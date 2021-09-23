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Снайперський приціл, бікфордів шнур і три мисливські ножі: в пункті пропуску "Мілове" прикордонники виявили в росіянки рюкзак із небезпечними предметами. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Вчора в пункті пропуску "Мілове" прикордонники на українсько-російському кордоні виявили в рюкзаку в росіянки снайперський приціл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Так, учора у пункті пропуску "Мілове", що на українсько-російському кордоні, прикордонники зупинили для перевірки автомобіль "Опель", яким до РФ, окрім водія їхала пасажирка - громадянка Росії.

Під час огляду автівки прикордонники спільно зі співробітниками митниці виявили серед багажу росіянки наплічник з небезпечними предметами. Серед яких - нічний снайперський приціл уніфікований, бікфордів шнур, три мисливських ножі, металеві кайданки, кобуру до пістолета Макарова та один набій калібру 7,62 мм.

Снайперський приціл, бікфордів шнур і три мисливські ножі: в пункті пропуску Мілове прикордонники виявили в росіянки рюкзак із небезпечними предметами 01

"Власниця речей пояснила, що не звернула увагу на рюкзак, який нібито належить її сину, так як забирала усі речі, які мала.

Наразі небезпечні предмети вилучено, проводяться відповідні кримінально-процесуальні заходи. Співробітниками компетентних правоохоронних органів внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 333 ККУ(Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю)", - йдеться в повідомленні.

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Снайперський приціл, бікфордів шнур і три мисливські ножі: в пункті пропуску Мілове прикордонники виявили в росіянки рюкзак із небезпечними предметами 02
Фото: сайт Держприкордонслужби

У відомстві також нагадали, що Держприкордонслужба України забезпечує безперервний пропуск громадян через кордон, гарантує безпеку на державному кордоні та протидіє переміщенню предметів, які можуть нести загрозу життю людей.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Это тянет на подготовку теракта. Как-то слишком гуманно мы с ними обходимся. Но против гопника играть по правилам спортивного бокса не получится. Чисто по очкам- у них в разы больше наших заложников потому что они хватают всех подряд и дают им по 15 лет за тероризм. А мы все пытаемся показать какие мы благородные что не отвечаем тем же. Глупость, такая же как и заглядывание в глаза агрессора в поисках мира
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23.09.2021 12:43
+3
Там все предметы подобраны со вкусом Теряюсь в догадках - что оно собиралось со всем этим делать?..
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23.09.2021 12:16
+2
Ласта одна - диверсант одноногий.
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23.09.2021 12:23
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На фото не снайперский прицел, а НСПУ (от Ночной Стрелковый Прицел Унифицированный)
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23.09.2021 12:15 Відповісти
Там все предметы подобраны со вкусом Теряюсь в догадках - что оно собиралось со всем этим делать?..
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23.09.2021 12:16 Відповісти
Это сколько надо иметь мозгов, чтоб с таким набором попереть через границу?
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23.09.2021 12:15 Відповісти
ну таки абсолютно ни какого криминала на фото и из перечисленного не увидел . один патрон это ни о чём а так всё в свободной продаже .
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23.09.2021 12:54 Відповісти
Там не криминал, а, скорее, безумие А один патрон, если он пригоден к использованию, таки криминал, кстати...
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23.09.2021 12:57 Відповісти
якшо патрон специфічний і венгерський, то саме його і не вистачило..

а шефіру несказанно пощастило....
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23.09.2021 14:06 Відповісти
насколько помню с трёх патронов старт . в крайнем случае если нужно могут с двух . а с одним не прокатит
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23.09.2021 13:19 Відповісти
да и статья называется - о незаконном обращении с оружием ...- а закона такого нет. поэтому при хорошем адвокате суды просто отказывают судить по этой статье . если нет такого закона то как может быть нарушение этого закона
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23.09.2021 13:37 Відповісти
Откуда у свинособак мозги, там только злоба и ненависть
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23.09.2021 13:21 Відповісти
набор диверсанта.. ласты заставляю задуматься
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23.09.2021 12:21 Відповісти
Нам американцы строят новые базы в Очакове, Бердянске... Как бы понятно все
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23.09.2021 12:44 Відповісти
Ласта одна - диверсант одноногий.
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23.09.2021 12:23 Відповісти
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23.09.2021 12:25 Відповісти
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23.09.2021 12:29 Відповісти
Русалка.
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23.09.2021 13:00 Відповісти
рядом вторую видно, в стоячем положении
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23.09.2021 13:27 Відповісти
Этому прицелу лет сто ))) Его разве что как бутафорию в музее использовать. А журналистам только дай хлеба и зрелищ
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23.09.2021 12:23 Відповісти
Судячи по ласті, син одноногий, а значить міг втратити ногу в бойових діях, все сходиться ))
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23.09.2021 12:24 Відповісти
Шеремет, ні?
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23.09.2021 12:24 Відповісти
секс іграшки, ні?
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23.09.2021 12:25 Відповісти
Это тянет на подготовку теракта. Как-то слишком гуманно мы с ними обходимся. Но против гопника играть по правилам спортивного бокса не получится. Чисто по очкам- у них в разы больше наших заложников потому что они хватают всех подряд и дают им по 15 лет за тероризм. А мы все пытаемся показать какие мы благородные что не отвечаем тем же. Глупость, такая же как и заглядывание в глаза агрессора в поисках мира
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23.09.2021 12:43 Відповісти
Да я с вами согласен. Они вон чеченов до сих пор до усеру боятся,потому как те с ними не панькались.а сюда они лезут спокойно потому как знают что им максимум на три года запретят въезжать
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23.09.2021 13:12 Відповісти
Там же еще спички есть!!! Гомельдрев?
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23.09.2021 12:57 Відповісти
чем опасны може она любит шашлык в прицел резать...
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23.09.2021 13:01 Відповісти
штатный набор штирлица..а где сало и лыжи...какой прицел наверно еще с первой мировой с корабля капитана врунгеля_))))
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23.09.2021 13:03 Відповісти
Потрібен візовий режим для свнсбк.
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23.09.2021 13:09 Відповісти
Рашистская ******* везла оборудование для совершения теракта . Почему эти ляди свободно шастают по стране, ау СБУ?
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23.09.2021 13:19 Відповісти
И пакет для перевязывания даже не забыла. Интересно, на какое дело она шла? В тюрьму и на обменный фонд!
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23.09.2021 13:25 Відповісти
Это старый совковый антикварный прицел. Кому он нужен? Под него аккумов нет.
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23.09.2021 23:33 Відповісти
 
 