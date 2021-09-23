УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4899 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 314 6
ВР (11782) податки (1498) Арахамія (1004) Разумков Дмитро (1445) Слуга народу (2545)

"Слуга народу" зібрала підписи для застосування спецпроцедури до податкового законопроєкту №5600: її брали для "антиколомойського закону", - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "Слуга народу" зібрала 160 підписів за застосування спецпроцедури під час розгляду податкового законопроєкту 5600.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВРУ сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Поки не реєструємо. Чекаємо Разумкова, коли він вийде на роботу. Тому що все одно це питання буде через тиждень. Тобто, у нас є час", - зазначив він.

За словами нардепа, буде проведено ще одну нараду лідерів фракцій, де обговорять це питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту. ВІДЕО (оновлено)

Арахамія нагадав, що цю спецпроцедуру парламент використовував один раз під час розгляду "антиколомойського закону".

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.09.2021 13:45 Відповісти
У одного меня возникает непреодолимое желание, при виде этой хари парашного павиана с ЗЕлёноватым отливом, одеть советские кирзачи и потоптаться по ней, этой харе? Минут десять.
показати весь коментар
23.09.2021 13:45 Відповісти
Це бидло арахамійське, закінче на одній гілляці з наракєтом криворили
показати весь коментар
23.09.2021 13:50 Відповісти
Арахния Хитросделаный????

Пытается переложить ответственность за не соблюдение процедуры на Розумкова.

Посмотрим как отреагируют партии на принятие этого закона в обход процедуры.
показати весь коментар
23.09.2021 13:57 Відповісти
Снимайте последние штаны, зебилы. По спецпроцедуре.
показати весь коментар
23.09.2021 14:14 Відповісти
В Украине было 2 алигарха-президента - Кучма и Порошенко. Один из них даже являлся одним из создателей Партии регионов, а потом создал свою партию, которую даже в честь Европейского союза назвал. Почему об этом не кричать?
показати весь коментар
23.09.2021 14:22 Відповісти
 
 