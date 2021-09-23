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Росія знову б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: померли 820 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Росія знову б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: померли 820 пацієнтів. Лідери - Москва і Пітер

За минулу добу кількість нових випадків коронавірусу в РФ перевищила дані, оприлюднені 22 вересня, на 1 732: напередодні повідомлялося про 19 706 хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

Значення четверга співвідносяться зі значеннями 19 серпня, коли було виявлено 21 058 випадків, і далі ця планка вже не переборювалася. У той же період було заявлено про стабілізацію ситуації після липневого підйому, викликаного поширенням штаму "Дельта". Тепер же епідеміологи попереджають про зростання захворюваності COVID-19, що пов'язано з сезонними факторами.

Різке зростання захворюваності відзначено також і в столиці - 3 445 нових випадків, це максимальне значення з кінця липня. Напередодні в середу повідомлялося про 1 991 хворого.

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Третій день поспіль збільшується кількість летальних випадків - за минулу добу від коронавірусу померли 820 пацієнтів, що відповідає максимальним значенням за всю пандемію, зафіксованим 26 серпня.

Найбільша летальність зафіксована в Москві - 54, в Петербурзі - 53 (напередодні повідомлялося про 43 померлих), в Свердловській області - 36.

Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн ​​354 тис. 995 випадків коронавірусної інфекції, 201 445 померлих і 6 млн 558 тис. 780 виписаних, в тому числі 16 567 одужали за останню добу, з них 1 331 одужалий припадає на Москву.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Счас антиваксеры начнут выть, что то не от КОВИДа, а им просто не хватило воздуха
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23.09.2021 12:25
+7
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23.09.2021 12:39
+6
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23.09.2021 12:29
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Счас антиваксеры начнут выть, что то не от КОВИДа, а им просто не хватило воздуха
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23.09.2021 12:25 Відповісти
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23.09.2021 12:39 Відповісти
Ползком поползём, но будем голосовать за путина!!!
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23.09.2021 12:26 Відповісти
Спутнік їм в поміч.
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23.09.2021 12:27 Відповісти
Давай Ковид-не подкачай. На клована надежды нет.
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23.09.2021 12:27 Відповісти
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23.09.2021 12:28 Відповісти
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23.09.2021 12:29 Відповісти
не зря бункерная крыса ***** опять полезла в схрон,чует что эпидемия только разгорается
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23.09.2021 12:30 Відповісти
а мне этот вирус начинает определённо нравится..
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23.09.2021 12:30 Відповісти
Прастити, а у них хоть на 10% от 800 статистика хоть раз отклонилась? Ну хотяб за последний месяц-полтора?
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23.09.2021 12:30 Відповісти
Реальная статистика в два-три раза выше, а тут, видимо, разнарядку подняли, чтоб не палиться, бо уже через верх полезло...
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23.09.2021 12:35 Відповісти
Да как сказать: у них тама таких как ты тоже полно и вакцину правильных пацанофф тоже надо както освоить, а такие как я на всякое бесполезное говно плохо ведутся, вот и приходится стращать.

За 4% смертность у них вылезла и со статы все ржут.
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23.09.2021 12:40 Відповісти
Палишься, лапоть. У вас вакцины запрещены к ввозу - только спутник-вектор, а он и не вакцина вовсе, даже по своему действию
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23.09.2021 12:43 Відповісти
От опять валерачка юродивый в аскарбухи скатываецца.

Харашо, шмурдяк от своих пацанов надо освоить, так тебе понятней? А такие ковидобесы как ты всячески этому поддакивают в чебурнете.

Так лучче?
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23.09.2021 12:51 Відповісти
А где ты видел, чтоб кто-то, кроме кацапов (и тебя в их числе), называл шмурдяк спутник-вектор вакциной?
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23.09.2021 12:55 Відповісти
Русня всегда свои потери делит на 10.
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23.09.2021 14:59 Відповісти
Це мабудь тому, що Спутнік зберігали в діжці з-під Новачка....
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23.09.2021 12:32 Відповісти
Так шо Спутник файв????...сдрыснули? Не хтят? Ну питерцы то могуть укольнуться, сам зеленый през привился....или неТ доверия???
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23.09.2021 12:34 Відповісти
Головне шо їх не вбили солдати НАТО та не зробили геями!
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23.09.2021 12:44 Відповісти
ЦЕ ПРОСТО СВЯТО ЯКЕСЬ
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23.09.2021 12:46 Відповісти
Да пусть дохнут хоть все . Народ у которого рабская покорность на генетическом уровне сам свою судьбу не решает. За них есть добрый или злой барин и он решает кому жить , а кому умереть .Сей час у них барин злой и кровожадный , по тому много кацапов и дохнет.
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23.09.2021 12:47 Відповісти
Вся єта статистика фигня можно умножать на 10.
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23.09.2021 12:49 Відповісти
Вперед расєянє, рай вже не за гороми.
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23.09.2021 12:51 Відповісти
расии надо выполнить пятилетку по смертности от КОВИДА за 3 месяца... расия, даёшь рекорд...
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23.09.2021 12:56 Відповісти
чем больше их тем меньше нам
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23.09.2021 12:57 Відповісти
Той хто завжди "уповаєть на хязяїна і царя" до землі попадає щвидше...
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23.09.2021 13:13 Відповісти
Тепер зрозуміло навіщо цей вірус китайцям.
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23.09.2021 13:22 Відповісти
Даёшь 1000 в сутки! И так до Нового года !
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23.09.2021 13:28 Відповісти
Им больше 800 в день низя умирать. С середины лета ,как дети в школу, по 800 ползут на кладбище.
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23.09.2021 13:52 Відповісти
Вот казалось бы братья,славяне,один народ, А МЕНІ ЯКОСЬ ПОХ..Й І НЕ ЩЕМИТЬ НІ КРАПЛІ ЗА КАЦАПА.😅🤣🤣🤣
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23.09.2021 14:27 Відповісти
 
 