Сьогодні після відкриття Рада піде на перерву для переговорів щодо законопроєкту про олігархів: якщо не вдасться домовитися, робота ВР буде заблокована, - нардеп "Голосу" Железняк

Керівник фракції "Голос" Ярослав Железняк передбачає, що сьогодні після відкриття засідання Верховної Ради буде оголошено перерву.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами депутата, перерва буде потрібна для проведення наради лідерів фракцій щодо процедури розгляду законопроєкту про деолігархізацію.

Железняк заявив, що якщо на засіданні не вийде домовитися, робота парламенту "буде заблокована".

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"Сьогодні" списи будуть ламатися "виключно в питанні, як має бути за законом, як повинно бути відповідно до Конституції ... Кожен народний депутат має право наполягати на своїй правці", - підкреслив він.

Говорячи про те, чи буде спікер парламенту Дмитро Разумков, який перебуває на самоізоляції, брати участь у консультаціях лідерів фракцій, глава фракції "Голос" зазначив, що навряд чи це можливо з технічних причин.