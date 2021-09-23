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Новини Економіка
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Підвищувати податки, коли світові ціни на наші експортні товари падають, - неконструктивно, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Підвищувати податки, коли світові ціни на наші експортні товари падають, - неконструктивно, - експерт

Підвищувати податки для бізнесу в час падіння світових цін на сировину – неефективний підхід.

Про це заявив директор Центру політичного аналізу Володимир Головко.

За його словами, процес зниження цін на сировину на світових ринках буде продовжуватись, і він болісно вдарить по Україні, яка експортує переважно сировину.

"Оскільки зростання наших доходів з експорту залізної руди пов’язано з Китаєм, і це буде прямий удар, якщо Китай піде вниз. Вже у нас є перші дзвоники – китайська девелоперська компанія вже на межі банкрутства, воно вже вдарило по американським ринкам. Якщо і Китай, і Штати почнуть відчувати проблеми, то й ми за ними – більше і глибоко", - пояснив Головко.

На його думку, ініціатива влади саме в такий період підвищити податки для бізнесу, що пропонується законопроектом №5600, є контрпродуктивною, адже нашим експортерам і без того важко витримувати конкуренцію.

"Здається, голова бюджетного комітету в якомусь інтерв’ю сказав: "Дуже шкода, що ми тільки зараз вийшли на прийняття №5600, бо вже почали падати ціни на руду…". Тобто, вони (депутати – ред.) усвідомлюють, що навіть немає сенсу його приймати", - зазначив Головко.

Раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що в умовах падіння світових цін на метал та руду є неприпустимим підвищувати податковий тиск на підприємства ГМК: на його думку, зараз влада має підтримати експортерів та стимулювати зростання внутрішнього попиту на їх продукцію. Водночас у Федерації роботодавців заявили, що запропоновані урядом податкові зміни зашкодять економіці країни та можуть призвести до закриття підприємств і скорочення десятків тисяч робочих місць.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Це дивлячись на те, яка мета поставлена. Якщо знищення українців, то конструктивно. Геть-манцев, не дасть збрехати.
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23.09.2021 11:09
+2
Слугам хочется денег. Много. Хозяева слуг мычат шо дойные коровы. И теперь вопрос: шо бедному слуге делать, кроме как доить корову, тьфу, хозяина?
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23.09.2021 11:05
+2
И вообще - откуда такая фамилия Гетьманцев ? Это ему фсб придумало 😀😀😀?
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23.09.2021 11:14
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Слугам хочется денег. Много. Хозяева слуг мычат шо дойные коровы. И теперь вопрос: шо бедному слуге делать, кроме как доить корову, тьфу, хозяина?
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23.09.2021 11:05 Відповісти
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23.09.2021 11:12 Відповісти
Да они только и умеют что повышать налоги и клянчить кредиты.
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23.09.2021 11:05 Відповісти
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23.09.2021 11:11 Відповісти
А чего же Ахметовские ыксперты не писали, когда цены на ресурсы были выше нормы, что пришло время для Ахмета повысить налоги?
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23.09.2021 11:07 Відповісти
Когда были заоблачные цены, то поднимать тоже нельзя. Почему? Потому что
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23.09.2021 11:34 Відповісти
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23.09.2021 11:08 Відповісти
Це дивлячись на те, яка мета поставлена. Якщо знищення українців, то конструктивно. Геть-манцев, не дасть збрехати.
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23.09.2021 11:09 Відповісти
Этот тип скоро воздух обложит налогами 😀

Ведь проще обложить всех данью ,ЧЕМ СОЗДАТЬ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ УСЛОВИЯ ДЛЧ РАЗВИТИЯ

курочка по зёрнышку клюёт и яйца несёт , а Гетьманцев решил сразу весь курятник перерезать 😀😀
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23.09.2021 11:13 Відповісти
Так і є. Враховуючи його сморід з приводу інституту НАЦПАМ'ЯТІ, в цьому зацікавлені його, реальні, роботодавці в кремлі.

Будують совок. З голим, босим, голодним нарідом, якому не до бунтів і незалежності, і який мовчки працює за шматок хліба та правлячих "комуняк- слуг", які живуть при комунізмі.
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23.09.2021 11:24 Відповісти
Кстати, что-то уже пару дней не было статей о металлоломе.
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23.09.2021 11:09 Відповісти
В статье речь идет не о повышении налогов для мелкого и среднего бизнеса, а для компаний Ахметова и Фирташа.
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23.09.2021 11:12 Відповісти
а для фиКало,мойского и Пинчука?
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23.09.2021 11:15 Відповісти
И вообще - откуда такая фамилия Гетьманцев ? Это ему фсб придумало 😀😀😀?
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23.09.2021 11:14 Відповісти
Это кому он сказал, Гетьманцеву? А зачем?
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23.09.2021 11:21 Відповісти
центр политического анализа - цэ що? в скм на первом етаже где кофе продают?
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23.09.2021 11:34 Відповісти
Это не просто неконструктивно, это преступление против Украины и ее народа. Я не говорю по экономику, про которую Зеленский и его банда всегда думают в последнюю очередь. Разумный, ответственный политик должен думать об экономике в первую очередь.
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23.09.2021 11:44 Відповісти
_Экономика - то в переводе домашнее хозяйство. Так что именно про свои экономики они как раз и думают!
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23.09.2021 12:16 Відповісти
експортні ціни падають ? та вивезіть все з України у тому числі - зерно і олію - хай ціни в Україні злетять до небес. курви . . . .
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23.09.2021 12:41 Відповісти
 
 