Законопроєкт про олігархів сьогодні обов'язково буде проголосовано в Раді, попри будь-що, - "слуга народу" Гетманцев

Сьогодні відбуваються мітинги під Верховною Радою і в парламенті намагаються заблокувати ухвалення законопроєкту про деолігархізацію, тому що влада ухвалює "дуже нервово-чутливий" для олігархату документ.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді розповів нардеп "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев.

За його словами, опозиція "включила всі можливі важелі", щоб зупинити розгляд цього законопроєкту.

"Це кількість поправок, заперечення спрощеної процедури його (законопроєкту про олігархів. - Ред.) розгляду, ще згадали про 10 днів на ознайомлення з таблицею, про що майже ніколи не згадували в ході всього нашого скликання. Почали порушувати тему норм Регламенту, які ніколи не використовували. Роблять усе, щоб ми не ухвалили цей законопроєкт", - підкреслив нардеп.

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Гетманцев запевнив, що монобільшість має необхідні голоси, політичну волю і підтримку президента для ухвалення цього документа.

"Законопроєкт сьогодні обов'язково буде проголосовано в сесійній залі, попри будь-що", - пообіцяв "слуга народу".

За словами Гетманцева, монобільшість вирішила скористатися спецпроцедурою, тому що бачить зловживання опозиції своїми правами.