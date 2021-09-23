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"Вакцинуємося до Нового року - навесні можемо спокійно жити без карантинних обмежень", - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Глава МОЗ Віктор Ляшко закликає українців вакцинуватися, щоб навесні жити без карантинних обмежень.

Про це Ляшко заявив під час виступу на міжнародному форумі "Креативна економіка", передає Цензор.НЕТ.

"У нас сьогодні понад 10 мільйонів доз вакцини, на 17 мільйонів, як мінімум, законтрактовано вже. Плюс ще 3 мільйони мені подарують як людині, яка ефективно робить вакцинацію. Все залежить від вас. Вакцинуємося до Нового року - навесні можемо спокійно жити без карантинних обмежень", - підкреслив міністр.

За словами Ляшка, головна мета сьогоднішніх карантинних обмежень - запобігти колапсу медичної системи.

Також дивіться: МОЗ запровадить обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 чиновників і працівників закладів освіти, - Ляшко. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Израиль уже вакцинировался, теперь у них от вакцинированных больницы переполнены.....
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23.09.2021 13:40
+6
Это что мировое правительство дало команду месным вассалам, что с нового года официально ковид побежден?
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23.09.2021 13:36
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Какая зарплата?
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23.09.2021 14:10 Відповісти
откуда мне знать какая у тебя зарплата?
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23.09.2021 14:10 Відповісти
Или вы боты бесплатно работаете?
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23.09.2021 14:13 Відповісти
argumentum ad hominem... Классика жанра, когда нет аргументов против, нападай на личность оппонента. Ну почему вы все настолько примитивные?
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23.09.2021 14:17 Відповісти
Что аргументировать? Вашу вселенскую глупость, которая действительно сродни вышкам 5G, чипам и рептилоидам только с обратным знаком? Т.с. другой полюс оценки ситуации. А правда всегда была где-то посредине. Что жизнь доказывала уже не раз.
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23.09.2021 14:21 Відповісти
Ой бред... Что значит посередине? Что тебе уже жизнь то такое доказала? Ты бросаешься пустыми словами, общими фразами, но не способен ничего толкового написать. Надоел иди нах!
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23.09.2021 14:24 Відповісти
Вот последнее предложение в Вашем посте действительно ярко характеризует Вашу сущность.
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23.09.2021 14:56 Відповісти
Моя сущность посылать нах тех, кто не способен писать конкретно без применения иносказаний, ошибочной логики и фейков. Иди нах!
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23.09.2021 14:58 Відповісти
Вот именно это в Вашей сущности я и имел в виду. Требуете от других того, чего сами даже не пытаетесь делать.
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23.09.2021 15:06 Відповісти
А вот это наглая ложь ) но вам ведь так удобнее, а потому пусть будет по вашему
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23.09.2021 15:20 Відповісти
Т.е. написать "наглая ложь" без всяких обоснований Вы для себя считаете допустимым, но требуете обоснования от других. Ну и в чем же тогда я был неправ когда написал, что от других Вы требуете того чем абсолютно не утруждаете себя? Т.е. обоснований от других Вы требуете, но считаете что лично Вам достаточно что либо просто заявить.
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23.09.2021 15:59 Відповісти
Странная побочка от прививки
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23.09.2021 14:05 Відповісти
таварисчи а шо с плоской землей и рептилоидами и вышками 5 джи через которые будут превращать в гомосексуалистов те же рептилоиды через чип который вели через прививку ! вот в чем вопрос как выжить
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23.09.2021 13:48 Відповісти
Наверное Вы в этих вопросах уже специалист, если так этим интересуетесь. Меня к примеру эти вопросы не волновали и не волнуют до сих пор. У меня чипа нет.
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23.09.2021 14:01 Відповісти
раз ответил значит уже есть
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23.09.2021 14:32 Відповісти
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
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23.09.2021 14:56 Відповісти
таки есть
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23.09.2021 14:58 Відповісти
Они что-то знали задолго до каронавириса

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23.09.2021 14:13 Відповісти
Расскажешь это израилю и америке
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23.09.2021 13:50 Відповісти
второй год обещают кучи трупов, а их всё нет. А вакцинки продавать нужно. Будете делать, хоть 25у вакцину и масочки будете носить сколько скажут . Кушать то хочется, вот и вводят ограничения, заманивают и билетами и скидками. Цирк просто.
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23.09.2021 13:55 Відповісти
Вакцинируемся до Нового года - весной можем спокойно жить без карантинных ограничений", - подчеркнул министр

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23.09.2021 13:55 Відповісти
Израиль опровергает заявление "зе министра", начиная вакцинацию по-новой после того.как вакцинировали почти весь "избранный нарид"
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23.09.2021 13:56 Відповісти
Вот что творят (сочиняют) недоумки. Они не удосужатся даже посмотреть статистику стран с наивысшим уровнем вакцинации, как там обстоят дела. Следующий вопрос- как можно вакцинировать беременных,зная что у них высокий риск тромбоза? Как можно вакцинировать детей до 12лет, зная ,что их выживаемость по ковиду в разы больше чем по обычному гриппу?
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23.09.2021 13:57 Відповісти
От доктора Роджепа Ходкинсона

https://rumble.com/vil909--****-xoa.-2021.html
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23.09.2021 14:10 Відповісти
Разговор с изобретателем мPНK/ДHK Bakцин - Робертом Мэлoyнoм Часть1
https://www.youtube.com/watch?v=VkACpTg6YbE&t=9s&ab_channel=SunArt
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23.09.2021 14:11 Відповісти
Спасибо.
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23.09.2021 15:27 Відповісти
"
Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле
главное - этот самый реализм."

https://www.youtube.com/watch?v=cZEB6P-o4DA&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B
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23.09.2021 13:58 Відповісти
Почему никто из власть предержащих не говорит об ошибочности вакцинации? Да потому что тогда придется нести ответственность за ошибку, вполне возможно что и криминальную, а не только потерю власти.
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23.09.2021 14:05 Відповісти
Хто дурак? Когнітивний десонанс.

Вакцинированные против коронавирусной инфекции граждане должны носить защитную маску, поскольку могут переносить возбудителя болезни и инфицировать невакцинированных.

https://censor.net/ru/n3289969

В Соединенных Штатах вакцинированные от коронавируса больше могут не носить маски.

https://censor.net/ru/n3265178
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23.09.2021 14:06 Відповісти
"Вакцинируемся до Нового года ...
Так вакцинируйтесь!
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23.09.2021 15:01 Відповісти
Вот же чудики!Вирус не динозавр,до весны не вымрет
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23.09.2021 15:07 Відповісти
ляшко раньше вымрет......
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23.09.2021 16:01 Відповісти
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