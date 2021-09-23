"Свободу комбату": активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Києві відбулась акція на підтримку екснардепа Семена Семенченка, який утримується під вартою. Мітингувальники прийшли з пікетом під будівлю Офісу Президента.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Мітингувальники вимагали припинити, на їхню думку, політичне переслідування і незаконне утримання Семенченка під вартою.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.
14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.
26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 вересня Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці.
Будь ласка, зачекайте...
неблагодарный народ украинцы
- забыли как молились на "Черных человечков" в 2014-ом..
Володя!. .2914 год раскрыл людям глаза и научил отличать провокатора от патриота..
пишите дальше, Володя!.. в смысле, !пилите, Шура, пилите!"..
І це попри те, що ти молився бо тобі було страшно? Щось з тобою не те.
Костя Грішин при всіх його явних недоліках, має пряме відношення до добровольців.
P.S. А результат "99"в моєму житті був, хоч ви і не вірите.
А звідси і відношення до вироку, його виносив суд мирного часу, за законами мирного часу, які дуже мало перетинаються з реаліями війни.
Єднайтесь Патріоти за кожного як за свого доки не пізно!
P. S. путин-*****!
Смерть рашисстам-фашистам!
Семенченке нечего предъявить....потому и переносят суды.. арестовать человека по беспределу, держать закрытым без доказтельств , а потом только статью искать- это не власть, а бандитизм. А мертвкчук - предательскя гнида, на вилле изволит отбывать арест...
Хто такий Семен Семенченко Закрита зона Володимира Ар-єва від 27 січня 2018..
или:
Хомчака уволили с позором. Будет ли расследование Иловайска? .. и много другого..
И на каналах Ахметова можете посмотреть, "По следам самозванца", много часов в прайм-тайм не пожалели.
Кому Семенченко дорогу перешел, те его и "разоблачали", не жалея денег.
Аби не Порошенко, пригадуєте ?
ты дупу не прятал за спины ребят