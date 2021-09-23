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Новини Політика України
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ВР (11782) олігарх (688) Арахамія (1004)

"Слуга народу" Арахамія про відмову розглядати поправки до законопроєкту про олігархів: "Як-то кажуть, терпіння лопнуло"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На засіданні лідерів фракцій було запропоновано "так званий план Тимошенко".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам в ВРУ сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Юлія Володимирівна запропонувала, на наш погляд, досить нормальний і компромісний план: лідери фракцій виступлять по 10 хвилин, а потім кожен автор поправок візьме по три хвилини, скаже про них, комітет відповість, і після цього ми підемо на голосування. Але проти цього категорично виступили фракції "ЄС", у якій, здається, понад 300 правок, і ОПЗЖ, у якій теж більш як 300. Ми порахували: якщо надати їм цей час, то це (законопроєкт. - Ред.) сьогодні взагалі не буде прийнятий, можливо, і завтра. А наступний тиждень не пленарний. Виглядало, як спроба затягнути час ", - розповів він.

Нардеп зазначив, що останнім часом "слуг народу" "фактично шантажували правками".

Також дивіться: Опозиція заблокувала трибуну ВР. ВIДЕО

"Як-то кажуть, терпіння лопнуло", - додав Арахамія.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
ну и?

для этого и парламент существует что бы принимать взвешенные и не торопливые решения с поправками..

- это для зе-дыбилов с Трускавца нужно быстро - сразу после приказа Зе-Ермака - не думая даже..
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23.09.2021 13:24
+7
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23.09.2021 13:26
+7
Додик, смотри, скоро у народа (не путать Народ со стаей 73% ЗеДятлов) терпение лопнет. ОЧЕНЬ СКОРО. И ЛЮДИ уже наученны. Дороги, тропинки и аэропорты сразу перекроют. Вот тогда у тебя, пучеглазенького, не только глазки то вылезут но и глазное яблоко на седалище натянут.
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23.09.2021 13:29
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ТЕРПІННЯ ЛОПНУЛО ЧИ ТЕРПЕЦЬ УРВАВСЯ?
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23.09.2021 13:22 Відповісти
он грамотам всяким там не обучался...по всяким шоу с "гадалками" бегал...
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23.09.2021 15:25 Відповісти
ну и?

для этого и парламент существует что бы принимать взвешенные и не торопливые решения с поправками..

- это для зе-дыбилов с Трускавца нужно быстро - сразу после приказа Зе-Ермака - не думая даже..
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23.09.2021 13:24 Відповісти





Цензор.НЕТ


@censor_net



Міністр фінансів Марченко: Гідну пенсію забезпечити не зможемо, але ЄСВ платити треба


Shere Khan


@AidanPrime

·
48 мин



У меня нет четкого понимания, зачем мне платить в таком случае ЕСВ. У меня нет никакой мотивации это делать
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23.09.2021 13:26 Відповісти
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23.09.2021 13:26 Відповісти
Додик, смотри, скоро у народа (не путать Народ со стаей 73% ЗеДятлов) терпение лопнет. ОЧЕНЬ СКОРО. И ЛЮДИ уже наученны. Дороги, тропинки и аэропорты сразу перекроют. Вот тогда у тебя, пучеглазенького, не только глазки то вылезут но и глазное яблоко на седалище натянут.
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23.09.2021 13:29 Відповісти
Так сильно распереживался из-за чьих то бабок? Выдыхай...
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23.09.2021 14:22 Відповісти
Самое смешное в вашем высере, за чужие бабки.

Впрочем все ЗеДебилы считают бюджетные деньги чужими.
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23.09.2021 14:47 Відповісти
То что деньги сосут с бюджета и так понятно, а то что они будут друг друга пинать совсем другое. Завтра кого то объявят олигархом и что-то там якобы с ним случится. Ты будешь страдать, потому что это "твои бабки"? Ок, сочувствую. Другой альтернативы пока что не замечал от других, кроме обычной демагогии длиною в 30 лет
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23.09.2021 14:53 Відповісти
Другого от вас и не ожидал. По вашему диагнозу.
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23.09.2021 15:15 Відповісти
Ничего, кроме глупых обвинений от тебя тоже не услышал. Очень похоже на поведение недалекого дурачка. Просто что-то там кричит, а толку ноль
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23.09.2021 15:27 Відповісти
А в чём собственно я вас обвинил?

В том, что на мой пост о перекрытии дорог и т.д., вы с чего то написали о чужих бабках и вымышленном вами моём переживании за них?
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23.09.2021 15:33 Відповісти
Понятно, что-то там где-то у кого-то лопнуть должно, но это никак не связанное с этой новостью. Значит это у тебя просто стандартная копипаста, которую ты пихаешь под любой новостью без разбора?
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23.09.2021 15:39 Відповісти
Что где то у и кого лопнуло? Потрудитесь излагать свои мысли яснее.
И выводы о копипастах свои оставьте при себе. Меня они совершенно не интересуют.
Так где же связь между перекрытием аэропортов с дорогами и чужим баблом?

P.S. Пока, временно, покидаю форум. Но вы можите ответить. Только ещё раз вас прошу, излагайте свои мысли яснее и без фантазий. Не здоровых. Непременно отвечу. Вы мне стали интересны. Как врачу психиатру.
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23.09.2021 15:49 Відповісти
Под новостью об отклонении поправок к законопроекту об олигархаг строчишь свою копипасту о народе и терпении. Пытаешься поделить народ на какие-то воображаемые разновидности, куда-то там гнать кого-то собрался и еще какие-то дороги перекрывать, причинять вред окружающим...лучше сходи к "коллеге" психиатру, мб он тебе что-то дельное посоветует (таблетки какие-то или еще чего). А то что-то ты на сильно буйного похож. Не дай бог, навредишь не только себе так, а еще и окружающим.
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23.09.2021 16:09 Відповісти
Ромео, вы не ответили на мои вопросы, а продолжаете своей несвязной, не логичной и бессмысленной писаниной засорят форум. Поменяйте ник с Ромео УА на Ромео сРУ.
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23.09.2021 18:56 Відповісти
Забавно Перечитай ответ еще раз - если не доходит.
P/s Напомнить, кто первый и громче всех кричит "держите вора"?
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24.09.2021 08:33 Відповісти
Забавней чтения вашей, лишенной логики, бредятины только слушание безсвязного блеяния гнусавого ушлепка из Подворотни 59. Того, которого вы и вам подобные посадили на шею людям в 2019 году.
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24.09.2021 08:50 Відповісти
Ахахах. Ты будешь удивлен, если узнаешь за кого я голосовал А те, кого ты обвиняешь, называется народ Украины и если у тебя с этим проблемы, то можешь всегда свалить туда где тебе будет лучше. Так что с логикой тут только у тебя проблемы
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24.09.2021 09:01 Відповісти
Ромео сРУ., вы умело сьехали с темы. Вернемся к нашим баранам, т.е. к вам. Вы не ответили на мой вопрос о том, каким образов вы связали перекрытие дорог, тропинок, аэропортов и т.д., с чужим баблом. Поясните.
Да, и не путайте Народ Украины с "мудрым" зубажилым нарИдом.
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24.09.2021 09:11 Відповісти
Я тебе серьезно, распутай тот клубок у себя в голове и хватит делить людей на правильных и не правильных. Один такой "гений" уже доходил до подобного, но плохо кончил. Обратись к специалисту, а то смотрю таблеток скоро наверное будет мало и перечитай последний вчерашний мой пост, там все и про деньги, и терпение, и что там у тебя еще лопнуть должно.
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24.09.2021 09:57 Відповісти
дебилы трускавецкие. антимонопольное законодательство лучше бы выправляли.
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23.09.2021 13:31 Відповісти
Та хотя бы выполняли
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23.09.2021 13:43 Відповісти
А что там исправлять? Антимонопольный комитет весь на ЗП сидит у "нужных" людей с рождения.
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23.09.2021 14:23 Відповісти
Зеленая падла!
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23.09.2021 13:33 Відповісти
зеленый клоун становится диктатором.
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23.09.2021 13:34 Відповісти
Коли вже лопне терпіння у народу?
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23.09.2021 13:38 Відповісти
Закон про олігархів потрібно приймати негайно. Якщо затягнути час, то олігархи кинуть свої матеріальні і фінансові ресурси на організацію безладу в країні. Замах на радника - це лише квіточки.
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23.09.2021 13:39 Відповісти
ну где таких дебилов лепят?!

хоть бы головой своей подумало - нашо олигархам безлад в країні?
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23.09.2021 13:58 Відповісти
Спеціально для такого розумного як ти. Організований безлад потрібен олігархам для того, щоб торгуватись з ВР щодо прийняття Закону. Ви відкладаєте прийняття Закону, а ми припиняємо заворушення. Все дуже просто.
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23.09.2021 14:25 Відповісти
эти олигархи в раде и управляют

они и есть Верховная Рада

поддерживаю грубый, но справедливый вопрос Сергея Ф., тк меня тоже интересует откуда столько, 73%???
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23.09.2021 14:46 Відповісти
бешеный принтер
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23.09.2021 13:39 Відповісти
У мєня тоже - тєрпніє лопнуло . Трєбую нємєдлєнного прінятія антіолігархічєского закона .

.Арахамія , кофє піть будєшь . ? .
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23.09.2021 13:43 Відповісти
ара и хамия 😁
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23.09.2021 13:44 Відповісти
Ну що - пора повернуться до "класики"? У Васі Голобородька для цього застосовувалися два пістолети-кулемети Однак "Галабародька" ще не добрався до Києва і не прийшов до тями від чергової "занюшки" Пропоную варіант "матроса Залізняка" - розігнать парламент за допомогою озброєних "тітушок"
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23.09.2021 13:48 Відповісти
С такими партии СН страна,при решении вопросов в ВР,становится все ближе, к своим соседям БР и РФ
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23.09.2021 13:53 Відповісти
Жулька традиционно подмогла зебилам и бене в нужную минуту.Полезная для всех ублюдков тварь
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23.09.2021 14:20 Відповісти
І куда цей гірський цап буде тікати при зміні влади. ,знову апельсини продавати і обдурювати покупців?
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23.09.2021 14:27 Відповісти
я думаю у него будет все хорошо, позаботился, а идиоты 73%, которых ничему не учит жизнь, так и будут у разбитого корыта
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23.09.2021 14:49 Відповісти
а что так можно было?
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23.09.2021 14:49 Відповісти
Как бы там не было,а правки должны быть рассмотрены,бо это Закон.Без рассмотрения правок,вы показываете наплевательское отношение к парламентаризму и делаете свой Закон не полностью легитимным,а лишь частично.Это процедура,которую вы нарушили,не оправдывается лопнувшим терпением Ара Хам Ли китайский агент
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23.09.2021 14:55 Відповісти
Безграмотный Арахамия в руководителях. "Закон" антиконституционный и фальшивый.
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23.09.2021 15:18 Відповісти
Для того, щоб прийняти мудре рішення потрібно думати, а навіщо гаяти час, коли немає чим.
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23.09.2021 15:23 Відповісти
 
 