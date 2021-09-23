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Українських заробітчан попереджають про можливі обмеження у зв'язку з пандемією: не виключено термінове повернення додому

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українських заробітчан попереджають про можливі обмеження у зв'язку з пандемією: не виключено термінове повернення додому

На сьогодні у Польщі інфіковано близько 290 тисяч населення

Пандемія коронавірусу – це нова світова реальність, яка з нами надовго. Про це багато говорили міжнародні лідери в ООН. Джо Байден назвав "найближче десятиліття вирішальним" і нагадав про 4,5 млн померлих у світі. У Європі теж екстрено готуються до нових викликів. Всесвітня Організація Охорони здоров'я спрогнозувала там чверть мільйона смертей до кінця року. Приміром, у сусідній Польщі на сьогодні інфіковано майже 8% населення. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Ще три місяці тому, у червні, їх було на 100 тисяч менше. Крива захворюваності продовжує і далі йти догори… Нелегко хворіти і українцям у Польщі. Потрапити на прийом до лікарів украй тяжко. У доступі лише приватна медицина. Але для заробітчан вона дуже дорога.

"Ви мусите або купувати страхування, або звертатися безпосередньо до лікарів і виплачувати йому за візит, бо це приватна клініка і іноді це коштує дорожче ніж ви могли б заробити", – каже Тетяна Пашкіна, експерт ринку праці.

Фахівці застерігають: в разі погіршення епідеміологічної ситуації вітчизняним трудовим мігрантам варто бути готовими і до нових, більш суворих протиковідних обмежень у європейських країнах. Результатом яких може стати екстрене повернення додому. Як сталось минулого року – з масовими чеканнями на кордонах та митницях. Тому радять зараз бути обачними і завчасно потурбуватись про найцінніший скарб – здоров'я.

Автор: Анастасія Потіха
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Цитувати Джо Байдена все одне що цитувати Зеленського.
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23.09.2021 13:24 Відповісти
много букв, и все мымо смысла
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23.09.2021 13:29 Відповісти
"Десятилетие" коvіда, млин...

У старого перца Байдена большие планы.
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23.09.2021 13:34 Відповісти
Ложь. В Польше на 22 сент. 880 новых заболевших, среднее за последние семь дней 666 человек.

В Украине 7866. На кого рассчитан этот бред про сотни тысяч инфицированных?
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23.09.2021 13:48 Відповісти
на лошаріків.
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23.09.2021 13:54 Відповісти
Залякують, щоб нарід, який працює в Європі повертався на копанки Ахметова і заводи Коломойського та працював за копійки, бо після цих законів і шухера ніхто безвіз для України тримати не буде.
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23.09.2021 14:04 Відповісти
Эксперд трынка туда
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23.09.2021 22:40 Відповісти
Щас "Омикрон" придет, всем хана будет.
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10.12.2021 13:35 Відповісти
На праздники и так все домой поедут.
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10.12.2021 13:46 Відповісти
 
 