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"Свободу комбату": активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Києві відбулась акція на підтримку екснардепа Семена Семенченка, який утримується під вартою. Мітингувальники прийшли з пікетом під будівлю Офісу Президента.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники вимагали припинити, на їхню думку, політичне переслідування і незаконне утримання Семенченка під вартою.

Також читайте: Суд переніс розгляд апеляції на арешт Семенченка на 6 жовтня: матеріали справи не передали з Солом'янського райсуду

Свободу комбату: активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка 01
Свободу комбату: активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка 02
Свободу комбату: активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка 03
Свободу комбату: активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка 04
Свободу комбату: активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка 05
Свободу комбату: активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка 06
Свободу комбату: активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка 07
Свободу комбату: активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка 08
Свободу комбату: активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка 09
Свободу комбату: активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка 10
Свободу комбату: активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка 11
Свободу комбату: активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка 12
Свободу комбату: активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка 13
Свободу комбату: активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка 14
Свободу комбату: активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка 15
Свободу комбату: активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка 16
Свободу комбату: активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка 17
Свободу комбату: активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка 18
Свободу комбату: активісти пікетували ОП на підтримку екснардепа Семенченка 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 вересня Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
очень мало людей

неблагодарный народ украинцы

- забыли как молились на "Черных человечков" в 2014-ом..

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23.09.2021 13:11
+11
Живенько так, креативненько так, и главное массовость, массовость поражает.
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23.09.2021 13:31
+11
Настолько ряженная масовка , что аж смешно. И главное количество пацанов из Донбасса защищающих своего яко бы комбата , просто поражает , аж не одного. Если бы к примеру наших комбатов посадили , не дай Бог. Савича или Вовка , то там бы стоял весь 11 БТРО в полном составе , а тут все понятно и так.
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23.09.2021 13:37
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Дайош слабоду!
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23.09.2021 13:06 Відповісти
могу прислать Косте Гришину "Биг Мак меню" и ссылочку на его статьи на Фейсбучике, времен Иловайской трагедии..
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23.09.2021 13:07 Відповісти
- Сеня, друг, не дай бог конечно. Шо ты мне истерику мастеришь. Посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже наговорил на вышку. Теперь тяни на пролетарское снисхождение суда. Мудрое, но несговорчивое.(с)
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23.09.2021 13:09 Відповісти
очень мало людей

неблагодарный народ украинцы

- забыли как молились на "Черных человечков" в 2014-ом..

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23.09.2021 13:11 Відповісти
обвинение в "не благодарности" это примитивная форма манипуляции, в которой "врожденное чувство благодарности" используется как рычаг для мировоззренческого и психологического воздействия на центр принятия решения личности..

Володя!. .2914 год раскрыл людям глаза и научил отличать провокатора от патриота..

пишите дальше, Володя!.. в смысле, !пилите, Шура, пилите!"..
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23.09.2021 13:17 Відповісти
и не лень же тебе было так долго писать глупость..
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23.09.2021 13:20 Відповісти
что Володя!.. нечем ответить?.. "черные упитанные чИлавечики" закончились..
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23.09.2021 13:24 Відповісти
Не знаю як ти, Вова, але я, особисто, в 2014-2015 роках був трохи зайнятий, ні дійсно іноді молився, Богу, хоча людина і не дуже релігійна, але дійсно було до всирачки страшно. А от молитися на "чорних чоловічків"?!!! Вова, ти дібіл?
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23.09.2021 14:38 Відповісти
Тобто, перші добровольці тобі були до дупи?
І це попри те, що ти молився бо тобі було страшно? Щось з тобою не те.
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23.09.2021 18:12 Відповісти
Прикинь. Коли сидиш в окопчику, а навколо падають стодвацятки - дійсно страшно. І саме страшніше, що зробить зцим ти нічого не можеш. А от яке відношення Костя Грішин має до добровольців?
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23.09.2021 18:30 Відповісти
Ми зараз за "чорних чоловічків" говоримо які були першими добровольцями.
Костя Грішин при всіх його явних недоліках, має пряме відношення до добровольців.
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23.09.2021 19:02 Відповісти
Як же тобі пояснити? Армія - це зріз суспільства, і так як в будь-якому суспільстві, люди зустрічаються різні, і ідейні, і випадкові, і провокатори, і заробітчани. Ким був Костя - видно по цій акції, по підтримці його бійців.
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23.09.2021 20:23 Відповісти
Респект тобі, що і сам не був осторонь у ті важливі для країни часи.
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23.09.2021 19:06 Відповісти
Можна питання до вас, пане Олександре? В якому окопчику, якого бата чи бригади ви сиділи і коли ЦЕ було? Для історії.
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24.09.2021 01:51 Відповісти
Питання можна. Тобі назвати точні координати окопчиків, бліндажів, погребків, ВОПів і РОПів? Чи достатньо буде перелік населенних пунктів? Скажімо так, в одному з добровольчих обєднань, що так і не ввійшло в склад МВД чи ВСУ. Більш конкретно - після війни, чи коли стану непридатним до стройової, що раніше настане.
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24.09.2021 08:20 Відповісти
Мені достатньо знати по яку сторону фронту був окопчик і в якому підрозділі добровольчому?
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24.09.2021 09:48 Відповісти
Виходячи з моєї ВОС, мені доводилося бувати в окопчиках по обидві сторони лінії розмежування. В одному з підрозілів УДА.
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24.09.2021 09:56 Відповісти
Дякую.
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24.09.2021 10:00 Відповісти
Та не питання! Так як на рахунок демонстрації майстерності? Ремінгтон чи Мосберг на вибір?
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24.09.2021 10:05 Відповісти
Постріляти можна, хоча я не тримав в руках такої зброї вже років 30. В зоні моїх професійних інтересів авіаційна зброя, була. Я інженер- авіатор, зброяр. Останні 10 років працював в КБ, будував гелікоптери.
P.S. А результат "99"в моєму житті був, хоч ви і не вірите.
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24.09.2021 10:56 Відповісти
Цікаво, як ви ставитесь до суду над генералом Назаровим?
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24.09.2021 10:09 Відповісти
До самого факту суду чи до вироку?
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24.09.2021 10:17 Відповісти
І до одного, і до другого.
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24.09.2021 10:47 Відповісти
Сам факт суду - нонсенс. Війського під час війни повинен судити військовий трибунал, за відповідні злочини. Те що ми не називаємо війну - війною, питання інше, хоча й породжує безліч проблем. Ким я був два роки, в правовому сенсі? Воїном, що захищав свою Батьківщину, як це було? Чи бандитом вбивавшим "мирних громадян" своєї та сусідньої держави, як це може стати?
А звідси і відношення до вироку, його виносив суд мирного часу, за законами мирного часу, які дуже мало перетинаються з реаліями війни.
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24.09.2021 12:40 Відповісти
Охват аудіторії маленький. Мені скажімо йти пішки до АП 10хв, і не лінь, і час є. Просто був не в курсі акції.
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23.09.2021 19:50 Відповісти
их обоих нужно на столб повыше, что бы всем видно! шифер по соседству, если уж пуля не берет
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23.09.2021 13:12 Відповісти
Если верить статьям врачей и специалистов на тему голодовки, Семенченко уже как пол месяца мертв. И митинги не имеют смысла.
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23.09.2021 13:18 Відповісти
Свободу Семенченку. Креветки уже ждут его!!!!
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23.09.2021 13:19 Відповісти
Живенько так, креативненько так, и главное массовость, массовость поражает.
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23.09.2021 13:31 Відповісти
Настолько ряженная масовка , что аж смешно. И главное количество пацанов из Донбасса защищающих своего яко бы комбата , просто поражает , аж не одного. Если бы к примеру наших комбатов посадили , не дай Бог. Савича или Вовка , то там бы стоял весь 11 БТРО в полном составе , а тут все понятно и так.
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23.09.2021 13:37 Відповісти
Який "комбат" - така й підтримка.
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23.09.2021 14:41 Відповісти
Тому й програєте.... бо єдності немає.... по "сотнях" рлзділилися й один одного не підтримуєте що рашисстам й треба. Так історія й нічого не навчила.... 100 Гетьманів- погибель країни!
Єднайтесь Патріоти за кожного як за свого доки не пізно!
P. S. путин-*****!
Смерть рашисстам-фашистам!
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23.09.2021 20:18 Відповісти
Мы не проиграем , по тому что мы не сцыкливые зелебобики , нас 25-30% населения Украины , а это порядка 7-10 миллионов , из этого количества патриотов даже если пол миллиона будут воевать с кацапами , то им не хрена не светит. А воевать за Украину по факту будет куда больше , бо нам не чего терять второй Украины у нас нет , а сдохнуть на рудниках Сибири мы не имеем желания.
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24.09.2021 01:13 Відповісти
Олексій Вовченко f033f386 Ви нічого не зрозуміли з того що я написав або прикинулися що не зрозуміли й вчепилися у одну фразу.
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24.09.2021 03:04 Відповісти
С какого перепугу патриоты должны объединяться с мошенником Костей Гришиным , который АТО использовал исключительно для набивания своего кармана .А если вы имеете ввиду объединение всех патриотических сил , так они уже и так объединились , а с полной продажей Голоса Ослу , теперь любому идиоту понятно , что остался только Порох .
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24.09.2021 10:08 Відповісти
Де він й коли займався шахрайством? Факти є чи порожне бла...бла...бла як з смердючого кацапського рота?
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25.09.2021 00:07 Відповісти
Заходишь на фейсбук ищешь группу батальона Донбасс и там интересуешься , почему они не хотят за него выходить на митинги , гарантирую очень много нового узнаешь , про Костю Гришина.
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25.09.2021 00:15 Відповісти
добровольці,пасіонарії і небайдужі завжди створюють загрозу владі, яка цікавиться тільки своїми справами, а не державою..
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23.09.2021 13:41 Відповісти
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23.09.2021 13:42 Відповісти
ой, какая гнусь
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23.09.2021 13:54 Відповісти
Как я и предполагал, за Сему "вписываются" только проплаченные "митингари". И то, количеством человек 10-15 )).
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23.09.2021 14:34 Відповісти
Кацапський аферист, провокатор, утриманець Садового якого в свою чергу утримує спонсор ***** Фрідман (Альфа-банк), Костя Грішин має сидіти в тюрмі. Довго. Крапка.
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23.09.2021 14:43 Відповісти
Де ти був такий "розумний" у 14му?
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24.09.2021 03:05 Відповісти
В Києві. Про афериста стало відомо все, ну майже все!, вже в липні 2014...
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24.09.2021 03:32 Відповісти
Ребята, Шрека, Старого Зольдата и Алексея Вовченко (который присобачил к нику номер ведомости) слишком много на этой ветке, чтоб не быть позорными троллями... К тому , кто как не последнее дерьмо, будет поливать грязюкой народных героев. Мальчиш-плохиш, НБ - это вы проплаченные твари... суки нанятые ... зелёное дерьмо . Только гондоны могут писаться за беспредельную власть..вот вы гондоны продажные и есть... Вы, перечисленные выше у*бки, в какой батальоне родину защищали ? сколько ранений у каждого из вас? из скольких котлов выходили? Сколько наград ? Так засуньте языки в свои поганые ж**пы ! Твари!!!

Семенченке нечего предъявить....потому и переносят суды.. арестовать человека по беспределу, держать закрытым без доказтельств , а потом только статью искать- это не власть, а бандитизм. А мертвкчук - предательскя гнида, на вилле изволит отбывать арест...
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23.09.2021 15:48 Відповісти
Народных героев надо знать в лицо , поэтому рекомендую посмотреть на ютб:
Хто такий Семен Семенченко Закрита зона Володимира Ар-єва від 27 січня 2018..
или:
Хомчака уволили с позором. Будет ли расследование Иловайска? .. и много другого..

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23.09.2021 16:42 Відповісти
Не только Арьева и не только на каналах Порошенко.

И на каналах Ахметова можете посмотреть, "По следам самозванца", много часов в прайм-тайм не пожалели.

Кому Семенченко дорогу перешел, те его и "разоблачали", не жалея денег.
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24.09.2021 07:40 Відповісти
Ти щойно проспався чи не здатний користуватися гуглом? Про Костю Грішіна та його "подвиги" тепер знає вся країна і тільки лінивий (або агент *****) може підтримувати це лайно.
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24.09.2021 03:40 Відповісти
Зебіли повиходили...
Аби не Порошенко, пригадуєте ?
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23.09.2021 16:11 Відповісти
Хомчак, Коломойский, Аваков, вся их банда должны сидеть пожизненно!!!
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23.09.2021 16:22 Відповісти
Дешёвок было много. Все они проиграли Семену суды. И ещё: власть не преследует подонков... она с ними договаривается...преследуют только людей с честью, бо с ними хер договоришься... Это Арьев остановил торговлю на крови ? Нет ? Пусть бьёт чечетку дальше...
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23.09.2021 16:53 Відповісти
Эта власть и с семенченком договорится тоже, мля, остановитель торговли на крови ... только не понятно, зачем борцун гришин послал людей на бойню под Илловайск, а сам не был в первых рядах? Свои героические, победные видосики он даже не успел снять ..
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23.09.2021 17:06 Відповісти
Ты ****** голимый гугли документы - приказ муженка добробатам идти на Иловайск... Кто такой комбат, чтоб туда семь частей стянуть ? И добробаты и части всу ? У тебя баблом от зели моски заложило , урод.
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23.09.2021 17:12 Відповісти
У семенченка-гришина родственники на той стороне .. в батальоне Восток.
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23.09.2021 16:55 Відповісти
Дуже прикро за отаке ставлення до Семенченка в українців, дуже прикро. Повністю підтримую комбата і зичу йому і вижити, і визволитися, не дивлячись на усю підлість яка безпідставно накидається на нього.
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23.09.2021 17:51 Відповісти
я аж просльозився... Передай йому смалець, бо схудне ще.
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24.09.2021 01:05 Відповісти
Свободу комбату Семенченко !
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23.09.2021 19:50 Відповісти
комбат-батяня, батяня комбат,
ты дупу не прятал за спины ребят
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23.09.2021 21:24 Відповісти
Цензор, ау ! Почему в статье ни слова о позиции адвокатов.... о том, что суды переносятся потому, что у обвинения нет доказательств по их подозрениям? А так вас почитать - так вовсе не понятно почему люди протестовали. Людей взяли...доказать вину нечем... на суд не выносят потому, что понимают Страсбург их высмеет и оштрафует.... а люди сидят.. ни за что.. простопотому что подонки во власти боятся патриотов...средние века, бл*
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23.09.2021 22:48 Відповісти
"Вор должен сидеть в тюрьме" (с)
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24.09.2021 00:39 Відповісти
Все ждёшь кварталовскую вяяснуу?
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24.09.2021 07:54 Відповісти
Скорей, кварталовских похорон)))
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25.09.2021 00:35 Відповісти
Суди в Україні тотально корумповані. Адвокати взагалі не приймають участі в будь якому змагальному процесі і їх роль зводиться до передачі хабарів. У нас відпускають вбивць і злодіїв спійманих "на гарячому"...
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24.09.2021 03:47 Відповісти
Следствие кончится пшиком, и кто бы как не относился к Гришину - Семенченко, компенсацию он получит из бюджета, за ваш счёт. А репутационных потери понесёт Государство Украина
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24.09.2021 07:53 Відповісти
жлоб той насіння семенченко, якихось пенсів проплатив, починаючих активістів, на нормальну акцію пожлобився. а де справжіні ативісти, де патріоти - не було, а чому, бо всі знають, що він гандон і має сидіти.
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24.09.2021 08:05 Відповісти
Давайте, хлопці, я Вас помирю. Ким би не були Ті чорні чоловічки, які б думки не носили в їхніх головах, вони ВОЮВАЛИ, РИЗИКУВАЛИ СВОЇМ ЖИТТЯМ І ВМИРАЛИ ЗА УКРАЇНУ. ТОМУ оцінку морально-етичних якостей кожного з них можуть , як на мене, давати ЛИШЕ ТІ, хто їх знав і також приймав участь у цій війні в той час. А всім іншим - подякувати всім добровольцям і воякам ЗСУ і зберігати ЦЕ почуття вдячності ВСЕ СВОЄ ЖИТТЯ.
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24.09.2021 11:56 Відповісти
Бо,якби не загинули тоді Вони, війна забрала б когось з нас.
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24.09.2021 12:01 Відповісти
А, серед тих "протестантів" є хоч один з тих кого той вомбат кинув помирати і втік?
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26.09.2021 21:19 Відповісти
 
 