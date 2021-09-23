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ВР (11782) олігарх (688) Гетманцев (435)

Законопроєкт про олігархів сьогодні обов'язково буде проголосовано в Раді, попри будь-що, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про олігархів сьогодні обов'язково буде проголосовано в Раді, попри будь-що, -

Сьогодні відбуваються мітинги під Верховною Радою і в парламенті намагаються заблокувати ухвалення законопроєкту про деолігархізацію, тому що влада ухвалює "дуже нервово-чутливий" для олігархату документ.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді розповів нардеп "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев.

За його словами, опозиція "включила всі можливі важелі", щоб зупинити розгляд цього законопроєкту.

"Це кількість поправок, заперечення спрощеної процедури його (законопроєкту про олігархів. - Ред.) розгляду, ще згадали про 10 днів на ознайомлення з таблицею, про що майже ніколи не згадували в ході всього нашого скликання. Почали порушувати тему норм Регламенту, які ніколи не використовували. Роблять усе, щоб ми не ухвалили цей законопроєкт", - підкреслив нардеп.

Також читайте: Сьогодні після відкриття Рада піде на перерву для переговорів щодо законопроєкту про олігархів: якщо не вдасться домовитися, робота ВР буде заблокована, - нардеп "Голосу" Железняк

Гетманцев запевнив, що монобільшість має необхідні голоси, політичну волю і підтримку президента для ухвалення цього документа.

"Законопроєкт сьогодні обов'язково буде проголосовано в сесійній залі, попри будь-що", - пообіцяв "слуга народу".

За словами Гетманцева, монобільшість вирішила скористатися спецпроцедурою, тому що бачить зловживання опозиції своїми правами.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Вроде Веницианская комиссия не совсем согласна

но , что до этого Геттманцеву - он себя считает важнее Папы Римского
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23.09.2021 10:07
+12
боговать вам до перевыборов. потом будете отвечать
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23.09.2021 10:03
+12
за ним миллиард католиков. за этим - сотня хозяев из ОП. Что важнее, решать тебе.
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23.09.2021 10:12
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боговать вам до перевыборов. потом будете отвечать
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23.09.2021 10:03 Відповісти
Эти мрази и сроки парламента могут продлить, и выборы отменить (пандемия, военное положение), и тупо результаты сфальсифицировать. Бо отвечать круто придётся
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23.09.2021 10:08 Відповісти
придурок еще бы пальцы растопырил по понятиям а что если не при мите что тогда за базар ответишь идиот откуда такая нагловатая еврейская тупая бездарность с какого инкубатора вы все выплаживаетесь то убогие дегенераты особая нация ничтожества требующая к себе привилегий сродни Новой расы арийцев ????
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23.09.2021 10:12 Відповісти
Вроде Веницианская комиссия не совсем согласна

но , что до этого Геттманцеву - он себя считает важнее Папы Римского
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23.09.2021 10:07 Відповісти
А в чем важность папы римского?
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23.09.2021 10:11 Відповісти
за ним миллиард католиков. за этим - сотня хозяев из ОП. Что важнее, решать тебе.
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23.09.2021 10:12 Відповісти
Одновременно ответили
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23.09.2021 10:13 Відповісти
Он забранный лидер всего католического мира .

а Гетьманцев - нуль
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23.09.2021 10:12 Відповісти
Тепер лишається запастися терпінням і почекати на березі коли попливуть по річці "тіла олігархів"... Але попливуть вони на власних яхтах з майданчиками для вертольотів...
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23.09.2021 11:41 Відповісти
Що сказати, - ЗЕ-продюсер набрав в "Квартал-95" собі подібних... але тепер то називається ВЛАДОЮ...
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23.09.2021 11:51 Відповісти
Вот уроды, спешат принять зная что юристы ЕС этот закон не одобрят.
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23.09.2021 10:07 Відповісти
Да им то что, иски по суду в ЕСПЧ будут не они оплачивать а БЮДЖЕТ.
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23.09.2021 10:10 Відповісти
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23.09.2021 10:09 Відповісти
"Нравится" мне эта фраза
несмотря ни на что

Смело плюют на все и всех
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23.09.2021 10:10 Відповісти
Это "закон против олигархов" - кость для палебса для поднятия рейтинга.

Рейтинг должен быть поднят любой ценой!
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23.09.2021 10:11 Відповісти
Тобто тебе закон влаштовує, але не за рахунок рейтинга?
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23.09.2021 10:16 Відповісти
На, почитай сперва:

Стаття 2. Особа, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігарх)

Особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), для цілей цього Закону вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

2. Розрахунок вартості активів
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23.09.2021 10:39 Відповісти
И ещё:

Стаття 12. Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання
1. Суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо:
u1:st12" id="n103" name="n103">на цьому ринку у нього немає жодного конкурента;
u1:st12" id="n104" name="n104">не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин.
2. Монопольним (домінуючим) вважається становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції.
3. Монопольним (домінуючим) також може бути визнане становище суб'єкта господарювання, якщо його частка на ринку товару становить 35 або менше відсотків, але він не зазнає значної конкуренції, зокрема внаслідок порівняно невеликого розміру часток ринку, які належать конкурентам.
4. Вважається, що кожен із двох чи більше суб'єктів господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо стосовно певного виду товару між ними немає конкуренції або є незначна конкуренція і щодо них, разом узятих, виконується одна з умов, передбачених частиною першою цієї статті.
5. Монопольним (домінуючим) вважається також становище кожного з кількох суб'єктів господарювання, якщо стосовно них виконуються такі умови:
u5:st12" id="n109" name="n109">сукупна частка не більше ніж трьох суб'єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки на ринку, перевищує 50 відсотків;
u5:st12" id="n110" name="n110">сукупна частка не більше ніж п'яти суб'єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки на ринку, перевищує 70 відсотків -
u5:st12" id="n111" name="n111">і при цьому вони не доведуть, що стосовно них не виконуються умови частини четвертої цієї статті.
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23.09.2021 10:41 Відповісти
тож тепер ясна роль обстрілу авто шефіра
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23.09.2021 10:11 Відповісти
этот рэкетир и рашколюб давно нарывается на настоящих "профессионалов"
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23.09.2021 10:13 Відповісти
Разошёлся - так и сыпет:
"Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрена вошь!"
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23.09.2021 10:14 Відповісти
Принятие закона способствует созданию Авторитарной власти в Украине.
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23.09.2021 10:15 Відповісти
А неприйняття закону...?
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23.09.2021 10:20 Відповісти
Наполнению мусорной корзины дебильным трешем Слуг Наркомана.
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23.09.2021 10:23 Відповісти
А неприйняття цього закону ,сприятиме розробці і прийняттю - антиолігархічного закону , який не сприятиме авторитаризму влади . Так зрозуміло ? .
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23.09.2021 10:29 Відповісти
А хто такий хетьмаців ?
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23.09.2021 10:16 Відповісти
По національності?
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23.09.2021 10:18 Відповісти
зебобики, несмотря на вас, он хочет протолкнуть этот закон.
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23.09.2021 10:17 Відповісти
дуже потрібний Закон для України
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23.09.2021 10:19 Відповісти
Нужный, но очень сложный в плане реализации. Фактически СНБО единственный инструмент. Будет куча судов, в том числе и международных.
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23.09.2021 10:51 Відповісти
Да,да,а когда придут проверять твою мамочку миллионершу на предмет незаконного обогащения?
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23.09.2021 10:21 Відповісти
Желаю Гетманцеву хороших шефировских поездок, но с качественным исполнением.
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23.09.2021 10:24 Відповісти
этот шлемазал претендует быть подвешен на корабельной сосне.
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23.09.2021 10:26 Відповісти
в другу чергу, бо в першу треба розібратися з ЄрЗе
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23.09.2021 12:11 Відповісти
тысячи зубожілих украинцев вышли на защиту олигархов , не дадим в обиду милку, милка в индии-священное животное
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23.09.2021 10:26 Відповісти
.НА - ЗАЩІТУ ?? А хто загрожує олігархам в Україні .? Хто цей - робінгуд .?
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23.09.2021 10:42 Відповісти
могу сказать что точно не хозяин коровы милка))), а тот кто предлагает этот закон проголосовать
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23.09.2021 11:08 Відповісти
.Тобто - Беня каломойський ? Його ручні депутати вже заявили що будуть голосувати ЗА . Ти що , і насправді віриш в те що -олігарх каломойський готовий пожертвувати своїм впливом на владу країни ?? .
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23.09.2021 11:17 Відповісти
знаешь чем еврей отличается от молдавана? еврей понимает, что лучше добровольно отдавать часть несчастой стране, чем потерять все, когда пуйло начнет реально колпашить.
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23.09.2021 15:04 Відповісти
.Ти довго думав , перш ніж запостити цю нісенітнцю ?

Звідки ти можеш знати , що думають евреї і молдовани ?? .
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23.09.2021 15:10 Відповісти
І всьо ти знаєш . !! Ти такий розумний , аж страшно . . Ківі , не твій родич , часом ?
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23.09.2021 15:27 Відповісти
Вот не люблю я слово "обязательно".
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23.09.2021 10:27 Відповісти
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23.09.2021 10:28 Відповісти
Зелені миші з"їли.
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23.09.2021 10:49 Відповісти
скажите а кто нибудь помнит чтобы в ВР при порохе так говорили про законы по которым еще не голосовали? утверждали что "закон будет принят сто процентов"? мне чего то такое не помнится. все результаты определялись по факту голосования но никак не до него
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23.09.2021 10:29 Відповісти
У Петра не было монобольшинства. Сдесь, если внутри фракции есть консенсус, закон фактически принят. Голосование в зале лишь техническая процедура.
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23.09.2021 10:43 Відповісти
здесь
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23.09.2021 10:45 Відповісти
А по українські слабо
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23.09.2021 11:18 Відповісти
Звичайно проголосуєте, бо не хочеться йти на кічу на великі терміни, чи драпати з країни. Але прийдеться. Звичайно в цьому законі боротьби з олігархами немає, там є служення олігархам, а боротьба тільки проти одного, який точно посадить в майбутньому всю цю шоблу.
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23.09.2021 10:51 Відповісти
чо ти виходиш з лівого щойнозаряженого логіна, а не користушся своїм старим? Що, деактивований?
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23.09.2021 12:13 Відповісти
Випий фталазола
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23.09.2021 11:17 Відповісти
"Попри будь-що" це якийсь фантазійний зворот. Норма - попри все. Гул-переклад це останній прихисток невігласів
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23.09.2021 11:10 Відповісти
О падло загавкало, видно що вийшло з зони комфорту
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23.09.2021 11:15 Відповісти
Чем дольше зелох у власти тем богаче олигархи - беня и ринатик не дадут солгать. деолигархизацию страны нужно начать с посадки слуги олигархов - зеленского
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23.09.2021 11:17 Відповісти
От цікаво! Де більше платять, на соєвій ботофермі, чи на ЗЕлупленій? Мабуть все-таки на ЗЕлупленій, адже у їхня ботоферма може харчуватись з усіх ресурсів країни.
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23.09.2021 12:28 Відповісти
Если закон об олигархов поддерживают настоящие олигархи Коломойский, Фирташ, то как он может быть против олигархов? Значит закон за олигархов, только своих олигархов против несвоих, чужих олигархов. Зеленский и его банда хотят сами стать олигархами - вот в чем смысл закона.
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23.09.2021 12:20 Відповісти
 
 