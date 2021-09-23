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Новини Політика України
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ВР (11782) олігарх (688) Железняк Ярослав (398)

Сьогодні після відкриття Рада піде на перерву для переговорів щодо законопроєкту про олігархів: якщо не вдасться домовитися, робота ВР буде заблокована, - нардеп "Голосу" Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні після відкриття Рада піде на перерву для переговорів щодо законопроєкту про олігархів: якщо не вдасться домовитися, робота ВР буде заблокована, - нардеп

Керівник фракції "Голос" Ярослав Железняк передбачає, що сьогодні після відкриття засідання Верховної Ради буде оголошено перерву.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами депутата, перерва буде потрібна для проведення наради лідерів фракцій щодо процедури розгляду законопроєкту про деолігархізацію.

Железняк заявив, що якщо на засіданні не вийде домовитися, робота парламенту "буде заблокована".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венеціанська комісія закликала депутатів утриматися від розгляду законопроєкту про олігархів, - нардеп

"Сьогодні" списи будуть ламатися "виключно в питанні, як має бути за законом, як повинно бути відповідно до Конституції ... Кожен народний депутат має право наполягати на своїй правці", - підкреслив він.

Говорячи про те, чи буде спікер парламенту Дмитро Разумков, який перебуває на самоізоляції, брати участь у консультаціях лідерів фракцій, глава фракції "Голос" зазначив, що навряд чи це можливо з технічних причин.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
вы простите идиот какое отношение этот закон имеет к олигархам для борьбы с олигархами достаточно было принять поправки и новые статьи в Уголовный Кодекс Украины введя понятие олигарх и виды и основания их ответственности также внести все процессуальные моменты в Уголовно Процессуальный Кодекс Закон о НАБУ Законы о НПУ СБУ ГБР прокуратуре..о налогах в Налоговый Кодекс о печатных изданиях и информации о природных монополиях и монополизме о внесении уточнений в нормативные акты регламентирующие работу НКРЕКП и АМКУ и НЗК а вся ценность в кавычках этого дэбэльнуватого закону чтобы потешить эго идиота Вовочки через неконституционный способ руками РНБО определять кто в стране олигарх и впаять к этому человеку санкции вас лично Вова по тому закону признает олигархом и все и получите санкции что своей пенсией не сможете распоряжаться от слова вообще....
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23.09.2021 10:04
+1
ДревляниН@freeukrma

21 сент.

Слуги взялись за фонд соц. страхування, а вірніше - за його кошти і контроль над ними. Тепер кошти фонду, а вірніше роботодавців і застрахованих осіб, «страхові внески», будуть включати до Держбюджету і фактично стають державною власністю. Це фактично ламає соц. страх і всі виплати

Верховна Рада України@verkhovna_rada· 21 сент.

Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування", #ЗП2743
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23.09.2021 09:47
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Как же Украине повезло,что у нее есть такая Рада.
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23.09.2021 09:46 Відповісти
ДревляниН@freeukrma

21 сент.

Слуги взялись за фонд соц. страхування, а вірніше - за його кошти і контроль над ними. Тепер кошти фонду, а вірніше роботодавців і застрахованих осіб, «страхові внески», будуть включати до Держбюджету і фактично стають державною власністю. Це фактично ламає соц. страх і всі виплати

Верховна Рада України@verkhovna_rada· 21 сент.

Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ефективності використання коштів соціального страхування", #ЗП2743
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23.09.2021 09:47 Відповісти
Венеціанська коміссія просить же не приймати цей законопроект до отримання її висновку. Комусь не терпиться дати "сильну відповідь" на "покушеніє" на будматеріал.
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23.09.2021 09:50 Відповісти
олігархи так шалено бояться цього закону, що навіть омбудсмен у пожежному варіанті пожалілася у венеціанську комісію
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23.09.2021 09:59 Відповісти
вы простите идиот какое отношение этот закон имеет к олигархам для борьбы с олигархами достаточно было принять поправки и новые статьи в Уголовный Кодекс Украины введя понятие олигарх и виды и основания их ответственности также внести все процессуальные моменты в Уголовно Процессуальный Кодекс Закон о НАБУ Законы о НПУ СБУ ГБР прокуратуре..о налогах в Налоговый Кодекс о печатных изданиях и информации о природных монополиях и монополизме о внесении уточнений в нормативные акты регламентирующие работу НКРЕКП и АМКУ и НЗК а вся ценность в кавычках этого дэбэльнуватого закону чтобы потешить эго идиота Вовочки через неконституционный способ руками РНБО определять кто в стране олигарх и впаять к этому человеку санкции вас лично Вова по тому закону признает олигархом и все и получите санкции что своей пенсией не сможете распоряжаться от слова вообще....
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23.09.2021 10:04 Відповісти
пенсії у мене нема і навряд чи колись буде

я годую себе сам і тобі раджу
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23.09.2021 10:15 Відповісти
таке тупе шо на пенсію не здатне заробити? по смітниках харчуєтся...

одним словом - зебіл.
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23.09.2021 10:26 Відповісти
всі сили кремлядів та олігархів кинуті на блокування цього закону
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23.09.2021 09:58 Відповісти
ну да, сколько зеЗе и его депутаты получили $$ от Охметова ъ?
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23.09.2021 10:16 Відповісти
Опять договорняки!!! ВР в первую очередь должна защищать интересы украинского народа. А договорняки доказывают противоположное.
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23.09.2021 10:01 Відповісти
Сцяв@ік Вакарчуг ігдє ?
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23.09.2021 10:17 Відповісти
 
 