За добу від коронавірусу в Києві померли 7 людей, виявили 467 нових випадків, - Кличко

За добу в Києві виявили 467 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 231 584), зафіксовано 7 летальних випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

Так, за добу захворіли 260 жінок віком від 18 до 86 років, 173 чоловіки віком від 18 до 88 років, 20 дівчаток від 2 до 17 років і 14 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Зафіксовано 7 летальних випадків від вірусу (всього 5352).

За добу госпіталізовано 55 хворих на коронавірус і 125 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

108 жителів Києва подолали коронавірус (всього 219 636).

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Святошинському і Дарницькому (по 63), Деснянському (62), в Дніпровському (55).

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