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Новини За кордоном
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Путін і Зеленський зустрінуться, коли буде якийсь порядок денний їхнього спілкування, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін і Зеленський зустрінуться, коли буде якийсь порядок денний їхнього спілкування, - Пєсков

У Кремлі заявили, що зустріч президентів Росії і України - Володимира Путіна і Володимира Зеленського - може відбутися тоді, коли обидва лідери будуть готові до цього і буде узгоджено порядок денний спілкування між ними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Безумовно, два президенти зустрінуться, коли вони обидва будуть готові, коли буде якийсь порядок денний їхнього спілкування, коли вони зрозуміють, про що їм розмовляти. Тоді вони і зустрінуться", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що зустрінеться з Путіним, коли президент РФ "буде готовий".

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Автор: Наталя Джума
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Кароче, ***** послало зеленого поца далеко-далеко.
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23.09.2021 12:59 Відповісти
...когда приспєєт потрєбность іскать убєжища
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23.09.2021 13:00 Відповісти
нифига се - а шо, путин-*****, такой вариант не рассматривается?
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23.09.2021 13:00 Відповісти
Зеленскому опять чешется заглянуть куда-то убийце украинского народа и украинской государственности. Пока захвачен хоть один квадратный метр украинской земли, пока убивают и ранят наших защитников и граждан Украины - не может быть и речи о встречах на высшем уровне. Только на уровне переговорщиков.
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23.09.2021 13:01 Відповісти
ну так это ж не его страна, сам говорил, чего бубочке волноваться? надо к работодателю смотаться, пряник выпросить или плюшку
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23.09.2021 13:13 Відповісти
Єто типа когда зеля побежит на растов ну или на тамбов? как овощ?
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23.09.2021 13:01 Відповісти
треба розуміти так, коли віслючок вивче нову увертюру по роялю.
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23.09.2021 13:05 Відповісти
Пуйло поставит такие условия,что Зеля приедет с этой встречи очень расстроенный и угнетенный.
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23.09.2021 13:16 Відповісти
***** не ориентируется в датах, скорей всего это является настоящей причиной.
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23.09.2021 13:39 Відповісти
 
 