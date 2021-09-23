"Слуга народу" Арахамія про відмову розглядати поправки до законопроєкту про олігархів: "Як-то кажуть, терпіння лопнуло"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На засіданні лідерів фракцій було запропоновано "так званий план Тимошенко".
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам в ВРУ сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Юлія Володимирівна запропонувала, на наш погляд, досить нормальний і компромісний план: лідери фракцій виступлять по 10 хвилин, а потім кожен автор поправок візьме по три хвилини, скаже про них, комітет відповість, і після цього ми підемо на голосування. Але проти цього категорично виступили фракції "ЄС", у якій, здається, понад 300 правок, і ОПЗЖ, у якій теж більш як 300. Ми порахували: якщо надати їм цей час, то це (законопроєкт. - Ред.) сьогодні взагалі не буде прийнятий, можливо, і завтра. А наступний тиждень не пленарний. Виглядало, як спроба затягнути час ", - розповів він.
Нардеп зазначив, що останнім часом "слуг народу" "фактично шантажували правками".
"Як-то кажуть, терпіння лопнуло", - додав Арахамія.
Будь ласка, зачекайте...
для этого и парламент существует что бы принимать взвешенные и не торопливые решения с поправками..
- это для зе-дыбилов с Трускавца нужно быстро - сразу после приказа Зе-Ермака - не думая даже..
Цензор.НЕТ
@censor_net
Міністр фінансів Марченко: Гідну пенсію забезпечити не зможемо, але ЄСВ платити треба
Shere Khan
@AidanPrime
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48 мин
У меня нет четкого понимания, зачем мне платить в таком случае ЕСВ. У меня нет никакой мотивации это делать
Впрочем все ЗеДебилы считают бюджетные деньги чужими.
В том, что на мой пост о перекрытии дорог и т.д., вы с чего то написали о чужих бабках и вымышленном вами моём переживании за них?
И выводы о копипастах свои оставьте при себе. Меня они совершенно не интересуют.
Так где же связь между перекрытием аэропортов с дорогами и чужим баблом?
P.S. Пока, временно, покидаю форум. Но вы можите ответить. Только ещё раз вас прошу, излагайте свои мысли яснее и без фантазий. Не здоровых. Непременно отвечу. Вы мне стали интересны. Как врачу психиатру.
P/s Напомнить, кто первый и громче всех кричит "держите вора"?
Да, и не путайте Народ Украины с "мудрым" зубажилым нарИдом.
хоть бы головой своей подумало - нашо олигархам безлад в країні?
они и есть Верховная Рада
поддерживаю грубый, но справедливый вопрос Сергея Ф., тк меня тоже интересует откуда столько, 73%???
.Арахамія , кофє піть будєшь . ? .