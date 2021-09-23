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Репутація України - запорука безпеки нашої держави, - Кулеба назвав ключові завдання у сфері культурної дипломатії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Репутація України - запорука безпеки нашої держави, - Кулеба назвав ключові завдання у сфері культурної дипломатії

Відстоювання культурного та інформаційного суверенітету, а також зміцнення довіри до України є одними з ключових завдань МЗС у сфері культурної дипломатії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на II Міжнародному форумі культурної дипломатії, організованому Українським інститутом у співпраці з Міністерством закордонних справ України.

Серед ключових завдань у сфері культурної дипломатії міністр також назвав популяризацію доданої вартості, яку Україна створює для світу і поширення обізнаності про Україну як країну нових можливостей.

Він зазначив, що системна робота над зміною сприйняття України у світі, формування і просування позитивного національного бренду засобами "м'якої сили" входять в шість топпріоритетів Стратегії зовнішньої політики України.

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"Репутація України та її позитивна впізнаваність за кордоном в умовах гібридних воєн є запорукою безпеки нашої держави", - резюмував Кулеба.

Як зазначає пресслужба МЗС, темою цьогорічного форуму стала роль і можливості культурної дипломатії у вирішенні загальних глобальних проблем сучасності.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
И зеля где только может эту репутацию подсирает. Хороший залог, однако
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23.09.2021 11:37
+3
Какая репутация при зеленом балагане помойных отбросов?
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23.09.2021 11:37
+2
Віслюк над репутацію працює невпинно. Репутація у нас зараз іго-го. Дякую вам зебіли.
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23.09.2021 11:42
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И зеля где только может эту репутацию подсирает. Хороший залог, однако
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23.09.2021 11:37 Відповісти
Да и Кулеба повторением бреда ЗЕ тоже репутацию Украины нифига не укрепляет.
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23.09.2021 11:45 Відповісти
Какая репутация при зеленом балагане помойных отбросов?
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23.09.2021 11:37 Відповісти
Віслюк над репутацію працює невпинно. Репутація у нас зараз іго-го. Дякую вам зебіли.
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23.09.2021 11:42 Відповісти
Репутацію зелень опустила далі нікуди. Лише з вагнервіцями обісрались перед усім світом, не кажучи вже про інше.
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23.09.2021 11:43 Відповісти
С репутацией Украины стало все понятно еще тогда, когда Трамп ЗЕ, как презерватив натянул, используя для борьбы с Байденом.
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23.09.2021 11:46 Відповісти
Репутация Украины

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23.09.2021 11:49 Відповісти
Культурна дипломатия зєлємойських.

Arthur Kharytonov

@ArthurKei_UA

Олена Зеленська відкрила комуністичний Пекінський кінофестиваль 2021 року.

Жодної української стрічки у програмі немає.

Але є величезна кількість російських.

Фьодор Бондарчук і інші голоси Кремля - також учасники.

Серед іншого - китайські фільми до 100 років Компартії КНР.

https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1440945334369325056
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23.09.2021 11:54 Відповісти
Часть репутации страны это репутация ее президента. Какая репутация у Зеленского уже ни для кого не секрет.
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23.09.2021 12:09 Відповісти
Там и дипломаты такие же придурки. Вы думаете это случайно, что верительные грамоты у Маркаровой не принимают в США ?
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23.09.2021 12:14 Відповісти
Узеленские опустили престиж страны ниже плинтуса.
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23.09.2021 12:12 Відповісти
Блин! Ну, никто ж его за язык не тянул!
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23.09.2021 12:53 Відповісти
какие задачи... борщ и вареники готовить на приемы? сын ивана такой сильный дипломат, что ... ну просто ...
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23.09.2021 13:00 Відповісти
 
 