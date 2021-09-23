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"Слуга народу" зібрала підписи для застосування спецпроцедури до податкового законопроєкту №5600: її брали для "антиколомойського закону", - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Фракція "Слуга народу" зібрала 160 підписів за застосування спецпроцедури під час розгляду податкового законопроєкту 5600.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВРУ сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Поки не реєструємо. Чекаємо Разумкова, коли він вийде на роботу. Тому що все одно це питання буде через тиждень. Тобто, у нас є час", - зазначив він.
За словами нардепа, буде проведено ще одну нараду лідерів фракцій, де обговорять це питання.
Арахамія нагадав, що цю спецпроцедуру парламент використовував один раз під час розгляду "антиколомойського закону".
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Пытается переложить ответственность за не соблюдение процедуры на Розумкова.
Посмотрим как отреагируют партии на принятие этого закона в обход процедуры.