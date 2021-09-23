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Путін і Зеленський зустрінуться, коли буде якийсь порядок денний їхнього спілкування, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Кремлі заявили, що зустріч президентів Росії і України - Володимира Путіна і Володимира Зеленського - може відбутися тоді, коли обидва лідери будуть готові до цього і буде узгоджено порядок денний спілкування між ними.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
"Безумовно, два президенти зустрінуться, коли вони обидва будуть готові, коли буде якийсь порядок денний їхнього спілкування, коли вони зрозуміють, про що їм розмовляти. Тоді вони і зустрінуться", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що зустрінеться з Путіним, коли президент РФ "буде готовий".
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