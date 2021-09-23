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Вбивство мера Сімеїза Костенка в 2013 році: У Львові затримано підозрюваного. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Львівські поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві мера Сімеїза Кирила Костенка в 2013 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Подія сталася у лютому 2013 року. Тоді невідомий розстріляв автомобіль, в якому знаходився мер одного з курортних містечок. Згодом правоохоронці знайшли спаленою автівку, яку кілер викрав напередодні, та зброю. Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та слідчі дії – і встановили підозрюваного. Мешканець Львова, аби уникнути відповідальності, покинув територію України і його оголосили в розшук", - йдеться в повідомленні.

Кілька днів тому оперативники Нацполіції отримали інформацію про перебування розшукуваного на території області.

21 вересня у Львові оперативники та слідчі обласної поліції затримали фігуранта. Крім того, за результатами проведених обшуків поліцейські вилучили різну зброю та набої різного калібру, підроблені документи, видані на ім’я громадянина іншої країни, та "чорнові" записи. За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами розпочато кримінальне провадження. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність затриманого до вчинення інших злочинів.

Сьогодні, 23 вересня затриманому обиратимуть запобіжний захід.

Також дивіться: Розстріл черкаського "авторитета" Козлова. ВІДЕО камер спостереження

Нагадаємо, селищний голова Сімеїза Кирило Костенко був убитий вранці 26 лютого 2013 року. Вбивство сталося поряд з будівлею Сімеїзької селищної ради.

Вбивство мера Сімеїза Костенка в 2013 році: У Львові затримано підозрюваного 01
Вбивство мера Сімеїза Костенка в 2013 році: У Львові затримано підозрюваного 02
Вбивство мера Сімеїза Костенка в 2013 році: У Львові затримано підозрюваного 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Завалил члена "Партии регионов". Нынешние у власти ему этого не простят.
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23.09.2021 13:11
+3
Посадити поки не деокупуємо територію . Потім слідчі дії , суд і довічне ув'язнення. Срок , який він відсидить до слідчих дій - зарахувати в загальний строк . Все просто . Все справедливо.
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23.09.2021 13:36
+2
Докази лишились на окупованих територіях, прийдеться відпустити.
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23.09.2021 13:29
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23.09.2021 13:08 Відповісти
Докази лишились на окупованих територіях, прийдеться відпустити.
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23.09.2021 13:29 Відповісти
само придумало? ИгорЛ ну чому тебе тягне писати різну дурню про речі, в яких ти абсолютно нібельмеса?
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23.09.2021 17:13 Відповісти
Судити за вбивство мера Семеїза кіллера буде неможливо, бо адвокати будуть вимагати повторного дослідження в суді доказів і на цьому суд можна буде зупиняти, бо всі докази лишились в Криму.
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23.09.2021 17:27 Відповісти
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23.09.2021 17:52 Відповісти
Я давно заметил, шо Ихар часто "гонит пургу"
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23.09.2021 19:42 Відповісти
как следственные действия проводить на месте убийства?)))
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23.09.2021 13:10 Відповісти
Посадити поки не деокупуємо територію . Потім слідчі дії , суд і довічне ув'язнення. Срок , який він відсидить до слідчих дій - зарахувати в загальний строк . Все просто . Все справедливо.
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23.09.2021 13:36 Відповісти
ты дядя совсем тронулся! фильмов насмотрелся про милицию. лучше купи книгу УК и УПК, там узнаешь о сроках наказания, и обязательных процессуальных действиях, на которые тоже отведено определенное время. этот тип прекрасно понимает, что посадить его невозможно, поэтому вернулся. единственный вариант, признать российскую полицию Крыма, как полномочный орган, и сотрудничать.
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23.09.2021 14:19 Відповісти
а причому тут кацапська окупаційна поліція, вбивство сталось в 2013 році, Крим ще не був окупований.
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23.09.2021 17:15 Відповісти
Завалил члена "Партии регионов". Нынешние у власти ему этого не простят.
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23.09.2021 13:11 Відповісти
Паспорт закінчився?
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23.09.2021 13:52 Відповісти
Сімеїз - НАШ
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23.09.2021 16:17 Відповісти
Патрони зі Львова, кілер у Львів втік... Всюди Львів!
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23.09.2021 20:11 Відповісти
 
 