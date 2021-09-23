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Новини Економіка
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Світовий ринок руди виявився "перегрітим" через COVID-19 і тепер різко летить вниз, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Світовий ринок руди виявився

Кінець року виробники залізорудної сировини зустрінуть на краю тієї ж ями, в якій галузь борсалася із середини 2014-го до середини 2020-го.

Про це пише Мінпром у статті "Руда зірвалася".

Як зазначається, ринок ЗРС виявився банально перегрітий під впливом так званої постпандемічної ейфорії. Після шоку, завданого COVID-19, економіки країн-виробників сталі почали відновлюватися, іноді з надмірним ентузіазмом. Це і призвело до стрімкого зростання попиту на сировину і призвело до зростання ціни.

"Але зараз бізнес повертається в більш прагматичні рамки. Він уже ні разу не готовий платити по 200 доларів за тонну руди. І навіть 100 віддає неохоче. Подібні тенденції проявляються і на інших сировинних ринках - брухту, чавуну, а також напівфабрикатів і прокату. Просто там котирування не піднімалися на настільки захмарні рівні, тому і відкат плавніший", - зазначає видання.

До третьої декади вересня ціни на руду (62% Fe) впали на світових майданчиках нижче 100 дол./тонну, тільки за місяць втративши майже 100 доларів вартості. "До того ж, як представники ГМК, так і аналітики, зі скорботними обличчями констатують, що це ще не дно. Як і в ситуації з неймовірним підйомом цін, ключовий вплив на динаміку здійснює Китай, який споживає сьогодні приблизно 62% всього ЗРС, що надходить на глобальний ринок", - пише Мінпром.

Так, китайська металургійна промисловість все ще жорстко регулюється урядом. І сьогодні влада в Пекіні дала низці підприємств наказ знизити обсяги виробництва, щоб зменшити шкідливі викиди. У результаті цих обмежень серпневе виробництво сталі в Китаї впало до мінімального рівня за 17 останніх місяців і продовжило знижуватися у вересні. Водночас запаси залізної руди на складах 45 провідних китайських портів продовжують зростати.

Крім цього, виникли і додаткові чинники, що негативно впливають на попит на ЗРС у Китаї. Почали проявлятися перші ознаки уповільнення виробництва в автомобільній промисловості КНР, яка формує понад 20% внутрішнього попиту на сталеву продукцію. У великих мегаполісах Китаю (Пекін, Гуанчжоу, Гонконг та ін.) вже спостерігається зниження продажів нерухомості. Ця тенденція свідчить про ризики майбутнього скорочення обсягів будівництва в країні, а відповідно і споживання сталі.

Автор: Наталя Джума
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срочно спасаем гудка! за счет лехтората естественно
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23.09.2021 13:42 Відповісти
А что руда тоже может болеть коронавирисом?
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23.09.2021 13:46 Відповісти
как резко ето всем стало важно)))))) все стали експертами и высказывают свое независимое мнение что надо поддержать производителей руды не упоминая что все они принадлежат одному рыжему уголовнику
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23.09.2021 14:16 Відповісти
Не одному. Зачем передергивать, коли эксперта изображаете?
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23.09.2021 18:48 Відповісти
за эти пол года гудок нажился не на один бразильский Шахтер....
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23.09.2021 14:38 Відповісти
 
 