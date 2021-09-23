"Вакцинуємося до Нового року - навесні можемо спокійно жити без карантинних обмежень", - Ляшко
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Глава МОЗ Віктор Ляшко закликає українців вакцинуватися, щоб навесні жити без карантинних обмежень.
Про це Ляшко заявив під час виступу на міжнародному форумі "Креативна економіка", передає Цензор.НЕТ.
"У нас сьогодні понад 10 мільйонів доз вакцини, на 17 мільйонів, як мінімум, законтрактовано вже. Плюс ще 3 мільйони мені подарують як людині, яка ефективно робить вакцинацію. Все залежить від вас. Вакцинуємося до Нового року - навесні можемо спокійно жити без карантинних обмежень", - підкреслив міністр.
За словами Ляшка, головна мета сьогоднішніх карантинних обмежень - запобігти колапсу медичної системи.
Топ коментарі
+10 Сергей Чук
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+6 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.09.2021 13:36
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https://www.youtube.com/watch?v=VkACpTg6YbE&t=9s&ab_channel=SunArt
Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле
главное - этот самый реализм."
https://www.youtube.com/watch?v=cZEB6P-o4DA&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B
Вакцинированные против коронавирусной инфекции граждане должны носить защитную маску, поскольку могут переносить возбудителя болезни и инфицировать невакцинированных.
https://censor.net/ru/n3289969
В Соединенных Штатах вакцинированные от коронавируса больше могут не носить маски.
https://censor.net/ru/n3265178
Так вакцинируйтесь!