Законопроєкт про олігархів сьогодні обов'язково буде проголосовано в Раді, попри будь-що, - "слуга народу" Гетманцев
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Сьогодні відбуваються мітинги під Верховною Радою і в парламенті намагаються заблокувати ухвалення законопроєкту про деолігархізацію, тому що влада ухвалює "дуже нервово-чутливий" для олігархату документ.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді розповів нардеп "Слуги народу", глава фінансового комітету Данило Гетманцев.
За його словами, опозиція "включила всі можливі важелі", щоб зупинити розгляд цього законопроєкту.
"Це кількість поправок, заперечення спрощеної процедури його (законопроєкту про олігархів. - Ред.) розгляду, ще згадали про 10 днів на ознайомлення з таблицею, про що майже ніколи не згадували в ході всього нашого скликання. Почали порушувати тему норм Регламенту, які ніколи не використовували. Роблять усе, щоб ми не ухвалили цей законопроєкт", - підкреслив нардеп.
Гетманцев запевнив, що монобільшість має необхідні голоси, політичну волю і підтримку президента для ухвалення цього документа.
"Законопроєкт сьогодні обов'язково буде проголосовано в сесійній залі, попри будь-що", - пообіцяв "слуга народу".
За словами Гетманцева, монобільшість вирішила скористатися спецпроцедурою, тому що бачить зловживання опозиції своїми правами.
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но , что до этого Геттманцеву - он себя считает важнее Папы Римского
а Гетьманцев - нуль
несмотря ни на что
Смело плюют на все и всех
Рейтинг должен быть поднят любой ценой!
Стаття 2. Особа, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігарх)
Особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), для цілей цього Закону вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:
1) бере участь у політичному житті;
2) має значний вплив на засоби масової інформації;
3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;
4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
2. Розрахунок вартості активів
Стаття 12. Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання
1. Суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо:
u1:st12" id="n103" name="n103">на цьому ринку у нього немає жодного конкурента;
u1:st12" id="n104" name="n104">не зазнає значної конкуренції внаслідок обмеженості можливостей доступу інших суб'єктів господарювання щодо закупівлі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар'єрів для доступу на ринок інших суб'єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин.
2. Монопольним (домінуючим) вважається становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції.
3. Монопольним (домінуючим) також може бути визнане становище суб'єкта господарювання, якщо його частка на ринку товару становить 35 або менше відсотків, але він не зазнає значної конкуренції, зокрема внаслідок порівняно невеликого розміру часток ринку, які належать конкурентам.
4. Вважається, що кожен із двох чи більше суб'єктів господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо стосовно певного виду товару між ними немає конкуренції або є незначна конкуренція і щодо них, разом узятих, виконується одна з умов, передбачених частиною першою цієї статті.
5. Монопольним (домінуючим) вважається також становище кожного з кількох суб'єктів господарювання, якщо стосовно них виконуються такі умови:
u5:st12" id="n109" name="n109">сукупна частка не більше ніж трьох суб'єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки на ринку, перевищує 50 відсотків;
u5:st12" id="n110" name="n110">сукупна частка не більше ніж п'яти суб'єктів господарювання, яким на одному ринку належать найбільші частки на ринку, перевищує 70 відсотків -
u5:st12" id="n111" name="n111">і при цьому вони не доведуть, що стосовно них не виконуються умови частини четвертої цієї статті.
"Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед,
Будь он круг, едрена вошь!"
Звідки ти можеш знати , що думають евреї і молдовани ?? .