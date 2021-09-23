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За добу від коронавірусу в Києві померли 7 людей, виявили 467 нових випадків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

За добу в Києві виявили 467 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 231 584), зафіксовано 7 летальних випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

Так, за добу захворіли 260 жінок віком від 18 до 86 років, 173 чоловіки віком від 18 до 88 років, 20 дівчаток від 2 до 17 років і 14 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Зафіксовано 7 летальних випадків від вірусу (всього 5352).

За добу госпіталізовано 55 хворих на коронавірус і 125 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

108 жителів Києва подолали коронавірус (всього 219 636).

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Святошинському і Дарницькому (по 63), Деснянському (62), в Дніпровському (55).

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За добу від коронавірусу в Києві померли 7 людей, виявили 467 нових випадків, - Кличко 01

Автор: Наталя Джума
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23.09.2021 11:20 Відповісти
Як вже зазвичай цей дуропоїд з відбитим мозком чомусь не розповідає про вік померлих, супутні захворювання і звичайно про те від чого ж насправді вони померли.
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23.09.2021 11:22 Відповісти
Ну если в новости написано что умерли от ковид, то очевидно ведь, что на самом деле умерли они от желтой лихорадки с примесью острой малярии. А можешь заявится к мэру домой и заявить про дуропоида с отбитым моцком? Чисто интересно.
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23.09.2021 11:29 Відповісти
Игорек ты такой умный, сразу видно, что получил верхнее медицинское образование слесаря-гинеколога, а классический аргумент "а если по хлебалу", говорит о том, что сам происходишь из семьи интеллигентов. Хотелось бы посмотреть на твой "интерес" в деле и проверить помогут ли тебе от протекания памперсы в штанишках.
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23.09.2021 11:39 Відповісти
Браво. Умно, остроумно и крайне занимательно.
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23.09.2021 11:44 Відповісти
Так бісить, коли вумних корчать з себе люди, які елементарно коми не вміють розставляти... Навчися спочатку писати грамотно!
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23.09.2021 12:11 Відповісти
 
 