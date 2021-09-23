УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16424 відвідувача онлайн
Новини Політика України
5 819 41
ВР (11782) олігарх (688) Слуга народу (2544) Буймістер (65)

"Слуга народу" Буймістер не голосуватиме за законопроєкт про олігархів: Мені нічого втрачати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардепка "Слуги народу" Людмила Буймістер голосуватиме проти законопроєкту про деолігархізацію.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістам, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Буймістер зізналася, що не знає, хто ще з колег із фракції "СН" може натиснути червону кнопку під час голосування за законопроєкт про деолігархізацію в другому читанні, бо навряд чи хтось у цьому зізнається.

Відповідаючи на запитання, чи не боїться вона, що після голосування її виключать із фракції, нардепка заявила, що їй нічого втрачати.

Буймістер розповіла, що подавала свої правки до другого читання законопроєкту, однак її навіть не пустили на засідання комітету, де розглядався документ.

Також читайте: Сьогодні після відкриття Рада піде на перерву для переговорів щодо законопроєкту про олігархів: якщо не вдасться домовитися, робота ВР буде заблокована, - нардеп "Голосу" Железняк

"Вони в тиху за ніч до розгляду цього законопроєкту вивісили в себе на сайті одним рядком інформацію, що буде такий розгляд. Поки я доїхала до комітету, вони швидко, не розглядаючи жодних правок, його розглянули за півтори години і закрили засідання", - пояснила "слуга народу".

Нагадаємо, що Буймістер проголосувала проти ухвалення законопроєкту про деолігархізацію в першому читанні. Водночас глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обіцяв санкції для тих "слуг народу", які не підтримають цю ініціативу президента Володимира Зеленського.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
единственная вменяемая "слуга"

часто приходит на "Прямой" и ее риторика далека от изрыганий ртом гетманцева или агрохимии
показати весь коментар
23.09.2021 10:54
+12
ну почему "самый"

есть еще несколько. правда тебе они не интересны - на них "скотов" не показывают и слуг уродов не хвалят
показати весь коментар
23.09.2021 10:58
+9
это говорит только о твоей ограниченности

и не надо врать про "еспрессо". твои каналы - 24 с серлещом и гнапом и 4-ый с дроздовым и прибацаной фарион. а знаешь почему? потому что на этих помойках до сих пор во всем виноват порошенко. и это укладывается в твой узкий мирок "жрать срать спать"
показати весь коментар
23.09.2021 11:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кроме конверта. Видимо, он опустел, что терять нечего.
показати весь коментар
23.09.2021 10:53 Відповісти
ты можешь двумя словами пересдать суть этого закона?
показати весь коментар
23.09.2021 11:21 Відповісти
Конечно. О чем угодно, только не о том, как бы насолить Игорю Валерьичу и не лишить его доступа к бюджетным ресурсам.
показати весь коментар
23.09.2021 11:23 Відповісти
единственная вменяемая "слуга"

часто приходит на "Прямой" и ее риторика далека от изрыганий ртом гетманцева или агрохимии
показати весь коментар
23.09.2021 10:54 Відповісти
Позавчора була на ПРЯМОМУ і котила бочку на " Слуг Ворогів народу"
показати весь коментар
23.09.2021 10:57 Відповісти
О. Вірна ремарка у назві пліснявої партії. Буду використовувати, якщо ви не проти?
показати весь коментар
23.09.2021 11:06 Відповісти
Ну конешно, ведь "прямой" это самый прямой канал на нашем тв )
показати весь коментар
23.09.2021 10:57 Відповісти
ну почему "самый"

есть еще несколько. правда тебе они не интересны - на них "скотов" не показывают и слуг уродов не хвалят
показати весь коментар
23.09.2021 10:58 Відповісти
Я по тв смотрю в основном футбол. "Сватами" и проч. хламом не интересуюсь. Из новостных каналов могу смотреть (фильтруя увиденное и услышанное) только каналы "24" "ЕСПРЕСО" и "4-й". Остальную лапшу на уши (особенно 5-й, прямой, НАШ и т.п.) пропускаю мимо.
показати весь коментар
23.09.2021 11:10 Відповісти
это говорит только о твоей ограниченности

и не надо врать про "еспрессо". твои каналы - 24 с серлещом и гнапом и 4-ый с дроздовым и прибацаной фарион. а знаешь почему? потому что на этих помойках до сих пор во всем виноват порошенко. и это укладывается в твой узкий мирок "жрать срать спать"
показати весь коментар
23.09.2021 11:13 Відповісти
Да, идеальных каналов не существуют вообще (разве что футбольных и эротических) ) Эти три я смотрю как наименее ангажованные и при этом фильтрую услышанное у себя в мозгу. На этом и закончим, не желаю тратить время с оголтелыми фанатами "сивочолого гетьмана" (сам таким был лет пять назад) )
показати весь коментар
23.09.2021 11:20 Відповісти
т.е. ты тут читаешь все новости, а потом еще закрепляешь телевизором по башке. может книгу в библиотеке возьми.
показати весь коментар
23.09.2021 11:18 Відповісти
У меня дома библиотека не хуже областной, еще отец начинал собирать в 50-х, так что не беспокойся )
показати весь коментар
23.09.2021 11:24 Відповісти
"иметь" и "пользоваться" разные вещи
показати весь коментар
23.09.2021 11:27 Відповісти
До свидания. С профессиональными ботами дел не имею
показати весь коментар
23.09.2021 11:29 Відповісти
у меня тоже. важно не наличие, а что ты с этим делаешь.
показати весь коментар
23.09.2021 11:29 Відповісти
Ты жертва кацапской пропаганды, фильтратор новостей хренов. Понятие "юговосток" пришло от кремлядей, которые постоянно это слово упоминают на протяжении семи лет, т.е. момента войны. Нет никакого в Украине юго-востока. Только во влажных мечтах кацапсин.
показати весь коментар
23.09.2021 11:40 Відповісти
Лучше выпей валерианки. Юго-восток есть везде, это написано даже в школьных учебниках по географии )
показати весь коментар
23.09.2021 11:48 Відповісти
Ну да, написано в школьных учебниках по географии Лугандона.
показати весь коментар
23.09.2021 11:57 Відповісти
Успокойся, я не с лугандона )
показати весь коментар
23.09.2021 12:00 Відповісти
Лугандон это восток, а не юго-восток, как говорят в Одессе это две большие разницы )
показати весь коментар
23.09.2021 12:01 Відповісти
Так определись уже, ты житель востока, или юга?
показати весь коментар
23.09.2021 12:25 Відповісти
Причем здесь я, это так в географии написано - направление между югом и востоком называется "юго-восток", между югом и западом "юго-запад" (зюйд-вест). Кстати, Одесса это юго-запад
показати весь коментар
23.09.2021 12:37 Відповісти
Понятно.... А Умань - это северо-юг!
показати весь коментар
23.09.2021 13:38 Відповісти
Смотря какую карту смотреть, если карту Черкасской области, то юго-запад, если карту Украины, то Центральная часть.

Так что тебе не нравится, то что я родился и проживаю на юго-востоке Украины? Так это претензии не ко мне, а к моим родителям.
показати весь коментар
23.09.2021 13:54 Відповісти
Ім'я "житєль юговостока" звучить як діагноз.
показати весь коментар
23.09.2021 11:03 Відповісти
Я с людьми, которые судят о собеседнике по его нику, не общаюсь (чтобы не тратить зря время) )
показати весь коментар
23.09.2021 11:13 Відповісти
Краще б ти на вибори не ходив.
показати весь коментар
23.09.2021 11:20 Відповісти
Уважуха хотя-бы бы за то что есть смелость идти против стада.
показати весь коментар
23.09.2021 10:55 Відповісти
Человек Таруты. Батькивщина небольшая фракция. Места не хватило.)
показати весь коментар
23.09.2021 11:04 Відповісти
ахметовська вона.
показати весь коментар
23.09.2021 11:25 Відповісти
Тарутовская она! «Индустриальный Союз Донбасса». Зачем споришь? Не в теме ведь.
показати весь коментар
23.09.2021 11:41 Відповісти
якби ти більше дивився 5-тий та Прямий (за інші не кажу, бо там не так рельєфно це проявляється), то зрозумів би, що вона захищає інтереси рижої мразі.

А тарута з рінахом - партнери. І навіть колись були союзниками, навіть в рдній фракції.
показати весь коментар
23.09.2021 11:52 Відповісти
Беніни "За майбах!" підстрахують бурутьбу Буби криворізького із олігархами.
показати весь коментар
23.09.2021 11:02 Відповісти
Люди добрі , та ви тільки вдумайтесь - каломойський "замайбах" планує голосувати ЗА цей закон .. Тобто - Бєня не проти того щоб йому , як олігарху , защемили яйки . . ЯК таке може бути ??? Вже тільки цей факт викликає величезні підозри в благих намірах слуг , і в сенсі цього закону взагалі . Це неприродньо ,, тут щось - не чисто . !! Хіба ні .
показати весь коментар
23.09.2021 11:04 Відповісти
они убрали оттуда офшоры

теперь формально кроме пороха, который честно является владельцев двух каналов, честно заполняет декларацию и является политиком, больше в стране олигархов нет
показати весь коментар
23.09.2021 11:06 Відповісти
моносброд....такой сброд что писец!..
показати весь коментар
23.09.2021 11:07 Відповісти
Беня за "закон про олигархов", потому что Беня знает, пока в кресле президента сидит его кукла, то Бене даже с принятием этого закона ничего не грозит... а вот Беня в этом случае, с помощью монобыдла, будет в ручном режиме определять кто олигарх (враг народа) а кто нет... и дальше стричь купоны... а фуле, у него и его "слуг" уже третий год "конец эпохи бедности"...
показати весь коментар
23.09.2021 11:15 Відповісти
Єдина жінка із кагорти слуг, яка адекватна.
показати весь коментар
23.09.2021 11:25 Відповісти
ой, далеко ні. Ні. Але вона захищає інтереси свого боса. Бізнес все ж таки на першому місці.
показати весь коментар
23.09.2021 11:54 Відповісти
Лучше бы конченого Дмитрука,Бужинского,Дублинского,Шевченко исключили !!!
показати весь коментар
23.09.2021 15:59 Відповісти
 
 