидел
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23.09.2021 10:24 Відповісти
депутаты нажратое ворьё, а похитители наивные дилетантв
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23.09.2021 10:30 Відповісти
сумма странная какая-то... чего не 500К сразу? что-то из разряда покушения на рубуроида вчера....
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23.09.2021 10:30 Відповісти
похоже мусора ловко защитили права и свободы членов семьи серьёзного бандита депутата, Лохи завидуют ....
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23.09.2021 10:34 Відповісти
 
 