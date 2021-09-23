УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4899 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2 430 26
Геращенко Ірина (1126) олігарх (688) Європейська Солідарність (1020)

Команда Зеленського йде шляхом Путіна і Лукашенка, очолюючи олігархат і корупцію, - Ірина Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Команда Зеленського йде шляхом Путіна і Лукашенка, очолюючи олігархат і корупцію, - Ірина Геращенко

Монобільшість Володимира Зеленського йде шляхом Лукашенка і Путіна.

Про це заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Я три роки обіймала посаду першої віцеспікерки українського парламенту і місяцями іноді сиділа в сесійній залі, даючи можливість всім висловити свої поправки. Я особисто звертаюся не голосувати зараз за приниження опозиції, щоб не давати можливості мені можливості озвучити моїх 12 поправок. Я маю на них право", – наголошує Геращенко.

За словами нардепки, вона хоче, щоб в Україні боролися з корупцією, "а не в правлячій партії зізнавалися в тому, що ви її очолюєте".

"Від "Європейської Солідарності" ми хочемо подякувати найчеснішому представнику Офісу Зеленського Шефіру, який вчора зізнався дуже чесно на всю країну, що він займається зйомками серіалу і "Кварталу 95". Ось пріоритети Офісу. Нагадати, на якому олігархічному каналі виходить цей серіал?", – наголосила Геращенко.

"Ми пишаємося керівником фракції "Слуг народу", який теж чесно навіть не приховує, з ким він ходить на футбол. Якби не журналісти "Схем", то і ви б про це не дізналися. Але вам воно і не треба, тому що ваші конверти 20, 30, 50 ви отримаєте вчасно", – заявила співголова фракції.

За її словами, в законопроєкті про олігархів є одна можливість - перебрати медіаактиви.

"Парламент – не місце для дискусій" – ви пам’ятаєте, чия це цитата? Гризлова, Російська Федерація. Ви пам’ятаєте, з чого в 2000-х розпочав свій президентський шлях Путін і Лукашенко? З боротьби з корупцією і з олігархами. Тільки вони це очолили. І насправді сьогодні ваша політична команда йде шляхом Путіна і Лукашенка", – підсумувала Геращенко.

Читайте: "ЄС" і "Голос" вимагають відсторонити головуючого на засіданні Ради Стефанчука

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Ага. И душить их будут Коломойский с Ахметовым, которые СН и ЗЕ с потрохами купили.

Ты или наивный зебил, или платный мудак.
показати весь коментар
23.09.2021 14:11
+7
Почему зендоны для начала борьбы с олигархами не посадят каломойше за разграбление приватбанка?
показати весь коментар
23.09.2021 13:50
+5
Кто ж сам себя посадит?
показати весь коментар
23.09.2021 14:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему зендоны для начала борьбы с олигархами не посадят каломойше за разграбление приватбанка?
показати весь коментар
23.09.2021 13:50 Відповісти
Кто ж сам себя посадит?
показати весь коментар
23.09.2021 14:02 Відповісти
Ну как - петюнина судебная реформа в действии - кто ж их посадит?
показати весь коментар
23.09.2021 14:43 Відповісти
"Ехал по Нью-Йорку. Хочу сказать, что у нас дороги - лучше", - заявил Зеленский, выступая в Нью-Йорке перед представителями украинской диаспоры.https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=389657506008585 .
показати весь коментар
23.09.2021 14:03 Відповісти
Простым гражданам как раз этот закон понравится , хоть кого то прищучат. А то что он нарушает какие то конституционные нормы , так что олигархи или сами депутаты их соблюдают ? Тут главное начать душить жирных воров и постепенно всех в рамки одинаковые поставить.
показати весь коментар
23.09.2021 14:03 Відповісти
Ага. И душить их будут Коломойский с Ахметовым, которые СН и ЗЕ с потрохами купили.

Ты или наивный зебил, или платный мудак.
показати весь коментар
23.09.2021 14:11 Відповісти
А просто иметь свое мнение - такой вариант не рассматривается? Ты явно относятся к тем, кто сначала задавит авторитетом, а потом опустит до своего уровня, да, ДБЛ ?
показати весь коментар
23.09.2021 14:40 Відповісти
Ну так всякое мнение имеет под собой какие-то основания. Вот про них какраз я тебе и написал.
показати весь коментар
23.09.2021 14:57 Відповісти
Так і є. Потіснили з цього місця попередника. Абідна.
показати весь коментар
23.09.2021 14:05 Відповісти
ой, Ира, помним тебя вице спикером... "закон про олигархов" не пыдтримали ЕС, ОПЗЖ, Батькивщина...
показати весь коментар
23.09.2021 14:06 Відповісти
пеца - беги...)
показати весь коментар
23.09.2021 14:11 Відповісти
12 тыщ порправок коту под хвост?Ну как же так? Я опечален вместе с ЮВТ....
показати весь коментар
23.09.2021 14:20 Відповісти
У нас вообще олигархов нет.
показати весь коментар
23.09.2021 14:25 Відповісти
У вас вся страна под одной рукой, какие там олигархи .
показати весь коментар
23.09.2021 14:36 Відповісти
95 квартал это партия однодневка. На следующих выборах они канут в историю. Только вот проблема в том, что за это время они успеют множество бед натворить.
показати весь коментар
23.09.2021 14:27 Відповісти
По пути Чаушеску
показати весь коментар
23.09.2021 14:39 Відповісти
"Монобольшинство Владимира Зеленского идет по пути Лукашенко и Путина. Источник: https://censor.net/ru/n3289987". Ну да, правильно, наличие олигархов - признак демократии в обществе. Вон, в Беларуси их нет, потому-то там все в руках луки. Это автократия. В Украине они есть - значит у нас демократия! И должны быть! Да, ДБЛка, блд?
показати весь коментар
23.09.2021 14:50 Відповісти
Это только поняли? Я давно говорю Зеленский - подху*ленок! Он делает то же что и Путин , наверное советуется, потому что делает это очень быстро и неуклюже! Только ,как сказал Кучма -Украина не Россия! Думаю ,здесь это не пройдет! Не даром для нас важнее всегог что - ВОЛЯ! Да , нас обманывают , делают из нас рабов втихаря , кормят обещаниями ,и не выполняют! Но как только мы понимаем , что нас явно ведут в ЯРМО , мы сразу бунтуем и сносим тех кто это делает! Так что чем быстрее и более явно Зеленский будет это делать , тем быстрее ему нужно смазывать лыжи! Попытками загнать нас в ярмо страдали все правители ,и Порошенко здесь не исключение , только он это делал умнее , медленнее и незаметнее, а Зеленский думает что имеет поддержку 73% и лезет на рожон! Ничего , и не таким рога обламывали ! Готовимся!
показати весь коментар
23.09.2021 14:51 Відповісти
Команда Зеленського йде шляхом Путіна і Лукашенка і Порошенка і впрваджує в життя всі доробки останнього, очолюючи олігархат і корупцію
показати весь коментар
23.09.2021 15:05 Відповісти
а разве раньше было как то по другому? по моему все 30 лет так и было, только без огласки, тут хоть честно с оглаской .. а так, какая уже разница, стране один черт пифдец!
показати весь коментар
23.09.2021 17:02 Відповісти
Дует Єрмака і Татарова прозоро натякає на власні ЧВК Вагнера плюс відповідний режим влади.
показати весь коментар
23.09.2021 21:40 Відповісти
Шмаркля він гнидка зелена
показати весь коментар
09.01.2022 22:27 Відповісти
 
 