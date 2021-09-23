"Слуга народу" Буймістер не голосуватиме за законопроєкт про олігархів: Мені нічого втрачати
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардепка "Слуги народу" Людмила Буймістер голосуватиме проти законопроєкту про деолігархізацію.
Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістам, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Буймістер зізналася, що не знає, хто ще з колег із фракції "СН" може натиснути червону кнопку під час голосування за законопроєкт про деолігархізацію в другому читанні, бо навряд чи хтось у цьому зізнається.
Відповідаючи на запитання, чи не боїться вона, що після голосування її виключать із фракції, нардепка заявила, що їй нічого втрачати.
Буймістер розповіла, що подавала свої правки до другого читання законопроєкту, однак її навіть не пустили на засідання комітету, де розглядався документ.
"Вони в тиху за ніч до розгляду цього законопроєкту вивісили в себе на сайті одним рядком інформацію, що буде такий розгляд. Поки я доїхала до комітету, вони швидко, не розглядаючи жодних правок, його розглянули за півтори години і закрили засідання", - пояснила "слуга народу".
Нагадаємо, що Буймістер проголосувала проти ухвалення законопроєкту про деолігархізацію в першому читанні. Водночас глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обіцяв санкції для тих "слуг народу", які не підтримають цю ініціативу президента Володимира Зеленського.
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часто приходит на "Прямой" и ее риторика далека от изрыганий ртом гетманцева или агрохимии
СлугВорогів народу"
есть еще несколько. правда тебе они не интересны - на них "скотов" не показывают и слуг уродов не хвалят
и не надо врать про "еспрессо". твои каналы - 24 с серлещом и гнапом и 4-ый с дроздовым и прибацаной фарион. а знаешь почему? потому что на этих помойках до сих пор во всем виноват порошенко. и это укладывается в твой узкий мирок "жрать срать спать"
Так что тебе не нравится, то что я родился и проживаю на юго-востоке Украины? Так это претензии не ко мне, а к моим родителям.
А тарута з рінахом - партнери. І навіть колись були союзниками, навіть в рдній фракції.
теперь формально кроме пороха, который честно является владельцев двух каналов, честно заполняет декларацию и является политиком, больше в стране олигархов нет