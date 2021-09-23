Фракції домовилися щодо процедури розгляду законопроєкту про олігархів: це займе кілька годин, - нардеп "Голосу" Железняк

Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк в інтерв'ю журналістам розповів, про що вдалося домовитися на консультаціях лідерів фракцій.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"П'ять фракцій і груп заявили, що вони не будуть затягувати свої правки. Це "Голос", "Батьківщина", "Слуга народу" і групи "Довіра" і "За майбутнє". У фракцій "ЄС" та ОПЗЖ більша кількість правок. сподіваюся, вони будуть конструктивними. З одного боку, там не так багато правок, які є контроверсійними. Вони будуть ставити свої правки на підтвердження. Це може тривати кілька годин. Після цього буде звичайне голосування в другому читанні", - поінформував Железняк.

Глава фракції "Голос" пояснив, що такі переговори були потрібні для того, щоб зберегти парламентаризм.

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"Я, на жаль, не можу відкривати деталі тих розмов, які сьогодні були за столом у голів фракцій, але скажу так - розмови були не про законопроєкт, а виключно про процедуру", - підкреслив політик.

За словами депутата зараз відбувається нарада фракції "Слуга народу", де монобільшості лідери фракції пояснять, як відбуватиметься процедура голосування.