За добу від коронавірусу в Києві померли 7 людей, виявили 467 нових випадків, - Кличко
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За добу в Києві виявили 467 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 231 584), зафіксовано 7 летальних випадків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.
Так, за добу захворіли 260 жінок віком від 18 до 86 років, 173 чоловіки віком від 18 до 88 років, 20 дівчаток від 2 до 17 років і 14 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
Зафіксовано 7 летальних випадків від вірусу (всього 5352).
За добу госпіталізовано 55 хворих на коронавірус і 125 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
108 жителів Києва подолали коронавірус (всього 219 636).
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Святошинському і Дарницькому (по 63), Деснянському (62), в Дніпровському (55).
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