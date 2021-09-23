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ВР (11782) олігарх (688) Железняк Ярослав (398)

Фракції домовилися щодо процедури розгляду законопроєкту про олігархів: це займе кілька годин, - нардеп "Голосу" Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракції домовилися щодо процедури розгляду законопроєкту про олігархів: це займе кілька годин, - нардеп

Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк в інтерв'ю журналістам розповів, про що вдалося домовитися на консультаціях лідерів фракцій.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"П'ять фракцій і груп заявили, що вони не будуть затягувати свої правки. Це "Голос", "Батьківщина", "Слуга народу" і групи "Довіра" і "За майбутнє". У фракцій "ЄС" та ОПЗЖ більша кількість правок. сподіваюся, вони будуть конструктивними. З одного боку, там не так багато правок, які є контроверсійними. Вони будуть ставити свої правки на підтвердження. Це може тривати кілька годин. Після цього буде звичайне голосування в другому читанні", - поінформував Железняк.

Глава фракції "Голос" пояснив, що такі переговори були потрібні для того, щоб зберегти парламентаризм.

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"Я, на жаль, не можу відкривати деталі тих розмов, які сьогодні були за столом у голів фракцій, але скажу так - розмови були не про законопроєкт, а виключно про процедуру", - підкреслив політик.

За словами депутата зараз відбувається нарада фракції "Слуга народу", де монобільшості лідери фракції пояснять, як відбуватиметься процедура голосування.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Это "Голос", "Батькивщина", "Слуга народа" и группы "Довіра" и "За майбутнє".

Отличная компания ******. Особенно последние три, принадлежашие с потрохами Коломойскому.
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23.09.2021 12:15
+3
Игорь Горобець,ой ти ватний дурінь
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23.09.2021 12:40
+3
а чому ти радієш, дурік? у Петі все буде добре він мульярдер. А от тебе в стійло поставлять = готуй спину під шефірів)
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23.09.2021 12:55
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23.09.2021 12:12 Відповісти
Это тот самый Железняк, который положил "Голос" под Слуг Наркомана?
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23.09.2021 12:13 Відповісти
Тот, а ти з Порохом поплетешься с заду. Вам народ дав владу, ви її ********. Вам ще довго тявкати поки зупинеться караван.
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23.09.2021 12:29 Відповісти
Игорь Горобець,ой ти ватний дурінь
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23.09.2021 12:40 Відповісти
У чому ватність?
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23.09.2021 12:46 Відповісти
а чому ти радієш, дурік? у Петі все буде добре він мульярдер. А от тебе в стійло поставлять = готуй спину під шефірів)
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23.09.2021 12:55 Відповісти
Я колишній мент, я стойлі ніколи ні при кому не стояв і стояти не буду. Любій владі, що при Пороху, що при Януковичу, що при Зеленському, що при кому завгодно ставити мене у стойло недоцільно. Нам все дали, що ми заслужили (квартири, звання, пенсії) і так буде далі. Так нас можут мобілізувати при зовнішній загрозі країні, але це наш конституціонний обов'язок і ми його виконаємо. Так шо не тільки у Петі все добре, у нас теж все непогано.
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23.09.2021 13:32 Відповісти
тот самый
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23.09.2021 12:38 Відповісти
Это "Голос", "Батькивщина", "Слуга народа" и группы "Довіра" и "За майбутнє".

Отличная компания ******. Особенно последние три, принадлежашие с потрохами Коломойскому.
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23.09.2021 12:15 Відповісти
Как тебе другой тандем- ЕС и ОПЗЖ?))
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23.09.2021 12:31 Відповісти
а Беніно "За майбутнє" голосуюче за "закон про олігархів" зебіла не насторожує?
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23.09.2021 12:56 Відповісти
Його і "слуги олігархів", голосуючі за "антиолігархічний" закон, не насторожують. Йому "тольконеПорошенко", як фуйло веліло. Фсьо.
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23.09.2021 13:11 Відповісти
Україна належить олігархічним угрупуванням. І кожне олігархічне угрупування відрядило у ВР, як і в уряд, в міністерства, і далі повсюду... своїх ставлеників/резидентів. Оскільки не всі люди годяться як маріонетки, то "слєпілі із того, что било", наспіх, ніби як компанію на шашлики зібрали - експромтом. "Олигархи даже могут получить выгоду от принятия законопроекта о деолигархизации, - "слуга народа"" Арахамия. А ведь прав же, мерзавец,- все что делалось в Украине и делается - во имя олигархов, для олигархов, для блага олигархов. Но, по закону сообщающихся сосудов: если где-то прибавлялось, то где-то убавлялось - нищало население и обустраивалось зарубежье..." - цитую самого себе. Тому ніякий дієздатний Закон проти олігархів не пройде, а буде вихолощений папірець... І Разумков делегований як противага Зеленському, як смотрящий у ВР за інтересами одного з наймогутніших олігархів. Є ще один олігарх, - одинокий вовк,- в якого в компанію не беруть за його патологічний "егоїзм", який особливо проявився коли він був ще № 5
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23.09.2021 12:21 Відповісти
Что ты за хрень несёшь? Пчелы против меда? Или ты их стада зескотов и отрабатываешь иудовы гроши?
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23.09.2021 12:58 Відповісти
Виктор Сотник. Ось так себе видають боти, інформаційні тітушки. І зрозуміло за кого топлять...
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23.09.2021 14:11 Відповісти
Зможете пояснити цей приклад "боротьби" зескота з олігархами суркісами?

." .. сотрудники украинского МИД (офіційна вазеленська влада) пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

"Если бы суд признал эту версию, в конечном счете платить 350 млн долларов плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины."
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23.09.2021 13:17 Відповісти
Трепещите олигархи, жаль списка нет.
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23.09.2021 12:34 Відповісти
Хочешь с одного раза угадаю. Там будет Порох ну и Петров или Сидоров или Ещё какой нибудь " олигарх" из кацапетовки
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23.09.2021 12:55 Відповісти
 
 