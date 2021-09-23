УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16335 відвідувачів онлайн
Новини Події
32 280 20
Буковина (708) Вінницька область (750) землетрус (159) Тернопільщина (466) Хмельниччина (663)

Землетрус магнітудою 4,3 бала стався рано-вранці в Україні. Поштовхи відчувалися в чотирьох областях

Новини Цензор.НЕТ Події

Землетрус магнітудою 4,3 бала стався рано-вранці в Україні. Поштовхи відчувалися в чотирьох областях

У четвер, 23 вересня, в Україні рано-вранці стався землетрус. Сила підземних поштовхів сагала 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Німецький науково-дослідний центр геологічних наук (GFZ), інформує Цензор.НЕТ.

Підземні поштовхи відчувалися в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Епіцентр землетрусу був неподалік Чорткова (Тернопільська область), у районі р. Дністер. Поштовхи зафіксовано на глибині 10 км, практично на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Повідомлення про руйнування і жертви не надходили.

Читайте: Землетрус магнітудою 3,3 бала зафіксовано на Донеччині

Землетрус магнітудою 4,3 бала стався рано-вранці в Україні. Поштовхи відчувалися в чотирьох областях 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
зебобиков с их суповыми костями в голове. И будет трясти, пока все кости не растрясет.
показати весь коментар
23.09.2021 10:10
+7
Надо бы проверить карту землетрясений в апреле 2019. То-то народу крышу снесло. Оказывается есть этому объяснение: трясет, вместе с суповым набором в головах зебобиков.
показати весь коментар
23.09.2021 09:58
+5
Да, если ты зебаран ,то уже не отпустит, лечить такое нужно только голодом и холодом
показати весь коментар
23.09.2021 10:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а я вчора дивувався, чого це мої собаки на пару годин як оскаженіли...
показати весь коментар
23.09.2021 09:55 Відповісти
Значить собаки здоровіші тебе... Вони на дві години "сказилися" а ти вісім років тому "сказився" і тебе не "відпускає"...
показати весь коментар
23.09.2021 10:34 Відповісти
Не все у нас понимают время UTC, потому уточню, что это случилось в 6:18 по Киеву.
показати весь коментар
23.09.2021 09:58 Відповісти
Надо бы проверить карту землетрясений в апреле 2019. То-то народу крышу снесло. Оказывается есть этому объяснение: трясет, вместе с суповым набором в головах зебобиков.
показати весь коментар
23.09.2021 09:58 Відповісти
декого і по цей час трясе не відпускає
показати весь коментар
23.09.2021 10:08 Відповісти
зебобиков с их суповыми костями в голове. И будет трясти, пока все кости не растрясет.
показати весь коментар
23.09.2021 10:10 Відповісти
Пане jklpqrs, обережно! Слово зебобік попадає під дію "Закону про запобігання антисемітизму".
показати весь коментар
23.09.2021 10:28 Відповісти
он еще не опубликован А с другой стороны, зебобик - настолько яркое в своем убожестве существо, что найдется очень много других эпитетов, не вызывающих отторжение у семитов. Пусть даже не сомневаются
показати весь коментар
23.09.2021 10:35 Відповісти
Напр. Зєбіл?😂
показати весь коментар
23.09.2021 12:28 Відповісти
Может быть - зббк . В иврите гласных нет, потому это чисто еврейское название. Обижаться уже не на что, все по-семитски. Но я еще подумаю)
показати весь коментар
23.09.2021 12:34 Відповісти
Да, если ты зебаран ,то уже не отпустит, лечить такое нужно только голодом и холодом
показати весь коментар
23.09.2021 10:18 Відповісти
Це ти про себе?
показати весь коментар
23.09.2021 10:30 Відповісти
Толчки были зафиксированы на глубине 10 км

На скриншоте - 60 км. Бездари, даже переписать данные без ошибок не могут.
показати весь коментар
23.09.2021 10:18 Відповісти
В новині глибина 10 км, а в німців з GFZ - 60. Епіцентр біля н.п. Товсте кілометрів 65 на схід від Франківська.
показати весь коментар
23.09.2021 10:31 Відповісти
Украине только землетрясений и не хватало.
показати весь коментар
23.09.2021 11:23 Відповісти
Добре, що ЗЄ був у Нью-Йорку, бо було б не 4,3, в 8,3 бали.
показати весь коментар
23.09.2021 12:33 Відповісти
Трясло добре, ніби танки їдуть по бруківці коло дому, а в товариша на 5-му поверсі в стінці і на кухні всі дверки повідкривалися.
показати весь коментар
23.09.2021 14:45 Відповісти
Кіт ганяв по квартирі, як скажений.
показати весь коментар
23.09.2021 14:51 Відповісти
 
 