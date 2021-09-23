"СН" збирає підписи за особливу процедуру розгляду законопроєкту про зміни до Податкового кодексу, - Качура

Секретаріат "Слуги народу" збирає підписи за особливу процедуру розгляду проєкту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.

"Секретаріат фракції "Слуга народу" почав збір підписів народних депутатів за ініціативу розпочати особливу процедуру розгляду проєкту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (рег. № 5600)", - зазначив він.

За його даними, станом на зараз зібрано 130 зі 150 необхідних підписів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навколо змін до Податкового кодексу буде "велика дискусія", - Разумков