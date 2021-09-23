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законопроєкт (1790) Податковий кодекс (214) підписи (26) Слуга народу (2544) Качура (167)

"СН" збирає підписи за особливу процедуру розгляду законопроєкту про зміни до Податкового кодексу, - Качура

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Секретаріат "Слуги народу" збирає підписи за особливу процедуру розгляду проєкту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.

"Секретаріат фракції "Слуга народу" почав збір підписів народних депутатів за ініціативу розпочати особливу процедуру розгляду проєкту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (рег. № 5600)", - зазначив він.

За його даними, станом на зараз зібрано 130 зі 150 необхідних підписів.

СН збирає підписи за особливу процедуру розгляду законопроєкту про зміни до Податкового кодексу, - Качура 01

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
знаете чего это значит? это значит что поправки к двум законам не будут рассматриваться в зале. не рассматривались они и в комитете (авторов поправок "забыли" пригласить). будут голосовать статьями законов в "пакете". это называется "турбо-режим"
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23.09.2021 11:08
+4
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23.09.2021 11:21
+3
Будут делить шкуры зебобиков
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23.09.2021 11:06
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собираются особисты..
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23.09.2021 11:06 Відповісти
Именем Революции! І всі діла.
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23.09.2021 11:11 Відповісти
Будут делить шкуры зебобиков
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23.09.2021 11:06 Відповісти
Да начинайте сразу с Конституции
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23.09.2021 11:07 Відповісти
знаете чего это значит? это значит что поправки к двум законам не будут рассматриваться в зале. не рассматривались они и в комитете (авторов поправок "забыли" пригласить). будут голосовать статьями законов в "пакете". это называется "турбо-режим"
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23.09.2021 11:08 Відповісти
Нафіга? У Зелі є РНБО яке заміняє усьо і парламент в тому числі. Воно і порішає.
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23.09.2021 11:08 Відповісти
Может и не по теме, но хотелось чтобы Цензор подтвердил или опроверг информацию ресурса НОВА о том, что ху....лу сделали операцию, которая длилась 40 минут. Источники утверждают, что у старика кабаева ряд заболеваний, в том числе онкология, которая на такой стадии, что ее вылечить не возможно.
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23.09.2021 11:09 Відповісти
"Тут зарплати по $ 5000 в конвертах", - заявляла депутатка Ганна Скороход після сварки зі своїми однопартійцями і виключення з фракції.
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23.09.2021 11:09 Відповісти
Новые изменения в налоговый кодекс нужны зебилам чтобы еще еще сильнее грабить нищих, ведь понты и роскошная жизнь зендонов требует больше налогов.
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23.09.2021 11:14 Відповісти
особая процедура это забить на все процедуры, аля турбо-режим...
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23.09.2021 11:14 Відповісти
Сначала пусть ассоциации малого и среднего бизнеса сделают экспертизу

а то зелёная власть добьётся, что самые предприимчивые уедут в другие страны, а кормить армию депутатов чиновников и бездельников будут пенсионеры
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23.09.2021 11:17 Відповісти
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23.09.2021 11:21 Відповісти
Нужно не особыми процедурами баловаться, а искать окончательное нормативное решение вопроса «поправочного спама».
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23.09.2021 11:18 Відповісти
та в цивілізованих країнах давно вже знайдено! До комісії по максимум одній-дві поправки (та нехай навіть п'ять!) від кожного депутата і по десять - від кожної фракції! Після комісії в залі розглядаються тільки ті поправки, які підтримуються фракцією. Все! Таким чином вийде максимум сто-двісті (а то й менше, якщо законопроект невеликий) на друге читання.
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23.09.2021 11:47 Відповісти
 
 